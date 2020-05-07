Протоиерей Владимир Вигилянский: Священники должны учиться языку интернет-проповеди

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Духовный муж
Сегодня, 7 мая 2020 года, исполнилось девять дней со дня кончины митрофорного протоиерея Георгия Бреева, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовника Московской епархии. О любимом многими поколениями верующих священнике вспоминает один из его духовных сыновей — протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма в Красногорске.
7 мая 2020 г. 12:48
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий: Нужно уметь давать человеку надежду
Один из старейших иерархов Русской Православной Церкви, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, глава Воронежской митрополии, в августе нынешнего года отмечает 70-летие со дня рождения. На страницах нашего журнала владыка делится с читателями воспоминаниями о своем жизненном пути, работе в международных христианских организациях за границей, организации и становлении деятельности Синодального отдела по социальному служению и церковной благотворительности, а также рассказывает о современной жизни Воронежской митрополии. PDF-версия.
23 августа 2019 г. 11:52
Протоиерей Александр Каратеев: Только через покаяние можно что-то изменить в себе
Протоиерей Александр Каратеев - один из старейших клириков Уваровской епархии. В этом году ему исполняется 75 лет. Так сложилась жизнь, что уже 34 года он настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Знамение» села Осино-Гай Гавриловского района Тамбовской области. Он известен тем, что в начале ХХ века в нем служил родной дед героя Советского союза Зои Космодемьянской — священник Петр Космодемьянский. А семь лет назад отца Александра благословили на послушание епархиального духовника. Редакция поздравляет отца Александра с юбилеем и желает духовных сил и благодати Божией в его служении. Накануне своего Дня рождения отец Александр согласился ответить на вопросы нашего корреспондента.
14 августа 2019 г. 15:50
Выбор сильных
21 июля 2009 года Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев поддержал инициативу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других лидеров традиционных религий России о воссоздании института военного духовенства. Это решение открыло новую страницу во взаимодействии Русской Православной Церкви и Армии. За 10 лет были созданы новые органы управления, определен правовой статус священнослужителя, работающего в Вооруженных силах на штатной основе, организована система профессиональной переподготовки, издан ряд системных документов, регламентирующих деятельность священника в войсках, регулярно проводятся сборы. Об особенностях пастырского служения в воинских коллективах, значении духовного фактора в войнах и военных конфликтах, христианской воинской этике и других вопросах мы беседуем с председателем Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископом Клинским Стефаном (Приваловым). PDF-версия.
28 июля 2019 г. 21:49
Межпоколенческие семейные травмы
Общаясь с человеком, священник сталкивается не только с конкретной личностью и ее прошлым. Он также имеет дело с историей его семьи, целого народа, страны. Эти истории влияют на судьбы отдельного человека и целых поколений. Они же составляют необходимый для понимания личности контекст. Протоиерей Сергий Павлов, практикующий психоаналитически ориентированный психотерапевт, размышляет о практике душепопечения, опираясь на профессиональные знания и собственный опыт работы. Его мысли, не всегда бесспорные, тем не менее могут быть полезны священникам в их служении. PDF-версия.
10 июня 2019 г. 13:55
Под покровом святого князя Владимира
Небольшой деревянный храм во имя святого равноапостольного князя Владимира по улице Маршала Чуйкова в воскресные и праздничные дни переполнен. Ничего удивительного: в 100-тысячном столичном районе Кузьминки ныне это единственная действующая православная церковь. Случаются и будние дни, когда тут негде яблоку упасть: дом молитвы заполняется молодыми людьми в униформе. Они прилежно выстаивают всю Божественную литургию и строгим порядком приступают к Святой Чаше. И в этом тоже нет ничего странного: Князь-Владимирский храм — это еще и домовая церковь Президентского кадетского училища Росгвардии имени М. А. Шолохова. Так называемые кадетские Литургии здесь совершаются регулярно, по заранее согласованному с администрацией учебного заведения расписанию. В интервью корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» духовник училища настоятель Князь-Владимирского храма священник Марк Кравченко рассказывает как в этом храме верстаются казаки (церемония посвящения в казака, предполагающая принятие в храме присяги Отчизне и Православной вере) и почему кадетам неинтересно общаться с бывшими одноклассниками. PDF-версия
1 марта 2019 г. 17:40
Исповедь — зона риска для пастыря
Исповедь — это основное и иногда единственное место и время встречи священника с кающимся человеком. Именно здесь искусство диалога, слышания и слушания, понимания и сострадания востребовано как никогда. Священнику необходим трезвый и опытный ум, знание психологии и понимание духовных основ жизни личности, чтобы сохранить собственный душевный мир и помочь ближнему. Как это сделать, советует известный православный психолог, преподаватель факультета психологии Российского православного университета святого Иоанна Богослова и ректор Института Христианской психологии протоиерей Андрей Лоргус. PDF-версия.
