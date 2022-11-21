Служил добросовестно и честно

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ПАСТЫРЬ ДИМИТРИЙ СЕМЕНОВ ПРОСЛАВЛЕН В ЛИКЕ НОВОМУЧЕНИКОВ

В месяцеслов Русской Православной Церкви в августе этого года были добавлены имена трех новых святых. Согласно постановлению Синода от 25 августа 2022 года (журнал № 76), имена троих священнослужителей (Григория Златорунского, Михаила Союзова и Димитрия Семенова) внесены в список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. О священномучениках Григории Златорунском и Димитрии Семенове, принявших мученическую смерть за веру Христову в 1918 году, «Журналу Московской Патриархии» рассказал руководитель Комиссии по канонизации святых Ставропольской епархии священник Евгений Шишкин (о священноисповеднике Михаиле Союзове читайте в номере 10 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год). PDF-версия.

Пресвитер Димитрий Евтихиевич Семенов родился 30 октября 1873 года в селе Бешпагир Ставропольской губернии в священнической семье1. Родители воспитали его в горячей вере, страхе Божием и послушании. В 1883 году Димитрий поступил в Ставропольское духовное училище2. Здесь он учился у Ивана Ивановича Восторгова — будущего священномученика Иоанна3 (первой в стране жертвы красного террора среди священнослужителей), который преподавал в этом учебном заведении.

По итогам годичных испытаний в 1889 году Димитрия перевели из училища в первый класс Ставропольской духовной семинарии4. Однако учеба давалась ему тяжело, и в 1893 году по прошению отца он был уволен из третьего класса5.

С 1 октября 1894 года по 1 августа 1896 года Димитрий Семенов состоял учителем в Ставропольской дирекции народных училищ6, в том числе в 1896 году заведовал бешпагирским одноклассным училищем. В начале 1896 года он женился на девице Елене Тимофеевне, которая стала ему верной спутницей жизни. Несмотря на отсутствие семинарского аттестата, Димитрия Евтихиевича не покидало стремление к пастырскому служению: когда семья ожидала рождения первого ребенка, он подал прошение о переводе в духовное ведомство.

Вскоре он был рукоположен в сан диакона7 и с лета 1897 года назначен клириком Спасо-­Преображенской церкви села Новоселицкого Александровского уезда Ставропольской губернии8, где прослужил около 12 лет, не оставляя при этом и своих учительских трудов в церковно-приходской школе9.

С началом столыпинской аграрной реформы зауральские епархии стали остро нуждаться в священнослужителях. Святейший Синод рекомендовал епархиальным преосвященным европейской части России «располагать благонадежных священнослужителей» к поступлению на службу в Сибирь, «не скрывая от них трудности служения в новых местах, но указывая на высоту ожидающего их апостольского подвига»10.

Во втором полугодии 1908 года диакон Димитрий Семенов одним из первых среди клириков Ставропольской епархии ходатайствовал о назначении его разъездным священником в Томскую епархию11. Томская духовная консистория 23 февраля 1909 года определила принять его на священническое место. В мае того же года в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя архиепископ Ставропольский и Екатеринодарский Агафодор (Преображенский) рукоположил диакона Димитрия Семенова в сан священника12.

С собой в Сибирь семья Семеновых взяла трех младших детей от двух до четырех лет, старшие две дочери продолжили обучение в Ставропольском епархиальном женском училище на попечении дедушки и бабушки, живших на родине священника в селе Бешпагир. В Томске священнослужитель приступил к пастырским обязанностям в Михаило-Архангельской церкви села Таскаевского Каинского уезда.

Более четырех лет пастырского служения священник Димитрий Семенов посвятил заботам о приходе Михаило-Архангельской церкви13. Эти годы стали для молодого пастыря временем напряженного труда и деятельного участия в жизни прихожан. Он много сделал для утверждения христианского благочестия, устройства приходской жизни, охранения паствы от исказителей веры. Хотя на приходе не было иноверцев, раскольников и сектантов, однако они в большом количестве проживали в соседних селах и активно пытались вовлекать православных в свои общины.

