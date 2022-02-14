Помочь молодому человеку найти свой путь

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Молодежь ценит доверие, самостоятельность и ощущение ответственности
Этим материалом «Журнал Московской Патриархии» продолжает цикл публикаций, задача которого — дать ответы известных и уважаемых духовников на самые острые и актуальные практические вопросы пастырского служения. Идея именно в том, что это не ответ одного пастыря, а целая палитра мнений, охватывающих разные аспекты темы и часто не совпадающих между собой. Такой подход позволяет шире взглянуть на проблему, учесть многообразие современного пастырского опыта и соотнести его с теми трудностями, которые возникают в контексте служения у каждого священника. Основой для этих статей служат публикации интернет-портала «Пастырь», созданного при совместном участии Православного Свято-Тихоновского богословского института и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви для того, чтобы поддерживать диалог и обмен практическим опытом духовенства Русской Церкви. Все наши читатели в священном сане могут присоединиться к этому обсуждению и продолжить общение после регистрации на портале «Пастырь». PDF-версия.
14 февраля 2022 г. 13:00
Молодое лицо Церкви
Полгода назад Синодальный отдел по делам молодежи возглавил (в ранге исполняющего обязанности председателя) благочинный церквей Луховицкого округа протоиерей Кирилл Сладков. В беседе с корреспондентом «Журнала Московской Патриархии» отец Кирилл делится планами по преобразованию Всецерковного православного молодежного движения, рассказывает о подготовке к общецерковным молодежным форумам и рассуждает о будущем Крутицкого подворья на юге столицы. PDF-версия
25 января 2019 г. 13:18
Святейший Патриарх Кирилл: У нашей молодёжи есть силы - быть солью земли
На ВДНХ состоялся II-й международный форум православной молодёжи под девизом «Вера и профессия». Собрав около десяти тысяч студентов, он стал самой масштабной встречей молодёжи с Предстоятелем Русской Православной Церкви.
16 октября 2016 г.
II Международный Христианский Форум стал площадкой для межконфессионального диалога
В Свято-Духов мужском монастыре города Волгоград состоялось пленарное заседание II Международного Христианского Форума, объединившего в этом году работу IV «Форум Христианской Молодежи России» и «Христианский бизнес-форум». Первое рабочее заседание было посвящено теме геноцида и гонений христиан в XX-XXI вв.
8 июня 2016 г. 11:30
В Храме Христа Спасителя награждены лауреаты Международного детско-юношеского литературного конкурса «Лето Господне»
Вчера, 29 марта, в Белом зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент возглавил церемонию награждения лауреатов Второго международного детско-юношеского литературного конкурса им. Ивана Шмелева «Лето Господне», проходившего по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Подарков и ценных призов удостоены победители, а также по паре вторых и третьих призеров в каждой из трех возрастных номинаций (для учащихся 6-7-х, 8-9-х и старших классов). Дипломы получили все 40 финалистов – участников очного этапа, состоявшегося 27 марта в Издательском совете.
30 марта 2016 г. 15:35
Практика добрых дел в Орловской епархии
Молодежное православное движение «Богоявленская семья» при Богоявленском соборе Орла старается решить одновременно две задачи — познакомить своих сверстников с Православием и сплотить приходскую общину. Это можно сделать, например, организовав поездки детей-инвалидов по святым местам или проведя сбор подарков для онкобольных детей («Коробка храбрости»), отметив вместе православные, музыкальные и спортивные праздники. Всё это и многое другое молодежь делает совместно с прихожанами других православных храмов города.
24 февраля 2016 г. 18:30
Вера без дел мертва
Сахалинская православная молодежная организация «Братство Александра Невского» существует уже около десяти лет. За это время ее организаторам удалось развить несколько направлений работы: миссионерские просветительские проекты в рамках региональных молодежных образовательных форумов, социальное служение, занятия спортом, летние и зимние молодежные лагеря, проведение уличных акций и пикетов. Главные цели Братства — приобщить молодежь к Православию и ослабить влияние сект.
2 сентября 2015 г.
