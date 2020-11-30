Миссия заботы, добра и любви

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Дождик на паузе
Приход Покрова Пресвятой Богородицы в селе Рудянское Свердловской области, несмотря на пандемию, сумел реализовать миссионерский проект «Стопами апостолов по Каменской епархии», благодаря которому около 200 человек в удаленных селах приняли участие в Божественной литургии, пообщались со священником и получили небольшие подарки. Это стало возможным благодаря гранту конкурса «Православная инициатива». PDF-версия.
30 ноября 2020 г. 13:20
Протоиерей Владимир Вигилянский: Священники должны учиться языку интернет-проповеди
Протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храмов святой мученицы Татианы при МГУ и Святителя Василия Великого в селе Зайцево, заместитель председателя Информационной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы написал новую книгу «Русский крест». И она скоро выйдет в свет. В основу книги легли заметки, которые священник в течение многих лет писал на своей странице в социальной сети «Фейсбук». В интервью «Журналу Московской Патриархии» отец Владимир рассказал о том, как он осваивал интернет-пространство, в чем схожи и в чем отличаются традиционные средства массовой информации и социальные сети и дал практические советы священнослужителям, как вести проповедь в интернете.
12 мая 2020 г. 13:35
Священник Павел Островский: «Сегодня для миссионерства самое благоприятное время»
Настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Красногорского района иерей Павел Островский одним из первых среди священников вышел с миссией в интернет. Сегодня он в числе лидеров среди православных блогеров в российском интернете по количеству подписчиков на его страницы. Отец Павел рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии», как начиналась христианская миссия в интернете, какие существуют правила проповеди онлайн и кто ею может заниматься. PDF-версия.
10 февраля 2020 г. 09:10
Когда не обойтись без суфлера
Уникальный проект перевода текста Святого Благовествования на русский жестовый язык в виде программы для мобильных устройств увенчался успехом. В Международный день глухих, 30 сентября, Институт перевода Библии представил новое Android-приложение для российских пользователей смартфонов, доступное для скачивания на ресурсе GooglePlay. Оно содержит полный комментированный перевод Евангелия от Марка на русский жестовый язык. PDF-версия
30 ноября 2018 г. 13:50
Малахов плюс Мочалов
Сегодня, в день святой мученицы Татианы, победитель четвертого сезона телепроекта «Голос» насельник Пафнутьев-Боровского монастыря иеромонах Фотий (Мочалов) дал большой концерт перед студенческой аудиторией в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Поскольку священноначалие не благословило участие отца Фотия в гастрольном туре финалистов «Голоса», организованное молодежным отделом Московской (городской) епархии выступление стало первым после его успеха в телешоу. И пусть исполнитель пел под «минусовую» фонограмму, заполнившие зал слушатели встречали его восторженно.
25 января 2016 г. 22:10
Новые информационные материалы о святых Северной Америки доступны для скачивания
Новые информационные материалы о святых, подвизавшихся на территории Северной Америки, теперь доступны в интернете для всех желающих основательнее познакомиться с подробностями их жизни.
7 октября 2015 г. 13:00
Маяки памяти. Краеведы восстанавливают местные святыни
Православное краеведение всё больше приобретает черты миссионерской деятельности. Последовательно изучая исторические события, участвуя в археологических и архивных исследованиях, человек приобщается не только к истории родного края, но и к своей традиционной культуре. Недаром среди победителей Международного грантового конкурса «Православная инициатива» таких проектов становится всё больше. «Журнал Московской Патриархии» продолжает знакомить своих читателей с наиболее яркими из них — «Ладьей» и «Неисчезающей памятью».
20 августа 2015 г. 16:31
В Светлую субботу в петербургском следственном изоляторе «Кресты» прошел первый Пасхальный фестиваль
Он начался с молебна в тюремном Александро-Невском храме, который возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
20 апреля 2015 г. 16:20
Приходская и внешняя миссия Церкви стали главными темами миссионерского съезда
V Всецерковный съезд епархиальных миссионеров в течении трех дней рассмотрел ключевые направления миссионерского служения на территории нашей страны. В их числе — вопросы образование миссионеров, антисектантская работа и взаимодействие с единоверческими общинами. Но больше всего внимания было уделено темам приходской и внешней миссии.
