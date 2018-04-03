Лига мечты для семинариста

КАК ИГРУ № 1 РАЗВИВАЮТ В ДУХОВНЫХ ШКОЛАХ И НА ПРИХОДАХ

В православной среде редко можно стать свидетелем горячего и бурного обсуждения футбольных событий. Страсть азарта, присущая большинству спортсменов, излишнее честолюбие и желание одержать верх, несомненно, греховны — как бы ни был прав апостол, аллегорично сравнивший христианина с бегуном на ристалище (1 Кор. 9, 24). Колоссальные же деньги, крутящиеся последние десятилетия в большом футболе, кажется, и вовсе оставляют «игру № 1» без надежды на соприкосновение с Православием. Но это только на первый взгляд.

В современном обществе спорт уже давно стал активной площадкой для миссии и одновременно мощным проводником вероучительных начал в круг самих атлетов. Духовники (пускай пока и внештатные) — не редкость даже в клубах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), а их молодежные составы перед началом сезона, случается, всем коллективом идут на молебен в православный храм (в 2010-х годах такое бывало в петербургском «Зените», «Краснодаре», московских «Спартаке» и ЦСКА).

Зимний футбол

Но этим взаимодействие Православия с миром футбола не ограничивается. Уже не один десяток лет епархиальными и приходскими силами организуются интереснейшие мини-футбольные турниры в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Градус борьбы за кубки, носящие имена святых благоверных князей Александра Невского и Дмитрия Донского и святого равноапостольного князя Владимира, подчас не уступает если не лигочемпионским баталиям, то уж по крайней мере играм на первенство России среди взрослых футболистов-любителей. Впрочем, лучшие православные команды уже сумели выйти из маленького физкультурного закутка и борются за победу в серьезных любительских чемпионатах.

4 февраля, два часа пополудни. Москва тонет в метровых сугробах, на дорогах снежные заносы. Где-то в светлом и теплом «Олимпийском» Игорь Шалимов и его команда в очередной раз приносят мини-футбольный «Кубок легенд» ветеранской сборной России. А здесь, на заметенной автостоянке у станции метро «Черкизовская», я с трудом отыскиваю автобус Воронежской епархии. И... не верю своим глазам: вместо футболистов в окнах видны лица очаровательных девушек.

«Девчонки, это вы "футболисты", что ли?» — непонимающе вопрошаю я в салон. И тут соображаю, что к чему. Оказывается, команда Воронежской православной духовной семинарии на Сретенский турнир Кубка Дмитрия Донского приехала с собственными болельщицами — студентками регентского и иконописного отделений!

«Наша команда выросла "снизу" — из студенческой инициативы, — рассказывает проректор по воспитательной работе священник Андрей Курлыков. — Сам я стоял, так сказать, у ее истоков. Но организация тогда была чисто самодеятельной, результатов мы не добивались». Уже позднее, когда опекать команду принялась администрация, в новом семинарском корпусе появился зал для регулярных тренировок, и потихоньку начал расти класс игры команды. К тому моменту священник закончил Санкт-Петербургскую духовную академию и вернулся в Воронеж. «Играем в основном для общего развития, внутри своей митрополии. Недавно, к примеру, с внушительным счетом обыграли сборную соседней Борисоглебской епархии. Главная проблема — постоянная текучесть состава: ребята выпускаются и команду покидают. Но, слава Богу, каждый год приходит неплохое пополнение, и полтора десятка игроков в обойме держать удается постоянно».

Немного провокационный вопрос о крайне резкой оценке, которой футбол удостоился в свое время от преподобного Варсонофия Оптинского, отца Андрея не смущает: «Если спорт для тебя превращается в идола, который поглощает всю твою жизнь, тогда это, конечно, сущность бесовская. До ребят я стараюсь донести, что регулярные занятия футболом помогают развить положительные качества, многие из которых можно назвать христианскими: целеустремленность, силу воли, командный дух, взаимопомощь. Конечно, наша команда играет не для спортивных результатов, не ради занятых мест. Прежде всего это общность людей, которая сплачивает студентов, заинтересовывает нашими успехами администрацию. Кстати, на недостаток внимания епархиального священноначалия не жалуемся: вот для поездки в Москву Паломнический отдел предоставил свой автобус — чтобы ребята совершили своеобразное паломничество...»