«Лето Господне» завершилось весной
Подведены итоги первого международного юношеского конкурса имени Ивана Шмелева. Как уже сообщал «Церковный Вестник», он был организован Издательским Советом (ИС) Русской Православной Церкви и посвящался 700-летию преставления преподобного Сергия Радонежского и 1000-летию со дня рождения святого благоверного князя Владимира. Вчера, 24 марта, в Красном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя глава ИС митрополит Калужский и Боровский Климент подвел официальные итоги конкурса и наградил его победителей.
25 марта 2015 г. 14:38
День православной молодежи шире всего отметили в Санкт-Петербурге
Вчера, в праздник Сретения Господня, верующие на территории России отмечали День православной молодежи. Наиболее масштабные торжества развернулись в Санкт-Петербурге. Центральным событием празднования здесь стал общегородской крестный ход.
16 февраля 2015 г. 10:55
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ЖМП № 10 октябрь 2023 / 27 ноября 2023 г. 15:00
Помочь молодому человеку найти свой путь
ПРОЕКТ «ДИАЛОГ СО СВЯЩЕННИКОМ»
Сегодня существует серьезная угроза институту семьи. Снижение уровня культуры и насаждение чуждых нашему обществу идеалов ставят под вопрос необходимость следования христианским ценностям и соблюдение многовековых нравственных норм, на которых держится наше общество и от которых зависит бытие мира в целом.
Особенно сильное разрушительное воздействие эти факторы вкупе с отрицательными сторонами технического прогресса оказывают на молодое поколение, на тех, чья личность только формируется.
Как противостоять этому? Как найти общий язык с молодым поколением? Как воспитать детей в традициях православной культуры? Что может объединить нас всех? Конечно, наша православная вера и Господь. О первом опыте, о том, как священнослужители начали диалог со старшеклассниками и о чем они говорят, рассказал иерей Николай Богатов, клирик Преображенского собора города Люберцы Московской области. PDF-версия.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 19 октября 2021 года на встрече с педагогами из различных регионов Российской Федерации, реализующими предметные области «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», отметил, что на молодое поколение очень большое влияние оказывают СМИ, особенно интернет и телевидение, «поэтому, если мы хотим иметь по-настоящему светлое будущее для нашего народа, мы должны подумать о том, как формируется сознание нашей молодежи, какие силы влияют на сердца и души, как выстраивается информационный поток, который сегодня поглощает современного человека, какими идеями наполнен этот поток»1.
Наш Первосвятитель подчеркнул, что «самое главное — это борьба за души, за мировоззрение наших детей. А значит, нам нужно научиться воздействовать на их сознание таким образом, чтобы у молодежи вырабатывалось критическое отношение к информационному потоку, в который она погружена»2.
Царь Соломон в своих притчах говорил: Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится (Притч. 22, 6).
Молодость — транзитный период в жизни человека, когда происходит окончательное формирование взглядов. На этом этапе зачастую человек находится на жизненном перепутье: родители часто теряют авторитет, цели и принципы не всегда определены, взгляды и морально-нравственные ориентиры не полностью сформированы, отсутствует неоспоримый эталон для подражания и объект высшего уважения, который мог бы стать проводником по путям жизни, или такой эталон никак не соответствует своему предназначению. И в этот трудный период неопределенности, жизненной дезориентации помощь может прийти именно оттуда, откуда молодой человек иногда ее и не ждет, — из Церкви.
Во все времена разговор с молодежью был не простым, хотя и критически важным. Принято смотреть на молодых людей как на общую массу, не принимая во внимание внутреннее содержание каждого, тем самым обезличивая и упуская из виду природу и принципы существования нового поколения. В результате обращения к молодым людям представляют собой часто неплодотворные монологи или поучения старших. Не находя точек соприкосновения, мы идем в разные стороны. Чтобы этого не происходило и слово пастыря было услышано, полезно подражать апостолу Павлу, который в Первом послании к Коринфянам говорит: …для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, — чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых (1 Кор. 9, 20–22).