26 ноября 2014 г. 08:04
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ЖМП № 4 апрель 2022 / 14 апреля 2022 г. 18:00
Миссия заботы, добра и любви
175 ЛЕТ РУССКОЙ ПАЛЕСТИНЕ
Более полутора веков назад в Иерусалиме резолюцией «Быть по сему» император Николай I утвердил предложение о создании представительства Русской Православной Церкви на Святой Земле. В его первый состав входили архимандрит Порфирий (Успенский) и иеромонах Феофан (Говоров; будущий святитель Феофан Затворник) с тремя помощниками. Очень много для русских паломников сделал четвертый по счету начальник Русской духовной миссии архимандрит Антонин (Капустин). С тех пор путешествие наших соотечественников к главной христианской святыне — Гробу Господню и другим местам, связанным с земной жизнью Христа, стало гораздо безопаснее. Кроме помощи паломникам, Россия открывала здесь школы и больницы для местного населения, несла им свою культуру, создала целую инфраструктуру храмов и монастырей. С чем встречает значимую дату Русская духовная миссия, какие изменения вносит в ее работу время и с какими проблемами она сталкивается сегодня, «Журналу Московской Патриархии» рассказал начальник Миссии архимандрит Александр (Елисов). PDF-версия.
Задачи Миссии
— Ваше Высокопреподобие, каковы основные направления деятельности Русской духовной миссии на Святой Земле? Какие коррективы в них вносит время?
— Появление Русской духовной миссии (РДМ) в Иерусалиме было вызвано труднейшими обстоятельствами, в которых оказывались на Святой Земле многочисленные паломники или, как их называли тогда, поклонники со всех пределов Российской империи. И исторически забота о наших паломниках, посещающих важнейшие места библейской истории, и сегодня остается главной ее задачей.
Помимо этого, Миссия исполняет церковно-дипломатическое служение, будучи представительством Русской Православной Церкви на Святой Земле, а начальник РДМ, соответственно, представляет Патриарха Московского и всея Руси при Иерусалимском Патриархе.
Уже в новейшее время служители Миссии стали духовно заботиться о репатриантах — русскоязычных людях, которые приехали на свою историческую родину после образования государства Израиль. В этом служении мы оказываем поддержку духовенству Иерусалимской Церкви, чадами которой являются все постоянно проживающие в Израиле, Палестинской автономии и Иорданском Хашимитском Королевстве православные христиане.
К этому следует добавить весьма существенную часть трудов Миссии по поддержанию русского наследия на Святой Земле, которое выражается в юридических усилиях по сохранению земельной собственности, ремонту и строительству на подворьях Миссии (см. Справку), а также в организации богослужебной жизни в наших храмах и монастырях.
— Святую Землю называют Пятым Евангелием. Как Русская духовная миссия помогает паломникам «прочитать» его?
— Созданная еще в конце XIX века система приема паломников включала в себя не только жилье и транспорт, но и организацию богослужений, построение маршрутов и проведение экскурсий, то есть выстраивание всей логистической цепочки. Сегодня паломнические туры можно разделить на две категории: индивидуальные и групповые. Индивидуальные — это когда какой-то конкретный приход или паломническая служба просит об организации паломнического тура и мы конкретно под такой запрос готовим программу. В этом случае, кроме посещения главных святынь христианского мира, можно посмотреть, например, колодец Иакова в Наблусе, побывать в Иордании и монастыре святой великомученицы Екатерины на Синае. Групповой тур — это обычно стандартная программа с посещением всех основных святынь. К такой программе присоединяются паломники из разных городов и даже стран. Но, безусловно, в обоих случаях главным ключом к «прочтению» и осмыслению Пятого Евангелия является богослужение и особенно причащение Святых Христовых Таин.