Тут я замечаю, что, кроме девушек, прилежно разучивающих на передних сидениях свежие кричалки про «силу и славу ВДС», пассажиров в салоне мало. Оказывается, у футболистов свободное время, подойдут они к запланированному на четыре часа молебну. Но капитан команды здесь. 20-летний студент второго курса бакалавриата богословско-пастырского направления Артем Мальцев утверждает: «Основное отличие православного футбола — терпимое отношение к сопернику. Ногами вперед мы, бывает (не специально, конечно), тоже подкатываемся, но потом обязательно извиняемся. Пытаемся, стараемся молиться и о себе, и друг о друге».

От травм никто не застрахован

Молитва молитвой, но миндальничать на газоне футболисты, пусть и православные, не любят. На том же Сретенском турнире повреждения получил вратарь одной из команд-фаворитов. Потребовалась медицинская помощь. Бригада скорой помощи на официальных турнирах — вещь обязательная, но здесь помощи пришлось ждать долго. Из-за сугробов машина никак не могла пробиться к манежу, ее пришлось толкать...

«В современном футболе как спортивной игре я ничего плохого не вижу, а состязательность для нас примерно на 25-м месте, — утверждает куратор футболистов Рязанской православной духовной семинарии монах Прохор (Пожарницкий). — Наши ребята на площадке ведут себя спокойно и достойно. Не хочу называть конкретные команды, с которыми приходилось соперничать, но иногда против нас выходят с таким жаром, что, кажется, бутсы искры высекают».

«И как быть, если такой удалец въезжает тебе в голень?» — интересуюсь у отца Прохора, преподавателя церковнославянского чтения и гомилетики, а также тьютора (индивидуального наставника) семинаристов.

«Ну как... Неделями в лазарете, к счастью, пока еще отлеживаться никому не приходилось. Иногда за нас наш проректор выходит — так ему однажды палец выбили. Но не очень сильно. Да и потом, от такого и на дворовой спортплощадке никто не застрахован...»

Команда в Рязанской семинарии молодая (ей всего пара лет), чего не скажешь о самих футболистах. Так сложилось, что в эту духовную школу почти не поступают абитуриенты со школьной скамьи. В боевом мини-футбольном составе численностью семь человек — сплошь крепкие мужчины под 30, у одного за плечами даже опыт выступления за молодежную команду в РФПЛ. Сретенский турнир на Кубок святого благоверного князя Дмитрия Донского стал ее дебютом на серьезном уровне. Ректорату за рязанцев краснеть не пришлось. Уже два с половиной месяца спустя, на Пасхальном турнире, этот же коллектив, взявший себе красивое название «Стратилат», выиграл неофициальное первенство среди духовных школ, вышел в плей-офф и даже разобрался в четвертьфинале с сильным футбольным клубом «Донской», представля­ющим приход одноименного ставропигиального монастыря. А в полуфинале уступил будущему серебряному призеру «Восходу», который представляет московский храм во имя святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове. Ранее команда «Восход», помимо шести побед в кубке, еще семь (!) раз умудрялась останавливаться в шаге от главного приза, уступая в финале.

Неужели подстава?

Меряя сугробы, нагоняю подвижных юношей, растерянно интересующихся у встречных, где тут Кубок Дмитрия Донского. Отыскать в Черкизове крытый манеж — задача для неподготовленного новичка непростая, и мы решили решать ее сообща. Вполне логично было познакомиться, поэтому первым делом поинтересовался, из какой команды мои новые знакомые.

«Нас заявили за... м-м-м», — подозрительно пряча глаза, один из молодых людей произнес в ответ нечто нечленораздельное. «За Мытищи!» — подсказал другой, после чего компания, прибавив ходу, исчезла в белесой мгле за выходом из станции метро.

