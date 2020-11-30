Миссия заботы, добра и любви

175 ЛЕТ РУССКОЙ ПАЛЕСТИНЕ

Более полутора веков назад в Иерусалиме резолюцией «Быть по сему» император Николай I утвердил предложение о создании представительства Русской Православной Церкви на Святой Земле. В его первый состав входили архимандрит Порфирий (Успенский) и иеромонах Феофан (Говоров; будущий святитель Феофан Затворник) с тремя помощниками. Очень много для русских паломников сделал четвертый по счету начальник Русской духовной миссии архимандрит Антонин (Капустин). С тех пор путешествие наших соотечественников к главной христианской святыне — Гробу Господню и другим местам, связанным с земной жизнью Христа, стало гораздо безопаснее. Кроме помощи паломникам, Россия открывала здесь школы и больницы для местного населения, несла им свою культуру, создала целую инфраструктуру храмов и монастырей. С чем встречает значимую дату Русская духовная миссия, какие изменения вносит в ее работу время и с какими проблемами она сталкивается сегодня, «Журналу Московской Патриархии» рассказал начальник Миссии архимандрит Александр (Елисов). PDF-версия.

Задачи Миссии

— Ваше Высокопреподобие, каковы основные направления деятельности Русской духовной миссии на Святой Земле? Какие коррективы в них вносит время?

— Появление Русской духовной миссии (РДМ) в Иерусалиме было вызвано труднейшими обстоятельствами, в которых оказывались на Святой Земле многочисленные паломники или, как их называли тогда, поклонники со всех пределов Российской империи. И исторически забота о наших паломниках, посещающих важнейшие места библейской истории, и сегодня остается главной ее задачей.

Помимо этого, Миссия исполняет церковно-­дипломатическое служение, будучи представительством Русской Православной Церкви на Святой Земле, а начальник РДМ, соответственно, представляет Патриарха Московского и всея Руси при Иерусалимском Патриархе.

Уже в новейшее время служители Миссии стали духовно заботиться о репатриантах — русскоязычных людях, которые приехали на свою историческую родину после образования государства Израиль. В этом служении мы оказываем поддержку духовенству Иерусалимской Церкви, чадами которой являются все постоянно проживающие в Израиле, Палестинской автономии и Иорданском Хашимитском Королевстве православные христиане.

К этому следует добавить весьма существенную часть трудов Миссии по поддержанию русского наследия на Святой Земле, которое выражается в юридических усилиях по сохранению земельной собственности, ремонту и строительству на подворьях Миссии (см. Справку), а также в организации богослужебной жизни в наших храмах и монастырях.

— Святую Землю называют Пятым Евангелием. Как Русская духовная миссия помогает паломникам «прочитать» его?

— Созданная еще в конце XIX века система приема паломников включала в себя не только жилье и транспорт, но и организацию богослужений, построение маршрутов и проведение экскурсий, то есть выстраивание всей логистической цепочки. Сегодня паломнические туры можно разделить на две категории: индивидуальные и групповые. Индивидуальные — это когда какой-то конкретный приход или паломническая служба просит об организации паломнического тура и мы конкретно под такой запрос готовим программу. В этом случае, кроме посещения главных святынь христианского мира, можно посмотреть, например, колодец Иакова в Наблусе, побывать в Иордании и монастыре святой великомученицы Екатерины на Синае. Групповой тур — это обычно стандартная программа с посещением всех основных святынь. К такой программе присоединяются паломники из разных городов и даже стран. Но, безусловно, в обоих случаях главным ключом к «прочтению» и осмыслению Пятого Евангелия является богослужение и особенно причащение Святых Христовых Таин.

— Основная масса ваших паломников приезжает через епархиальные паломнические центры? Кто проводит для них экскурсии?

— Большинство паломников, принимаемых Миссией, приезжает через централизованные паломнические центры Русской Православной Церкви, а также через епархиальные, приходские и монастырские паломнические организации. Экскурсии и сопровождение во время пребывания в паломничестве на Святой Земле проводят сестры Горненской обители. Мы не называем их гидами, так как на их плечи ложится не только проведение экскурсий, но и полное попечение о группе, включающее организацию богослужений, трапезы, решение дорожных формальностей. Для таких сестер мы регулярно организуем обучающие семинары и лекции с выездом на маршруты. Это позволяет совершенствоваться в своем деле и приобретать новые знания.

— Много ли среди ваших паломников граждан России и стран СНГ? Часто ли приезжают гости из Америки и Европы? Как вы думаете, почему эти люди обращаются к вам, а не выбирают туристические и паломнические фирмы?

— Примерно половина всех принимаемых нами паломников — это россияне, бо́льшая часть второй половины — с Украины. Остальные из Белоруссии, Казахстана, Грузии, Нидерландов, Польши, Бельгии, Словакии, Франции, Италии, США, Великобритании. Бывали даже группы из Таиланда и ОАЭ. Можно с полной уверенностью сказать, что все эти люди обращаются именно к нам, а не выбирают туристические и паломнические фирмы, потому что знают, что получат именно тот уровень духовного и материального обеспечения, который поможет им всеобъемлюще открыть для себя Святую Землю.