Пастырское окормление прихода осложнялось тем, что наряду с селом Таскаевским в него входили деревни Новомихайловская, Кармышакская и Бакмасиха, находившиеся на расстоянии 7–15 верст от церкви. В первые годы служения отца Димитрия к приходу также относился небольшой поселок Петропавловский, удаленный от церкви на 25 верст (к 1912 году, со строительством в нем храма, он был выделен в самостоятельный приход). В целом же в приходе Михаило-Архангельской церкви в 1909 году было 402 двора, 3161 человек. К 1912 году население прихода увеличилось до 3,5 тысячи человек. За время служения отца Димитрия приход увеличился почти на полсотни дворов14.

С глубоким смирением, безропотно батюшка разделял со своими прихожанами тяжелые экономические и бытовые условия жизни. Климат здесь был суровый, зимы морозные, весной и осенью долго стояли холода, промыслы и заработки отсутствовали15. Наиболее трудными выдались неурожайные 1910–1912 годы. Только в 1912 году в Каинском уезде от неурожая пострадали 25 884 десятины яровых хлебов, крестьянам требовалось 201 313 пудов зерна на посев и 106 547 пудов на продовольствие. В это трудное время они особенно нуждались в пастырской поддержке16.

Несмотря на экономические трудности, неустанными заботами и стараниями священника Димитрия Семенова, являвшегося председателем церковно-приходского попечительства, к 1913 году удалось отремонтировать здание церкви, построенное еще в середине 1850-х годов: стены были окрашены снаружи, внутри обиты картоном и «украшены живописью». Приобретена новая церковная утварь: серебряно-золоченый потир с принадлежностями, три напрестольных креста, одно большое и два малых Евангелия, дарохранительница. В воскресные и праздничные дни отец Димитрий произносил проповеди и вел нравственные беседы с прихожанами.

Одновременно батюшка нес труды по окормлению относившихся к Михаило-Архангельскому приходу сельских школ. За время его служения в них значительно улучшилась материальная база и увеличилось количество учеников. В селе Таскаевском находилось сельское училище Министерства внутренних дел, в котором отец Димитрий состоял заведующим и законоучителем. В 1912 году в училище обучалось 48 мальчиков и 29 девочек.

В наиболее крупном поселении, приписанном к приходу, — деревне Бакмасихе — имелась школа грамоты, в 1911 году благодаря энергичной деятельности настоятеля преобразованная в церковно-приходскую школу и получившая «прекрасное школьное здание стоимостью в 2500 руб.» (из которых 1600 рублей были изысканы отцом Димитрием на месте)17. В 1912 году в ней обучалось 33 мальчика и 17 девочек (в 1909 году их было 18 и 7 соответственно)18. За заслуги в деле христианского воспитания детей 2 сентября 1912 года священник Димитрий Семенов был награжден набедренником19.

За весь период службы в Томской епархии отец Димитрий был в отпуске лишь один раз — с 20 сентября по 25 октября 1911 года, при этом вернулся раньше на пять дней. Отпуск потребовался, чтобы перевезти в Сибирь старших дочерей Ксению и Раису для продолжения обучения в Томском епархиальном женском училище. Таким образом, семья Семеновых воссоединилась, а летом 1913 года появились новые семейные хлопоты и заботы, связанные с рождением в июне долгожданного сына Николая20.

Летом 1913 года батюшка, обеспокоенный болезнью своего престарелого отца и желавший оказать действенную помощь в его лечении, вынужден был направить архиепископу Ставропольскому и Екатеринодарскому Агафодору прошение с просьбой о переводе его в Ставропольскую епархию. С 24 сентября 1913 года священник Томской епархии Димитрий Семенов был назначен на второе священническое место к Крестовоздвиженской церкви села Бешпагир Ставропольской епархии.

Приход состоял из 950 дворов, в которых проживало около 8 тысяч человек, главным образом местных крестьян. Неподалеку жили раскольники и сектанты: 13 хлыстов, 13 поповцев и 8 беспоповцев21. В этом большом селе работало три школы Министерства народного просвещения и две церковно-приходские. И на этом приходе жизнь отца Димитрия была наполнена деятельной любовью к ближним, заботой о христианском просвещении детей.

К лету 1918 года священник Димитрий Семенов состоял на службе в духовном ведомстве уже около 22 лет. Он добросовестно и честно исполнял свой пастырский долг, чем снискал уважение и любовь прихожан. В справке Ставропольского епархиального совета за конец августа – начало сентября 1918 года отмечалось «очень хорошее» его поведение22.Гражданская война пришла на территорию Ставропольской губернии в начале июня 1918 года, когда Добровольческая армия начала здесь наступление. Озлобленные военными неудачами красноармейцы сконцентрировались в губернском центре. С начала июня на подступах к городу шли ожесточенные бои противоборствующих сил. Занятие красноармейцами населенных пунктов сопровождалось многочисленными фактами насилия и произвола23.