«Подставы», как на футбольно-любительском сленге еще с советских времен повсеместно прозвали полуподпольные манипуляции с заявочными списками команд (особенно юношеских и молодежных), никуда, похоже, не делись. Но чтобы встретиться с ними на православном турнире?!

«С коллективом храма Рождества Христова из деревни Осташково Мытищинского района мы познакомились впервые, — объясняет организатор и вдохновитель турнира «Кубок святого князя Дмитрия Донского» — настоятель упомянутого бутовского храма во имя этого святого, духовник российской олимпийской сборной протоиерей Андрей Алексеев. — Мы приветствуем, когда представляющие православные общины команды, взаимодействуя с профессиональными футболистами и катехизируя их, способствуют тому, чтобы они могли входить в приходскую жизнь и уже как прихожане играли бы за свою общину. У новичков иногда встречается немного другой подход. Когда мы это видим — находим возможность объяснить, в чем именно и почему они не правы. Обычно нас слышат...»

Конструктивный подход

Неделя святых жен-мироносиц, 22 апреля, четыре часа дня. На Центральном стадионе «Локомотив» аншлаг: через пару часов на главной арене лидер российского чемпионата среди клубов премьер-лиги в принципиальном матче принимает «Уфу». А на манеже очередное сражение: Пасхальный турнир на Кубок Дмитрия Донского. Большое поле с искусственным покрытием расчерчено на четыре мини-футбольные площадки, каждая из которых стала ареной для борьбы в одной из предварительных групп. Заявились два десятка команд, так что добравшиеся до полуфинальной стадии счастливчики за день проведут по семь матчей. Нагрузка солидная, поэтому регламент игр уполовинен: два тайма по 10 минут.

Главный трофей на Пасхальный турнир прибыл из Северной столицы. Кубок Дмитрия Донского переходящий, и чемпион Сретенского турнира — победившая в четвертый раз (второй результат за всю совокупную историю этих турниров) петербургская команда «Митрополия» — направила его организаторам с блестящими начищенными боками и... погнутой вершиной, на которой красуется профиль святого благоверного князя. Чем заслужила справедливые упреки отца Андрея Алексеева: испортил что-то или сломал — изволь вовремя исправить и отремонтировать!

«Так они потому и не приехали, что отвечать побоялись!» — тут же принялись острить на трибунах. Шутка в итоге для москвичей оказалась несмешной. Закаленный футбольными баталиями и ухабистыми российскими дорогами кубок вскоре отправился обратным рейсом в Северную Пальмиру. Заменивший «Митрополию» еще один дебютант — команда «Дружина», представляющая Троице-Сергиеву Приморскую пустынь, — без единой помарки выступил в группе, уверенно обошел в играх навылет «Адмирала» из южнобутовского прихода во имя святого праведного Феодора Ушакова и одноклубников из Москвы (здешняя «Дружина» представляет воскресную школу коньковского храма в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец»), а в финале не позволил предъявить адекватных аргументов опытному «Восходу».

Знакомясь с составом петербургской «Дружины», отмечаю странное ощущение дежавю. Конечно, Юрий Роденков — не Андрей Аршавин, не Александр Кержаков и даже не Анатолий Тимощук, но несколько лет сражался за «Зенит» при главном тренере Дике Адвокате наравне с упомянутыми звездами. Чаще, правда, выходил в дубле, потому и не запомнился подавляющему большинству болельщиков (конечно, если те не относятся к дотошным футбольным статистикам или оголтелым фанатам сине-бело-голубых).

