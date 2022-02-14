Помочь молодому человеку найти свой путь

ПРОЕКТ «ДИАЛОГ СО СВЯЩЕННИКОМ»

Сегодня существует серьезная угроза институту семьи. Снижение уровня культуры и насаждение чуждых нашему обществу идеалов ставят под вопрос необходимость следования христианским ценностям и соблюдение многовековых нравственных норм, на которых держится наше общество и от которых зависит бытие мира в целом.

Особенно сильное разрушительное воздействие эти факторы вкупе с отрицательными сторонами технического прогресса оказывают на молодое поколение, на тех, чья личность только формируется.

Как противостоять этому? Как найти общий язык с молодым поколением? Как воспитать детей в традициях православной культуры? Что может объединить нас всех? Конечно, наша православная вера и Господь. О первом опыте, о том, как священно­служители начали диалог со старшеклассниками и о чем они говорят, рассказал иерей Николай Богатов, клирик Преображенского собора города Люберцы Московской области. PDF-версия.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 19 октября 2021 года на встрече с педагогами из различных регионов Российской Федерации, реализующими предметные области «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», отметил, что на молодое поколение очень большое влияние оказывают СМИ, особенно интернет и телевидение, «поэтому, если мы хотим иметь по-настоящему светлое будущее для нашего народа, мы должны подумать о том, как формируется сознание нашей молодежи, какие силы влияют на сердца и души, как выстраивается информационный поток, который сегодня поглощает современного человека, какими идеями наполнен этот поток»1.

Наш Первосвятитель подчеркнул, что «самое главное — это борьба за души, за мировоззрение наших детей. А значит, нам нужно научиться воздействовать на их сознание таким образом, чтобы у молодежи вырабатывалось критическое отношение к информационному потоку, в который она погружена»2.

Царь Соломон в своих притчах говорил: Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится (Притч. 22, 6).

Молодость — транзитный период в жизни человека, когда происходит окончательное формирование взглядов. На этом этапе зачастую человек находится на жизненном перепутье: родители часто теряют авторитет, цели и принципы не всегда определены, взгляды и морально-нравственные ориентиры не полностью сформированы, отсутствует неоспоримый эталон для подражания и объект высшего уважения, который мог бы стать проводником по путям жизни, или такой эталон никак не соответствует своему предназначению. И в этот трудный период неопределенности, жизненной дезориентации помощь может прийти именно оттуда, откуда молодой человек иногда ее и не ждет, — из Церкви.

Во все времена разговор с молодежью был не простым, хотя и критически важным. Принято смотреть на молодых людей как на общую массу, не принимая во внимание внутреннее содержание каждого, тем самым обезличивая и упуская из виду природу и принципы существования нового поколения. В результате обращения к молодым людям представляют собой часто неплодотворные монологи или поучения старших. Не находя точек соприкосновения, мы идем в разные стороны. Чтобы этого не происходило и слово пастыря было услышано, полезно подражать апостолу Павлу, который в Первом послании к Коринфянам говорит: …для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, — чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых (1 Кор. 9, 20–22).

Жизнь человека — его характер, чувство ответственности, добрые или дурные привычки, умение справляться с трудностями и степень его религиозности — во многом обусловлена воспитанием в детстве. Как найти подход к молодым, как, избегая заигрывания и ложной мимикрии, помочь им подняться на уровень разговора о серьезных вещах? Как сделать так, чтобы наши ценности стали для них не просто словами, а принципами, реализуемыми в жизни? Чтобы они могли найти себя в окружающей действительности, в профессии, в отношениях с людьми и Богом?

Осознавая важность участия Церкви в жизни современного молодого поколения и призыв Его Святейшества быть «на передней линии фронта», участвуя в духовно-нравственном и интеллектуальном формировании молодежи, по благословению архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия в Подольской епархии создали рабочую группу. В нее вошли священнослужители из Епархиального отдела образования и катехизации, а также клирики, имеющие опыт преподавания в образовательных учебных заведениях.

На первом этапе владыка Аксий, формулируя цель рабочей группы, подчеркнул важность ознакомления молодого поколения с традиционными христианскими ценностями и духовной культурой, что будет иметь в итоге определяющее значение для Церкви, государства и общества.

В течение полугода рабочая группа посетила все благочиния Подольской епархии, чтобы изучить обстановку и учесть трудности, которые могут возникнуть на пути к диалогу с представителями управлений образования, с педагогическими коллективами, родительским комитетом и школьниками.

