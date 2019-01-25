Молодежь ценит доверие, самостоятельность и ощущение ответственности

КАК ВОВЛЕКАТЬ В ЦЕРКОВНУЮ ЖИЗНЬ ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

В день Сретения Господня, 15 февраля, Русская Церковь празднует также День православной молодежи. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл называет миссию среди молодежи одной из важнейших задач Церкви и призывает священников настойчиво искать современные формы проповеди. Но какие формы и слова могут быть действительно значимы для молодых людей? И главное, как сделать так, чтобы дело не ограничилось одними словами? Чтобы парни и девушки действительно захотели влиться в церковную жизнь? PDF-версия.

Не сфальшивить

Находить общий язык с молодежью стало особенно трудно в последние десятилетия, когда весь строй жизни начал стремительно меняться, а опыт поколений, различавшийся прежде не так уж радикально, сделался подчас прямо противоположным. Это не могло не сказаться на церковной миссионерской практике. Не у всех есть наготове ответ, какими именно средствами вовлекать нынешнюю молодежь в жизнь Церкви. И священники, чей пастырский опыт начинал формироваться в 1990-е, а зрелые лета служения пришлись на 2000-е и 2010-е, за многие годы пастырской деятельности сделали ряд важных открытий, которыми поделились с читателями портала «Пастырь».

Не лукавить — вот, может быть, первое из правил общения с молодежью. Председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, член совета Всероссийского православного молодежного движения протоиерей Максим Козлов считает отсутствие фальши и честность основными качествами, которыми должен обладать вступающий в диалог с молодыми людьми священник. Это взрослые, сложившиеся люди могут закрыть глаза на элементы формализма или этакого «благочестивого лицемерия» возвещающего им вечные истины батюшки, рассуждает он, а отличительные черты молодежи — горячность и бескомпромиссность. Поэтому молодых людей «следует оберегать от всего формального и фальшивого, от всего, во что мы сами не слишком верим», предупреждает отец Максим. «И если будем в разговорах с ними называть вещи своими именами, не вдаваясь в обличительство, — это и станет залогом удержания молодых людей в церковной ограде».

Опасность неискренности существует, по мнению протоиерея Владислава Свешникова, уже в самом стремлении во что бы то ни стало завлечь молодежь в Церковь. Он задается вопросом, существуют ли нефальшивые, ненадуманные формы работы с молодыми людьми. Ведь главное в Церкви — Сам Христос, а мы зачастую пытаемся привлекать к чему-то, что в лучшем случае пребывает рядом со Христом, а нередко и вовсе не имеет к Нему отношения... «Боюсь, что в конечном итоге и привлечение будет не к тому, что составляет центр христианской жизни, и удержание — по периферийным мотивам, — размышляет отец Владислав. — Дух Церкви, дух веры, дух правды Божией — это дух свободы, а всякое намеренно устраиваемое во­влечение хотя и тонко, но пытается этот дух свободы под себя подмять».

Мысль подхватывает протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма в Красногорске: «Очень важно разделять — человек приходит в наш церковный быт или человек приходит ко Христу. Это связанные между собой, но разные вещи».

Святейший Патриарх Кирилл именно так ставит задачу: не просто привлечь молодежь в храм, а заинтересовать ее церковной ­жизнью, явить ей живое христианство. Сделать все, чтобы молодые люди «увидели чистоту наших намерений, искренность нашей позиции», чтобы «в наших архиереях, священниках, мирянах молодежь видела искренне заинтересованных людей». Заинтересованных не в том, чтобы успешно отчитаться в конце года о работе с подрастающим поколением, а в том, чтобы у нынешнего юношества тоже случилась личная встреча с Господом.

Дать почувствовать свою нужность

Очень важно задействовать ребят в конкретных приходских делах, в этом пастыри единодушны. Не придумывать для юных прихожан какие-то искусственные «молодежные послушания» или занятия, а приобщать их к той деятельности, которая в храме уже совершается.

«Их надо привлекать к тем делам, которыми сам занимаешься на приходе, — уверен епископ Зарайский Константин, ректор Коломенской духовной семинарии. — Разделить с ними реальные труды и заботы. Но если мы людей к ­чему-то привлекаем, нужно, чтобы действительно чувствовалось, что сам священник этим горит и живет и что это действительно настоящее доброе дело».

Общее дело — самое главное в работе с молодежью, подтверждает митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Нельзя ограничиваться одними беседами за чаем: «Когда нет ­какого-то общего дела, этими чаепитиями и разговорами о том о сем все и заканчивается».