Но не спешите со скоропалительными выводами, что тут, как и в большом футболе, все решают если не деньги, так подковерные игры. В случае с Роденковым все честно: он больше не профессиональный футболист, а второкурсник пастырского факультета Воронежской семинарии. Священник Андрей Курлыков с нетерпением ждет, когда Юрий переедет к ним на Черноземье, чтобы заявить его за своих «орлов». Но пока в планах Роденкова перевод с заочного на очное отделение не значится. Семинарист тренирует мальчишек в знаменитой петербургской школе «Смена» и алтарничает в храме, мечтая о пастырском служении. «Каким бы угодным Богу делом мы ни занимались, полностью от искушений избавиться невозможно. К примеру, игра в "Зените" — это всегда риск тщеславия и "минусы" больших сумм в зарплатной ведомости. Меня, к счастью, Господь к огромным деньгам не допустил, — Юрий, кажется, привык к расспросам, как же футболиста угораздило стать семинаристом. — Что касается гордыни, полезно постоянно спрашивать себя: зачем ты занимаешься этим делом? Чтобы тебя запомнили, как Пеле, Марадону или Месси? Тогда, скорее всего, ты и цели такой не добьешься, и душе навредишь. А если футбол в твоей жизни оттого, что ты его любишь, заработанные деньги несешь в дом ­семье, а часть их отдаешь на помощь обездоленным — это совсем другой подход. Конструктивный, как мне кажется».

Роденков — несомненный лидер «Дружины». Но в одиночку матчи даже по футзалу (так называют мини-футбол 5 х 5), в котором в поле четыре игрока, не выигрываются. Тренер Евгений Хараман — иконописец и учитель рисования и каллиграфии в гимназии при Троице-Сергиевой Приморской пустыни — высокий класс своей команды объясняет регулярным участием в соревнованиях.

Весенний футбол

Когда-то в Санкт-Петербурге зарождался российский футбол. Именно здесь 12/24 октяб­ря 1897 года состоялся первый официальный матч между Санкт-Петербургским кружком любителей спорта и Василеостровским обществом футболистов (0 : 6). В августе 1901 года учреждена первая в стране регулярная городская лига, а 16/29 сентября 1907 года прошел первый официальный матч между командами обеих столиц (Москва уступила 4 : 5). Теперь похожие пионерские шаги Северная столица делает в массовом православном футболе. Именно в Санкт-Петербурге — первом из российских регионов — несколько лет назад возникла Межприходская христианская футбольная лига. В ее рамках ежегодно определяются два чемпиона — весенний и осенний. Кроме того, часто устраиваются как епархией, так и дружественными структурами одно- и двухдневные кубки среди приходских и семинарских команд. Венец же этой пирамиды, насчитывающей свыше десятка полноценных команд, — сборная Санкт-Петербургской епархии «Митрополия».

«Наш коллектив возник шесть с половиной лет назад как детище созданного в епархии Отдела по взаимодействию со спортивными организациями, заведует которым епископ Царскосельский Маркелл, — рассказывает священник Георгий Христич, руководитель команды, штатный клирик Казанского собора. — Набираем и талантливых семинаристов, и самых крепких ребят из приходских команд, и любящих футбол священнослужителей. Играем в воспитательных колониях, в пенитенциарных учреждениях для взрослых, встречаемся с командами журналистов и органов исполнительной власти. В чемпионате города, кстати, вышли в высшую лигу! Еще и собственный турнир проводим — Кубок Александра Невского, на который приезжают в том числе команды из Эстонии, Молдавии, Белоруссии, Германии».

Благодаря поддержке епархиального священноначалия «Митрополия-СПб» может позволить себе не только профессионального тренера по футзалу — Олега Львова, но и две тренировки в неделю на одной из лучших мини-футбольных площадок города на Неве. Как при таком бешеном ритме футболистам-любителям еще и удается проводить в среднем три игры еженедельно?! Спасает глубина состава — по меркам православных команд едва ли не фантастическая. По словам отца Георгия, сейчас в обойме — 35 футболистов! Если учесть, что обычно в заявку на классический турнир по мини-футболу 4 х 4 включают максимум десятку полевых игроков и двух вратарей, «Митрополия» спокойно может играть параллельно даже не на два, а на три фронта. Что, собственно, она и делает: на отдельные турниры здесь принято выставлять составы или только из семинаристов, или только из священнослужителей.

«Что вы хотите, "Дружина" и победила в финале Пасхального турнира потому, что привезла в Москву полный состав, — рассуждает отец Георгий. — Если любительская команда чего-то хочет добиться в мини-футболе, без двух полных "четверок" топтать площадку нет смысла».

