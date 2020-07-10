Голоса минувших эпох ожили в уникальном документально-анимационном проекте Ирины и Михаила Разумовских

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Статьи на тему
память
Остаюсь среди христиан навсегда
В марте 2020 года в соборе Новомучеников и исповедников Церкви Русской в чине священноисповедника был прославлен священник Вятской губернии протоиерей Николай Флоров. Он скончался 3 июля 1933 года – в день освобождения из вятской тюрьмы. О судьбе потомственного священника и талантливого проповедника, немало потрудившегося на педагогическом поприще, стало известно случайно. Сестры обители Владимирской иконы Божией Матери села Пиксур Даровского района Кировской области обнаружили принадлежавшие ему бумаги на чердаке полуразрушенного здания.
10 июля 2020 г. 10:00
30 июня в Тверской области откроется Ржевский мемориал советскому солдату
30 июня в Ржевском районе возле деревни Хорошево состоится торжественное открытие мемориала советскому солдату. Ожидается, что в мероприятии примут участие президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
26 июня 2020 г. 15:54
Молись, но за победу немецкого воинства
Жизнь Церкви, положение верующих и служение законных иерархов на оккупированных нацистскими войсками территориях бывших союзных республик продолжают оставаться предметом научного интереса современных историков. В советскую эпоху серьезное изучение этих вопросов как светскими, так и церковными специалистами было невозможно, в новейшее же время основные усилия российских исследователей оказались сосредоточены на событиях, происходивших на территории РСФСР. Между тем и в Украинской ССР, на оккупированных гитлеровской Германией территориях, церковная жизнь 1941–1944 годов была полна драматических коллизий. О том, как в Херсонской области вынужденный коллаборационизм священники компенсировали спасением евреев и красноармейцев, рассказывает клирик Новокаховской епархии Украинской Православной Церкви иеромонах Иустин (Юревич).
22 июня 2020 г. 14:00
Святитель Лука Крымский: тамбовское наследие и наследники
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) — один из самых почитаемых святых, прославленных Русской Церковью на рубеже XX–ХХI веков. Уважение и любовь народа он снискал своим ревностным служением Богу и людям, неустанной архиерейской деятельностью, самоотверженным врачебным трудом, проникновенными проповедями и глубокими научными исследованиями в медицине. Его неординарная личность гармонично объединяла в себе нравственные качества духовного лица и профессионализм хирурга, талант богослова и профессорский кругозор. Благодарные и теплые воспоминания о нем хранили тамбовчане, которые молились с ним в храмах, ассистировали во время операций, пересекались с ним на жизненном пути.
10 июня 2020 г. 13:00
Великая Отечественная война и «новая религиозная политика»
Торжества, посвященные Великой Отечественной войне, 75 лет победоносного завершения которой отмечается в нынешнем году, в связи с известными событиями перенесены на конец июня. А это значит, публикации на эту тему по прежнему сохраняют свою актуальность. Наши авторы продолжают не только вспоминать о величии подвига тех, кто приближал разгром фашистской Германии и ее сателлитов. Но также вновь и вновь задумываться над вопросом, почему в последние десятилетия получают широкое распространение, популяризируются всевозможные мифы о войне, Сталине, его церковном «обращении» к вере и «возрождении» им Русской Православной Церкви. PDF-версия.  
27 мая 2020 г. 16:45
Ржевский рубеж
Битва под Ржевом долгие годы оставалась в тени Сталинградской победы. Сегодня, благодаря исследованиям отечественных и немецких историков, мемуарам и воспоминаниям участников битвы с обеих сторон удалось не только составить наиболее полную картину каждой из боевых операций, но и установить цифры потерь. Только советских солдат под Ржевом могло погибнуть свыше 400 тысяч человек. Наиболее кровопролитными для нашей армии стали Ржевско-Вяземская и 2-я Ржевско-Сычевская («Марс») операции. Какая работа по сохранению памяти павших героев проводится в местах самых тяжелых боев за Ржевский выступ и как ее удается сочетать с проповедью православной веры, «Журналу Московской Патриархии» рассказали в Ржевской епархии.
14 мая 2020 г. 09:02
В Норвегии почтили память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны
Память советских воинов, отдавших в годы войны жизнь за свободу норвежского народа и  узников немецкого концлагеря Фалстад помянули прихожане Русской Православной Церкви в Норвегии. 
11 мая 2020 г. 16:30
Храмы у Дороги жизни
Одна из героических страниц Великой Отечественной войны — это труд тех, кто стремился спасти людей от гибели в блокадном Ленинграде. Среди них не только те, кто доставлял в осажденный город грузы и вывозил блокадников на Большую землю, защищал небо от вражеской авиации, но и те, кто работал в мастерских по ремонту автотранспорта и авиационных двигателей, спасал в эвакуационных пунктах обессиленных от голода ленинградцев. Однако мало кто знает, что этими мастерскими и госпиталями на другом берегу Ладоги стали храмы, закрытые в 1930-х годах. Четыре из них оказались в непосредственной близости от линии Волховского и в зоне действия Ленинградского фронтов и сегодня находятся в Тихвинской епархии. PDF-версия
8 мая 2020 г. 10:57
Архимандрит Амвросий (Юрасов): "Переживать не надо. Надо Бога благодарить, да радоваться"
В больнице г. Иваново на 82-м году жизни 7 мая скончался духовник Ивановского Свято-Введенского женского монастыря архимандрит Амвросий (Юрасов).
7 мая 2020 г. 16:57
Новости
Народный артист России Евгений Князев стал "голосом" князя Георгия Львова
26 августа 2020 г. 23:15
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Голоса минувших эпох ожили в уникальном документально-анимационном проекте Ирины и Михаила Разумовских

Сегодня, 26 августа, в российской столице представлен первый сезон документально-анимационного сериала «Живые мемории», в основе которого – воспоминания и размышления россиян разных лет о своей Родине. Десять серий, каждая продолжительностью от семи до десяти минут, представляет собой анимационный фильм с отрывками ранее изданных воспоминаний, начитанными известными актерами в сопровождении оригинального музыкального трека. Московская премьера мини-сериала на большом экране состоится 28 сентября в кинотеатре «Пионер», на 15 октября намечена онлайн-премьера на официальном канале «Кто мы. Медиа», а в декабре пройдет «живой» спектакль на основе сценариев всех серий в театре Сергея Женовача «Студия театрального искусства».

