Квадрокоптер нам поможет

iPad-версия Журнала Московской Патриархии выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии в Facebook Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте Журнал Московской Патриархии в Twitter Журнал Московской Патриархии в Живом Журнале Журнал Московской Патриархии в YouTube
Статьи на тему
Церковь и общество
Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан: «Крайний Север — это место особых людей»
Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан возглавляет Мурманскую епархию, которой в этом году исполняется 25 лет. Он также является председателем Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. В интервью «Журналу Московской Патриархии» владыка рассказал о том, какими заботами сегодня живет одна из самых северных епархий, как ему удается совмещать служение на двух руководящих постах и какие вопросы решает Патриаршая комиссия по спорту. PDF-версия.  
26 февраля 2020 г. 17:42
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий: «Мы расширяем преподавание религиозных культур на 5–9-е классы средней школы»
Минувшей осенью Министерство просвещения России опубликовало для общественного обсуждения новую редакцию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. Как следовало из текста проекта на федеральном портале «Нормативные правовые акты», из школьного курса основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) предполагалось исключить все четыре конфессиональных модуля, оставив лишь два — основы светской этики и основы мировых религиозных культур. Как это соотносится с методической разработкой государственными органами целой новой предметной области основ духовно-нравственной культуры народов России, к чему готовиться родителям будущих четвероклассников и не пропадут ли втуне методические наработки по преподаванию основ православной культуры в средней школе, «Журнал Московской Патриархии» узнал у председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. PDF-версия.  
31 января 2020 г. 12:00
В мае 2020 года состоится I Всероссийский форум православных экскурсоводов
В мае этого года состоится I Всероссийский форум экскурсоводов, чья профессиональная деятельность связана с экскурсиями на объектах культурного наследия, относящихся к памятникам Русской Православной Церкви. Об этом на совещании епархиальных древлехранителей и представителей епархиальных отделов культуры, прошедшем в рамках XXVIII Рождественских чтений, рассказал председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон.
28 января 2020 г. 23:30
Основ православной культуры, возможно, не будет в обновленной версии предмета Основы религиозных культур и светской этики, подобный вариант по-прежнему рассматривается и обсуждается — Минпрос
Экспертное сообщество продолжает обсуждать новую редакцию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. Текущая версия документа не предусматривает в программе курса Основ религиозных культур и светской этики ни одного из четырех конфессиональных модулей, в том числе и Основ православной культуры. Если этот вариант в итоге будет официально принят, родителям будущих четвероклассников придется выбирать всего из двух модулей, перечисленных в подпункте 25.3 «Организационный раздел основной образовательной программы» — «Основы религиозных культур народов России» (вместо прежних «Основ мировых религиозных культур») и «Основы светской этики».
12 ноября 2019 г. 16:59
В очках зеленых стереотипов
Природоохранная тема в новостной повестке прибавляет веса чуть ли не еженедельно. Редкий политический лидер в наши дни позволяет себе дистанцироваться от так называемой экологичности сознания. Беда только в путанице, едва ли не повсеместно сопутствующей этому термину. Ведь экологию, почти как и счастье, в современном мире разные сообщества понимают по-своему. Это очень ярко проиллюстрировал прошедший 23 октября в российской столице V Международный форум «Религия и мир», тема которого была заявлена как «Религия и экология».
1 ноября 2019 г. 13:10
В чем заблуждается Патриарх Варфоломей
«Журнал Московской Патриархии» продолжает разговор о кризисе межправославных отношений и неканоничности решений и действий Константинопольского Патриарха Варфоломея. В апрельском номере за 2019 год мы познакомили читателя с исторической фабулой происходящих ныне событий. В данной статье доктор церковной истории, кандидат исторических наук священник Александр Мазырин объясняет, в чем, на его взгляд, состоят богословские заблуждения современного главы Фанара и почему каноны не дают никаких исключительных прав Константинопольским Патриархам. PDF-версия.  
28 октября 2019 г. 16:17
Епископ Плесецкий и Каргопольский Александр: Добрые дела должны быть наполнены духовным смыслом
Приобщение детей и молодежи к православной вере в новых духовно-культурных центрах, организация эффективной просветительской работы духовенства с военнослужащими космодрома «Плесецк» и сохранение шедевров деревянного зодчества и древних монастырей Русского Севера. Это далеко не весь список проблем, которые приходится решать епископу Плесецкому и Каргопольскому Александру. Как найти подход к пассивным атеистам и почему лучше переносить храмы, чем их реставрировать в заброшенных деревнях, правящий архиерей объяснил в интервью «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.    
23 октября 2019 г. 14:44
В Ярославле чиновники ограничивают движение крестных ходов по проезжей части
В Ярославской митрополии состоялся традиционный Казанский крестный ход. Икона Божией Матери Казанская - главная святыня ярославского Казанского женского монастыря, обойдя за 18 дней Рыбинскую и Ярославскую епархии, вернулась в свою обитель. Но в Ярославле возник неприятный инцидент - участников молитвенного шествия попросили перейти с проезжей части на тротуар.  
17 июля 2019 г. 13:34
Строить будут после меня
Личность и деятельность Святейшего Патриарха Сергия, автора известной «Декларации», и сегодня вызывает горячие споры. Немало нелестных эпитетов в свое время досталось архипастырю и от современников. Между тем именно Патриарху Сергию было доверено управление церковным кораблем, когда религия была врагом государства, а Церковь оказалась на грани уничтожения. Чего стоил ему этот компромисс с властью, через какие испытания пришлось пройти, почему решение Патриарха сохранить Церковь оказалось единственно верным, размышляет доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Кострюков. PDF-версия.  
10 июля 2019 г. 14:06
Аналитика
Цифровой фотоснимок, выполненный в ходе реального сеанса фотограмметрии
ЖМП № 3 март 2020 /  27 марта 2020 г. 14:00
версия для печати версия для печати