При этом важно, чтобы молодые люди осо­знавали себя ответственными за то дело, которое им поручено. «Одна из основных проблем современной молодежи — инфантильность, неумение взять на себя ответственность, — рассказывает о своем опыте работы с молодыми людьми ­иерей Андрей Горюнов, настоятель Георгиевского храма во Владимире и руководитель Молодежного отдела Владимирской епархии. — Лучшая школа взросления — это сложные задачи под личную ответственность. Чтобы помочь нашей приходской молодежи стать самостоятельными людьми, я решился вверить им большую часть ключевых церковных послушаний». Например, старосте Георгиевского храма при его назначении на эту должность было всего 29 лет; группу приходских волонтеров координирует студент первого курса университета; директор воскресной школы — 24-летняя девушка, недавно закончившая магистратуру по педагогическому профилю; всю бухгалтерию ведет молоденькая студентка, которая еще только учится на бухгалтера, и т. д. «Здесь работает принцип: В малом ты был верен, над многим тебя поставлю (Мф. 25, 21)», — продолжает рассуждать отец Андрей. Сам он, конечно, тоже вникает во все дела, не оставляет ребят без пастырского назидания и совета.

Мальчишек епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай советует задействовать при совершении богослужения: «Надо, чтобы они знали, что нужны здесь, причем в любом качестве: кто-то звонарем, кто-то кадило подавать, кто-то читать, — участие должно быть всеобщим». Девочкам «можно что-то красивое делать для храма, веночки из цветов например». А внебогослужебная молодежная деятельность может быть, по его мнению, какой угодно — «хоть уборка снега и посадка деревьев». Лишь бы соблюдались определенные правила: не употреблять нецензурных слов и т. д.

Но дело спорится только тогда, когда «оно построено на органичных началах, а не на надуманных», обращает наше внимание прото­иерей Владислав Свешников. Поэтому если за дело берется «священник, в душе которого что-то органично созидается, то он находит людей, у которых тот же тип сознания, и все решается без особенных рецептов».

Настоящее христианское дело

«Молодости свойственна жертвенность, стремление послужить», и «такой потенциал нельзя терять», — убежден архиепископ Обуховский Иона, викарий Киевской епархии, наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря, председатель Синодального отдела по делам молодежи Украинской Православной Церкви. Только «энергию, которая бьет ключом, нужно направить в нужное русло».

Протоиерей Димитрий Смирнов († 2020), настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, рассказывал, что видел где-то на Западе, как прямо в храме организовали площадку для игры в гандбол. «Но если ребята играют в гандбол в храме — это не вовлечение в церковную жизнь. Это вовлечение в гандбол на бывшей церковной территории, — говорит отец Димитрий. — Вовлечение в церковную жизнь — это показать всю сладость того, чем для души является служение Христу».

Один из самых лучших и спасительных для души молодого человека способов решить эту задачу — привлечь его к делам милосердия, продолжает владыка Иона. Его опыт свидетельствует, что ребята с радостью откликаются на возможность послужить ближнему. Участники волонтерского движения «Молодость не равнодушна» при общине Свято-Троицкого Ионинского монастыря ухаживают за детьми, больными раком, организуют сдачу крови для них, ходят в больницы с миссионерскими беседами. Также они активные участники поездок в детские дома — ­помогают сиротам учиться общению с внешним миром, посещают дома престарелых, участвуют в реставрации разрушенных храмов и монастырей. «Наши ребята находят общины, которым нужна физическая помощь — кирпичи перенести, канаву выкопать и так далее, и отправляются туда. Это работа, которая не требует квалификации и специальных навыков», — делится архипастырь опытом волонтерской активности.

Почему такая «социальная», как ее принято называть, деятельность находит отклик в душах молодых людей? Во-первых, потому, что здесь они чувствуют себя по-настоящему нужными, состоявшимися личностями, рассуждает владыка Иона. Во-вторых, видят, какова она, реальная жизнь, а это важно в нынешнюю виртуальную эпоху с ее «искусственными ценностями, искусственными интересами, искусственным искусством». В-третьих, не секрет, что молодые люди склонны к депрессиям и унынию: «Несданный экзамен, неприятный разговор с родителями, размолвка с девушкой — события вселенского масштаба, человек готов заливать их алкоголем и чуть ли не в петлю лезть». Но «если он хоть раз съездит в онкоинститут к деткам, в которых еле-еле душа держится, или к инвалидам детства, для кого каждый прожитый день — подвиг, то поймет, насколько все его проблемы — мелочь и чепуха. Он поймет, что есть люди, которым намного тяжелее, и он может им помочь».

Привлекать к церковной жизни — это по определению значит к чему-то полезному для людей, уверял отец Димитрий Смирнов. «Вот есть многодетная семья — 11 детей, — пояснял батюшка. — Папа трудится для того, чтобы их прокормить, мама тоже занята тем и сем. И вот, допустим, 30 ребят создали график дежурств, когда двое, юноша и девушка, готовясь к своей будущей семейной жизни, отпускают маму ­куда-нибудь в театр, а сами занимаются с детьми. Тем самым и учатся быть родителями, и помогают семье. Вот это настоящее христианское дело».