Во многих благочиниях духовенство с недоверием восприняло эту инициативу. Высказывались опасения, что она неосуществима из-за отсутствия успешного систематичного опыта реализации просветительских проектов на уровне епархий, а также из-за недостатка методического материала. Иногда вообще высказывались сомнения относительно целесообразности посещения школ и адекватности педагогических компетенций священнослужителей. Тем не менее в конечном итоге был начат проект «Диалог со священником», который предполагал несколько вариантов посещения школ:

• Проведение ежемесячных бесед священнослужителем, закрепленным за одной школой, с учащимися десятого класса на протяжении учебного года.

Предполагалось, что такая форма общения позволит сократить «расстояние» между священником и аудиторией, сформировать доверительное общение.

Действительно, после бесед некоторые ребята приходили на богослужения, исповедовались и причащались. Священнослужители отмечали, что многие школьники оставались после беседы и задавали вопросы, иногда пастыри вели личные беседы с ними.

Снискав доверие педагогов и учащихся, священник в ряде случаев выступал в роли «миротворца» и «последней надежды», помогал учащимся справиться с тяжелыми жизненными ситуациями.

• Проведение одним священником встреч на одну определенную тему в девяти разных школах.

Такой вариант явился оптимальным для некоторых священнослужителей, которые по разным причинам не имели возможности готовиться к разным темам бесед и акцентировали внимание на одной теме, побывав в разных школах в течение учебного года.

Для эффективной реализации такой формы работы была достигнута договоренность между отделами образования епархии и благочиний и муниципальными управлениями образования и зональными объединениями, заключены соглашения о сотрудничестве, в том числе в рамках «Диалога со священником». Было выбрано девять школ в каждом церковном округе. Исходя из пожеланий и возможностей в некоторых благочиниях количество школ было больше.

Елена Васильевна Балмазова, начальник Управления образования Администрации городского округа Домодедово Московской области, давний участник соработничества Церкви и школы в деле духовно-нравственного просвещения, так охарактеризовала данный этап сотрудничества: «Беседа священнослужителей и учащихся — это интересный и полезный диалог, совместное размышление, осмысление, анализ, открытая дискуссия, интеллектуальное общение, вместе с тем дружеская беседа, процесс формирования личности ребенка, созидания ее нравственной и духовной основы.

Мы не случайно выбрали для таких диалогов десятиклассников: с одной стороны — это дети, которые уже совсем скоро отправятся во взрослую жизнь, но с другой — они еще не обладают в полной мере устойчивым мировоззрением.

В рамках проекта у старшеклассников была возможность не только получить ответы на сложные жизненные вопросы (например, чем любовь отличается от влюбленности, что такое христианская любовь, где искать смысл жизни и др.), но и порассуждать со сверстниками на такие темы, о которых они раньше не задумывались. Для некоторых детей такие диалоги стали настоящим преодолением барьера в общении со священником».

В течение учебного года были организованы совместные рабочие встречи зонального объединения муниципальных органов управления образованием и Подольской епархии под руководством архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия и первого заместителя министра образования Московской области Елены Александровны Михайловой.

На мероприятиях поднимались важные вопросы практического взаимодействия отделов, обсуждались трудности, с которыми сталкивались организаторы проекта. По итогам каждой встречи создавался документ, корректирующий дальнейшее взаимодействие сторон с учетом обмена опытом и мнениями.

Темы для бесед обсуждали и утверждали заранее:

• Счастье;

• Герой нашего времени;

• Свобода человека;

• Смысл жизни человека;

• Вера и неверие;

• Любовь и влюбленность;

• Страх смерти;

• Одиночество;

• Христианская любовь.

Учитывая пожелания священнослужителей, были разработаны методические рекомендации по реализации проекта «Диалог со священником», в которых излагались общие принципы пастырской практики в общении с молодыми людьми, методология и технология диалога, предлагались необходимые материалы к девяти темам.

В проекте использовались современные методы аналитики, доступные через QR-код и анкетирование. В конце каждой беседы учащимся предлагали отсканировать код, приготовленный заранее для каждого священно­служителя. Подобная форма обратной связи позволила анонимно задать вопрос священнослужителю, указав почту для ответа. Данное статистическое нововведение пошатнуло стереотипы об архаичном подходе священнослужителей и их несоответствии новым направлениям развития современного общества. В анкетировании приняло участие более 2,5 тыс. школьников. На вопрос «Затронула ли беседа интересующую вас проблему или вопрос?» 2,2 тыс. человек ответили «да», 300 человек — «нет». На вопрос «Получили ли вы ответ на интересующий вас вопрос» 2 тыс. учеников дали положительный ответ. Интерес учащихся к теме беседы и ее проведению оценивался по пятибалльной шкале и составил суммарно 4,5 балла по итогам всех опросов.

