Луч света над Чудским озером

К 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Непосредственная подготовка к юбилею уже стартовала в Псковской, Ржевской и Переславской епархиях. На этом этапе она в основном охватывает разработку проектов реставрационных и ремонтных мероприятий в отношении связанных с Александром Невским монастырей и освященных в его честь храмов. В течение всего остающе­гося до праздничной даты промежутка времени «Журнал Московской Патриархии» предполагает регулярно освещать эту деятельность. PDF-версия

Первая же точка на карте, которую мы посетили в преддверии отмечаемого 6 декабря дня памяти святого благоверного Александра Невского, — северная российская столица. Ведь именно в нынешней черте Санкт-Петербурга находится место исторической Невской битвы, в которой шведы потерпели сокрушительное поражение. Обязательства по сооружению нового музейно-выставочного комплекса «Ледовое побоище» на берегу Чудского озера взяло на себя региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полузатопленная легенда

Минувшим летом научная экспедиция к месту Ледового побоища обнаружила на дне Чудского озера фундамент постройки XV века. По словам декана географического факультета Российского государственного педагогического университета Дмитрия Субетто, находка располагается на метровой глубине в полутора километрах от берега. Составлена трехмерная карта дна водоема, прослежено палеорусло впадающей в Чудское озеро реки Желчи. «Полноценными натурными исследованиями назвать это все же нельзя, — комментирует первые результаты заместитель председателя регионального отделения РВИО Владимир Казаков. — Скорее, мы предприняли качественную разведку, чтобы предстоящим летом заняться обследованиями этих мест уже в полном объеме. Как ни парадоксально, прежде были известны всего две попытки изучения предполагаемого места Ледового побоища естественнонаучными методами. Первая — дореволюционная, весьма скромная, осуществленная еще специалистами Дерптского (Юрьевского, ныне Тартуского (Эстония)) университета. Второй, 1958 года, проходившей под эгидой Академии наук СССР, руководил ленинградский историк, отставной генерал Георгий Караев. Он был убежден, что битва проходила на льду замерзшего озера, и исходя из этого реализовывал свой план. Вода тогда поразила исследователей своей практически нулевой види­мостью. Водолазы буквально наощупь обнаружили довольно большую кирпично-каменную кладку и сделали вывод, что это остатки Михаило-Архангельской церкви, ­перенесенной в соседнюю деревню Кобылье Городище. Дело в том, что северные берега озерных акваторий в нашей части света с течением столетий, как правило, поднимаются, а южные, наоборот, опускаются и заливаются водой. В данном случае скорости этому процессу добавило возведение Нарвской ГЭС. Сейчас, как мы полагаем, уровень озерного зеркала относительно дна в районе Самолвы (Кобыльего Городища) примерно на 2,5–3 м выше, чем был при Александре Невском».

Отсюда ясно: бились ли наши предки с рыцарями на льду, на засыпанной снегом прибрежной траве или же вообще сражение имело место, как полагают некоторые историки, в августе, место это теперь все равно покрыто водами Чудского озера. Уже этой зимой ученые возьмут со льда пробы керна в придонных отложениях, чтобы уточнить геологическое строение озерного ложа и понять, как затем им «попасть в XIII век». И уже летом водолазы приступят к работам.

«Конечно, все ждут археологических находок, желательно с щитами, мечами, копьями и кольчугами. Должен разочаровать любителей сенсаций. Даже если предположить, что за семь с лишним веков в агрессивной среде металл мог не полностью проржаветь и частично сохраниться в иле, обнаружить остатки вооружений вряд ли удастся, — продолжает Казаков. — ­Если сражение все-таки проходило на льду, весь оставшийся "бесхозным" металл, скорее всего, подобрали местные крестьяне. Если на берегу — определить точно это место, ныне затопленное водой, практически нереально».