21 января 2019 г. 14:20
Священник Павел Островский: «Сегодня для миссионерства самое благоприятное время»
Настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Красногорского района иерей Павел Островский одним из первых среди священников вышел с миссией в интернет. Сегодня он в числе лидеров среди православных блогеров в российском интернете по количеству подписчиков на его страницы. Отец Павел рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии», как начиналась христианская миссия в интернете, какие существуют правила проповеди онлайн и кто ею может заниматься. PDF-версия.
10 февраля 2020 г. 09:10
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12 мая 2020 г. 13:35
Протоиерей Владимир Вигилянский: Священники должны учиться языку интернет-проповеди
Протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храмов святой мученицы Татианы при МГУ и Святителя Василия Великого в селе Зайцево, заместитель председателя Информационной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы написал новую книгу «Русский крест». И она скоро выйдет в свет. В основу книги легли заметки, которые священник в течение многих лет писал на своей странице в социальной сети «Фейсбук». В интервью «Журналу Московской Патриархии» отец Владимир рассказал о том, как он осваивал интернет-пространство, в чем схожи и в чем отличаются традиционные средства массовой информации и социальные сети и дал практические советы священнослужителям, как вести проповедь в интернете.
- Отец Владимир, как родилась эта книга?
- Я веду свой дневник в Фейсбуке уже пять лет. За эти годы в этой социальной сети я опубликовал более 1500 эссе, из которых для книги выбрана треть. Темы и жанры моей публицистики разнонаправлены, поэтому нужно было найти некий стержень, на который можно было нанизать большое количество заметок. После долгих раздумий я выбрал жанр дневника. Это как бы повседневные записи священника за год – с 1 января по 31 декабря, которые я скомпоновал, опираясь на церковный календарь.
Для церковного человека календарь имеет принципиальное значение: каждый день – это тот или иной церковный праздник, наполненный духовными смыслами, евангельскими образами, историческими фактами. Дневник же имеет возможность связывать события личной и общественной жизни с церковным календарем.
- Социальная сеть и книга – это совершенно разные виды коммуникаций, отличающиеся читательской аудиторией. Как вы переводили одно в другое?
- Социальные сети интерактивны и рассчитаны на немедленный отклик читателя, который отсутствует в книге – всё это отражается в стиле записей. Поэтому стиль был адаптирован для книги. Многие тексты пришлось сокращать или дописывать. По сути, изменился и «образ автора». Слово в книге, если так можно выразиться, более ответственно, чем в социальной сети.
Книга требует большей точности в цитатах и в фактах, поэтому в ней появились некоторые ссылки. В Фейсбуке я делал особый упор на иллюстративный материал — фотографии, графика, репродукции картин, которые играют очень важную роль в социальных сетях. У книги же совсем другой читатель, и действуют другие законы восприятия. Поэтому в ней нет всех этих иллюстраций.
В книге не отражены многие сквозные сюжеты фейсбучного дневника – пришлось отказаться от половины из них. Зато главные сюжеты, ради которых я открыл свой журнал – красота и глубина Православия, богатство и разнообразие церковной жизни, – сконцентрированы здесь максимально.
- Вы одним из первых среди священников стали выступать в социальных сетях и довольно быстро стали популярным блогером. Что вас сподвигло выйти с миссией в Интернет?
- Сейчас никто не удивится, увидев журналы священнослужителей в той или иной социальной сети. У меня в Фейсбуке, например, из 28 тысяч подписчиков более 2 тысяч священнослужителей: архиереев, священников, диаконов и монашествующих. А ведь лет десять назад сам вопрос присутствия священника в социальной сети ставился под большое сомнение.
Помню дискуссии на эту тему на внутренних корпоративных площадках. Большинство склонялось к тому, что священнику, тем более монаху, нечего там делать. Действительно, кроме того, что это отнимает много времени, а все священники жалуются на его отсутствие, у служителей Церкви есть вполне конкретные и многообразные задачи их деятельности, с которыми они не всегда справляются. К тому же звучали аргументы о том, что социальные сети поднимают со дна информационную грязь, соприкосновение с которой не безопасно для священнослужителя.
