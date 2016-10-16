Молодое лицо Церкви

СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ ЦЕНИТ ЛИЧНУЮ СВОБОДУ, НО СКЛОННА К ОБЩЕМУ ДЕЛАНИЮ

Полгода назад Синодальный отдел по делам молодежи возглавил (в ранге исполняющего обязанности председателя) благочинный церквей Луховицкого округа протоиерей Кирилл Сладков. В беседе с корреспондентом «Журнала Московской Патриархии» отец Кирилл делится планами по преобразованию Всецерковного православного молодежного движения, рассказывает о подготовке к общецерковным молодежным форумам и рассуждает о будущем Крутицкого подворья на юге столицы. PDF-версия

— Ваше Высокопреподобие, в течение короткого промежутка времени — за год с небольшим — руководство синодального отдела сменилось дважды. Привносит ли это дополнительные трудности в вашу работу, завершен ли переходный процесс в аппарате отдела?

— Конечно, определенные затруднения в организационной работе были. Но за прошедшие полгода самые острые моменты недопонимания удалось разрешить. Сейчас продолжается тонкая настройка рабочего механизма нашего учреждения. Если есть призвание и желание работать, любые текущие проблемы преодолеваемы. А я такое желание чувствую и стараюсь не подвести благословившего меня Святейшего Патриарха.

— Как бы вы оценили общий уровень молодежной работы в Церкви? Не «проседает» ли это направление в целом? Не настал ли момент что-то кардинально в нем улучшить?

— Прежде всего хотел бы сердечно поблагодарить всех правящих архиереев за их внимание и особое отношение к епархиальным молодежным отделам. Ведь во многом именно от них зависит глубина и эффективность молодежной работы на местах. Высоко ценю и деятельность заведующих профильными епархиальными отделами, благодаря самостоятельности и компетентности которых это направление в Церкви неплохо развивается. Напомню: в теперь уже далеком 1991 году по благословению Патриарха Алексия II было создано Всецерковное православное молодежное движение. Потом его преобразовали в Синодальный отдел по делам молодежи, а с 2011 года мы становимся свидетелями интенсивного развития молодежного служения в целом, предпринятого по благословению Святейшего Патриарха Кирилла.

Почему «стареет» молодежь

— XXVII Международные образовательные Рождественские чтения на этот раз посвящены молодому поколению. Если точнее, тема их сформулирована следующим образом: «Молодежь: свобода и ответственность». А как лично вы понимаете эту фразу?

— Современная молодежь высоко ценит свою свободу и сильно ее оберегает. При этом молодые сейчас склонны к объединению, к тому или иному общему деланию. Поэтому наша задача — без менторского тона, простым понятным языком донести до молодых людей евангельское благовестие. Рассуджая о подлинной свободе, я часто вспоминю слова апостола Павла: Когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная (Рим. 6, 20–22). Человек, склонный к дурным поступкам, привычкам и страстям, автоматически становится их рабом. А увидеть грань, за которой заканчивается внутренняя свобода и начинается тлетворное влияние страсти, помогает именно ответственность за принятие собственных решений.

Что касается новаций в программе Чтений-2019, хотел бы упомянуть о Международной конференции молодежных церковных работников в статусе отдельной самостоятельной секции. Это мероприятие впервые организует наш отдел, и участие в нем подтвердили представители США, Германии, Литвы и некоторых других стран.

Уверен, что посвященные молодежной проблематике Чтения пройдут успешно. Готовясь к ним, я побывал во многих епархиях, где проходили региональные этапы Рождественских чтений, выступал с докладами, встречался с правящими архиереями и с сотрудниками наших профильныхотделов. Я увидел с их стороны интерес к работе с молодежью. Поэтому могу уверенно сказать: тема Рождественских чтений выбрана актуальная и своевременная. В ее практической реализации мы сейчас особое внимание уделяем двум направлениям: развитию волонтерского движения и взаимодействию со студентами высших и средних специальных учебных заведений. В прошлом году уже состоялись занятия в рамках первых отдельных образовательных курсов для священников, призванных окормлять студенчество.

Именно в студенческой среде волонтерство сегодня востребовано в первую очередь. И это прекрасный повод, чтобы наладить взаимодействие Церкви с многочисленными волонтерскими организациями, в том числе и светскими.

— В каких конкретных форматах предполагается организовать соработничество с вузами и средними специальными учебными заведениями?

— В нашем отделе разработан и на протяжении нескольких лет успешно реализуется рекомендованный примерный план взаимодействия с вузами. Договоры по этой программе заключены у нас примерно с двумя сотнями вузов. Но далеко не в каждой епархии есть вузы, поэтому логично распространить эту деятельность и на средние специальные учебные заведения. Моло­дежь повсюду творческая, нынешнее поколение интересное, и, чтобы его окормлять, нам не нужны какие-то интеллектуальные или образовательные цензы.

— Вы говорите об опоре на волонтеров. Но на любом общецерковном мероприятии в Мос­кве работают в том числе и добровольцы, которых даже с натяжкой не назовешь молодыми. Волонтерство — наверное, все же более всеобъемлющее движение. А присущи ли молодому поколению какие-то, на ваш взгляд,четкие возрастные рамки?