Впрочем, в РВИО сознательно дистанцируются от множества бытующих исторических легенд, версий и гипотез, подчеркивая: первая задача предстоящей экспедиции — обследовать Чудское озеро научными методами при помощи современных технических средств. А вторая — подготовиться к созданию и открытию через полтора года нового музейно-выставочного комплекса в Гдовском районе. Под его возведение общественная организация «Братский корпус Николая Чудотворца» — партнер регионального отделения РВИО — уже приобрела гектар земли. Рядом с запроектированной новостройкой хотят поставить памятник святому благоверному Александру Невскому, конкурс на создание которого только предстоит объявить. Под крышей же разместят интерактивные экспозиции, подробно рассказывающие о достигнутых научных результатах экспедиций с воссозданными деталями воинской амуниции XIII столетия. Времени, конечно, остается мало. Но в данном случае речь не идет о бюджетных сметах на строительство, поэтому тратить долгие месяцы на ожидание аукционов по госзакупкам не придется. А главное — основной объект музейного показа уже практически готов. Более того, любой жела­ющий может увидеть его, купив входной билет в один из популярнейших петербургских музеев!

На санях — прямиком в XIII век

Художник Евгений Емельянов в размышлениях стоит в пятом выставочном зале петербургского Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. «Понятно, что это Александр Невский?», — полувопросительно бросает он в гулкий полумрак зала, и я не нахожу ничего лучше, как многозначительно промолчать. «Надо усилить акцент бьющего из облаков солнца. Свет будет добивать ниже, и зрители увидят, как великий князь бьется с магистром ордена. Хотя сам ливонский ландмейстер Андреас фон Вельвен, как считают историки, непосредственно в Ледовом побоище не участвовал — поручил руководство своим воеводам-комтурам. Потому, мол, и не попал в плен...»

Грандиозная диорама размером 15 на 4 метра развернута в экспозиции временно. Емельянов — штатный главный художник музея, но эту работу ему заказало не государственное учреждение, а лично председатель регионального отделения РВИО Олег Титберия. Предполагается, что через два года масштабное полотно переедет в новый музейно-выставочный комплекс близ деревни Самолва в Гдовском районе — как раз на то место, где, как считает большинство современных исследователей, 777 лет назад дружина Александра Невского и сражалась с тевтонцами, в строю которых бились покоренные ими незадолго до того ливонцы-меченосцы.

По законам жанра зрители наблюдают на едином холсте несколько самостоятельных эпизодов сражения: поход рыцарей клином, охват русскими их позиций с флангов, удар Засадного полка, символическое единоборство военачальников между собой, смешение вражеских порядков и их спешное отступление. «Чтобы соблюдать принцип исторической достоверности, по всем решающим моментам я консультируюсь с учеными, — продолжает Евгений Юрьевич. — Мы связывались и со специалистами по военной истории XIII века, и с представителями небольшого частного музея, уже открытого в Самолве. Когда я, закончив в общих чертах диораму, впервые побывал на берегу Чудского озера, поразился: моя геометрия столь идеально привязалась к реальной местности, что даже изображенный на холсте Вороний камень оказался в точности в той точке водной глади, под которой водолазы обнаружили выступающий изо дна известковый валун. Впрочем, главная моя задача — не реконструировать военное сражение в его мельчайших подробностях (сегодня это и невозможно), а представить идейно-эмоциональный образ Александра Невского как защитника русских земель от западных захватчиков. Именно поэтому торжество русского духа, берущего верх над незваными гостями, у меня иллюстрируют поверженные и тонущие под проваливающимся льдом рыцари».

По версии художника лед еще достаточно крепок, а с берега на лежащий поверх него снег спокойно съезжают деревенские розвальни с соломенной подстилкой. Сани мы пока имеем возможность лицезреть лишь частично. В варианте временной музейной экспозиции диорама выставляется без предметного плана. По месту же постоянной «прописки» традиционное сельское «транспортное средство» как раз и войдет в него так называемым переходящим объектом: одна половина в виде инсталляции, другая нарисованная. Кроме того, в предметном ряду разместят детали средневековой воинской амуниции, стилизованное оружие и конскую сбрую.

В остальном художнику предоставлена полная свобода. Как выглядели боевые русские знамена той поры, в точности не известно. Откуда нападал Засадный полк — тоже. Да и сведения о внешности Александра Невского до нас не дошли.

