Монастырь из Теряева нельзя потерять

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Массовая застройка Соловкам не грозит
Благочинный Соловецкого монастыря архимандрит Ианнуарий (Недачин) отвечает на вопросы корреспондента «Журнала Московской Патриархии»
5 сентября 2017 г. 12:30
Июль 1917 года: русское монашество на пути к Собору
«Журнал Московской Патриархии» продолжает публикации, посвященные событиям, последовавшим после Февральского переворота в 1917 году. Ветер революции всколыхнул все общественные и церковные группы, побудил их к бурной самоорганизации, к обособлению друг от друга, к отстаиванию своих прав и интересов. Само слово «интересы», почерпнутое из экономического и политического лексикона, стало чрезвычайно популярным и в церковном языке. Как же перемены в политической жизни были восприняты монашеством и повлияли на изменения в монашеской среде и какие предложения были сделаны ими к Поместному Собору?
22 августа 2017 г. 16:10
Почему 1169?
Еще в 1950 году известный знаток славянских древностей, русский историк-эмигрант и священник Владимир Мошин (1894–1987) в большой статье, посвященной Русскому Афону, постарался показать, что в начальную пору своего существования, в XI–XII веках, русские монастыри на Святой горе: обитель Пресвятой Богородицы Ксилургу (Древодела) и позднее монастырь Святого Пантелеимона — не просто были связаны с Русью и Русской Церковью, но и пользовались вниманием и материальной поддержкой со стороны государственной власти, то есть русских князей.
22 мая 2017 г. 15:29
Опись истории Пантелеимоновой обители
Архивы и библиотеки афонских монастырей, в том числе и Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне (Росикона), содержат богатейшие собрания старинных книг, уникальных рукописей и документов. Афонские духовные и исторические сокровища в течение веков привлекали многих европейских ученых, что не всегда шло на пользу монастырским собраниям: правдами и неправдами рукописи вывозились со Святой горы.
19 мая 2017 г. 14:59
Точка отсчета
В истории монашества Афона, и прежде всего русского Пантелеимонова монастыря, есть важная, точная и непреложная дата — «февраль 14-го индикта» как хронологически первое документально верифицированное упоминание «обители Рос(а)», игумен которой Герасим собственноручно подписал документ с указанием своего развернутого титула. Грамота из архива Святогорской лавры Святого Афанасия (Акт. Лавр. I.19: P. 155.37–38) сохранилась в подлиннике и издана в 1970 году Полем Лемерлем с коллегами в парижской серии «Архивы Афона» по этому оригиналу с приложением альбома фотографий. Подлинный документ представляет собой гарантийное подтверждение (Ἀσφάλεια) игумена обители Святого Илии Николая, который, судя по тексту, намерен обосноваться в монастыре Предтечи τοῦ Ἀτζιιωάννη, где игуменом являлся Симеон, чтобы исполнять свои обязанности (игумена) по управлению (обителью) — временно, на один год. Акт подписан свидетелями — игуменами афонских монастырей, среди которых и «пресвитер и игумен обители Рос(а)» Герасим.
15 мая 2017 г. 12:59
Десять веков Русского Афона
От расположившейся в центре Македонии материковой части Халкидик в Эгейское море Творец бросил три полуострова-«пальца». Западная Кассандра — скопление молодежных курортов, пристанище любящих вольный морской ветер серферов. Центральная Ситония, еще несколько десятков лет назад сплошь покрытая рыбацкими деревушками, теперь превратилась в облюбованное немецкими, сербскими и русскими отпускниками место для спокойного семейного отдыха. Восточный Афон, отделенный от Ситонии заливом Святой горы, — удел Пресвятой Богородицы, единственное в мире монашеское государство и один из центров мирового Православия. Перед празднованием тысячелетнего присутствия русских на этой земле корреспондент «Журнала Московской Патриархии» совершил краткое паломничество в Пантелеимонов монастырь, которое, впрочем, едва не затянулось.
12 мая 2017 г. 17:59
Тайна послушания, доступная каждому
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД РУССКОГО АФОНА ФИНИШИРОВАЛ. С 20 по 24 сентября в Москве в рамках празднования 1000-летия присутствия русских монахов на Святой горе Афон прошли торжества, ставшие кульминационным событием юбилейного года. Они вобрали в себя собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви, научную конференцию «Русь и Святая гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства», выставку архивных материалов «Русь и Афон» и праздничный концерт духовных произведений «Пристань спасения».
14 декабря 2016 г. 12:55
Попробуй быть мамой!