Пока же для многих православных команд набрать хотя бы одну боеспособную четверку полевых игроков и более-менее обученного вратаря — проблема. Время начала некоторых матчей Пасхального турнира на Кубок Дмитрия Донского сдвигалось из-за того, что отдельные коллективы пришли к началу молебна на «Локомотиве»... втроем или вчетвером. А самая несчастная команда и вовсе предупредила дирекцию: полного состава у них не ожидается (справедливости ради, такое даже для Кубка Дмитрия Донского — случай уникальный).

Наверное, только на православных турнирах можно увидеть, как в таких случаях друзья-соперники делятся «излишками». Конечно, «первую скрипку» чужой команде никто не отдаст. Вот, к примеру, в качестве донора выступила представляющая Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет команда «Аксиос». Это ей не помогло: одержав в четырех матчах всего одну победу, тихоновцы ограничились выступлением в групповом раунде.

Группа жизни

Самой же ровной по силам оказалась группа D. Первое от последнего места в ней отделила всего три очка, а вышедших в четвертьфинал «Стратилат» и Сретенскую духовную семинарию, сделавших боевую ничью 2 : 2, рассудила лишь общая разность мячей.

«Успели потренироваться на соседних со Сретенским монастырем дворовых площадках. Наверное, только поэтому что-то получилось: футзал на искусственном газоне и дворовый "дыр-дыр" по исполнительской технике и по тактике близки, — в перерыве комментирует разгоряченный капитан, второкурсник направления «Церковнославянский язык: история и современность» Феодосий Кудряшов. — В обители-то этим заниматься негде... Раньше ездили в Сокольники. Но ушел благодетель, и этот вариант, увы, отпал».

Проблемы с местами для постоянных тренировок, к сожалению, характерны для большинства московских молодежных команд. Меценаты построили для Перервинской семинарии новое поле за монастырской стеной ближе к Москве-реке, но заниматься там пока сложно из-за отсутствия ограждения. «Поэтому в сезон тренируемся неподалеку от монастыря на общедоступном большом поле, там же рядом есть и мини-футбольная площадка, — рассказывает капитан команды «Перерва» Ярослав Полетаев. — Хорошо, нашелся спонсор — купил нам 15 комплектов формы для полевых игроков и два вратарских. Но у нас семинария маленькая — всего полсотни студентов, и набрать среди них полтора десятка футболистов — уже задача нетривиальная. Вообще в нашей духовной школе футбол, скорее, направление физкультурное, культивируется для общего гармоничного развития личности. Сегодня мы, к примеру, крупно проиграли "Стратилату" потому, что еле-еле полный состав наскребли. А дело в том, что параллельно наши ребята выступают в составе хора в важном концерте, и священноначалие посчитало неправильным ущемлять второе в пользу первого». Спортивный итог плачевен: унылая последняя строчка в группе. А ведь «Перерва» знавала лучшие времена! Во время расцвета этой команды, пришедшегося на сезон 2014/2015, ей удавалось дважды подряд выходить в финал Кубка Дмитрия Донского, причем во втором случае — в Сретенском турнире — и вовсе получилось выиграть главный трофей...

Студенческая команда Московской духовной академии тренироваться дважды в неделю ездит в Хотьково. И то благодаря поддержке перешедших в ветеранский разряд бывших футболистов их альма-матер. «Становление нашей команды в нынешнем ее виде пришлось как раз на тяжелейший период смены поколений, когда старшие ребята закончили академию, — вспоминает капитан четверокурсник Вячеслав Антошко. — Собирали талантливых первокурсников, умудрялись даже проводить чемпионаты академии и семинарии, в которые с разных курсов заявлялись около десятка команд. Вместо кубка вручали торт, самых перспективных футболистов приглашали на тренировки. В академии спортивная площадка есть, но играть на ней в футбол себе дороже: покрытие-то гравийное. В перспективе обещают на бывшей семинарской территории возвести спорткорпус, а пока мы уж лучше в Хотьково поездим. Тренера у нас, к сожалению, нет, и вообще все держится на стопроцентном энтузиазме. Вот спасибо благодетелю: дал пять тысяч рублей, на которые мы смогли пять мячей и фишки для тренировок приобрести. А то раньше над единственным мячом дрожали...»