На протяжении учебного года в анкетах было сформулировано более 100 вопросов. Вот какие вопросы поступали от учащихся из разных школ:

— Шла речь о разговоре с Богом и о том, что человек, который не имеет этого диалога, несчастлив, а что собой представляют этот диалог и Бог в контексте счастья?

— Могут ли деньги принести в жизнь душевное умиротворение?

— Правда ли, что все сны от лукавого?

— Греховно ли не знать некоторые правила и будет ли незнание грехом?

— Здравствуйте, я верующий и меня интересует вопрос: уже умерло более 100 млрд людей, что их и нас ждет дальше? Ведь если мы не знаем, что нас ждет дальше, во что нам верить?

— На уроке была произнесена цитата из Евангелия «Кто любит меня, тот соблюдает мои заповеди» (см. Ин. 14, 21). Но ведь человек может любить и почитать Бога, хотя у него и не получается соблюдать все заповеди (например, заповедь «Не обмани»; без лжи человек в наше время почти не может, и это получается нарушение заповеди). Как правильно относиться к данной цитате?

Анонимность участия школьников в анкетировании позволила получить интересные размышления и искренние отзывы.

Во время экскурсии учащихся старших классов одной из школ в Свято-Троицкий кафедральный собор города Подольска было организовано чаепитие в непринужденной обстановке. Во время общения с детьми куратор проекта иерей Димитрий Тарапатов задал вопрос: насколько был необходим проект «Диалог со священником» в школьной среде? Одна из участниц беседы сказала, что этот проект позволил взглянуть на свою жизнь, родных, повседневность и привычки с другой стороны. Еще один школьник поблагодарил за отсутствие агитации во время бесед, открытость и легкость общения.

В рамках проекта во всех благочиниях Подольской епархии прошли родительские собрания на тему «Воспитание в семье или школа справится», где священнослужители, ответственные за посещение общеобразовательных учреждений, рассказали о духовно-нравственных основах взаимоотношений в семье и побеседовали о создании, целях и задачах проекта. Многие родители выразили благодарность за проведение встреч с учениками и искреннее общение на сложные и важные для всех темы. Многие родители высказались за продолжение встреч священнослужителей с учениками и в следующем году. Исходя из запроса родителей, на данном этапе разрабатываются новые темы для ежеквартальных встреч с учащимися одиннадцатых классов, ранее принимавшими участие в проекте. Для удобства обратной связи также применялись QR-код и анкета, в которой было можно задать вопрос священнику и получить ответ на свою почту.

В результате от родителей поступили различные отзывы:

«Спасибо огромное за то, что вы делаете»;

«Мой сын пришел домой и попросил крестик, который он снял. Сын надел крестик и больше не снимает»;

«Прошу вас не оставлять детей после окончания учебного года и продолжить беседы на такие важные темы».

Были и негативные отзывы, например, одна мама написала, чтобы священнослужители «прекратили пудрить детям мозги».

В современном мире трудно представить реализацию любой задачи, связанной с молодым поколением, без присутствия проекта в глобальной сети Интернет. Для более удобного общения и легкости поиска информации был создан сайт «Диалог с пастырем»3, на котором можно найти информацию о проекте, темы бесед, вопросы учащихся и ответы на них священнослужителей.

Главная задача онлайн-ресурса — возможность задать вопрос и пообщаться со священнослужителем на интересующие темы в режиме реального времени через различные мессенджеры и поучаствовать в стримах.

В проекте «Диалог со священником» в течение учебного года были задействованы около 2,5 тыс. учащихся из 96 школ в 12 муниципалитетах. Получено множество положительных отзывов как со стороны педагогического коллектива, так и со стороны учеников. Анкетирование и координация проведения бесед позволили выявить те вопросы, которые нуждаются в доработке. На данном этапе производится корректировка методических указаний для священнослужителей Подольской епархии и поиск альтернативных тем, учитывающих пожелания клириков, педагогов и учащихся.

В результате реализации просветительского проекта «Диалог со священником» появился запрос от общеобразовательных учреждений, в частности от учащихся старших классов, в возрасте от 14 до 17–18 лет, на общение со священнослужителями за пределами общеобразовательных организаций с дальнейшим привлечением в молодежные группы благочиний.