После подписи Святейшего Патриарха на обращении, которое призывает исключить аборты из системы обязательного медицинского страхования, в обществе началась горячая полемика на тему о искусственном прерывании беременности. По этому поводу уже высказались и политики, и чиновники, и религиозные лидеры, тема активно обсуждается в СМИ и социальных сетях, участники которых не стесняются в выражениях в адрес Церкви. Между тем, Церковь борется с абортами, предоставляя каждой беременной женщине поддержку и участие в ее судьбе, о чем мы писали в июне этого года. В связи с актуализацией темы, мы вновь предлагаем вашему вниманию этот материал.
29 сентября 2016 г. 15:10
Три ключевые проблемы монастырской жизни
В Храме Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось ежегодное открытое Собрания игуменов и игумений Русской Православной Церкви. В этом году мероприятие приурочено к празднованию 1000-летия присутствия русских монахов на Святой Горе Афон и 150-летия со дня рождения преподобного Силуана Афонского. В своем выступлении, посвященном проблемам монастырской жизни, Предстоятель выделил три наиболее острые из них.
23 сентября 2016 г.
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ЖМП № 10 октябрь 2017 / 25 декабря 2017 г. 11:20
Монастырь из Теряева нельзя потерять
ОБИТЕЛЬ ПРЕПОДОБНОГО ИОСИФА: ВОЗВРАЩЕНИЕ ОБЛИКА
То, что на монастырской территории несколько десятилетий одновременно сосуществовали принадлежащие государству объекты культурного наследия двух рангов (федерального значения и вновь выявленных памятников), долгое время не позволяло надеяться на комплексное финансирование проектных и восстановительных работ из единого бюджетного источника. Обычно подобная ситуация побуждает пользователя зданий приниматься за ремонт лишь в тот момент, когда имеется полная уверенность в том, что хотя бы какой-то определенный цикл восстановительных работ будет завершен. В данном же случае порядок приоритетности объектов для восстановления Патриарх Московский и всея Руси Кирилл определил еще семь лет назад. На первом месте — Успенский собор, на втором — колокольня, на третьем — церковь Богоявления с Трапезной палатой. Далее следует Всехсвятский скит, гостиница, башни и стены монастырской ограды, Настоятельский корпус, надвратная церковь Святых апостолов Петра и Павла, Новобратский и Старобратский корпуса. Завершают этот список храмы-подворья в селах Теряево, Покровское и Шестаково. Священноначалием также отмечалась необходимость строительства подворья (до революции у монастыря в Москве их было целых три).
Чем не приглянулась колокольня
Как видно из перечисленного списка, объем ремонтно-реставрационных и строительных работ велик. За собственные средства монастырю их было не осилить. Поэтому наместник игумен (ныне архимандрит) Сергий (Воронков), надеясь как можно быстрее привести в порядок вверенную монастырю недвижимость, принял решение участвовать в Федеральной целевой программе «Культура России».
Сначала финансирование ограничивалось проектами по отдельным объектам-памятникам. Первые бюджетные ассигнования удалось привлечь на проектные работы по четырем направлениям: восстановление Успенского соборного храма, воссоздание колокольни, разработку генерального плана монастыря и разработку охранных зон. Наименее проблемными оказались два последних, причем разработанные бюро «АК-проект» охранные зоны уже утверждены. А вот проект воссоздания колокольни той же группы авторов Министерство культуры РФ не приняло: 75-метровую «свечу» (см. архивное фото на с. 40) архитекторы предлагали поставить не в исторической точке, а отступив несколько метров. Конечно, проектировщики предлагали подобное решение из благих побуждений. От колокольни уцелел один лишь первый, сложенный из большемерного кирпича ярус со внутристенной лестницей. И теперь на основании площадью всего 18 квадратных метров ставить такое внушительное сооружение пока никто не рискует: старые белокаменные фундаменты серьезно не обследовались. Но воссоздавать утраченные памятники действующее российское законодательство допускает строго в точке расположения оригинала, поэтому планам проектировщиков на перемещение стройной девятиярусной колокольни сбыться не было суждено.
Кладбище «в сухом остатке»
Позднее пришел черед Трапезного комплекса с Богоявленской церковью (самого древнего из существующих ныне храмов обители, возведенного в 1506 году). Эти работы финансировались за счет федерального бюджета по программе «Культура России». Негосударственный Фонд восстановления Иосифо-Волоцкого монастыря также принял участие в выведении здания Трапезного комплекса с Богоявленской церковью из аварийного состояния. На собранные фондом средства удалось провести работы по просушке подклета, до принятия более серьезных мер по водоотведению.