Жизнь человека — его характер, чувство ответственности, добрые или дурные привычки, умение справляться с трудностями и степень его религиозности — во многом обусловлена воспитанием в детстве. Как найти подход к молодым, как, избегая заигрывания и ложной мимикрии, помочь им подняться на уровень разговора о серьезных вещах? Как сделать так, чтобы наши ценности стали для них не просто словами, а принципами, реализуемыми в жизни? Чтобы они могли найти себя в окружающей действительности, в профессии, в отношениях с людьми и Богом?
Осознавая важность участия Церкви в жизни современного молодого поколения и призыв Его Святейшества быть «на передней линии фронта», участвуя в духовно-нравственном и интеллектуальном формировании молодежи, по благословению архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия в Подольской епархии создали рабочую группу. В нее вошли священнослужители из Епархиального отдела образования и катехизации, а также клирики, имеющие опыт преподавания в образовательных учебных заведениях.
На первом этапе владыка Аксий, формулируя цель рабочей группы, подчеркнул важность ознакомления молодого поколения с традиционными христианскими ценностями и духовной культурой, что будет иметь в итоге определяющее значение для Церкви, государства и общества.
В течение полугода рабочая группа посетила все благочиния Подольской епархии, чтобы изучить обстановку и учесть трудности, которые могут возникнуть на пути к диалогу с представителями управлений образования, с педагогическими коллективами, родительским комитетом и школьниками.
Во многих благочиниях духовенство с недоверием восприняло эту инициативу. Высказывались опасения, что она неосуществима из-за отсутствия успешного систематичного опыта реализации просветительских проектов на уровне епархий, а также из-за недостатка методического материала. Иногда вообще высказывались сомнения относительно целесообразности посещения школ и адекватности педагогических компетенций священнослужителей. Тем не менее в конечном итоге был начат проект «Диалог со священником», который предполагал несколько вариантов посещения школ:
• Проведение ежемесячных бесед священнослужителем, закрепленным за одной школой, с учащимися десятого класса на протяжении учебного года.
Предполагалось, что такая форма общения позволит сократить «расстояние» между священником и аудиторией, сформировать доверительное общение.
Действительно, после бесед некоторые ребята приходили на богослужения, исповедовались и причащались. Священнослужители отмечали, что многие школьники оставались после беседы и задавали вопросы, иногда пастыри вели личные беседы с ними.
Снискав доверие педагогов и учащихся, священник в ряде случаев выступал в роли «миротворца» и «последней надежды», помогал учащимся справиться с тяжелыми жизненными ситуациями.
• Проведение одним священником встреч на одну определенную тему в девяти разных школах.
Такой вариант явился оптимальным для некоторых священнослужителей, которые по разным причинам не имели возможности готовиться к разным темам бесед и акцентировали внимание на одной теме, побывав в разных школах в течение учебного года.
Для эффективной реализации такой формы работы была достигнута договоренность между отделами образования епархии и благочиний и муниципальными управлениями образования и зональными объединениями, заключены соглашения о сотрудничестве, в том числе в рамках «Диалога со священником». Было выбрано девять школ в каждом церковном округе. Исходя из пожеланий и возможностей в некоторых благочиниях количество школ было больше.
Елена Васильевна Балмазова, начальник Управления образования Администрации городского округа Домодедово Московской области, давний участник соработничества Церкви и школы в деле духовно-нравственного просвещения, так охарактеризовала данный этап сотрудничества: «Беседа священнослужителей и учащихся — это интересный и полезный диалог, совместное размышление, осмысление, анализ, открытая дискуссия, интеллектуальное общение, вместе с тем дружеская беседа, процесс формирования личности ребенка, созидания ее нравственной и духовной основы.
Мы не случайно выбрали для таких диалогов десятиклассников: с одной стороны — это дети, которые уже совсем скоро отправятся во взрослую жизнь, но с другой — они еще не обладают в полной мере устойчивым мировоззрением.
В рамках проекта у старшеклассников была возможность не только получить ответы на сложные жизненные вопросы (например, чем любовь отличается от влюбленности, что такое христианская любовь, где искать смысл жизни и др.), но и порассуждать со сверстниками на такие темы, о которых они раньше не задумывались. Для некоторых детей такие диалоги стали настоящим преодолением барьера в общении со священником».