Персоналии, отобранные командой проекта – Ириной и Михаилом Разумовскими (чей родной отец Феликс Разумовский несколько десятков лет ведет грандиозной телепроект «Кто мы?) - включают в себя как известных соотечественников (Михаил Нестеров, Иван Бунин, князь Георгий Львов, великая княгиня Ольга Романова-Куликовская), так и имена, которые станут откровением для наших современников (Элеонора Лорд Прей, Никита Гиляров-Платонов, Николай Метнер). При этом создатели фильма-альманаха сознательно избегали акцента как на конкретных исторических эпизодах, так и на роли в них самих героев – авторов мемуаров. Главным критерием стало качество самих литературных воспоминаний, словесная ткань как основа будущего фильма.

Десять серий (бюджет каждой составил около миллиона рублей, причем 70% этой суммы удалось привлечь за счет Фонда президентских грантов) авторы смогли сделать за полгода, на которые пришлись самые «горячие» дни самоизоляции. Это не помешало задействовать в аудиозаписи знаменитых мастеров сцены. Так, Всеволода Мамонтова «озвучил» народный артист РФ Алексей Гуськов, Георгия Львова – народный артист РФ Евгений Князев, Никиту Гилярова-Платонова – народный артист РФ Василий Бочкарев, Маргариту Волошину – народная артистка РФ Лика Нифонтова. Несомненной удачей проекта следует признать занимающий около 70% совокупного экранного времени анимационный видеоряд, нарисованный десятью авторами (каждый работал для одной из серий) под руководством Алексея Ермолаева. Особой же «фишкой» стал оригинальный саунд-трек, почти целиком (в восьми сериях) написанный Кириллом Парастаевым и удачно дополненный отрывком из «Сонаты воспоминаний» одного из героев Николая Метнера и симфоническим мини-сочинением молодого кинокомпозитора Ивана Урюпина в серии о великой княгине Ольге Романовой.

 

26 августа 2020 г. 23:15
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Великая Отечественная война и «новая религиозная политика»
Ржевский рубеж
В Норвегии почтили память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны
Храмы у Дороги жизни
Архимандрит Амвросий (Юрасов): "Переживать не надо. Надо Бога благодарить, да радоваться"
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Формально приход создан и действует. Но местное население невелико и постепенно умирает. Так что в плане созидания подлинной общинной жизни можно надеяться только на представителей персонала из числа музейных работников, плотников, полицейских и спасателей.
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Преображение в Кижах
На онежском острове Кижи отреставрирована Преображенская церковь – уникальный 37-метровый деревянный храм с 22 главами, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника, целиком занимающего сейчас всю островную территорию, это поистине эпохальное событие. Ведь сами проектные и производственные работы на насчитывающем 306-летнюю историю памятнике заняли без малого два десятилетия. Ровно 40 лет под сводами храма, закрытого в 1980 году из-за аварийного состояния, не ступала нога туристов. А богослужения тут не совершались и вовсе с 1937 года.
18 августа 2020 г. 14:00
Канон и современность в Павшинской пойме
В только что сданном в эксплуатацию Николо-Андреевском храме в Павшинской пойме уже идут регулярные богослужения. Кажется, для этой церкви невозможно было подобрать место удачнее. Приняв в себя воды невеликого притока Баньки, русло Москвы-реки перед крутой излучиной на пересечении с Московской кольцевой автодорогой плавно изгибается влево. Именно тут в узкий и вытянутый пустырь между Волоколамским шоссе и москворецкой поймой коммерческий застройщик десять лет назад филигранно вписал густонаселенный жилой микрорайон. И если напротив через реку гигантский выставочный комплекс и станция метро «Мякинино» сами по себе способствовали интенсивному благоустройству прибрежной полосы, то здесь, в Павшине, «пятачок» у воды снискал устойчивую славу городских задворок.
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Благодарственная восписуем Ти раби Твои
Соборный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, построенный во второй половине 2000-х годов в Зачатьевском женском монастыре, обретает новое внутреннее убранство. Речь идет о целом комплексе работ, объединяющем единым творческим замыслом стенопись и мозаичные панно. Пока что завершен первый этап, коснувшийся четверика, центрального купола с главным барабаном и четверки малых куполов.
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Как глаголица стала кириллицей
Широкому зрителю впервые представлен один из наиболее значимых библиографических памятников Древней Руси – самая ранняя из ныне известных иллюстрированная «Книга шестнадцати пророков с толкованиями». Рукопись, датированная 1489 годом, в кругу специалистов известна как «Толковые пророки». Она представляет собой библейские пророчества с толкованиями блаженного Феодорита, епископа Кирского (386 – 457). Уже в наши дни исследователи восстановили имя заказчика этого изделия, выскобленное в писцовой записи по неизвестной причине. Им оказался великокняжеский дьяк Василий Мамырев (+1491), незадолго до земной кончины принявший монашеский постриг с именем Варсонофий.
31 июля 2020 г. 12:00