Галерея героев

В мастерской Емельянова кипит работа еще над одним важнейшим проектом приближающегося юбилея — галереей образов Невской битвы, которой в наступающем 2020 году, к слову, тоже исполняется круглая дата: 780 лет. «Всего запланировано около двух десятков произведений, — продолжает живописец. — Половина из них — сюжеты из жития Александра Невского, остальное — портреты его ближайших сподвижников (к примеру, боярина Гаврилы Олексича и дружинника Саввы)».

Кроме Емельянова, над этими заказами трудятся еще несколько авторов Художественной студии имени Александра Невского при петербургском отделении Союза художников РФ. Хозяин мастерской демонстрирует уже почти готовые работы. «Князь в Орде» — исполненный глубочайшего психологического подтекста дуэт Александра Невского, держащего в руках отцовский боевой шлем, и одного из высших ханских нукеров. «Возвращение во Псков» — выстроенный практически по современным телевизионным канонам «кадр» со счастливым победителем в центре, торжество которого признают с достоинством шагающие по глубокому снегу пленные рыцари. Продолжается доработка картины «Поединок», изображающей единоборство великого князя с ярлом (шведским верховным вождем) — как ни странно, нигде до сего момента визуально не зафиксированное, хотя и отраженное в летописи.

Представить зрителю эту серию предложил Государственный музей-заповедник «Куликово поле». Там собираются показать этот цикл на передвижной выставке, которая в течение 2021 года будет путешествовать по стране.

О петербургских Александро-Невских храмах рассказывают их настоятели

"Молиться у нас могут все желающие, только не забудьте взять паспорт"

Протоиерей Олег Скоморох, настоятель тюремного храма в бывшем Следственном изоляторе «Кресты», председатель отдела по тюремному служению Санкт-Петербургской епархии:

- В прошлом году знаменитый следственный изолятор переехал в Колпино, теперь он называется «Кресты-2». Там действует тюремная церковь с довольно редким посвящением престола в честь праздника Поклонения честным узам апостола Павла. Правда, для такого большого учреждения она все же маловата. Поэтому разработан проект отдельно стоящего храма, но пока это задача еще не ближайшего будущего.

А здесь, на Арсенальной набережной, помимо популярного музея «Крестов» (пока функционирует как внутриведомственный) остались Колония-поселение № 8 и некоторые подразделения регионального управления ФСИН. Мы попросили силовиков предоставить возможность в выходные дни молиться за Божественной литургией всем желающим, и нам пошли навстречу. Теперь каждую субботу начиная с девяти утра, предъявив на проходной паспорт, можно пройти в бывший Александро-Невский тюремный храм. Там же, кстати, молятся и отбывающие заключение в колонии-поселении верующие.

Другое дело, что желающих молиться «с воли» у нас по субботам пока мало. Думаю, многих отпугивает предыстория этого места, связанная с пережитыми целыми поколениями заключенных болью и страданиями, с пролитыми реками людских слез. Литургическая молитва в наших стенах предполагает осознанное внутреннее дерзновение, в определенном смысле это внутренний подвиг. Наверное, нам пора донести до петербуржцев колоссальную значимость нашей церкви как места темничного подвига новомучеников и исповедников Русской Церкви, которые, несомненно, здесь содержались. К сожалению, архивы следственного изолятора, особенно с учетом пережитой блокады Ленинграда, не позволяют пока определенно сказать, кто конкретно из наших святых пребывал в этих стенах в заключении. В этом направлении еще предстоит провести колоссальную исследовательскую работу. Если государство поможет нам в этом намерении, было бы радостно ощутить ее первые плоды к намеченному на 2021 год юбилею!

Тюремный храм в бывшем Следственном изоляторе «Кресты».

Арсенальная наб., 7.

Богослужения: Божественная литургия по субботам в 10.00.

Церковь возведена по проекту автора всей одиночной тюрьмы «Кресты» Антония Томишко в 1890 г. В советское время была занята клубом. Заново освящена в 2004 г.