В течение учебного года были организованы совместные рабочие встречи зонального объединения муниципальных органов управления образованием и Подольской епархии под руководством архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия и первого заместителя министра образования Московской области Елены Александровны Михайловой.
На мероприятиях поднимались важные вопросы практического взаимодействия отделов, обсуждались трудности, с которыми сталкивались организаторы проекта. По итогам каждой встречи создавался документ, корректирующий дальнейшее взаимодействие сторон с учетом обмена опытом и мнениями.
Темы для бесед обсуждали и утверждали заранее:
• Счастье;
• Герой нашего времени;
• Свобода человека;
• Смысл жизни человека;
• Вера и неверие;
• Любовь и влюбленность;
• Страх смерти;
• Одиночество;
• Христианская любовь.
Учитывая пожелания священнослужителей, были разработаны методические рекомендации по реализации проекта «Диалог со священником», в которых излагались общие принципы пастырской практики в общении с молодыми людьми, методология и технология диалога, предлагались необходимые материалы к девяти темам.
В проекте использовались современные методы аналитики, доступные через QR-код и анкетирование. В конце каждой беседы учащимся предлагали отсканировать код, приготовленный заранее для каждого священнослужителя. Подобная форма обратной связи позволила анонимно задать вопрос священнослужителю, указав почту для ответа. Данное статистическое нововведение пошатнуло стереотипы об архаичном подходе священнослужителей и их несоответствии новым направлениям развития современного общества. В анкетировании приняло участие более 2,5 тыс. школьников. На вопрос «Затронула ли беседа интересующую вас проблему или вопрос?» 2,2 тыс. человек ответили «да», 300 человек — «нет». На вопрос «Получили ли вы ответ на интересующий вас вопрос» 2 тыс. учеников дали положительный ответ. Интерес учащихся к теме беседы и ее проведению оценивался по пятибалльной шкале и составил суммарно 4,5 балла по итогам всех опросов.
На протяжении учебного года в анкетах было сформулировано более 100 вопросов. Вот какие вопросы поступали от учащихся из разных школ:
— Шла речь о разговоре с Богом и о том, что человек, который не имеет этого диалога, несчастлив, а что собой представляют этот диалог и Бог в контексте счастья?
— Могут ли деньги принести в жизнь душевное умиротворение?
— Правда ли, что все сны от лукавого?
— Греховно ли не знать некоторые правила и будет ли незнание грехом?
— Здравствуйте, я верующий и меня интересует вопрос: уже умерло более 100 млрд людей, что их и нас ждет дальше? Ведь если мы не знаем, что нас ждет дальше, во что нам верить?
— На уроке была произнесена цитата из Евангелия «Кто любит меня, тот соблюдает мои заповеди» (см. Ин. 14, 21). Но ведь человек может любить и почитать Бога, хотя у него и не получается соблюдать все заповеди (например, заповедь «Не обмани»; без лжи человек в наше время почти не может, и это получается нарушение заповеди). Как правильно относиться к данной цитате?
Анонимность участия школьников в анкетировании позволила получить интересные размышления и искренние отзывы.
Во время экскурсии учащихся старших классов одной из школ в Свято-Троицкий кафедральный собор города Подольска было организовано чаепитие в непринужденной обстановке. Во время общения с детьми куратор проекта иерей Димитрий Тарапатов задал вопрос: насколько был необходим проект «Диалог со священником» в школьной среде? Одна из участниц беседы сказала, что этот проект позволил взглянуть на свою жизнь, родных, повседневность и привычки с другой стороны. Еще один школьник поблагодарил за отсутствие агитации во время бесед, открытость и легкость общения.