Квадрокоптер нам поможет

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ ДОНЕСУТ ГИБНУЩЕЕ АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДО ПОТОМКОВ

Число аварийных и руинированных храмов в России превысило три тысячи. Таковы текущие данные реестра Патриаршего совета по культуре, наполнение которого началось два года назад по указанию председателя этой синодальной структуры митрополита Псковского и Порховского Тихона. Следует заметить: в указанную цифру попали не только отнесенные к объектам культурного наследия церкви. С другой стороны, результаты учета далеко не полны: проанализированы пока только сведения из 110 епархий, работа на остальных территориях продолжается. PDF-версия

По предварительной оценке председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации (далее — Совет) протоиерея Леонида Калинина, общее число находящихся в аварийном состоянии храмов с учетом рабочих сведений епархиальных архитекторов и древлехранителей достигает примерно 4,7 тысяч. Особое беспокойство вызывает массив церковных построек с высоким риском обрушения (либо гибели по иным конструктивным причинам) в ближайшее десятилетие. А к ним, по оценке отца Леонида, относится примерно каждая третья позиция из «списка руин» (то есть примерно тысяча объектов). Служить там как минимум опасно, на баланс Церковь, что вполне понятно, берет их с осторожностью. Но главное — как правило, речь идет о сооружениях, расположенных в безлюдных местностях либо малонаселенных поселениях, где полноценная община в ближайшие годы невозможна чисто статистически.

Как ни печально признавать, в ближайшие годы стоит ожидать массовую гибель старинных храмов, законсервировать либо отреставрировать которые в срочном порядке возможным не представляется. Да и общее техническое состояние этих сооружений далеко от идеального. Малейшая случайная искра или, что хуже, даже неумелая попытка сознательного поджога — и от деревянного памятника в считанные минуты ничего не остается. Печальные примеры того, как это происходит в современной России, широко известны. В этих условиях Совет считает правильным сохранить максимально полные данные об уходящих из жизни церквах, чтобы впоследствии хотя бы у потомков не было проблем с их воссозданием. В настоящий же момент эти данные могут стать основой полноценного цифрового 3D-реестра остроаварийных храмов-памятников.

