Главный храм Вооруженных сил России

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ СОБОРА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА В ПОДМОСКОВНОМ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА "ПАТРИОТ" НАМЕЧЕНО НА МАЙ 2020 ГОДА

Возведение главного храма Вооруженных сил в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке идет полным ходом. За год до великого освящения, строители завершили часть работ по стилобатной части и приступили к сооружению стен основного храмового объема. На воронежском заводе Анисимова «Вера» отлита звонница из 18 колоколов общей массой 18 тонн. Глава российского государства Владимир Путин пожертвовал средства для написания храмового образа Спаса Нерукотворного, который сегодня совершает паломничество по военным округам нашей страны. PDF-версия

Строим всем миром

Вся стройка в парке «Патриот» идет целиком на меценатские средства. По состоянию на май 2019 года совокупная сумма взносов приближается к 2,5 млрд руб., а число жертвователей — физических лиц — превысило 50 тыс. Среди крупных спонсоров (оборонных фирм): оружейный концерн «Калашников», авиастро­ительные корпорации «МиГ», «Туполев», «Ил», НПП «Рубин», вертолетостроительный холдинг «Роствертол». Для сбора средств создан благотворительный фонд «Воскресение», деньги на счет которого можно перечислить, помимо традиционных и онлайн-схем, в том числе и СМС-переводом. Каждый донатор при этом получает уникальный регистрационный номер, а его фамилия заносится в фондовый архив.

Финансирование методом народной стройки роднит собор в «Патриоте» с другим памятником воинской славы — Храмом Христа Спасителя. До разрушения безбожной властью он, собственно, и воспринимался в народном сознании как сакральное место молитвенной памяти обо всех воинах Отечества — живых и усопших. Но теперь он несет функцию в первую очередь кафедрального соборного храма, в историческом же аспекте ассоциируется прежде всего с Отечественной войной 1812 года. А вот настоящего общенародного собора в честь Победы в Великой Отечественной войне в России до сих пор не было. В силу объективных причин таковыми, конечно, не воспринимаются ни церкви Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве и на Средней Рогатке в Санкт-Петербурге, ни ряд других храмов, возникших в остальных регионах России на памяти нынешнего поколения.

В «Патриоте» же есть где развернуться. Сам храм, спроектированный автором нового собора Сретенского ставропигиального мужского монастыря Дмитрием Смирновым в традициях русской монументальной классики с нотками византийской архитектуры, судя по эскизам, не будет выглядеть излишне громоздким и массивным. Но его расчетная вместимость при габаритах 65,4 × 97,9 м достигает 6 тыс. человек. А главное — в пешей доступности, в отличие от центра столицы и любого другого мегаполиса, здесь достаточно места для практически неограниченной парковки, даже если представить себе, что всем молящимся вздумается приехать сюда за рулем собственной легковушки. Стройплощадка размещена в визуально выгодной точке — в западной части парка, чуть дальше при движении от Москвы по отношению к главному въезду на территорию Культурно-выставочного центра Министерства обороны.

Пять глав главного храма

Композиционно архитектурно-планировочное решение собора организовано в виде шести тесно сопряженных друг с другом объемов: 75-метровой (по числу минувших со дня Победы лет) колокольни, 95-метровой (с крестом) ротонды главного купола и четырех цилиндрических башенок над боковыми приделами. Те, в свою очередь, будут посвящены небесным патронам различных родов и видов Вооруженных сил России: пророку Божию Илии, великомученице Варваре, апостолу Андрею Первозванному и святому благоверному князю Александру Невскому (покровителям соответственно Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, Военно-морского флота и Сухопутных войск). Диаметр центрального барабана при этом в сантиметрах составит ровно 1 945, а высота каждого из малых куполов — 1 418 (по числу дней и ночей Великой Отечественной войны).

Некоторые вопросы может вызвать подобная буквальная трактовка числовой символики в православном храмовом зодчестве. Но таким было желание заказчика — Министерства обороны. Надо признать, что проектировщикам удалось соблюсти это пожелание, демонстрируя известное чувство такта и меры. Скажем, позолоченный главный купол сконструирован с ориентиром на форму шлема святого благоверного Александра Невского, а снизу его украсит покрытый палладием (для придания блеска) аркатурный пояс.

То же число 1 418, уже в человеческих шагах (что составляет около 1,2 км), составит галерея «Дорога памяти», которая проходит по периметру территории всего храмового комплекса (Илл. 1). Это не просто символическое обозначение границ земельного участка, а настоящий мультимедийный музей. Здесь разместятся беспрецедентные для России мозаичные панно, сотканные из 33 миллионов исполненных в технике микрофотографии портретов (1 × 1 см) всех наших участников войны. Фотоснимки Героев Советского Союза, в отличие от остальных фронтовиков, предстанут на золотом фоне, а все вместе эти распечатки сформируют гигантские изображения 280 раритетных кадров военной фотохроники. Какие-то из них широко известны и время от времени публикуются еще с советской поры, иные станут открытием для посетителей. Под мозаичной панорамой все эти портреты в режиме бегущей строки можно будет увидеть в увеличенном формате, а еще ниже установят интерактивные мониторы — так называемые тачскрины, которые по запросу будут демонстрировать не только портрет участника войны, но и его биографическую справку (Илл. 2). Колоссальная работа по информационному наполнению «Дороги памяти» уже началась, но в полном объеме ее реализация, скорее всего, займет несколько лет. Сейчас для нее создаются архитектура цифровых носителей и компьютерные программы, параллельно подбираются и персональные данные о фронтовиках. Вполне может оказаться, что отнюдь не по всем персонам в государственных архивах сохранились качественные фотопортреты. Специально для таких случаев открылся общедоступный интернет-ресурс, при помощи которого потомки воевавших смогут направить соответствующие фотодокументы администраторам галереи (разумеется, перед использованием и публикацией они пройдут тщательную модерацию и про­верку).