— Основная масса ваших паломников приезжает через епархиальные паломнические центры? Кто проводит для них экскурсии?
— Большинство паломников, принимаемых Миссией, приезжает через централизованные паломнические центры Русской Православной Церкви, а также через епархиальные, приходские и монастырские паломнические организации. Экскурсии и сопровождение во время пребывания в паломничестве на Святой Земле проводят сестры Горненской обители. Мы не называем их гидами, так как на их плечи ложится не только проведение экскурсий, но и полное попечение о группе, включающее организацию богослужений, трапезы, решение дорожных формальностей. Для таких сестер мы регулярно организуем обучающие семинары и лекции с выездом на маршруты. Это позволяет совершенствоваться в своем деле и приобретать новые знания.
— Много ли среди ваших паломников граждан России и стран СНГ? Часто ли приезжают гости из Америки и Европы? Как вы думаете, почему эти люди обращаются к вам, а не выбирают туристические и паломнические фирмы?
— Примерно половина всех принимаемых нами паломников — это россияне, бо́льшая часть второй половины — с Украины. Остальные из Белоруссии, Казахстана, Грузии, Нидерландов, Польши, Бельгии, Словакии, Франции, Италии, США, Великобритании. Бывали даже группы из Таиланда и ОАЭ. Можно с полной уверенностью сказать, что все эти люди обращаются именно к нам, а не выбирают туристические и паломнические фирмы, потому что знают, что получат именно тот уровень духовного и материального обеспечения, который поможет им всеобъемлюще открыть для себя Святую Землю.
— Сколько паломников принимает Русская духовная миссия ежегодно? Как изменилась их численность в связи с ограничениями из-за коронавируса?
— До пандемии Миссия принимала в среднем по шесть тысяч человек в год. За первые три месяца 2020 года мы приняли чуть более тысячи человек, а потом наступил локдаун, полное закрытие границ, в связи с чем до начала 2022 года не было ни одного паломника.
Но в феврале этого года Израиль разрешил въезд вакцинированным россиянам. И хотя ощутимого роста числа паломников пока не наблюдается, на Святую Землю начали приезжать люди, мы видим их на наших богослужениях, и это нас радует.
Две Церкви — одна вера
— Как выстроено взаимодействие РДМ с Иерусалимским Патриархатом? Какие основные направления этого сотрудничества?
— Регулярные беседы с Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III, которые происходят в формате личных встреч, а также совместные богослужения и официальные мероприятия обеспечивают постоянный контакт с высшим руководством Иерусалимской Церкви и помогают слышать друг друга. В этом общении обсуждается то, что тревожит всех православных, а также осуществляется мониторинг возникающих проблем, в решении которых мы можем взаимно помогать друг другу. В последние два года коронавирусных ограничений, когда Израиль, как и многие другие государства, оказался в изоляции, в регионе серьезно обострились вопросы церковной собственности. Это одинаково коснулось в той или иной степени всех христианских церквей и деноминаций, представленных на Святой Земле. Иерусалимский Патриарх Феофил III трепетно и весьма ответственно воспринимает свое просветительское служение, поэтому его многочисленные ежедневные встречи с паломниками становятся откровением даже для людей, мало интересующихся жизнью Церкви.
— В РДМ идет разработка новых богослужебных текстов. Почему в них возникла необходимость?
— Мы подали на рассмотрение священноначалия текст акафиста в честь Сретения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы с праведной Елисаветой в Горнем граде Иудове. Этот праздник был установлен указом Святейшего Синода от 5 августа 1883 года по инициативе выдающегося начальника РДМ в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина) и стал символичным для Русской Палестины. После праздника Благовещения чтимый образ Божией Матери из Троицкого собора в Иерусалиме, где он пребывает постоянно как главная святыня Миссии, переносится в Горненскую обитель, куда «со тщанием» устремилась Дева Мария после Благовещения, как об этом повествует евангелист Лука. Сестры обители благоговейно встречают икону у источника в селении Эйн-Карем, затем крестный ход с иконой направляется через восточные врата монастыря в Казанский храм. Сразу после принесения иконы совершается всенощное бдение, на следующий день совершается Божественная литургия. На этом торжественном богослужении всегда возникает живая потребность в дополнительном молитвенном чтении. Так появился предложенный на рассмотрение акафист.
