Евангельские группы сегодня: опыт епархий

На первый взгляд занятия евангельских групп выглядят одинаково. Есть ведущий и слушатели, перед началом занятия все молятся, а потом кто-то один или все по очереди читают фрагмент Писания и слушают толкования святых отцов с последующим обсуждением. Единственное внешнее различие — ведущий, который может быть либо священником, либо мирянином. Еще двадцать лет назад в православном сообществе шла дискуссия: можно ли доверить обязанности ведущего мирянину, или им может быть только священник? Спорщиков примирила большая загруженность духовенства и система подготовки церковных специалистов в сфере образования. В чем же особенности и различия библейских групп (кружков)? На эти и другие вопросы нам ответили руководители евангельских групп из разных епархий. PDF-версия.

Как два крыла

Первые группы по изучению Священного Писания появились в нашей стране в период перестройки. В краеведческом музее города Кимры (Тверская епархия) можно увидеть постановление горкома комсомола от 1989 года о создании в городе историко-духовного кружка, который начиная с 1987 года вел с друзьями-­студентами мирянин, а ныне клирик Преображенского собора протоиерей Алексий Шевчук. Молодые люди собирались в подвальчике книжного магазина. Библию позаимствовали у баптистов, толкование святых отцов выписали из Джорданвилльской семинарии1. Сейчас священник ведет две библейских группы. Одна — в онлайн-формате, большинство участников которой — прихожане храмов Кимрского муниципального округа, а другая собирается в центральной библиотеке города Кимры. Отец Алексий руководил евангельским кружком с середины 1990-х по начало 2000-х, когда был отправлен в заграничную командировку. А после его возвращения в Россию в 2015 году директор библиотеки, ставшая за это время прихожанкой местного храма, предложила священнику продолжить занятия по изучению Библии. «Сначала пришло пять человек, это были читатели библиотеки, — рассказывает отец Алексий. — Потом сработало сарафанное радио, и число слушателей удвоилось. А после объявления в Преображенском соборе достигло двадцати человек. Любопытно, что слушатели из числа постоянных посетителей библиотеки, которые до этого заходили в храм только свечку поставить, постепенно тоже стали нашими прихожанами». Это не единственный пример, когда после посещения библейского кружка у людей появляется интерес к церковной жизни, поэтому можно говорить о миссионерской составляющей евангельских кружков.

В чем же наиболее характерные особенности библейских групп?

Первое — это разделение слушателей по возрасту: молодежь примерно до 25–30 лет и зрелые люди после 40–45 лет. В некоторых случаях, как, например, в евангельской группе при храме святого благоверного Александра Невского города Иркутска, есть еще группа семей с детьми-­дошкольниками. Пока дети занимаются в воскресной школе, родители участвуют в работе библейской группы.

Классический подход, о котором речь пойдет ниже, — только часть общей программы просветительской работы с молодежью, включающей и викторины, и творческий досуг, и паломнические поездки, и субботники в храмах, и экскурсии, и дела милосердия, и эксклюзивные подходы, разработанные специалистами Томской епархии в рамках проекта «Всесибирская библейская школа» (см. справку). И еще одно важное отличие молодежных групп: многие хотят встретить близкого по духу человека для создания семьи.

Вторая особенность — различия в программе занятий. Так, по мнению Ольги Даньшиной, автора «Сборника материалов Библейской школы Сибирского Федерального округа»2, при составлении программы следует учитывать образовательный уровень слушателей: «Если это новоначальные, то лучше предложить к ­изучению воскресные Евангелия. Для прихожан "со стажем", обладающих уже некоторыми знаниями, лучше придерживаться хронологического подхода. Они заинтересованы и готовы к более глубокому и тщательному изучению Писания». Отличным подспорьем на начальном этапе могут быть интернет-курсы известных богословов. Например, в евангельской группе при Вознесенском кафедральном соборе города Новосибирска изучение Священного Писания начали с Евангелия от Иоанна, пользуясь доступным в сети одноименным курсом протоиерея Геннадия Фаста, а затем перешли к Евангелию от Луки в изложении протоиерея Олега Стеняева (см. сайт «Экзегет.ру»).