В рамках проекта во всех благочиниях Подольской епархии прошли родительские собрания на тему «Воспитание в семье или школа справится», где священнослужители, ответственные за посещение общеобразовательных учреждений, рассказали о духовно-нравственных основах взаимоотношений в семье и побеседовали о создании, целях и задачах проекта. Многие родители выразили благодарность за проведение встреч с учениками и искреннее общение на сложные и важные для всех темы. Многие родители высказались за продолжение встреч священнослужителей с учениками и в следующем году. Исходя из запроса родителей, на данном этапе разрабатываются новые темы для ежеквартальных встреч с учащимися одиннадцатых классов, ранее принимавшими участие в проекте. Для удобства обратной связи также применялись QR-код и анкета, в которой было можно задать вопрос священнику и получить ответ на свою почту.
В результате от родителей поступили различные отзывы:
«Спасибо огромное за то, что вы делаете»;
«Мой сын пришел домой и попросил крестик, который он снял. Сын надел крестик и больше не снимает»;
«Прошу вас не оставлять детей после окончания учебного года и продолжить беседы на такие важные темы».
Были и негативные отзывы, например, одна мама написала, чтобы священнослужители «прекратили пудрить детям мозги».
В современном мире трудно представить реализацию любой задачи, связанной с молодым поколением, без присутствия проекта в глобальной сети Интернет. Для более удобного общения и легкости поиска информации был создан сайт «Диалог с пастырем»3, на котором можно найти информацию о проекте, темы бесед, вопросы учащихся и ответы на них священнослужителей.
Главная задача онлайн-ресурса — возможность задать вопрос и пообщаться со священнослужителем на интересующие темы в режиме реального времени через различные мессенджеры и поучаствовать в стримах.
В проекте «Диалог со священником» в течение учебного года были задействованы около 2,5 тыс. учащихся из 96 школ в 12 муниципалитетах. Получено множество положительных отзывов как со стороны педагогического коллектива, так и со стороны учеников. Анкетирование и координация проведения бесед позволили выявить те вопросы, которые нуждаются в доработке. На данном этапе производится корректировка методических указаний для священнослужителей Подольской епархии и поиск альтернативных тем, учитывающих пожелания клириков, педагогов и учащихся.
В результате реализации просветительского проекта «Диалог со священником» появился запрос от общеобразовательных учреждений, в частности от учащихся старших классов, в возрасте от 14 до 17–18 лет, на общение со священнослужителями за пределами общеобразовательных организаций с дальнейшим привлечением в молодежные группы благочиний.
В настоящее время выделен ряд направлений и осуществляется проработка запроса по взаимодействию с отделами молодежной политики и волонтерских организаций в муниципалитетах.
Просветительский проект «Диалог со священником» реализуется только один год, поэтому пока рано подводить окончательные итоги и констатировать успешность вышеописанного дела. Однако стоит отметить, что самые скептические оценки не оправдались и были опровергнуты положительными отзывами и искренней заинтересованностью со стороны священников, которые участвовали в проекте, а также оживленными дискуссиями учащихся после бесед, благодарностью педагогов и родителей.
Иерей Сергий Заплатников (Домодедовское благочиние)
Ожидал и боялся, что дети не раскроются, но оказалось, что им темы близки, они готовы о них говорить. Считал, что моего опыта и познаний хватит для бесед, но оказалось, что нужно очень хорошо готовиться, потому что слабую подготовку ребята сразу чувствуют и быстро закрываются, нельзя быть неподготовленным, слишком значимы и сам факт встречи, и ее результаты. Но все же, если и выходить с ними на откровенность, то только через свой опыт и примеры. В любом случае приходится некоторое время «вести», то есть брать инициативу, и лишь минут через пятнадцать, присматриваясь, замечать, что они готовы делиться и задавать вопросы. Эти пятнадцать минут «вовлечения» должны быть тщательно продуманными. Хорошо помогают не только пастырские и богословско-назидательные аргументы, но и культурологические, литературные, из музыки и области искусства. Важно говорить о том, что и до них этими вопросами задавались самые лучшие умы и их ответы неоднозначны, не всегда убедительны.