— Ваше Высокопреподобие, в СМИ все чаще появляются тревожные публикации об обострении межрелигиозных и социальных противоречий на Святой Земле, о нетерпимости со стороны радикально настроенных групп иудеев по отношению к христианским общинам. В конце прошлого года тринадцать христианских Патриархов и глав Церквей Иерусалима выступили с заявлением, желая обратить внимание общественности на угрозу христианскому присутствию на Святой Земле. В чем проявляются эти нестроения? Насколько они серьезны?
— Прежде всего это повседневно проявляется на бытовом уровне — в отношении к христианам (а особенно к духовенству), которое сегодня можно наблюдать на улицах многих городов Израиля: словесные оскорбления, плевки в адрес духовенства, подчас даже драки. Но не только в этом видится притеснение христиан, есть вопросы гораздо более серьезные, системные. Я имею в виду настойчивую политику Израиля по отчуждению земельных участков и объектов собственности, прежде всего паломнических домов, принадлежащих христианским Церквам. Недавно достоянием общественности стал печальный инцидент, когда группа религиозных радикалов с помощью подложных документов завладела правами собственности на два хорошо известных паломнических дома, расположенных на площади около Яффских ворот Старого города Иерусалима. Тем самым были подорваны правила статус-кво и нарушена целостность христианского квартала Иерусалима — по сути нарушено равновесие между религиозными конфессиями, существующее уже много веков.
— А какие факты этой нетерпимости или притеснений известны в отношении Русской Православной Церкви?
— Как и другие христианские Церкви Святой Земли, Русская Православная Церковь прежде всего сталкивается с постоянными попытками госструктур Израиля отобрать исконно принадлежащие ей земли. Чтобы отстоять свое имущество, всем христианским конфессиям в Израиле приходится нести огромные издержки, связанные с работой юридических служб и многочисленных адвокатов, для защиты своих интересов и своей собственности в судебных инстанциях, а также для элементарного противодействия попыткам местных вандалов осквернить дорогие верующему сердцу христианские святые места.
Защищая интересы Церкви
— Но, как известно, эти примеры — только вершина айсберга. Мы знаем, что сегодня у России изымают исконно принадлежавшие ей земли, предоставляя взамен совершенно несоизмеримые компенсации. Например, у Горненской обители отобрали часть холма, и теперь дорога для проезда автобусов наших паломников в монастырь закрыта. На каком основании это делается? Почему не удается договориться с местными чиновниками?
— Да, вы правы, земли действительно сейчас легко отбираются. Согласно закону, государственные структуры могут забрать у собственника до 40 процентов земли под общественные нужды без выплаты какой-либо компенсации. Под общественными нуждами понимается строительство нового жилья, прокладка дорог, устройство парков и зон отдыха. Конечно, в такой ситуации, когда государство предоставляет своим чиновникам столь широкие полномочия, удерживать христианские земли становится все сложнее. В этой связи хотелось бы поблагодарить дипломатов нашего посольства в Тель-Авиве и лично чрезвычайного и полномочного посла России в Израиле Анатолия Викторова, а также руководителя Миссии Российской Федерации при Палестинской национальной администрации Гочу Буачидзе и всех сотрудников Миссии за постоянную и последовательную поддержку интересов Церкви на Святой Земле.
Бесценный опыт единства
— Вы семь лет служите на Святой Земле, до этого жили и служили в Бейруте и Дамаске. Чем этот опыт помог вам здесь?