Для этого совершенно не обязателен полный комплекс натурных физических обмеров, привычный многим поколениям архитекторов и проектировщиков. Недостатки этого метода общеизвестны: развернутые в его рамках работы обычно требуют нескольких месяцев, поскольку подразумевают обязательное возведение лесов. Кроме того, они трудоемки и дороги. К счастью, благодаря цифровизации фотографии мы становимся свидетелями взрывного развития фотограмметрии — технологии, использующей «достройку» инженерно-аналитическими методами чертежа по имеющимся фотографиям.

Классическая фотограмметрия уже отрастила солидную «бороду». В прошлом веке ее использовали обычно для воссоздания утраченного фасада (чертежи которого не сохранились) по перспективе уцелевших частей здания. Но делали это архитекторы за кульманами, пользуясь приемами начертательной геометрии и инженерной графики. Теперь фотография (а главное, ее основной инструмент — фотоаппарат) стали цифровыми. И полный фотографический образ памятника (в нашем случае — аварийного храма) — не что иное как графический файл, содержащий уникальную информацию о его геометрии, внешних и внутренних габаритах, материалах и состоянии отдельных элементов на момент фотосъемки. Конечно, по одной фотографии качественно оцифровать весь храм трудно. Для полноценной модели здания, чьи объемно-высотные характеристики соответствуют средней для России церкви, обычно достаточно нескольких тысяч цифровых снимков в высоком разрешении. Формируют эту галерею, как правило, в два приема. Снаружи фотокамеру укрепляют на квадрокоптере, который облетает здание по предварительно составленной программе со средней скоростью 10–15 км/ч и автоматически формирует необходимый фоторяд с частотой один-два кадра в секунду. В интерьере, естественно, летающий дрон не нужен: фотокамеру обычно размещают на вращающейся опоре-штанге.

Основанный на технологии фотограмметрии метод оцифровки фасадных и интерьерных характеристик аварийных храмов в России успешно разработан и в пилотном режиме опробован на нескольких памятниках. Как выяснилось, оцифрованные копии храмов позволяют уверенно работать архитекторам и проектировщикам с гарантированной точностью, не превышающей линейной ошибки в 1 мм для любой точки здания. Более того, эти результаты уже представлены как священноначалию, так и в Министерство культуры РФ. Разумеется, заинтересованные лица на местах вправе не ждать решений из федерального центра и могут попробовать поработать с исполнителями напрямую. К принципиальным достоинствам современной фотограмметрии относится возможность составления на одних только лишь ее данных законченного эскизного проекта реставрации (конечно, без рабочих чертежей, поскольку они предполагают обязательные изыскания на объекте с непосредственным обследованием материалов и конструкций). Если планировать в перспективе воссоздать утраченные памятники, именно этот факт может оказаться решающим. «Команде из двух-трех человек по силам выполнить необходимую фотосъемку "в поле" за один рабочий день. Примерно такие же трудозатраты необходимы затем в офисе — чтобы создать графические материалы стадии "Эскизный проект" и архитектурной модели восстановления храма, — рассказал «Журналу Московской Патриархии» Алексей Капустин, генеральный директор одной из специализирующихся на фотограмметрии компаний — Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ. — В краткосрочной перспективе по цифровому дубликату здания можно распечатать и его масштабную модель на 3D-принтере. К сожалению, о цене для конкретного заказчика говорить пока преждевременно: многое зависит как от конкретных условий, так и от степени заинтересованности органов государственной власти».

Учитывая объем предстоящих задач, к формированию 3D-реестра гибнущих памятников в Церкви лучше бы приступить без промедления. Каждое опоздание с фотофиксацией храма, так и не дождавшегося визита специалистов с современной техникой, грозит полноценной утерей, возможно, уникального храмового образа.

