Квадрокоптер нам поможет

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ ДОНЕСУТ ГИБНУЩЕЕ АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДО ПОТОМКОВ

Число аварийных и руинированных храмов в России превысило три тысячи. Таковы текущие данные реестра Патриаршего совета по культуре, наполнение которого началось два года назад по указанию председателя этой синодальной структуры митрополита Псковского и Порховского Тихона. Следует заметить: в указанную цифру попали не только отнесенные к объектам культурного наследия церкви. С другой стороны, результаты учета далеко не полны: проанализированы пока только сведения из 110 епархий, работа на остальных территориях продолжается. PDF-версия

По предварительной оценке председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации (далее — Совет) протоиерея Леонида Калинина, общее число находящихся в аварийном состоянии храмов с учетом рабочих сведений епархиальных архитекторов и древлехранителей достигает примерно 4,7 тысяч. Особое беспокойство вызывает массив церковных построек с высоким риском обрушения (либо гибели по иным конструктивным причинам) в ближайшее десятилетие. А к ним, по оценке отца Леонида, относится примерно каждая третья позиция из «списка руин» (то есть примерно тысяча объектов). Служить там как минимум опасно, на баланс Церковь, что вполне понятно, берет их с осторожностью. Но главное — как правило, речь идет о сооружениях, расположенных в безлюдных местностях либо малонаселенных поселениях, где полноценная община в ближайшие годы невозможна чисто статистически.

Как ни печально признавать, в ближайшие годы стоит ожидать массовую гибель старинных храмов, законсервировать либо отреставрировать которые в срочном порядке возможным не представляется. Да и общее техническое состояние этих сооружений далеко от идеального. Малейшая случайная искра или, что хуже, даже неумелая попытка сознательного поджога — и от деревянного памятника в считанные минуты ничего не остается. Печальные примеры того, как это происходит в современной России, широко известны. В этих условиях Совет считает правильным сохранить максимально полные данные об уходящих из жизни церквах, чтобы впоследствии хотя бы у потомков не было проблем с их воссозданием. В настоящий же момент эти данные могут стать основой полноценного цифрового 3D-реестра остроаварийных храмов-памятников.

Для этого совершенно не обязателен полный комплекс натурных физических обмеров, привычный многим поколениям архитекторов и проектировщиков. Недостатки этого метода общеизвестны: развернутые в его рамках работы обычно требуют нескольких месяцев, поскольку подразумевают обязательное возведение лесов. Кроме того, они трудоемки и дороги. К счастью, благодаря цифровизации фотографии мы становимся свидетелями взрывного развития фотограмметрии — технологии, использующей «достройку» инженерно-аналитическими методами чертежа по имеющимся фотографиям.

Классическая фотограмметрия уже отрастила солидную «бороду». В прошлом веке ее использовали обычно для воссоздания утраченного фасада (чертежи которого не сохранились) по перспективе уцелевших частей здания. Но делали это архитекторы за кульманами, пользуясь приемами начертательной геометрии и инженерной графики. Теперь фотография (а главное, ее основной инструмент — фотоаппарат) стали цифровыми. И полный фотографический образ памятника (в нашем случае — аварийного храма) — не что иное как графический файл, содержащий уникальную информацию о его геометрии, внешних и внутренних габаритах, материалах и состоянии отдельных элементов на момент фотосъемки. Конечно, по одной фотографии качественно оцифровать весь храм трудно. Для полноценной модели здания, чьи объемно-высотные характеристики соответствуют средней для России церкви, обычно достаточно нескольких тысяч цифровых снимков в высоком разрешении. Формируют эту галерею, как правило, в два приема. Снаружи фотокамеру укрепляют на квадрокоптере, который облетает здание по предварительно составленной программе со средней скоростью 10–15 км/ч и автоматически формирует необходимый фоторяд с частотой один-два кадра в секунду. В интерьере, естественно, летающий дрон не нужен: фотокамеру обычно размещают на вращающейся опоре-штанге.

Основанный на технологии фотограмметрии метод оцифровки фасадных и интерьерных характеристик аварийных храмов в России успешно разработан и в пилотном режиме опробован на нескольких памятниках. Как выяснилось, оцифрованные копии храмов позволяют уверенно работать архитекторам и проектировщикам с гарантированной точностью, не превышающей линейной ошибки в 1 мм для любой точки здания. Более того, эти результаты уже представлены как священноначалию, так и в Министерство культуры РФ. Разумеется, заинтересованные лица на местах вправе не ждать решений из федерального центра и могут попробовать поработать с исполнителями напрямую. К принципиальным достоинствам современной фотограмметрии относится возможность составления на одних только лишь ее данных законченного эскизного проекта реставрации (конечно, без рабочих чертежей, поскольку они предполагают обязательные изыскания на объекте с непосредственным обследованием материалов и конструкций). Если планировать в перспективе воссоздать утраченные памятники, именно этот факт может оказаться решающим. «Команде из двух-трех человек по силам выполнить необходимую фотосъемку "в поле" за один рабочий день. Примерно такие же трудозатраты необходимы затем в офисе — чтобы создать графические материалы стадии "Эскизный проект" и архитектурной модели восстановления храма, — рассказал «Журналу Московской Патриархии» Алексей Капустин, генеральный директор одной из специализирующихся на фотограмметрии компаний — Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ. — В краткосрочной перспективе по цифровому дубликату здания можно распечатать и его масштабную модель на 3D-принтере. К сожалению, о цене для конкретного заказчика говорить пока преждевременно: многое зависит как от конкретных условий, так и от степени заинтересованности органов государственной власти».

Учитывая объем предстоящих задач, к формированию 3D-реестра гибнущих памятников в Церкви лучше бы приступить без промедления. Каждое опоздание с фотофиксацией храма, так и не дождавшегося визита специалистов с современной техникой, грозит полноценной утерей, возможно, уникального храмового образа.

Рейтинг епархий с аварийными храмами (по числу полуразрушенных памятников):

• Шуйская (Ивановская митрополия) — 234

• Тверская — 181

• Лысковская (Нижегородская митрополия) — 169

• Белевская (Тульская митрополия) — 154

• Вологодская — 145

• Липецкая — 130

• Московская (областная) — 123