— Сколько паломников принимает Русская духовная миссия ежегодно? Как изменилась их численность в связи с ограничениями из-за коронавируса?

— До пандемии Миссия принимала в среднем по шесть тысяч человек в год. За первые три месяца 2020 года мы приняли чуть более тысячи человек, а потом наступил локдаун, полное закрытие границ, в связи с чем до начала 2022 года не было ни одного паломника.

Но в феврале этого года Израиль разрешил въезд вакцинированным россиянам. И хотя ощутимого роста числа паломников пока не наблюдается, на Святую Землю начали приезжать люди, мы видим их на наших богослужениях, и это нас радует.

Две Церкви — одна вера

— Как выстроено взаимодействие РДМ с Иерусалимским Патриархатом? Какие основные направления этого сотрудничества?

— Регулярные беседы с Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III, которые происходят в формате личных встреч, а также совместные богослужения и официальные мероприятия обес­печивают постоянный контакт с высшим руководством Иерусалимской Церкви и помогают слышать друг друга. В этом общении обсуждается то, что тревожит всех православных, а также осуществляется мониторинг возникающих проб­лем, в решении которых мы можем взаимно помогать друг другу. В последние два года коронавирусных ограничений, когда Израиль, как и многие другие государства, оказался в изоляции, в регионе серьезно обострились вопросы церковной собственности. Это одинаково коснулось в той или иной степени всех христианских церквей и деноминаций, представленных на Святой Земле. Иерусалимский Патриарх Феофил III трепетно и весьма ответственно воспринимает свое просветительское служение, поэтому его многочисленные ежедневные встречи с паломниками становятся откровением даже для людей, мало интересующихся жизнью Церкви.

— В РДМ идет разработка новых богослужебных текстов. Почему в них возникла необходимость?

— Мы подали на рассмотрение священноначалия текст акафиста в честь Сретения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы с праведной Елисаветой в Горнем граде Иудове. Этот праздник был установлен указом Святейшего Синода от 5 августа 1883 года по инициативе выдающегося начальника РДМ в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина) и стал символичным для Русской Палестины. После праздника Благовещения чтимый образ Божией Матери из Троицкого собора в Иерусалиме, где он пребывает постоянно как главная святыня Миссии, переносится в Горненскую обитель, куда «со тщанием» устремилась Дева Мария после Благовещения, как об этом повествует евангелист Лука. Сестры обители благоговейно встречают икону у источника в селении Эйн-Карем, затем крестный ход с иконой направляется через восточные врата монастыря в Казанский храм. Сразу после принесения иконы совершается всенощное бдение, на следующий день совершается Божественная литургия. На этом торжественном богослужении всегда возникает живая потребность в дополнительном молитвенном чтении. Так появился предложенный на рассмотрение акафист.

— Ваше Высокопреподобие, в СМИ все чаще появляются тревожные публикации об обострении межрелигиозных и социальных противоречий на Святой Земле, о нетерпимости со стороны радикально настроенных групп иудеев по отношению к христианским общинам. В конце прошлого года тринадцать христианских Патриархов и глав Церквей Иерусалима выступили с заявлением, желая обратить внимание общественности на угрозу христианскому присутствию на Святой Земле. В чем проявляются эти нестроения? Насколько они серьезны?

— Прежде всего это повседневно проявляется на бытовом уровне — в отношении к христианам (а особенно к духовенству), которое сего­дня можно наблюдать на улицах многих городов Израиля: словесные оскорбления, плевки в адрес духовенства, подчас даже драки. Но не только в этом видится притеснение христиан, есть вопросы гораздо более серьезные, системные. Я имею в виду настойчивую политику Израиля по отчуждению земельных участков и объектов собственности, прежде всего паломнических домов, принадлежащих христианским Церквам. Недавно достоянием общественности стал печальный инцидент, когда группа религиозных радикалов с помощью подложных документов завладела правами собственности на два хорошо известных паломнических дома, расположенных на площади около Яффских ворот Старого города Иерусалима. Тем самым были подорваны правила статус-кво и нарушена целостность христианского квартала Иерусалима — по сути нарушено равновесие между религиозными конфессиями, существующее уже много веков.

— А какие факты этой нетерпимости или притеснений известны в отношении Русской Православной Церкви?

— Как и другие христианские Церкви Святой Земли, Русская Православная Церковь прежде всего сталкивается с постоянными попытками госструктур Израиля отобрать исконно принадлежащие ей земли. Чтобы отстоять свое имущество, всем христианским конфессиям в Израиле приходится нести огромные издержки, связанные с работой юридических служб и многочисленных адвокатов, для защиты своих интересов и своей собственности в судебных инстанциях, а также для элементарного противодействия попыткам местных вандалов осквернить дорогие верующему сердцу христианские святые места.