В день вступления красноармейцев в Бешпагир 14/27 июня 1918 года они пришли в дом батюшки и потребовали их накормить. Насытившись, они пообещали, что «теперь... священник будет цел», и ушли. Однако буквально через полчаса за ним прислали конвой и повели в волостное правление, в помещениях которого расположился штаб красноармейцев. Здесь «всячески над ним глумились». По просьбе матушки священника отпустили, но через некоторое время опять арестовали. Его обвиняли в оказании гостеприимства отряду полковника Шкуро при прохождении через Бешпагир24.

Красноармейцы долго пытали отца Димит­рия и издевались над ним, а потом сказали: «Ну, теперь готовься». Он попросил разрешить ему помолиться перед смертью. Отец Димит­рий был казнен за селом в ночь с 14/27 на 15/28 июня 1918 года вместе с несколькими жителями Бешпагира и соседних сел25. Бездыханное тело сбросили под кручу недалеко от места казни. «Теперь не будет призывать опомниться» — такие слова красноармейцев приводят очевидцы26. На следующее утро брошенное тело священника было найдено, хоронить его запретили27.

Когда красные оставили Бешпагир, селяне похоронили казненных. Современники отмечали, что особенно трогательны были похороны священника Димитрия Семенова: «Почти все село вышло проводить мученика, и многие оплакивали его безвременную кончину»28. Погребение батюшки состоялось в ограде Крестовоздвиженской церкви. Вернувшиеся в село через несколько дней красноармейцы грозились убить инициаторов погребения казненных, но не успели29.

В августе 1918 года в Ставропольский епархиальный совет поступило прошение вдовы убиенного священника Елены Тимофеевны Семеновой о назначении ей «усиленной пенсии». В прошении она сообщала об «исключительных обстоятельствах смерти» мужа, «зверски замученного красноармейцами», и отмечала «крайне бедственное материальное положение семьи в связи с полным разграблением имущества». Матушка осталась одна с шестью детьми: Ксении в это время был 21 год (вероятно, она проживала в Томске), Раисе 20 лет, Леониду 16 лет, Галине 11 лет, Елене 9 лет, Николаю 5 лет30. Последний сын, Димитрий, родился 20 октября 1918 года, уже после смерти отца31. По всей видимости, семья отца Димитрия осталась без средств к существованию (сведений о назначении им пенсии не имеется), в начале 1919 года умерли дочь Раиса и младенец Димитрий32.

Сохранился приказ Ставропольского военного губернатора А. М. Валуева от 23 июля 1919 года, в соответствии с которым за расправу над священником Димитрием Семеновым был предан военно-полевому суду 26 июля 1919 года служивший в Красной армии крестьянин селения Старобельского Харьковской губернии Иван Головинский, 31 года. Он обвинялся в том, что вместе со своим братом Василием и еще тремя красноармейцами, фамилии которых не установлены, состоя в боевой цепи Красной армии, получил от командира роты Гайворонского приказание казнить священника Димитрия Семенова, что и было им приведено в исполнение33. После закрытия Крестовоздвиженской церкви села Бешпагир в 1936 году и полного разрушения ее здания в 1943 году34 могила отца Димитрия утрачена.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Сведения о Семеновой Варваре Александровне (матери Димитрия) из клировой ведомости за 1914 г., см.: Государственный архив Ставропольского края (ГАСК). Ф. 135. Оп. 72. Д. 1269. Л. 104об.–105.

2 Разрядный список... // Кавказские епархиальные ведомости. 1884. № 15. 1 августа. С. 552.

3 О назначении вторым законоучителем православного исповедания при Ставропольской гимназии священника поселка Кирпильского о. Иоанна Восторгова // ГАСК. Ф. 73. Оп. 1. Д. 775. Л. 6 об.

4 Разрядный список... // Ставропольские епархиальные ведомости. 1889. № 14. 16 июля. С. 250.

5 Разрядный список... // Ставропольские епархиальные ведомости. 1893. № 13. 1 июля. С. 158–160.

6 Клировая ведомость за 1914 г. // ГАСК. Ф. 135. Оп. 72. Д. 1269. Л. 99 об.

