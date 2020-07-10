Голоса минувших эпох ожили в уникальном документально-анимационном проекте Ирины и Михаила Разумовских

Сегодня, 26 августа, в российской столице представлен первый сезон документально-анимационного сериала «Живые мемории», в основе которого – воспоминания и размышления россиян разных лет о своей Родине. Десять серий, каждая продолжительностью от семи до десяти минут, представляет собой анимационный фильм с отрывками ранее изданных воспоминаний, начитанными известными актерами в сопровождении оригинального музыкального трека. Московская премьера мини-сериала на большом экране состоится 28 сентября в кинотеатре «Пионер», на 15 октября намечена онлайн-премьера на официальном канале «Кто мы. Медиа», а в декабре пройдет «живой» спектакль на основе сценариев всех серий в театре Сергея Женовача «Студия театрального искусства».

Персоналии, отобранные командой проекта – Ириной и Михаилом Разумовскими (чей родной отец Феликс Разумовский несколько десятков лет ведет грандиозной телепроект «Кто мы?) - включают в себя как известных соотечественников (Михаил Нестеров, Иван Бунин, князь Георгий Львов, великая княгиня Ольга Романова-Куликовская), так и имена, которые станут откровением для наших современников (Элеонора Лорд Прей, Никита Гиляров-Платонов, Николай Метнер). При этом создатели фильма-альманаха сознательно избегали акцента как на конкретных исторических эпизодах, так и на роли в них самих героев – авторов мемуаров. Главным критерием стало качество самих литературных воспоминаний, словесная ткань как основа будущего фильма.

Десять серий (бюджет каждой составил около миллиона рублей, причем 70% этой суммы удалось привлечь за счет Фонда президентских грантов) авторы смогли сделать за полгода, на которые пришлись самые «горячие» дни самоизоляции. Это не помешало задействовать в аудиозаписи знаменитых мастеров сцены. Так, Всеволода Мамонтова «озвучил» народный артист РФ Алексей Гуськов, Георгия Львова – народный артист РФ Евгений Князев, Никиту Гилярова-Платонова – народный артист РФ Василий Бочкарев, Маргариту Волошину – народная артистка РФ Лика Нифонтова. Несомненной удачей проекта следует признать занимающий около 70% совокупного экранного времени анимационный видеоряд, нарисованный десятью авторами (каждый работал для одной из серий) под руководством Алексея Ермолаева. Особой же «фишкой» стал оригинальный саунд-трек, почти целиком (в восьми сериях) написанный Кириллом Парастаевым и удачно дополненный отрывком из «Сонаты воспоминаний» одного из героев Николая Метнера и симфоническим мини-сочинением молодого кинокомпозитора Ивана Урюпина в серии о великой княгине Ольге Романовой.