А у отца Алексия Шевчука сложились два подхода в изучении Евангелия. Последовательное, хронологическое изучение он называет текстуальным. А есть еще тематическое, когда за основу берется какая-то одна тема, например «Господь Иисус Христос как Сын Божий». «Я заранее подбираю фрагменты Писания от древних пророков до книги Иоанна Богослова, где о Христе говорится как о Сыне Божием и о Человеке, составляю календарно-тематический план с 1 сентября по 30 июня. И мы читаем и размышляем над этими отрывками весь год», — рассказывает священник.

Любопытно, что некоторые из опрошенных признавались, что приоритет в их программе — это Новый Завет. А к Ветхому Завету они либо вообще не приступают, либо изучают частично, например в формате первых четырех глав Бытия или отдельными книгами. Так, отцу Алексию со своими слушателями удалось осилить книги Бытия, Исход, Притчи Соломоновы, Песнь песней. «Но очень сложной оказалась книга Иова. Я пытался начать занятия по изучению книги Иова несколько раз, но не получилось», — признается священник. Возможно, для решения этой задачи может оказаться полезной патриаршая онлайн-программа «Библия за год», подготовленная Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви (онлайн-курс: https://izuchaem-bibliu.ru/page/biblia-za-god/).

Сотрудник миссионерского отдела Ярославской епархии Евгения Куфирина, ранее пятнадцать лет преподававшая в воскресной школе для взрослых, когда возглавила евангельскую группу «Живое слово» при этом же отделе, начала изучение Библии именно с Ветхого Завета. Почему? «С одной стороны, если отложить его изучение на потом, до него просто не дойдет время. А с другой — я вижу, что именно через Ветхий Завет мы можем лучше понять Евангелие. В частности, очень интересно приводить сравнения некоторых понятий, — говорит Евгения. — Допустим, заповеди блаженства. Есть первый псалом — Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых... (Пс. 1, 1), из которого видно, что блаженство в Ветхом Завете было заповедано тому, кто праведно исповедует веру. То есть по этому принципу блаженными можно считать всех фарисеев, ведь они исполняли все законы. А в Новом Завете праведное исповедание веры даже не обсуждается. Нравственные нормы, за которые обещаны блаженства, названы более просто и концентрированно. Сравните: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное (Мф. 5, 3). А в Ветхом это звучит так: А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом... (Ис. 66, 2); смиренный духом приобретает честь (Притч. 29, 23); Смиренных возвышает Господь... (Пс. 146, 6). Я стараюсь донести таким образом мысль, что Новый Завет — продолжение Ветхого Завета. Они как два крыла одной птицы».

Интересно, что в группе «Живое слово» фрагмент Писания слушатели читают на церковно­славянском языке. «Задача в том, чтобы каждый человек попрактиковался в чтении Библии на церковнославянском. И научился понимать, что поют и читают на богослужении», — поясняет Евгения. А в группах при храме святого благоверного Александра Невского города Иркутска слушатели читают по одному стиху на русском, а руководитель евангельской группы Татьяна Косолапова тут же дублирует этот стих на церковнославянском.

Третья особенность — формат занятия. В большинстве случаев это клубная форма, хотя есть еще лекционная (с вопросами и ответами). Длительность занятий обычно час или час с небольшим. В группе из 10–12 человек, по мнению наших респондентов, у каждого есть возможность сосредоточиться, глубже вникнуть в содержание Писания и увидеть параллели со своей жизнью, поделиться личными размышлениями, открыть новые смыслы в словах Спасителя. Ведь в небольшом коллективе складывается более доверительная и комфортная атмосфера.

Чаще всего основная нагрузка по подготовке встречи ложится на плечи ведущего, задача которого — сформулировать интересные, волнующие всех вопросы, подобрать толкования святых отцов на разбираемый фрагмент Писания. По наблюдениям протоиерея Геннадия Фаста, в небольших городах и в глубинке ведущий, как правило, местный священник, а в городах могут быть и подготовленные миряне, как, например, в группе при Вознесенском храме города Новосибирска.