Не обличать и не критиканствовать

Отдельная важная тема — тон, которым священник общается с молодежью. Взять нужную ноту, оказывается, совсем не просто.

С одной стороны, священнику нужно быть доступным и говорить с молодыми людьми на современном и понятном им языке, «на ступеньку спуститься с амвона», как говорит архиепископ Иона. С другой стороны, ни в коем случае нельзя, чтобы священник превращался в «своего парня». «Нельзя терять достоинство сана, пытаясь завоевать доверие молодых, — предостерегает Святейший Патриарх Кирилл. — Если священник будет проповедовать сугубо на молодежном сленге, не брезговать вульгаризмами, отпускать шутки на грани приличия — он ничего не добьется». Разве что сиюминутных симпатий, да и то не гарантированно. Он из своего опыта объясняет, почему происходит именно так: «Мне приходилось встречаться с молодыми людьми, пребывающими на грани религиозности и неверия. Я почувствовал, что эти люди, вступая в контакт со священником, не хотят быть шокированы, эпатированы, а хотят увидеть что-то светлое и доброе — то, чего им, может быть, в ­семье не хватает».

Когда священник беседует с четырнадцатилетним подростком, даже из совсем нецерковной среды, он ведь не имеет ожиданий, что этот ребенок хочет найти в нем товарища по интересам или человека того же пошиба, что и его окружение. Любой подросток в курсе, что батюшка — представитель совсем другой культуры, как бы он к этой культуре ни относился. И если священник станет слишком уж подстраиваться под юного собеседника, то рискует пробудить в нем не религиозный порыв, а недоумение и разочарование.

Как же выбрать правильный тон, не менторский, но и не панибратский? Вот совет Святейшего Патриарха: «Отождествить себя с молодыми людьми, войти в их мысли, в их проблемы. Не с высоты своего возраста и опыта смотреть на то, что происходит с молодым человеком, а попытаться встать рядом с ним и с его позиции взглянуть на происходящее. Вот тогда мы увидим мир несколько иным. И нам будет намного проще стать ближе молодому поколению и передать им свой опыт, в том числе духовный и молитвенный».

Есть еще один момент, с точки зрения отдельных пастырей, специфически важный именно при общении с молодежью: держать исключительно позитивный настрой, концентрироваться не на том, что заслуживает критики (хотя бы и справедливой), а на добром и положительном.

В этой связи митрополит Тверской и Кашинский Амвросий вспоминает: «Когда я еще учился в духовной академии, помню, у нас был очень строгий, немножко суховатый преподаватель — владыка Феодосий, архиепископ Полоцкий и Глубокский (Бильченко; ныне на покое. — Ред.). Он наставлял: "У вас всегда должна быть, говоря современным языком, положительная повестка дня. Вы должны подавать пример, как нужно жить во Христе. Если вокруг происходит разнообразное "не то" — пусть это вас не трогает, не обращайте внимания. У вас должна быть проповедь только со знаком плюс"».

В общении с молодыми людьми владыка Амв­росий считает особенно важным соблюдать этот принцип: «Не надо никого ругать, не надо никого обличать. Указывай правильное направление — это принесет намного бо́льшие плоды, чем если ты будешь, даже совершенно справедливо, кого-то критиковать и ругать... Мы должны отторгать плохое — оно не наше! — и замечать хорошее в происходящем вокруг нас. Ну что толку, если я сейчас кого-то или что-то обругаю»?

Ощутить ответственность за Церковь

Молодые прихожане (порой, может быть, неосознанно) ищут возможности быть полезными другим людям, участвовать в добрых делах и тем самым придать высокий смысл своему существованию. Священнику важно подхватить этот порыв, предложить им достойное христианина дело и указать верную цель заботы о ближних — послужить Христу. Это и будет та самая позитивная повестка, на которую реагирует молодежь. Конкретные же дела могут быть абсолютно любыми по содержанию и масштабу — от миссионерских поездок в Сибирь или участия в восстановлении разрушенного храма до, например, прогулок с кем-то из стареньких и немощных, кому трудно самостоятельно выбираться из дома или совладать с одиночеством.

Опытные пастыри не забывают упомянуть и о таких вроде бы характерных для молодежной жизни вещах, как походы, спортивные состязания, музыкальные вечера. Но ставят они это на второе место, что весьма показательно. То же самое можно делать вне Церкви, сами по себе эти занятия не могут привлечь молодежь в храм. Нашему юношеству нужно предложить что-то настоящее, ответственное, живое — такое, в чем ребята увидят смысл и будут ощущать, что они делают свое дело от имени всей Церкви. И этого будет достаточно, чтобы они остались в храме надолго.

На основе публикации портала «Пастырь».