«Когда реставраторы вошли внутрь, в подклете воды было по щиколотку, — рассказывает главный архитектор проекта реставрации генеральный директор Московского областного информационно-аналитического культурного центра Елена Скрынникова. — Видите, на внутренних стенах даже остался темный след? Теперь аварийные работы завершены, и здание сохнет. Дело в том, что по сравнению с дореволюционными временами сильно изменились гидрогеологические условия монастырской территории. С размещением здесь в начале 1920-х годов Детгородка им. III Интернационала дренажная система с арочным проемом в крепостной стене полностью потеряла свою функцию. Участок стал подтапливаться, а фундаменты и основания зданий — "пить" воду».
Вместе с Еленой Владимировной обходим крепостную стену. Хорошо заметно, как через дренажный арочный проем в северо-восточной стене лишняя влага уходит в соседний Подстенный пруд. Сыро в селе Теряеве — бывшей монастырской слободе, раскинувшейся в бассейне притока Ламы речки Большой Сестры! По преданию, преподобный Иосиф обустраивал монастырь в болотистой залесенной низине, и не случайно теперь обитель окружают озера с обширной водной гладью. Прясло стены в низине уже давно стало самым проблемным. Невооруженному глазу заметен его крен, и от окончательного обрушения его удерживают лишь внушительные контрфорсы советских еще времен, выглядящие словно нелепые чужеродные подпорки под инвалидом-великаном.
По словам архитектора, даже первичные, весьма скупые инженерные мероприятия по осушению монастырской территории принесли ощутимый эффект. Но вот в 15–20-метровой зоне от Успенского соборного храма располагается древнейшее монастырское кладбище. Тревожить его захоронения, само собой, нельзя — поэтому осушали этот участок, значительно отступив от самого собора.
На раскачку времени нет
Помимо перебоев с финансированием, интенсивной реставрации долго мешала бюрократическая волокита в отдельных подразделениях Министерства культуры России. «Так, мы уже почти год ждем запрошенные Акты технического состояния. А ведь в случае проведения производственных работ эти документы должны обновляться министерством ежегодно!» — говорит помощник наместника по делам реставрации инокиня Евфросиния (Трушина). Сильно сковывает реставрационные темпы также отсутствие единой утвержденной научной концепции восстановления памятников. Понятно, что заказать этот документ должен владелец — государство в лице Министерства культуры. Но подобное намерение ведомство до сих пор не изъявило. И стоит семерка крепостных башен монастырской ограды разномастными «царевнами»: одни шатры покрыты тесом, другие кровельной медью, третьи вообще с раскрытыми всем ветрам и дождям верхними ярусами. Заметим: на открытках из набора начала ХХ века, бережно собранного и сохраненного в монастырском архиве, крыши всех башен и других зданий покрыты кровельной медью или железом.
Широко отмечавшийся ровно два года назад пятивековой юбилей преставления святого первоначальника обители придал реставрационной активности заметный дополнительный импульс1. «В новом реестре вновь выявленные памятники переходят в ранг объектов культурного наследия федерального значения. Это дает возможность финансировать за счет бюджета не только разработку, но и реализацию проектов реставрации и приспособления», — говорит инокиня Евфросиния (Трушина).
Но прежде на ранее выявленные памятники необходимо было заключить новый охранный договор. На это ушел год. В позапрошлом году Министерство культуры заказало разработку проектной документации по определению предмета охраны на объекты монастыря. Теперь проект предмета охраны в общих чертах у всех объектов уже уточнен, а новые охранные обязательства утверждены2. Благодаря неустанной заботе Святейшего Патриарха Кирилла в этом году стартовали проектные работы по первым объектам, недавно перешедшим в статус федеральных памятников. Летом Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры провела конкурс на проведение проектных работ по ним. Победившая организация уже приступила к исследовательским и научно-проектным работам.
Совокупная смета бюджетных ассигнований на реставрационные работы 2017 года с учетом колоссальной площади монастыря и множества располагающихся на ней архитектурных памятников — сумма весьма скромная, и расходуется она в основном на соборный храм и Настоятельский корпус. Однако привести в полный порядок Волоколамский монастырь к его 550-летию вполне реально: впереди еще 12 лет. Только за дело надо взяться сообща и немедля.
КОММЕНТАРИЙ
Архимандрит Сергий (Воронков), наместник Иосифо-Волоцкого ставропигиального монастыря:
Каждый, кто сталкивался с реставрацией памятников архитектуры, знает, насколько сложно организовать и осуществить эту задачу. Проблемы с финансированием, с подготовкой и согласованием документации, с обеспечением надлежащего качества работ — все решается с очень большим трудом. Но благословением нашего священноархимандрита — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — восстановление идет, находятся средства для реставрации монастырского ансамбля. Слава Богу, обитель постепенно избавляется от следов разрушений и благоукрашается.