Занятия «вознесенской» евангельской группы проходят в обычном кафе вблизи храма. «Сначала администрация кафе и посетители были удивлены, когда увидели, что мы молимся перед началом, но потом привыкли. Что делать, если возможности собраться где-то еще у нас пока нет», — говорит прихожанин храма и руководитель группы Александр Парамонов. Но особенность в том, что каждое занятие3 ведет новый ведущий из числа слушателей группы. «Всем новичкам, кто приходит, мы сразу говорим, что через какое-то время и им придется быть ведущими: самостоятельно изучать толкование Писания, делать конспект, составлять вопросы, стимулируя активность слушателей. Их первое выступление чем-то похоже на защиту диплома. И даже если человек стесняется, в чем-то ошибается, то все его подбадривают и вдохновляют», — продолжает Александр. По его мнению, такое чередование помогает осознать, сколько требуется сил и эмоций ведущему, а также помогает человеку в духовном росте. Отдельные занятия проводятся для тех, кто хочет стать членом евангельской группы, но не имеет элементарных знаний о Православии и церковной жизни.

Структура занятия

Как проходит занятие в евангельской группе?

Вот что рассказал нам клирик Преображенского собора города Кимры протоиерей Алексий Шевчук. Занятие проходит не спонтанно, а по определенному плану, составленному священником. На подготовку у него уходит минимум три часа. «Наши встречи начинаются с приветствия. Затем я кратко напоминаю, что Библия — это Слово Божие, и говорю о важности того, что мы делаем, о связи Священного Писания с молитвой. Особо останавливаюсь на цели нашего чтения, на необходимости личного восприятия Священного Писания. Основная мысль: что лично для меня в этом отрывке говорит Сам Господь через Своих пророков или учеников? Все это уже слышали и знают, но все равно я об этом вновь напоминаю. Затем мы молимся».

И далее по очереди несколько человек (за очередностью следит староста) на русском языке читают ранее оговоренный отрывок Библии. Кто-то прежде прочитывает этот отрывок дома, а кто-то даже успевает посмотреть его толкование у святых отцов, например у святителя Феофана Затворника или святителя Иоанна Златоуста. Затем все полторы-две минуты все в тишине вникают в смысл и размышляют о прочитанном.

После паузы священник, как правило, предлагает всем поделиться своими мыслями. Бывает, кого-то это задевает так сильно, что человек говорит о своих переживаниях очень эмоционально. А иногда наоборот — люди молчат, не зная, что сказать. В этом случае отец Алексий задает всем наводящие вопросы на знание фактов, необходимых для общего понимания текста, или по смыслу прочитанного фрагмента, или нравственные, духовные вопросы, связанные с жизненными ситуациями.

Некоторые ведущие признавались, что любят задавать на своих занятиях «каверзные» вопросы. «Ответы на них можно найти в самой Библии, если внимательно читать. Но я постоянно сталкиваюсь с тем, что люди плохо работают с текстом, не умеют вычленять из него максимум информации, поэтому и называю такие вопросы каверзными. Например: "Как Иаков узнал в Том, Кто боролся с ним ночью, Бога?" или "В чем истинная причина желания братьев Иосифа от него избавиться?"», — рассказывает руководитель евангельской группы «Живое слово» Евгения Куфирина.

Многие приходят на занятия с тетрадями и конспектируют интересные и важные для себя мысли. «Иногда слушатели нарушают мой план, открывая для меня какие-то грани Писания, о которых я даже не задумывался, — продолжает отец Алексий. — В этом случае мы обсуждаем то, что им интересно, а потом возвращаемся к плану».

Толкование Писания обычно тоже дело отца Алексия, в подготовке он опирается на многотомный сборник «Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков».

Обсуждение евангельского отрывка идет примерно полчаса, иногда даже вновь перечитываются наиболее значимые стихи из него. «Если не успеваем, откладываем на следующий раз, следуя словам святителя Григория Богослова, что "недовершенное дело не сделает бесполезным труд совершённого тобой пути"». А в конце подводится итог: какова главная мысль отрывка и чем она актуальна для современных христиан. Встреча заканчивается молитвой, и участники подходят под благословение к священнику.

Новый смысл Пасхи

Какие темы вызывают наибольший интерес в обсуждении, а какие самые трудные?