Тотальный футбол

С теми самыми ветеранами-доброхотами, приютившими студентов в Хотькове, мы знакомимся в Тушине, на небольшом московском стадионе «Луч». Напротив через Волоколамское шоссе на стадионе «Открытие Арена» «Спартак» бьется в полуфинале Кубка России с «Тосно». А здесь своя баталия, пусть и неофициальная: команда выпускников Московской духовной академии «Пересвет» гоняет «товарняк» с любителями из транспортной компании «Росэкспедиция».

Футбольная биография игрока «Пересвета» Максима Маслакова, клирика Троицкого храма в одноименном селе Мытищинского района Подмосковья, начинается в детско-юношеской спортивной школы в крымском Армянске, где он родился. Немного поиграл даже за симферопольскую «Таврию», а потом, в годы учебы в Тобольской духовной семинарии, — за местный «Иртыш».

«История "Пересвета" отсчитывается с 2000 года. Потихоньку стали заявляться в любительские турниры Сергиева Посада и даже вышли во вторую городскую лигу, — вспоминает Маслаков. — С появлением Кубка Дмитрия Донского начали выступать там как сборная Московской духовной академии. Трижды выигрывали кубок, много раз становились призерами. Когда же заканчивалось наше обучение, мы естественным образом перекочевали в ветеранский разряд».

На его взгляд, качественному росту православных студенческих команд мешает текучесть состава, разобщенность и отсутствие системности в тренировочной и соревновательной практике: «Нужна нормальная региональная лига со стройным турнирным календарем — тогда будет и движение вверх, и радость от занятий. Однажды я попытался создать в Подмосковье сборную духовенства».

Искренний футбол

Игроки «Пересвета» на Пасхальном турнире — 2018 финишировали в своей группе третьими. Правда, уже под другим названием — «Малинники». Один из футболистов, выпускник Сретенской духовной семинарии Валерий Мешалкин, избрал своей профессией мирскую стезю банкира и сейчас помогает восстанавливать подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковных Малинниках. «Недавно я стал подсчитывать и даже сам по-хорошему удивился: за свою футбольную жизнь в священном сане окрестил больше двух сотен человек. Не каждый готов подойти к священнику в церкви — а после честной эмоциональной игры сделать шаг навстречу друг другу гораздо легче», — рассуждает в раздевалке отец Максим Маслаков.

«За последние полгода у меня были крестины детей троих футболистов, выступавших в турнирах на Кубок святого князя Дмитрия Донского. Четвертые намечены на ближайшую субботу: там сам футболист будет крестным, а крестник — его племянник... Когда-то эти ребята у нас играли, и неплохо. Потом подросли, женились... Исчезли. Нашлись! И начался у нас с ними диалог — уже в их взрослой жизни, — делится протоиерей Андрей Алексеев. — Лично для меня наш турнир — замечательная возможность постучать в сердца молодых людей. В большинстве команд есть добрая закваска: юноши, которые постоянно ходят в храм. В командах с ними играют и другие ребята, часто еще только начинающие свой путь в Церкви. Постепенно вести их к Богу — одна из наших задач».

Кубок петербургская «Держава» пообещала отремонтировать. Теперь уже к следующему турниру — Покровскому.

Мы не должны свою работу со спортом и спортсменами, то есть с миром социально активных людей, превращать в некую чиновничью программу. Церковь, приходя к спортсменам, должна сохранять свое основное призвание — свидетельствовать о правде, помогать людям в их духовной жизни, служить делу спасения человеческих душ.

Воцерковление спорта — это пастырская задача, и поэтому Церковь призвана к ее несению самим Христом. Мы не должны формулировать некое богословие спорта, спорт не является вызовом христианскому богословию. Вызовом является потребность говорить с людьми из мира спорта на понятном языке.

Святейший Патриарх Кирилл, из выступления на первом заседании Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта 6 июня 2018 г.