"В июле ждем всех на юбилей Невской битвы"

Священник Сергий Боднарчук, настоятель Александро-Невского храма в Усть-Ижоре:

- Мне очень нравится Усть-Ижора. Приход у нас, быть может, не очень большой, зато, как я всегда говорю, качественный. В основном это жители соседнего поселка Металлострой, колпинцы, приезжие из Отрадного и Шлиссельбурга. Есть прихожане и из отдаленных районов города — с Ленинского проспекта, из поселка Парголово.

От приближающегося юбилея святого благоверного Александра Невского я жду добросовестной реставрации нашего храма, отнесенного к памятникам архитектуры федерального значения. Текущим ремонтом мы занимаемся как можем, но назрели работы совершенно иного уровня. У нас уже и проект готов. Его надо согласовать и пустить в производство — но вот на это у собственника в лице государства средств пока нет.

А предстоящим летом ждем гостей на 780-летний юбилей Невской битвы. Как всегда, в последнюю субботу июля у нас состоятся торжественный молебен и крестный ход к Неве со спуском на воду венка памяти. Местный музей при поддержке городских властей по традиции организует красочную реконструкцию Невской битвы. Обещают, на этот раз она станет грандиозной!

Александро-Невская церковь в Усть-Ижоре.

Шлиссельбургское ш., 217.

Богослужения: по субботам Литургия в 9.00, по воскресеньям Литургия в 10.00. В будние дни Литургия по скользящему графику. Всенощное бдение в субботу в 17.00.

По преданию, сразу после победы над шведами великий князь Александр Ярославич поставил здесь поклонный крест. По повелению Петра I тут была основана деревянная часовня, со временем уступившая место каменному храму. В советское время в нем разместили склад, а во время блокады Ленинграда взорвали колокольню. В 1960-е гг. рухнул главный купол.

"Семинаристов на приходе уже подготовили, а вот дети для воскресной школы еще пусть немного подрастут"

Иеромонах Серафим (Рахунок), насельник Александро-Невской лавры:

- Идею не совсем еще привычного для России домового храма в жилом комплексе выдвинули застройщики — супруги Федор и Ирина Туркины, возглавляющие группу компаний «РосСтройИнвест». Как они сами рассказывали, подобный вариант подсмотрели за границей. И, размышляя над приспособлением нежилых помещений в собственной новостройке, задались вопросом: магазины есть, бассейн, спа-салон, поликлиника, бар — а почему храма нет?!

Этот дом, кстати, стал первым жилым небоскребом и самым высоким жилым зданием в Санкт-Петербурге. Его проект разрабатывался, когда на телевидении шел телецикл «Имя Россия». Потому застройщик и «присвоил» ему имя победившего тогда в голосовании Александра Невского. Ну и уже по этой причине излишних вопросов, каково должно быть посвящение престола в нашей домовой церкви, конечно, не возникало.

Поначалу храм хотели оборудовать на самом верхнем, 35 этаже, но не разрешил Госпожнадзор. Однако в итоге получилось даже лучше. На первый этаж попасть с улицы к нам могут все желающие, чем многие и пользуются: помолиться приходят обитатели соседних домов, приезжают даже из деревни Колтуши в Ленинградской области. Церковь получилась по-домашнему уютная — с асимметричной солеей (ведь приходилось приспосабливаться под уже готовое помещение) и с возведенным на средства прихода скромным иконостасом. Мы взрастили на приходе и собственных семинаристов: двое местных жителей поступили на заочное обучение. Мечтаем открыть воскресную школу. Но придется немного подождать: дети в основной массе пока еще очень маленькие, взрослеют вместе с домом — и с нашим храмом!

Домовый храм в жилкомплексе «Александр Невский» (подворье Александро-Невской лавры). Пр-т Обуховской Обороны, 138, корп. 2.

Богослужения: Литургия по воскресеньям и в праздничные дни в 9.00, накануне всенощное бдение в 17.00.

Храм на первом этаже гигантского жилкомплекса функционирует с 2013 г., открыт для всех желающих и в небогослужебные дни с 16.00 до 19.00 (кроме понедельника).

Также читайте в декабрьском номере "Журнала Московской Патриархии" (№12, 2019) и на нашем сайте интервью с епископом Кронштадтским Назарием.