Интереснее всего те, которые касаются спасения каждого человека. Причем проявиться это может самым неожиданным образом. Например, в группе отца Алексия в процессе обсуждения вопроса «Почему мы празднуем Пасху?» выявилась глубина этой темы, и слушатели несколько занятий продолжали ее обсуждать. «В результате пришло понимание, что Пасха — это не только о воскресении Христа, а еще и про обет Божий, который дан каждому из нас, — говорит отец Алексий, — что мы все воскреснем и смерть над нами не властна. Многие признавались, что это стало для них настоящим открытием: "Я даже никогда не задумывался, что Пасха касается лично меня"».

Иногда интерес связан с трудностью понимания. Так, на занятиях Татьяны Косолаповой наибольшую трудность вызывают притчи, потому что в них заложено много смыслов, и людям бывает очень интересно разбирать их. «Разбирая притчу о блудном сыне (Лк. 15, 11–32), мы пришли к выводу, что ее второй смысловой план — это притча о любящем отце, — говорит Татьяна. — Ведь многие мои слушатели сами являются родителями. И как надо любить сына, молиться о нем, чтобы он в любой ситуации к тебе вернулся! Способны ли мы сами на такую любовь? Люди были удивлены и обрадованы, прочитав новый смысл этой евангельской истории».

Неизменно живой интерес вызывает и обсуждение притчи о Лазаре и богаче (Лк. 16, 19–31). «Один из ее смыслов, указывающий на параллели с нашей жизнью, говорит, что для того, чтобы вера стала по-настоящему живой, нам нужна какая-то встряска, — продолжает Татьяна Витальевна. — Богач просит Авраама ради спасения своих братьев послать к ним Лазаря, чтобы они осознали греховность своей жизни и исправились. Но получает ответ, что у них для этого уже все есть. Точно так же бывает, что человек годами ходит в храм, исполняет заповеди, но делает это формально, равнодушно, не прикладывая душу, просто потому, что так нужно. Хотя Господь ждет от него любви и самоотдачи. И его понимание христианской жизни никогда не перерастет в "рождение свыше", если исполнение заповедей не станет потребностью души, не коснется его сердца».

Интересно, что жизнь людей, приступающих к изучению Библии, начинает постепенно меняться. Татьяна Косолапова говорит, что в ее практике много примеров, когда в семьях, где часто были конфликты, супруги научаются налаживать отношения друг с другом. Если один из них ходит на занятия, то потом подтягивается и его вторая половина, а затем воцерковляется вся семья. А одинокие люди находят друзей и обретают смысл и радость жизни.

Отец Алексий рассказал об участнице своего евангельского кружка, которая, зайдя однажды в библиотеку, стала приходить на занятия регулярно. А потом и на богослужения в храм. «Знакомые подшучивали надо мной: что это ты такой набожной стала, ударилась в религию? — делилась она со священником. — А я им говорю: никуда я не ударилась, а обрела смысл жизни. Дети и внуки выросли, муж умер. И если прежде я жила одна в четырех стенах, то теперь со мной Господь, Пресвятая Богородица и угодники Божии. Со мной мои подруги из нашего прихода, которые всегда помогут и поддержат. Если я заболела, то и в магазин сходят, и в аптеку. Для меня важно, что делают они это не по принуждению или за вознаграждение, а из любви к Богу, по велению сердца».

Когда Татьяна Витальевна писала диссертацию (она кандидат педагогических наук, старший преподаватель отделения теологии и религиоведения исторического факультета Иркутского государственного университета), то проводила опросы среди слушателей евангельских групп. «Один из моих вопросов — "Как вы относитесь к испытаниям в своей жизни?" — рассказывает она. — И помимо ответов "с раздражением", "равнодушно", "с пониманием" были и "с благодарностью". Люди объясняли это тем, что, попуская испытания или несчастья, Бог о них не забыл, что так Он дает возможность пересмотреть и исправить свою жизнь. Они говорят, что поняли это благодаря занятиям в библейской группе».

Новые формы изучения Библии с молодежью. Опыт Омской епархии

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы города Омска иерей Роман Богатов разработал свою методику по изучению Библии с молодежью. В Омске он организовал два молодежных клуба — «Навигатор» и «Маяк», участники которых — молодые люди, соответственно, от 17 до 22 и от 23 до 29 лет. Старшие более глубоко и основательно изучают Священное Писание. Но чтение и обсуждение Библии — только небольшая часть программы их встреч. Есть еще такие увлекательные формы работы с материалом, как «знак» и «нав-ток» и еще некоторые их разновидности.