— Лично мне не встречался еще ни один волонтер так называемого серебряного возраста, который не заявил бы, что в душе он молод. Традиционно молодым считается человек в возрасте от 14–15 до 30 лет. Но сейчас молодежь «стареет», это видно невооруженным глазом. В массовом сознании верхняя граница молодого возраста подобралась к 35 годам, и налицо тенденция к ее дальнейшему размыванию. Здесь, на Крутицах, мы провели набор в бесплатную Школу молодого журналиста. Смысл этого начинания виделся в том, чтобы школьникам до поступления в вуз предоставить возможность попробовать себя в профессии, а студентам-выпускникам определиться с направлением дальнейшей самостоятельной работы. Что же вы думаете?! К нам записываются люди за 35 с двумя высшими образованиями! Впрочем, стареет не только молодежь. Вообще молодость — недостаток, который быстро проходит.

Исходя из личного опыта, могу сказать следующее. Мне сейчас 37, я в храме с 10-летнего возраста. Сначала обучался в воскресной школе, потом пономарил, учился в семинарии и так далее. Вспоминаю, что в 1990-е годы, когда в Коломне действовало два-три храма, на каждом приходе было по шесть-семь ребят моего возраста. Сейчас примерно столько же, но открытых-то храмов в несколько раз больше, и при каждом воскресная школа, повсюду начинающие алтарники, свои молодежные общины! К тому же очевидно: юные прихожане взрослеют, входят в зрелость. Но они продолжают считать себя частью общины, не хотят расставаться с общим делом, к которому прикипели всей душой. И мы рады считать их своим активом!

Легко ли быть молодым

— Хотел бы попросить вас поделиться еще одним личным наблюдением. Подмечаете ли вы за последнее десятилетие эволюцию настроений в традиционных возрастных когортах российской молодежи — от 15 до 30 лет? Становится ли подрастающее поколение ответственнее или, наоборот, инфантильнее? Патриотичнее или космополитичнее современная молодежь по сравнению со сверстниками 15–20-летней давности?

— Мне трудно сделать какие-то общие выводы в этом временном масштабе, ведь в священническом сане я только полтора десятка лет. Слишком уж очевидной динамики, которая бы свидетельствовала о разительном отличии нынешнего молодого поколения от, скажем, нашего, я не вижу. Но есть, безусловно, свои характерные черты, сопутствующие церковной молодежи разных десятилетий. Мое взросление выпало на годы, когда приходская деятельность была в основном связана с реставрацией храмов и восстановлением в них церковной жизни, налаживанием регулярного богослужения (если говорить об обителях — монашеского устроения в них). В тот период говорить можно было по большей части о внутрицерковной работе. Сейчас, когда большинство храмов восстановлено, а монастыри живут своей устоявшейся жизнью, изменился главный вектор поиска. Теперь он направлен во внешние сферы. Кроме того, гораздо больше возможностей сейчас открывается для социального служения. Став настоятелем Крутицкого подворья, я спросил прихожан, кто хотел бы помочь в регулярном кормлении и раздаче одежды нуждающимся на Комсомольской площади. Руки подняли несколько человек. Да, вроде бы немного, но на первое время достаточно. А главное, это люди, которые уже довольно прочно идентифицируют себя с общиной. Вдохновленная их примером, волонтерская община на подворье постепенно расширяется. Конечно, поколения меняются, молодежь всегда разная, но всегда интересная и готовая к изменениям. Наша задача — почувствовать, увидеть эту готовность, развиваться вместе с молодежью. Лично меня все эти тенденции радуют и вдохновляют.

— Вопрос «легко ли быть молодым?» волнует общество больше трех десятков лет, с момента выхода одноименного документального фильма Юриса Подниекса. А как вы на него отвечаете для себя?

— Нелегко. Но очень интересно.

— Можете назвать, чем именно?

— Радостью, предоставляющимися возможностями — в широком смысле слова, не только в физическом плане. Перспективами: когда ты смотришь вперед, видишь, куда идешь, и понимаешь, что сможешь сделать или что еще надо в себе изменить.

Крутицы: лицом к городу

— Образование вашего отдела в 2000-м году предварила 10-летняя деятельность Всецерковного православного молодежного движения (ВПМД). Сейчас ВПМД работает как дочерняя структура Синодального отдела по делам молодежи. Но конкретных результатов от нее, кроме ежегодного форума «Феодоровский городок», что-то не видно. Быть может, в форме общественной организации она исчерпала свое предназначение и ей необходима определенная перезагрузка?

— В каждом федеральном округе под эгидой нашего отдела открыты координационные центры для взаимодействия с государственными органами и для обмена передовым опытом между епархиями. Эти площадки ВПМД могло бы использовать для перехода к конкретным делам и к реализации поручений, выработанных нашим отделом, что в будущем позволило бы рассматривать его как уникальную молодежную общецерковную сеть. Упомяну, кстати, что последний съезд ВПМД состоялся не так давно — год назад, в рамках XXVI Рождественских чтений. А в этом году проводимая ВПМД секция — одна из основных. На ней мы обсудим конкретные перспективы нашей деятельности с зарубежными гостями.