В помощь паломнику публикуем небольшой гид по основным зданиям-памятникам. Здесь вы можете узнать об их нынешнем состоянии и о запланированных по ним работах.
Успенский собор. Первая, деревянная одноглавая, Успенская церковь заложена преподобным Иосифом 6 июня 1479 года. В 1484 году ее сменил белокаменный собор, освященный 18 декабря 1486 года. В 1688 году по причине ветхости разобран, и на его месте возведен новый — выше и обширнее прежнего, «коштом и усердием» московского дьяка Захария Богдана Силина «по своих родителях в вечное поминовение». В 1692 году строительство завершено, освящен собор после отделки в 1696 году. В 2001 году под южной капитальной стеной собора (в аркосоли), на границе древнего монастырского кладбища, обретены мощи преподобного Иосифа Волоцкого.
Реставрационные работы фасадов и внешних стен собора ведутся на средства федерального бюджета. Усилены фундаменты, по четверику храма устроена отсечная гидроизоляция. В прошлом году констатировано аварийное состояние юго-западного участка второго яруса галереи: в сводах раскрыты трещины, осыпается живопись. Первоочередная задача — приведение в порядок этого элемента здания и завершение реставрационных работ наземной части собора.
В начале нынешнего года специалисты нижегородских Художественно-реставрационных мастерских «Византия» завершили реставрацию масляной живописи собора, выполненной в 1906–1909 годах артелью Николая Сафонова. Средства на эту работу по патриаршей просьбе целевым перечислением Фонду восстановления Иосифо-Волоцкого монастыря пожертвовала крупная российская корпорация. Находившаяся в аварийном состоянии, сильно закопченная роспись крайне деликатно воссоздана по сохранившимся фрагментам и по дореволюционным черно-белым фотоснимкам.
Трапезный комплекс. Самый древний из сохранившихся памятников архитектурного ансамбля обители входит в пятерку крупнейших одностолпных каменных сооружений Древней Руси. Двухэтажная каменная Богоявленская церковь с трапезной палатой и с кладовыми заложена преподобным Иосифом в 1504 году, возводилась на деньги князя Семена Ивановича Бельского и друга детства преподобного Иосифа вельможи Бориса Кутузова. В 1682 году одноглавое венчание сменяется эффектным богато декорированным пятиглавием с кокошниками.
Реставрация подклета Трапезной палаты завершена. В ходе работ вскрыты следы первоначальных каменных сводов и позднейших каменных и кирпичных прикладов к ним. Где возможно, эта сложная пространственная конфигурация оставлена открытой взорам. В примыкающей к Богоявленской церкви Трапезной палате во втором ярусе демонтированы старые полы, под ними обнаружено старинное белокаменное мощение. Степень его сохранности оказалась низкой, поэтому восстановили его только в алтарной части.
Выполнены новые столярные заполнения оконных и дверных проемов, смонтировано отопление. В ходе этих работ вскрыт древний дверной проем, ведший в каменный переход на столбах к Успенскому собору (разобран в 1785 году). В едином ключе восстановлены алтарные преграды, поновлена отделка стен штукатуркой, проведены вычинка кирпичной кладки и бортовое укрепление настенной живописи. Под слоем поздней штукатурки выявлен старинный белокаменный профиль, следы которого наблюдаются на стенах и на центральном столпе. На будущее лето запланированы консервационно-реставрационные работы по росписи.
Настоятельский корпус. Двухэтажные каменные покои XVII века возле Святых врат находятся в процессе реставрации, завершение работ запланировано на будущий год.
Восточный (старый) братский корпус. Двухэтажный каменный корпус находится в предаварийном состоянии, приспособлен для размещения организованного при монастыре сестричества. Проектные работы уже начаты.
Медовый амбар. Уникальный памятник деревянного зодчества начала прошлого века. Находится в ветхом состоянии, используется монастырем под складские нужды. Планируются проектные работы по его реставрации и приспособлению.
Надвратная Петропавловская церковь. Богато декорированный изразцами архитектурный памятник XVII века. Подготовлен проект его реставрации, реализация которого начнется в ближайшее время.
Всехсвятский скит. Преподобным Иосифом в монастырской чаще к западу от обители, близ родника, были устроены первые кельи настоятеля и братии. В дошедшем до нас ансамбле представлена застройка XIX столетия. В 1860 году при архимандрите Гедеоне на месте старой часовни освящен храм, западная паперть которого служила одновременно сенью над Иосифовым колодцем. В начале прошлого века в скиту появилось двухэтажное здание больницы.