«Знак» — это стих из Библии, как некий ориентир на пути к спасению, который чем-то привлек молодого человека. В течение 5–15 минут он рассказывает, что лично для него значит этот стих, как он его нашел, приводит толкование его отцами Церкви, разъясняет контекст стиха. А в конце презентации раздает всем этот стих, распечатанный на карточках размером с визитку. «Знаком» отец Роман назвал такую форму изучения Писания по аналогии с дорожными знаками, которые бывают предупреждающими, запрещающими, предписывающими и т. п. Точно так же и стихи Библии бывают разного характера. Вот два примера таких «знаков» от разных ребят: И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим (Иер. 29, 13); В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви (1 Ин. 4, 18).

Нав-ток4 — это доклад на определенную тему, достойную внимания клуба, который отличает динамичное и краткое изложение (5–10 минут), интересные иллюстрации, православный взгляд на проблему. «Например, однажды у нас был нав-ток о всемогуществе Бога5. Всем известен провокационный вопрос: "Может ли Бог создать камень, который Он не может поднять?" — рассказывает отец Роман. — И после доклада, отсылающего слушателей к примерам десяти казней египетских, внезапного безумия Навуходоносора, проигнорировавшего слова Даниила, размышлений ребят о границах человеческой свободы и воли докладчик подарил всем свой "знак". Это был стих Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня? (Иер. 32, 27)».

Молодежь «Навигатора» и «Маяка» участвует в православных фестивалях и форумах, трудится вожатыми в православных лагерях, проводит занятия по изучению Священного Писания в православном подростковом отряде «Стрела», организует совместные досуговые мероприятия и поездки. А отец Роман находит время и возможность раз в неделю проводить встречи в Студенческом общественном объединении «Истоки» с разбором текстов из Евангелия или Апостола в культурно-досуговом центре Омского государственного технического университета (для студентов ОмГТУ и других вузов), а также для еженедельных систематических мини-­занятий (по 20–30 минут) по Четверо­евангелию для детей православного подросткового отряда «СтреАлексей Реутский

Проект «Всесибирская библейская школа» (https://vk.com/sibbiblia) был реализован в октябре 2020 г. Координационным центром Сибирского федерального округа при поддержке Синодального отдела по делам молодежи по благословению митрополита Томского и Асиновского Ростислава. Задача — приобщение православной молодежи Сибири к изучению Священного Писания и распространению в сибирских епархиях успешного опыта Церкви по организации библейских кружков. В течение четырех дней, с 1 по 4 октября 2020 г., делегаты из 20 епархий Сибирского федерального округа и гости из Челябинска и Москвы делились практическим опытом организации и проведения библейских кружков, знакомились с авторскими методиками специалистов, обсуждали проблемы и задачи развития молодежных евангельских кружков в сибирских епархиях. Мероприятие состоялось при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019–2020».

В евангельской группе Преображенского собора города Кимры около 30 человек, их возраст от 35 до 70 лет. Преимущественно это прихожане собора, где служит отец Алексий. На занятиях присутствует 20–25 человек. Задача группы — «Совместное возрастание в христианской вере через изменение своей жизни, опираясь на истины Священного Писания». В группе есть староста, которая берет на себя организационно-информационные вопросы. Есть свой сайт (https://chitaem-bible.cerkov.ru/), который называется «Читаем Библию вместе», и блоги в социальных сетях.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Джорданвилльская Свято-Троицкая духовная семинария — высшее учебное заведение Русской Православной Церкви Заграницей, находится на территории Джорданвилльского монастыря в штате Нью-Йорк, США. Получать религиозную литературу по почте стало возможно в связи с ослаблением цензурных ограничений в конце 1980-х годов.

2 См.: https://vk.com/topic-54366328_46677406.

3 Занятия в записи: https://youtube.com/@Miloserdiepro?si=zfmMGO7Fa4Rqp6hg.

4 Нав-ток — сокращение образовано от названия клуба «Навигатор» (нав) и англ. talk — «беседа».

5 Записи нескольких нав-токов можно посмотреть по ссылке: vk.com/video/@navigator_omsk.