В этих дискуссиях я выступал с позиции защиты социальных сетей. Я говорил, что интернет-коммуникации нейтральны – как нейтрален телефон, по которому можно ругаться и оскорблять собеседника, а можно объясняться в любви самыми проникновенными и возвышенными словами. Все зависит от того, в чьих руках находятся механизмы новейших современных коммуникаций. И священники, перед которыми стоят задачи миссионерской деятельности, обязаны научиться этому языку и использовать его в своих целях.
Вот тут впервые и зазвучали от коллег настойчивые предложения «показать пример». И, наконец, на одном собрании в 2013 году в присутствии церковного начальства мне как председателю Информационной комиссии при Епархиальном совете города Москвы прямо было сказано, что я обязан на себе проверить возможность этого непростого служения.
Я стал изучать вопрос, анонимно зарегистрировавшись в нескольких сетях. Ужаснулся от того, что увидел. Но понял, что каждая из социальных сетей – по-своему уникальна. Между собой они отличаются, как отличаются, например, ежедневная газета, еженедельник, журнал и альманах.
- Почему своей основной интернет-площадкой вы выбрали Фейсбук, где существуют ограничения по отношению к религии?
- Фейсбук – это полноценное средство массовых коммуникаций, тираж которого бывает в раскрученных фб-журналах намного выше, чем у известных газет и журналов. Эссе, заметка в собственном журнале может доходить до 2,5 тысяч знаков (допускается и большего размера, но прочитают этот текст намного меньше людей). В такой объем можно вложить очень многое.
- Многие священники сегодня выходят с проповедью в социальные сети. Какие существуют правила успешного существования в Фейсбуке?
- Сообщение в Фейсбуке похоже на авторскую колонку в газете, а автор выступает в роли колумниста, выражающего личное мнение по поводу какого-либо события.
Как в периодических СМИ имеет принципиальное значение «время» и «место», так и в фейсбучном журнале существенны эти понятия. Периодичность приковывает читателя к журналу. «Место» погружает читателя в личную атмосферу.
Как в профессиональных изданиях есть разделы и рубрики (официоз, политика, происшествия, досуг, путешествия, культура, мода, чтение, история, юмор и т.п.), в личном журнале должны быть свои повторяющиеся темы, которые тянутся из месяца в месяц.
Газеты, журналы, ТВ, радио всегда обращают внимание на топовые события – так же и хозяева фб-журналов высказываются о своем отношении к ним. Здесь также очень ценятся новизна и уникальность информации, неожиданный ракурс подачи материала, скорость реакции на информацию.
- У вас есть свой читатель или вы пишите для всех, кто зайдет на вашу страницу?
- Самые популярные журналы в соцсетях – это, как ни странно, не те, которые обращены ко всем без разбора читателям, но к определенным категориям таковых. Мой журнал в основном направлен к тем соотечественникам, которые считают себя православными русскими людьми, но пока еще не являются традиционными церковными прихожанами. Таких в нашей стране, на мой взгляд, более половины населения.
- Что, на Ваш взгляд, важно помнить при выстраивании отношений с читателями?
- Есть одно серьезное преимущество у социальной сети перед традиционными СМИ – здесь читатель на виду, он осязаем, интерактивен, своими комментариями постоянно находится на онлайн связи. Ты видишь его присутствие. Иногда эссе настолько понравилось читателю, что он сделал перепост – поделился им со своими читателями.
Одна из опасностей для автора социальной сети лежит в неадекватности восприятия его сообщений. Фейсбук настроен на скорочтение, и в случае отсутствия здесь внимательности к слову, тонкости, двусмысленности, подтексты пропускаются и не прочитываются. Такое скорочтение часто заставляет автора разжевывать свои мысли и писать в конце какой-нибудь поучительный вывод, как мораль в басне. Для книги это не всегда приемлемо.
Автор, с одной стороны, обязан быть доверительным со своим читателям, с другой – контролировать границу, связанную с личной жизнью и с сокровенными чувствами и мыслями. Здесь важны, с одной стороны, честность и открытость (возможно, исповедальность), с другой – соблюдение всевозможных табу, лежащих в основе культуры. Тут надо помнить высказывание апостола Павла: «Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6:12).
Я был бы рад, если мой опыт просветительской и миссионерской деятельности в Фейсбуке поможет другим пастырям в этом непростом служении.
12 мая 2020 г. 13:35
Ключевые слова: проповедь, дневники, Интернет, протоиерей Владимир Вигилянский
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