Иерей Георгий Харин (Подольское благочиние)
В начале проекта думал, что будет очень сложно найти общий язык с ребятами. В моей жизни был разный опыт, в том числе и негативный, когда родительское сообщество и администрация выступают против, причем часто сами не могут ответить почему и не готовы допустить священника для общения с молодежью. На деле получилось так, что эти ожидания как раз и не оправдались, администрация, педагоги и родители восприняли идею общения пастыря со старшеклассниками с большим энтузиазмом и интересом. Вопреки моим опасениям, школьники откликнулись на беседы всей душой, периодически напоминая классному руководителю о том, что наша встреча должна состояться, если я по своей занятости не успевал. Самое приятное и радостное, что ребята перешли в одиннадцатый класс и усердно продолжают беспокоить своего классного руководителя вопросом, когда же придет батюшка и будут ли такие встречи еще.
Иерей Николай Шапорев (Видновское благочиние)
Не все заявленные темы одинаково интересны для молодежи. Возможно, нам стоит повнимательнее присмотреться к интересам ребят и поговорить о том, что их действительно увлекает. Очень важно в первые минуты встречи «включить» внимание подростков, завлечь их заявленной темой. Это может быть вопрос к аудитории, интересный рассказ из жизни.
Далее стоит задача удерживать это внимание через интерактив, взаимодействие с классом. Часто бывает, что отдельная группа подростков в классе считает встречу со священником необязательной, как правило, ребята в таких группах садятся вместе на задние парты и начинают разговаривать или играть в гаджеты. Важно сразу же вовлечь их в диалог, пересадить вперед, постоянно удерживать их внимание. Бывает полезно заставить учеников подвигаться, включить «механику», например, попросить выйти к доске и написать ключевое слово или односложный ответ на вопрос. На мой взгляд, пытаясь говорить на языке подростков, ни в коем случае не надо забывать, что ты священник. Панибратство в плохом смысле недопустимо. Но и отстраненность, отчужденность от аудитории также вредна. Нужно найти золотую середину в общении, когда ты не теряешь контакт с учащимися и в то же время не скатываешься до примитивного общения. Важно помнить, что цель встречи — «разговорить» молодежь, а не прочитать хорошую лекцию на заданную тему.
Обязательно в разговоре должны присутствовать нотки доброго юмора, интересные истории из жизни, связанные с обсуждаемой темой.
1 Встреча Святейшего Патриарха Кирилла с учителями «Основ религиозных культур и светской этики» и «Основ духовно-нравственной культуры народов России». URL: https://foto.patriarchia.ru/news/vstrecha-svyateyshego-patriarkha-kirilla-s-uchitelyami-osnov-religioznykh-kultur-i-svetskoy-etiki-i-osnov-dukhovno-nravstvennoy-kultury-narodov-rossii-2021-10-19/ (дата обращения: 27.09.2023).
2 Там же.
3 Сайт «Диалог с пастырем»: https://dialogpriest.online
27 ноября 2023 г. 15:00
Ключевые слова: катехизация, миссия, семья, дети, педагогика, Патриарх Кирилл, воспитание, школа
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Митрополит Даниил (Нусиро)
05.09.1938–10.08.2023 10 августа 2023 года на 85-м году жизни отошел ко Господу Предстоятель Японской Автономной Православной Церкви Митрополит Токийский и всей Японии Даниил (Нусиро).
24 ноября 2023 г. 14:00
Глава Издательства Московской Патриархии поздравил редакцию «Журнала Московской Патриархии» с 80-летием возобновления выпуска журнала
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21 ноября 2023 г. 14:00
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Психоневрологические интернаты (ПНИ) — это государственные учреждения, где живут дети и взрослые с хроническими психическими расстройствами, которым необходим постоянный уход. Иерей Иоанн Бакушкин окормляет подопечных психоневрологического интерната «Добрый дом «Коломенский» уже 19 лет. Его педагогическое и психологическое образование, помноженное на пастырский опыт, помогает найти подход к людям с психическими заболеваниями, дать им возможность обрести поддержку и опору в православной вере. Как объяснить особенному ребенку, что такое ад, как говорить с воспитанниками ПНИ о Боге, в какие «ловушки» могут попасть волонтеры и что такое эффективная программа катехизации, священник рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
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