Но и это еще не все. По трем пространственным осям — северной, восточной и южной — на «Дорогу памяти» «нанизаны» три периферийных здания. У каждого из них свое предназначение: в первом разместится администрация храмового комплекса, во втором — паломническая служба, в третьем — методический центр для обучения штатного и внештатного военного духовенства, занятий с руководящими чинами Министерства обороны, курсов сестер милосердия и т. д. А связывающие их залы отдадут под постоянную экспозицию о духовном смысле защиты своего Отечества. Всего таких помещений семь. Три из них посвящены святым русским воинам, два — Пресвятой Богородице, еще два — истории и современности Российской армии и флота.

В первом зале посетители узнают о святом благоверном князе Александре Невском. При помощи трехмерной графики посетители перенесутся на Чудское озеро в 1242 год. Второй зал расскажет о святом благоверном Димитрии Донском, противостоянии русских князей и ордынских ханов, политических предпосылках и военных итогах Куликовской битвы. Третий зал — военно-морской. Здесь установят макет парусника, с которого руководил Керченским сражением святой праведный Феодор Ушаков. История Смоленской иконы Божией Матери тесно связана с Отечественной войной 1812 года и Бородинским сражением, инсталляция которого встречает публику в четвертом зале. В пятом зале представлена информация (в основном в интерактивном формате) о Казанской иконе Пресвятой Богородицы. Шестой зал расскажет о современных достижениях российских Вооруженных сил и об их сотрудничестве с Церковью. Седьмой зал, под названием «Воинская духовная слава России», встретит пришедших полумраком, посреди которого постепенно будет «оживать» Стела во­ина, превращающаяся в солдат разных эпох — от богатырей Александра Невского, витязей Димитрия Донского, моряков Феодора Ушакова до бойцов современности. В заключение всей экспозиции скрытый луч прожектора поочередно высвечивает каждого из экскурсантов, словно призывая их встать на ту же дорогу, которой некогда прошли славные защитники Отчизны.

Откуда фасады цвета хаки?

При обсуждении колористических решений наружной отделки фасадов в интернете развернулась громкая, но не всегда внятная дискуссия. «От заказчика объекта мы получили техническое задание выполнить храм в не совсем привычных в нашем деле материалах — в стекле и металле, оставаясь при этом в канонах православного зодчества, — рассказывает Дмитрий Смирнов. — По мысли представителей оборонного ведомства, металл при этом символизирует несокрушимую броню, а стекло — прозрачность и устремленность ввысь. Я предложил использовать в качестве внешней отделки традиционный для подобных задач сплав — бронзу. На воздухе, окисляясь, она образует зеленоватую патину. Естественно, ее внешний слой строители перед сдачей в эксплуатацию законсервируют. Но фасады при этом останутся зелеными. Именно техническими особенностями, а отнюдь не необходимостью защитной окраски, обусловлен подобный колер; впрочем, зеленый цвет привычен военным, и подобное решение у них вопросов не вызвало». Бронзу, как, кстати, и стекло для прозрачных сводов, поставщик предоставляет на стройку бесплатно, в порядке благотворительного пожертвования. Архитектурное убранство базируется также на металлическом декоре: иконостас предполагается бронзовый с медными вставками, полы — чугунные с бронзовыми вкраплениями.

Не меньше вопросов, чем цветовое решение, у общественности вызывала отливка ступеней для центрального крыльца из трофейной техники вермахта. Ступени эти, как видно на иллюстрациях, ведут к главному входу через колокольню: ниже — цокольный уровень в стилобате, выше — условный ноль на полу собственно храма. Дело в том, что на складах Минобороны РФ скопилось некоторое количество трофейного оружейного лома, который периодически утилизируется. Ни исторического, ни культурного, ни тем более музейного значения он не имеет; вносить же его в само храмовое пространство вряд ли правильно. На ступенях им самое место — ведь именно здесь, в подмосковных лесах, зимой 1941 года была остановлена не знавшая прежде сбоев нацистская военная машина.

Наконец, заслуживают упоминания три ансамбля скульптурных изображений, опо­ясывающих весь храмовый объем на разных высотах. Первый, примерно на трехметровой отметке, представляет собой серию барельефов о ключевых сражениях и операциях Великой Отечественной войны (оборона Москвы, Сталинградская битва, Курская битва и оборона Ленинграда). Выше разместят изваяния святых воинов и полководцев Отечества: иноков-ратников преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби, святых благоверных князей Димитрия Донского и Александра Невского, святых равноапостольных великого князя Владимира и княгини Ольги, святого благоверного Андрея Боголюбского и преподобного Илии Муромца (сейчас над этими образами уже работает содружество лучших российских скульпторов). Наконец, венчают этот ансамбль четыре символические фигуры евангелистов.

Конечно, пока идет строительство, разглядеть все черты будущего храмового комплекса нелегко, в сколь высоком разрешении ни были бы под рукой проектные эскизы. Но общий абрис новостройки уже просматривается и уже сейчас производит впечатление. Можно предположить: храм встанет в один ряд с двумя существующими грандиозными памятниками Великой Победе — волгоградским монументом «Родина-Мать зовет» и ансамблем на Поклонной горе в Москве. Первый появился, когда большинство вернувшихся с той войны были еще живы. Второй стал объектом прежде всего с культурным наполнением в виде Центрального музея Великой Отечественной войны: им, открытым в 1995-м, поколение новой России словно салютовало подвигу предков. Третий мемориал — вклад современного поколения россиян, которое свидетельствует: оно помнит о прошлом и твердо и уверенно смотрит в будущее.