— Прежде всего это приобретенный опыт сосуществования с людьми другой веры, которых при этом в обществе большинство. Даже в Ливане, где христианские традиции более укоренены, чем в других ближневосточных странах, в процентном отношении христиан не более четверти. Такие обстоятельства учат умению отстаивать свои интересы совместно с представителями всех традиционных христианских конфессий, что также является особым опытом, который трудно приобрести в православных странах. Вне всякого сомнения, в Израиле, Палестинской автономии и Иордании этот опыт востребован с лихвой.
— С какими достижениями, радостями, надеждами и перспективами встречает Миссия свое 175-летие? Какие мероприятия планируются? Кто из высоких гостей приедет на торжества?
— Русской духовной миссии удалось достойно подготовиться к своему юбилею: в течение последних двух-трех лет на многих подворьях и в храмах Миссии проведены основательные ремонтные и реставрационные работы, обновлены существующие паломнические дома, построена новая гостиница для богомольцев в Горненском монастыре. Традиционно Миссия поддерживает тесные контакты с Иерусалимской Патриархией, налажено крепкое взаимодействие с инославными христианскими конфессиями Святой Земли.
В День Святого Духа, 13 июня этого года, когда планируются праздничные мероприятия в связи со 175-летием Русской духовной миссии, богослужение в главном храме русского Православия на Святой Земле — Троицком соборе Иерусалима — возглавит Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III. Затем на Сергиевском подворье, расположенном рядом с собором, состоятся праздничные мероприятия, в которых предполагается участие высокой делегации иерархов Русской Православной Церкви, представителей Императорского православного палестинского общества, деятелей культуры и многочисленных представителей общественности.
СПРАВКА
У Русской духовной миссии на Святой Земле 10 подворий, включающих в себя 7 храмов, а также комплекс зданий, расположенных в Горненском женском монастыре. В настоящее время в них служат 10 священников и один диакон.
На подворьях находится 9 паломнических домов, которые расположены в Горненском монастыре, в Вифлееме, в Тиверии на берегу Галилейского моря и в Иордании на месте Крещения Христа. Чтобы воспользоваться услугами Паломнической службы РДМ и узнать о действующих программах, достаточно зайти на главную страницу официального сайта Миссии. Там есть телефоны и электронные адреса службы. Для удобства россиян у Паломнической службы есть и прямой российский номер, звонки на который из России бесплатны. Паломническая служба предоставляет программы на любой бюджет. Цель сотрудников Миссии — позволить любому верующему посетить Святую Землю и прикоснуться к дорогим каждому сердцу верующего человека святым местам. Большинство готовых туров — групповые программы длительностью в одну неделю, но есть и индивидуальные предложения для желающих посетить Святую Землю по своему особому плану. Группы паломников неукоснительно сопровождает архиерей или священник.
Архимандрит Александр (Елисов),
начальник Русскойдуховной миссии в Иерусалиме на Святой Земле
Родился в 1960 г. в Нижнем Новгороде. После окончанияшколы в 1978 г. поступил в Московскую духовную семинарию. После службы в армии в 1981 г. продолжил обучениев Московской духовной семинарии и поступил в МДА,а затем обучался на православном богословском факультете государственного университета в г. Прешов (Чехословакия). В 1986 г. рукоположен в сан диакона. В 1987 г. пострижен в монашество и рукоположен в сан священника. В 1987–1989 гг. нес послушание помощника наместника Данилова монастыря в Москве, а с 1989 г. настоятеля Троицкого храма в Ванве (Франция).С 1997 г. в сане архимандрита. С 2002 г. представитель Патриарха Московскогои всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока. С 2013 г. настоятель Никольского собора в Ницце. В 1915 г. назначен начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме (журнал No 56).
14 апреля 2022 г. 18:00
Ключевые слова: Русская Духовная Миссия в Иерусалиме, Храм Гроба Господня в Иерусалиме, Горненская обитель, Палестина, Иерусалим, Израиль, Иордан, пандемия, паломничество, Патриарх Иерусалимский Феофил, Святая Земля, репатрианты
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5 апреля 2022 г. 16:00