В настоящее время выделен ряд направлений и осуществляется проработка запроса по взаимодействию с отделами молодежной политики и волонтерских организаций в муниципалитетах.

Просветительский проект «Диалог со священником» реализуется только один год, поэтому пока рано подводить окончательные итоги и констатировать успешность вышеописанного дела. Однако стоит отметить, что самые скептические оценки не оправдались и были опровергнуты положительными отзывами и искренней заинтересованностью со стороны священников, которые участвовали в проекте, а также оживленными дискуссиями учащихся после бесед, благодарностью педагогов и родителей.

Иерей Сергий Заплатников (Домодедовское благочиние)

Ожидал и боялся, что дети не раскроются, но оказалось, что им темы близки, они готовы о них говорить. Считал, что моего опыта и познаний хватит для бесед, но оказалось, что нужно очень хорошо готовиться, потому что слабую подготовку ребята сразу чувствуют и быстро закрываются, нельзя быть неподготовленным, слишком значимы и сам факт встречи, и ее результаты. Но все же, если и выходить с ними на откровенность, то только через свой опыт и примеры. В любом случае приходится некоторое время «вести», то есть брать инициативу, и лишь минут через пятнадцать, присматриваясь, замечать, что они готовы делиться и задавать вопросы. Эти пятнадцать минут «вовлечения» должны быть тщательно продуманными. Хорошо помогают не только пастырские и богословско-­назидательные аргументы, но и культурологические, литературные, из музыки и области искусства. Важно говорить о том, что и до них этими вопросами задавались самые лучшие умы и их ответы неоднозначны, не всегда убедительны.

Иерей Георгий Харин (Подольское благочиние)

В начале проекта думал, что будет очень сложно найти общий язык с ребятами. В моей жизни был разный опыт, в том числе и негативный, когда родительское сообщество и администрация выступают против, причем часто сами не могут ответить почему и не готовы допустить священника для общения с молодежью. На деле получилось так, что эти ожидания как раз и не оправдались, администрация, педагоги и родители восприняли идею общения пастыря со старшеклассниками с большим энтузиазмом и интересом. Вопреки моим опасениям, школьники откликнулись на беседы всей душой, периодически напоминая классному руководителю о том, что наша встреча должна состояться, если я по своей занятости не успевал. Самое приятное и радостное, что ребята перешли в одиннадцатый класс и усердно продолжают беспокоить своего классного руководителя вопросом, когда же придет батюшка и будут ли такие встречи еще.

Иерей Николай Шапорев (Видновское благочиние)

Не все заявленные темы одинаково интересны для молодежи. Возможно, нам стоит повнимательнее присмотреться к интересам ребят и поговорить о том, что их действительно увлекает. Очень важно в первые минуты встречи «включить» внимание подростков, завлечь их заявленной темой. Это может быть вопрос к аудитории, интересный рассказ из жизни.

Далее стоит задача удерживать это внимание через интерактив, взаимодействие с классом. Часто бывает, что отдельная группа подростков в классе считает встречу со священником необязательной, как правило, ребята в таких группах садятся вместе на задние парты и начинают разговаривать или играть в гаджеты. Важно сразу же вовлечь их в диалог, пересадить вперед, постоянно удерживать их внимание. Бывает полезно заставить учеников подвигаться, включить «механику», например, попросить выйти к доске и написать ключевое слово или односложный ответ на вопрос. На мой взгляд, пытаясь говорить на языке подростков, ни в коем случае не надо забывать, что ты священник. Панибратство в плохом смысле недопустимо. Но и отстраненность, отчужденность от аудитории также вредна. Нужно найти золотую середину в общении, когда ты не теряешь контакт с учащимися и в то же время не скатываешься до примитивного общения. Важно помнить, что цель встречи — «разговорить» молодежь, а не прочитать хорошую лекцию на заданную тему.

Обязательно в разговоре должны присутствовать нотки доброго юмора, интересные истории из жизни, связанные с обсуждаемой темой.

1 Встреча Святейшего Патриарха Кирилла с учителями «Основ религиозных культур и светской этики» и «Основ духовно-нравственной культуры народов России». URL: https://foto.patriarchia.ru/news/vstrecha-svyateyshego-patriarkha-kirilla-s-uchitelyami-osnov-religioznykh-kultur-i-svetskoy-etiki-i-osnov-dukhovno-nravstvennoy-kultury-narodov-rossii-2021-10-19/ (дата обращения: 27.09.2023).

2 Там же.

3 Сайт «Диалог с пастырем»: https://dialogpriest.online