— С момента последнего Общецерковного съезда православной молодежи минуло больше четырех лет. Не пришла ли пора для его очередного созыва?

— Пожалуй, пришла. Сейчас мы подбираем достойную площадку для его проведения. Но предварительно мне кажется правильным провести ряд региональных молодежных форумов, чтобы отработать все административные моменты и досконально подготовиться к общецерковному съезду. Надеюсь, епархии активно включатся в эту деятельность.

— Мы беседуем на Крутицком подворье — легендарном для церковной Москвы месте. В течение синодального периода именно этот топоним очень долго входил в официальное титулование пребывавшего на Московской кафедре архиерея. После освобождения ансамбля исторических зданий Московской гарнизонной гауптвахтой Церковь занимает его уже достаточно долго — свыше двух десятков лет. В каком состоянии находится архитектурный комплекс подворья? Насколько серьезной реставрации он требует?

— Подворье — архитектурный памятник федерального значения, находящийся в государственной собственности. Поэтому комплексную научную реставрацию, график которой сверстан вплоть до 2025 года, здесь продолжает вести государство. По Теремку работы завершены, следующий объект — Митрополичьи палаты XVII века. Я искренне благодарен всем предшествующим настоятелям подворья новейших времен, донесших архитектурные памятники до нас, в том числе руководившему нашим отделом митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру, епископам Выборгскому и Приозерскому Игнатию и Петергофскому Серафиму. С особым чувством мы вспоминаем удивительного человека — исследователя, охранителя и реставратора московской старины Петра Барановского, благодаря которому этот уголок первопрестольного русского града удалось сохранить в самые темные годы большевистского правления.

Сейчас Божественная литургия в Успенском соборе на Крутицком подворье совершается ежедневно. Следующую задачу в развитии этого места мы видим в придании ему статуса духовно-культурного центра, чтобы Крутицы «развернулись» в сторону города, а москвичи увидели бы здесь не только приходской православный храм, но и место концентрации социальных и просветительских проектов. Большую популярность в молодежной среде получили «Крутецкие квесты». Мы также активно развиваем различные волонтерские программы. Недавно на подворье открылась большая трапезная, где в праздничные дни после Божественной литургии мы встречаемся и общаемся с прихожанами.

Но подворье само по себе — вместилище замечательных памятников старины, причем далеко не только архитектурных. Здесь богатейшее собрание икон, две из которых, как недавно выяснилось, — точные копии чудотворных Феодоровского и Тихвинского образов Божией Матери. Им необходима реставрация, в ходе которой эти святыни, возможно, удастся точно датировать и атрибутировать (скорее всего, речь идет о начале XIX века). В пределах некрополя, существовавшего тут с XIV века, обнаружены фрагменты древних надгробий. Это особенно интересно, поскольку именно здесь, на подворье, как известно, нашел место упокоения епископ Иларион (Григорович; † 1760), прославленный в лике святителей Украинской Церковью в 2008 году в Соборе преподобных Святогорских святых (в сане архимандрита святитель Иларион управлял Успенской Святогорской пустынью на Северном Донце с 1733 по 1738 год). Могила его оказалась разорена еще в XIX веке — это связано с наполеоновским нашествием, в ходе которого Крутицы были осквернены (а сразу после освобождения Москвы это место предполагалось передать Военному ведомству). Но надежда на обретение хотя бы отдельных фрагментов мощей святителя Илариона остается. Кроме того, сохранились надгробная и мемориальная плиты с его захоронения.

Сейчас мы активно работаем над музеефикацией подворья и над созданием четырех экспозиций, посвященных Петру Барановскому, крутицким иконам, некрополю и местной керамике, артефакты которой здесь обнаружены также во множестве. Говорить о конкретных сроках открытия музея, конечно, пока рано, но уже в нынешнем году основная методическая работа по его созданию, надеюсь, будет завершена.

СПРАВКА. Протоиерей Кирилл Сладков родился 30 октября 1981 г. В 2004 г. окончил Коломенскую духовную семинарию. 7 апреля 2004 г. в Богородице-Смоленском Новодевичьем женском монастыре города Москвы митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием рукоположен в сан иерея, после чего назначен настоятелем храма Рождества Христова в подмосковных Луховицах. Также был назначен благочинным церквей Луховицкого округа Московской областной епархии. В 2009 г. окончил Коломенский государственный педагогический институт, в 2017 г. — Московскую духовную академию. В 2015 г. возведен в сан протоиерея. Решением Священного Синода от 14 июля 2018 г. назначен исполняющим обязанности председателя Синодального отдела по делам молодежи. Патриаршим указом от 28 июля 2018 г. зачислен в клир г. Москвы и назначен настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы — Патриаршего подворья на Крутицах г. Москвы. С 2018 г. — член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.