Защищая интересы Церкви

— Но, как известно, эти примеры — только вершина айсберга. Мы знаем, что сегодня у России изымают исконно принадлежавшие ей земли, предоставляя взамен совершенно несоизмеримые компенсации. Например, у Горненской обители отобрали часть холма, и теперь дорога для проезда автобусов наших паломников в монастырь закрыта. На каком основании это делается? Почему не удается договориться с местными чиновниками?

— Да, вы правы, земли действительно сейчас легко отбираются. Согласно закону, государственные структуры могут забрать у собственника до 40 процентов земли под общественные нужды без выплаты какой-либо компенсации. Под общественными нуждами понимается строительство нового жилья, прокладка дорог, устройство парков и зон отдыха. Конечно, в такой ситуации, когда государство предоставляет своим чиновникам столь широкие полномочия, удерживать христианские земли становится все сложнее. В этой связи хотелось бы поблагодарить дипломатов нашего посольства в Тель-Авиве и лично чрезвычайного и полномочного посла России в Израиле Анатолия Викторова, а также руководителя Миссии Российской Федерации при Палестинской национальной администрации Гочу Буачидзе и всех сотрудников Миссии за постоянную и последовательную поддержку интересов Церкви на Святой Земле.

Бесценный опыт единства

— Вы семь лет служите на Святой Земле, до этого жили и служили в Бейруте и Дамаске. Чем этот опыт помог вам здесь?

— Прежде всего это приобретенный опыт сосуществования с людьми другой веры, которых при этом в обществе большинство. Даже в Ливане, где христианские традиции более укоренены, чем в других ближневосточных странах, в процентном отношении христиан не более четверти. Такие обстоятельства учат умению отстаивать свои интересы совместно с представителями всех традиционных христианских конфессий, что также является особым опытом, который трудно приобрести в православных странах. Вне всякого сомнения, в Израиле, Палестинской автономии и Иордании этот опыт востребован с лихвой.

— С какими достижениями, радостями, надеждами и перспективами встречает Миссия свое 175-летие? Какие мероприятия планируются? Кто из высоких гостей приедет на торжества?

— Русской духовной миссии удалось достойно подготовиться к своему юбилею: в течение последних двух-трех лет на многих подворьях и в храмах Миссии проведены основательные ремонтные и реставрационные работы, обновлены существующие паломнические дома, построена новая гостиница для богомольцев в Горненском монастыре. Традиционно Миссия поддерживает тесные контакты с Иерусалимской Патриархией, налажено крепкое взаимодействие с инославными христианскими конфессиями Святой Земли.

В День Святого Духа, 13 июня этого года, когда планируются праздничные мероприятия в свя­зи со 175-летием Русской духовной миссии, богослужение в главном храме русского Православия на Святой Земле — Троицком соборе Иерусалима — возглавит Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III. Затем на Сергиевском подворье, расположенном рядом с собором, состоятся праздничные мероприятия, в которых предполагается участие высокой делегации иерархов Русской Православной Церкви, представителей Императорского православного палестинского общества, деятелей культуры и многочисленных представителей общественности.

СПРАВКА

У Русской духовной миссии на Святой Земле 10 по­дворий, включающих в себя 7 храмов, а также комплекс зданий, расположенных в Горненском женском монастыре. В настоящее время в них служат 10 священников и один диакон.

На подворьях находится 9 паломнических домов, которые расположены в Горненском монастыре, в Вифлееме, в Тиверии на берегу Галилейского моря и в Иордании на месте Крещения Христа. Чтобы воспользоваться услугами Паломнической службы РДМ и узнать о действующих программах, достаточно зайти на главную страницу официального сайта Миссии. Там есть телефоны и электронные адреса службы. Для удобства россиян у Паломнической службы есть и прямой российский номер, звонки на который из России бесплатны. Паломническая служба предоставляет программы на любой бюджет. Цель сотрудников Миссии — позволить любому верующему посетить Святую Землю и прикоснуться к дорогим каждому сердцу верующего человека святым местам. Большинство готовых туров — групповые программы длительностью в одну неделю, но есть и индивидуальные предложения для желающих посетить Святую Землю по своему особому плану. Группы паломников неукоснительно сопровождает архиерей или священник.

Архимандрит Александр (Елисов),

начальник Русскойдуховной миссии в Иерусалиме на Святой Земле

Родился в 1960 г. в Нижнем Новгороде. После окончанияшколы в 1978 г. поступил в Московскую духовную семинарию. После службы в армии в 1981 г. продолжил обучениев Московской духовной семинарии и поступил в МДА,а затем обучался на православном богословском факультете государственного университета в г. Прешов (Чехословакия). В 1986 г. рукоположен в сан диакона. В 1987 г. пострижен в монашество и рукоположен в сан священника. В 1987–1989 гг. нес послушание помощника наместника Данилова монастыря в Москве, а с 1989 г. настоятеля Троицкого храма в Ванве (Франция).С 1997 г. в сане архимандрита. С 2002 г. представитель Патриарха Московскогои всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока. С 2013 г. настоятель Никольского собора в Ницце. В 1915 г. назначен начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме (журнал No 56).