Рейтинг епархий с аварийными храмами (по числу полуразрушенных памятников):

Шуйская (Ивановская митрополия) — 234

Тверская — 181

Лысковская (Нижегородская митрополия) — 169

Белевская (Тульская митрополия) — 154

Вологодская — 145

Липецкая — 130

Московская (областная) — 123

27 марта 2020 г. 14:00
Ключевые слова: архитектура, реставрация
Также читайте:
Церковь и общество
Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан: «Крайний Север — это место особых людей»
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий: «Мы расширяем преподавание религиозных культур на 5–9-е классы средней школы»
В мае 2020 года состоится I Всероссийский форум православных экскурсоводов
Основ православной культуры, возможно, не будет в обновленной версии предмета Основы религиозных культур и светской этики, подобный вариант по-прежнему рассматривается и обсуждается — Минпрос
В очках зеленых стереотипов
В чем заблуждается Патриарх Варфоломей
Епископ Плесецкий и Каргопольский Александр: Добрые дела должны быть наполнены духовным смыслом
В Ярославле чиновники ограничивают движение крестных ходов по проезжей части
Строить будут после меня
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
В Тихвинской епархии состоялась презентация проекта «Колчановская святыня. Спасаем храм от разрушения»
Особенность проекта «Колчановская святыня. Спасаем храм от разрушения» в том, что, пожалуй, впервые за три года существования Президентского гранта православному приходу удалось привлечь средства для организации работ по восстановлению разрушенного храма.  
17 марта 2020 г. 11:10
Не подвижется вовек
Перечень сейсмически активных зон на территории России, определяемый с начала 1990-х годов Госстроем РФ, продолжает расширяться. Сейчас в него входят 27 регионов, в совокупности занимающих почти треть страны. Государство уделяет повышенное внимание сейсмозащите объектов-новостроек в этих субъектах Федерации: для дополнительного обеспечения их устойчивости реализуется отдельная федеральная целевая программа. Церковь не остается в стороне от этого процесса. PDF-версия
13 марта 2020 г. 11:00
Помоги собратьям и другу из Африки
Домовому храму во имя святителя Луки Крымского при Гродненской областной больнице больше 10 лет. Он стал не просто больничным, но и приходским, куда бывшие пациенты возвращаются за духовной поддержкой и после выздоровления. Зачем гродненской общине художественная галерея и как они помогают христианам в Кении — в репортаже корреспондента «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия
6 марта 2020 г. 15:00
Соборное дело: от Мурома до Мурманска
Вряд ли прежде в Русской Церкви был другой столь краткий по историческим меркам период, когда в разных епархиальных градах одновременно возводилось бы столько кафедральных соборов. Беспрецедентное по интенсивности строительства и частоте освящения число соборных храмов, предназначенных для служения епархиальных архиереев, объясняется двумя наложившимися друг на друга во времени процессами. С одной стороны, продолжается эпоха церковного возрождения, когда после практически векового перерыва Церковь получила возможность воздвигать большие соборы-новостройки и воссоздавать утраченные. С другой — реформа административно-территориального деления с разукрупнением епархий и созданием митрополий. PDF-версия
28 февраля 2020 г. 12:45
Архиепископ Элистинский Юстиниан рассказал об уникальности «Журнала Московской Патриархии» руководителям и сотрудникам калмыцких СМИ
Вчера, 13 февраля, в Элисте состоялся круглый стол «Православная община в информационном пространстве Калмыкии» с участием священнослужителей Элистинской епархии и представителей журналистского сообщества региона. В ходе работы участники обсудили различные аспекты взаимодействия Элистинской епархии и республиканских СМИ. Одной из главных тем разговора стало интервью архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана, опубликованное в январском номере «Журнала Московской Патриархии».  
14 февраля 2020 г. 10:05