Здания скита состоят на балансе у местного муниципального образования. На средства меценатов они приспосабливаются под размещение сестричества при монастыре. Собственными силами обители в порядок уже приведен жилой корпус, готов проект реставрации и приспособления помещения скитской церкви. Восстановлен колодец преподобного Иосифа, устроен дренажный сток в пруд.
Больничное здание подлежит капитальной реконструкции с заменой перекрытий. Здесь уже проведена вычинка кирпичной кладки, выполнена временная кровля.
Стены и башни. Комплекс крепостных укреплений Иосифо-Волоцкого монастыря в основном возведен в 1650–1688 годах «подрядчиком каменных дел» крестьянином Дмитровского уезда села Никольского Трофимом Игнатьевым по предварительному плану зодчего Ивана Неверова. За 20 последних из указанного периода лет сооружены монументальная крепостная стена, Святые врата с Петропавловской церковью и девять башен, две из которых — «на водяных воротах» и наугольная круглая — до нас не дошли.
Степень сохранности остальных семи башен различна. Их восстановление по инициативе монастыря началось еще в 1990 годы с Германовой башни (1684) — центральной в северо-западном отрезке стены и квадратной в плане. Такая форма не случайна: прежде Германова башня была проездной. С возрождением монашеской жизни в верхнем, четвертом, ярусе башни оборудовали звонницу, которая и служит сейчас монастырской колокольней. Во втором ярусе устроена церковь во имя преподобного Максима Грека: на этом месте находилась башня, где святой томился в заточении и где на стенах углем, по преданию, написал составленный им канон Святому Духу (автограф текста полностью утрачен во время польско-литовского нашествия). В помещении третьего яруса располагается действующее при монастыре братство православных следопытов.
«Реставрацией Германовой башни мы недовольны, — отмечает инокиня Евфросиния (Трушина). — За 10 лет ее эксплуатации проявились огромные проблемы. Прежде всего они связаны с некачественной гидроизоляцией третьего яруса. Из-за этого по кирпичной кладке стал намокать храм Максима Грека. Как паллиативный выход мы устроили дополнительные навесы, но полностью от потоков воды они не защищают. Кроме того, мы заинтересованы в том, чтобы Германову башню сделать вновь проездной».
Проект приспособления по юго-западной Старицкой башне (1681) в настоящее время уже реализован. Башня отапливается, к ней подведены все коммуникации, и ее помещения используются для проживания монастырских трудников.
Проектные документы в разной степени готовности выпущены на три башни: Никольскую, Воскресенскую и Кузнечную. Увы, ни по одной из них не готовы проекты приспособления к современному использованию — а значит, нельзя объявить конкурс среди подрядчиков, чтобы запустить в производство. Угловая юго-восточная Воскресенская (1678) занята монастырской пекарней, ее третий ярус в настоящее время не эксплуатируется. На самой высокой северной Кузнечной (1688) оборудована смотровая площадка. Но она холодная: оконные проемы не закрыты, отопление не подведено, монастырь же планирует оборудовать здесь библиотеку. Восточная Никольская башня (1677) среди братии слывет садоводческой (рядом монастырские пасека и огород) и находится в аварийном состоянии из-за проблем с крышей.
В расположенной посреди восточной стены Часовой (Осьмероугольной, 1676 год) монастырь разместил небольшое свечное производство, обеспечивающее нужды обители. Сквозь Петровскую (1680) проходят инженерные коммуникации. Исторически она состояла из нескольких ярусов, в советское время верхние утрачены, и их воссоздание должно быть предусмотрено будущими проектными документами.
К отдаленной перспективе относятся также охранно-восстановительные работы по пряслам крепостной стены с обустройством в экскурсионных целях непрерывного свободного прохода.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Приняты Постановление Правительства Московской области от 13 июля 2015 г. № 559 / 26 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения — "Ансамбль Иосифо-Волоколамского монастыря, XVI–XVII веков" в с. Теряево сельского поселения Теряевское Волоколамского муниципального района Московской области, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон» и Приказ Министерства культуры РФ № 2674 от 26 октября 2015 г. о внесении ранее считавшихся выявленными объектами культурного наследия монастыря в реестр федеральных и утверждении границ территорий монастыря.
2 Приказы Министерства культуры РФ № 2450 от 11 ноября 2016 г. об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Иосифо-Волоколамского монастыря, XVI — начало XX века» и № 2672 от 6 декабря 2016 г. об утверждении охранного обязательства «Ансамбля Иосифо-Волоколамского монастыря, XVI — начало XX века».
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
25 декабря 2017 г. 11:20
Ключевые слова: архитектура, история, монастырь, мощи, реставрация, юбилей
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