7 Информация о Таскаевском приходе // Справочная книга по Томской епархии за 1909/10 г. Томск, 1911. С. 433–434.

8 Прошение диакона Спасо-Преображенской церкви села Новоселиц Илии Кондратова и диаконоучителя села Винодельного Димитрия Семенова епископу Ставропольскому и Екатеринодарскому Агафодору от 23 июля 1897 г. // ГАСК. Ф. 135. Оп. 55. Д. 529. Л. 48; Перемены по службе // Ставропольские епархиальные ведомости. 1897. № 15. 1 августа. С. 869.

9 Клировая ведомость за 1907 г. // ГАСК. Ф. 135. Оп. 65. Д. 549. Л. 14.

10 Указ Святейшего Правительствующего Синода архиепископу Томскому и Барнаульскому Макарию по вопросу об удовлетворении церковных нужд в переселенческих епархиях от 30 апреля 1908 г. // Томские епархиальные ведомости. 1908. № 15. 1 августа. С. 1–2.

11 В 1909–1911 годах из Ставропольской епархии были переведены в Томскую епархию еще шесть диаконов (в том числе окончивших пастырские курсы в Москве) и один выпускник Ставропольской духовной семинарии.

12 Архиерейские служения // Ставропольские епархиальные ведомости. 1909. № 23. 6 июня. С. 704.

13 Клировая ведомость за 1912 г. // ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4304. Л. 88об.–89.

14 Там же. Л. 85–91.

15 Мамырин Г. Краткие сведения о Томской губернии. Полтава, 1912. С. 30–31.

16 Белянин Д. Н. Столыпинская переселенческая политика в Томской губернии (1906–1914 гг.). Кемерово, 2003. URL: https://statehistory.ru/books/Dmitriy-Belyanin_Stolypinskaya-pereselencheskaya-politika-v-Tomskoy-gubernii--1906-1914-gg---/5 (дата обращения: 29.09.2022).

17 Отчет Томского епархиального наблюдателя о состоянии церковных школ Томской епархии в учебно-воспитательном отношении за 1911–1912 гг. // Томские епархиальные ведомости. 1913. № 12. 15 июня. С. 343–344.

18 Клировая ведомость за 1912 г. Л. 85–91.

19 Там же. Л. 88об.–89.

20 Клировая ведомость за 1914 г. Л. 99об.–100.

21 Там же. Л. 106.

22 Дело об исходатайствовании пенсии вдове убитого священника... // ГАСК. Ф. 237. Оп. 1. Д. 105. Л. 1 об.

23 Рапорт и. д. прокурора Ставропольского окружного суда в Управление юстиции при Главнокомандующем вооруженными силами на Юге России. 6 марта 1919 г. // ГАРФ. Ф. Р-3435. Оп. 1. Д. 4. Л. 6–11об.

24 Протокол допроса членом Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, состоящей при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России, бароном А. К. Врангелем в качестве свидетеля протоиерея Кирилла Окиншевича. 1 апреля 1919 г. // ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д.25. Л. 21 об.; Сведения о злодеяниях большевиков в отношении Церкви и ее служителей в Ставропольской епархии. 1919 г. // ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 25. Л. 6.

25 С[ело] Бешпагир Ставропольской губернии. После них // Кубанский край. 1918. № 80. 20 сентября. [С. 4]; Информация Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, состоящей при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России, по селению Бешпагиру Ставропольского уезда Ставропольской губернии. [Не ранее 28 июня] 1919 г. // ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 28. Л. 10.

26 С[ело] Бешпагир Ставропольской губернии. [С. 4.]

27 Протокол допроса... протоиерея Кирилла Окиншевича. Л. 21 об.; Сведения о злодеяниях большевиков в отношении Церкви и ее служителей в Ставропольской епархии. 1919 г. Л. 6.

28 С[ело] Бешпагир Ставропольской губернии. [С. 4.]

29 Там же.

30 Дело об исходатайствовании пенсии вдове убитого священника... Л. 1–1об.

31 Там же. Л. 7.

32 Там же. Л. 4об.

33 Приказ № 464 Ставропольского военного губернатора от 23 июля 1919 г. // ГАСК. Ф. Р-870. Оп. 1. Д. 9. Л. 201.

34 Краткая историческая справка // Храм Воздвижения Креста Господня с. Бешпагир: [сайт]. Страница прихода. URL: http://www.beshpagirnika.com (дата обращения: 14.01.2021).