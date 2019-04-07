В Издательском Совете обсудили насущные вопросы взаимодействия Церкви с учеными-историками

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Статьи на тему
наука и религия
Теория эволюции и ее интерпретация
В этом году исполнилось 210 лет со дня рождения основоположника теории эволюции и автора теории происхождения видов Чарльза Дарвина. Английский ученый на основании своих наблюдений и размышлений полагал, что биологические виды не являются неизменными, но изменяются под воздействием различных факторов. Из этого может следовать, что у человека и человекообразных обезьян мог быть общий предок. Это предположение до сих пор вызывает споры. Чтобы приблизиться к раскрытию этой проблемы, доктор философский наук Олег Давыдов предлагает взглянуть на нее под другим углом зрения, проанализировать, как происходило обсуждение теории эволюции и ее отношения к религии в публичном пространстве в XIX–ХХ веках. PDF-версия.  
7 апреля 2019 г. 22:16
Борьба за людские души на пространстве интернета
Ежегодный форум «Религия и мир», организуемый Со­юзом за содействие сохранению традиционных духовных ценностей «Христианский мир» при поддержке московского правительства, прошел в российской столице уже в четвертый раз. Международное представительство по традиции получилось весьма солидным: для участия в мероприятии прибыли делегации из Греции, Кипра, Сирии, Ливана, Иордании, Палестины, Израиля, Сербии, Болгарии, Словакии, Армении и Казахстана. PDF-версия
11 января 2019 г. 11:40
Научная конференция «Религия и русская революция» проходит в Академии народного хозяйства и госслужбы
Вчера, 26 октября, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ открылась трехдневная научная конференция «Религия и русская революция». Это крупнейшее мероприятие в рамках светской науки, посвященное осмыслению влияния трагедии вековой давности на Русскую Церковь.
27 октября 2017 г. 14:50
Аттестат зрелости для светской науки
Научную отрасль «теология» можно считать окончательно признанной в России. Первого августа прошлого года тогдашний министр образования РФ Дмитрий Ливанов подписал приказ об утверждении состава экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по теологии. Напомним: годом ранее, в октябре 2015 года, президиум ВАК при Министерстве образования и науки РФ одобрил паспорт научной специальности «теология», открыв тем самым путь к созданию диссертационных советов по этой дисциплине — совсем новой для светской высшей школы страны.
19 сентября 2017 г. 20:14
Состоялась презентация монографии «Колокольный звон Белой Руси: тысячелетние традиции»
Этот объемный 460-страничный труд (Минск, Братство в честь св. Архистратига Михаила, 2015, с электронным приложением на двух DVD) – плод 15-летних кропотливых научно-исследовательских изысканий музыковеда-кампанолога кандидата искусствоведения Елены Шатько, предпринявшей титанические усилия первопроходца по систематизации, каталогизации и периодизации истории церковного звона в Белоруссии. Книга включает обширный обзор литературных источников и подробное описание методологии исследования, содержит данные по колокольному фонду белорусских православных церквей и судьбам колоколов в лихолетья прошлого века, знакомит с персоналиями сельских звонарей – хранителей местной колокольной традиции.
12 октября 2016 г. 23:59
В Москве открылся Восточноевропейский международный симпозиум исследователей Нового Завета
В гостинице «Даниловская» 26 сентября начал работу VII Восточноевропейский международный симпозиум исследователей Нового Завета, проходящий под названием «История и богословие в евангельских повествованиях». В организованном при содействии Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. св.св. Кирилла и Мефодия форуме участвуют несколько десятков библеистов из России, Сербии, Греции, Румынии, Германии, Финляндии, Великобритании, США. До 30 сентября в его рамках состоятся несколько пленарных заседаний, семинаров и тематических дискуссий. В среду, 28 сентября, открытую лекцию «Неканонические Евангелия: историческое влияние и вклад в богословие» с переводом на русский язык в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) прочитает профессор Нового Завета Университета Регенсбург (Германия) Тобиас Никлас.  
27 сентября 2016 г. 02:30
Богословы Востока и Запада дискутируют о сформировавших Европу религиозных ценностях
Сегодня, 16 ноября, в российской столице открылась двухдневная научная конференция «Религиозные ценности, сформировавшие историю Европы», организованная Институтом всеобщей истории Российской академии наук и Папским комитетом исторических наук. Президент последнего Бернард Ардура выступил с докладом «Роберт Шуман: политика на службе всеобщего блага». В программе форума — сообщения сотрудников Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ученых Российского государственного гуманитарного университета и отечественных академических институтов.
16 ноября 2015 г. 16:35
Египетская мумия «помогла» обнаружить фрагмент, возможно, старейшего записанного Евангелия
Сенсационное сообщение опубликовало англоязычное Интернет-СМИ «Новости православного христианства» («Orthodox Christian News»). Со ссылкой на статью на научно-популярном веб-портале LiveScience она утверждает об обнаружении старейшего из известных записанных Евангельских отрывков. Датируемый концом I века фрагмент содержит отрывок Евангелия от Марка.
31 марта 2015 г. 15:20
По мнению россиян, вероисповедание не оказывает существенного влияния на позиционирование человека в «Русском мире»
Православное вероисповедание, как считают участники опроса, также отнюдь не является достаточным условием для отнесения человека к русской нации, русской культуре (всего лишь 10% ответов среди русских респондентов и 13% - среди всех остальных). По частоте упоминаний это мнение занимает предпоследнюю, 7-ю строчку. Лидируют же традиционные ответы: «кто вырос в России и воспитывался в традициях русской культуры» (51 и 43 % соответственно) и «кто русский по происхождению и по крови» (36 и 34 % соотв.) Сильнее всего в вопросе о национальной идентификации русская и нерусская группы опрошенных разошлись в формулировке «любой гражданин РФ»: 7% у первых и 17% у вторых.
30 января 2015 г. 17:00
Новости
Во время конференции
2 июля 2020 г. 23:00
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В Издательском Совете обсудили насущные вопросы взаимодействия Церкви с учеными-историками

Первое после карантинных ограничений публичное мероприятие в Издательском Совете Русской Православной Церкви – всероссийская научная конференция «Церковь и историческая наука» - прошло под председательством митрополита Калужского и Боровского Климента. На нем обсуждались актуальные и давно назревшие проблемы диалога представителей Церкви и профессионального сообщества ученых-историков.

В своем программном докладе помощник председателя Издательского Совета профессор истфака МГУ им. М.В. Ломоносова д.и.н. Дмитрий Володихин подробно проанализировал эволюцию современной исторической науки как инструмента исследования масс и классов, давно уже не берущей в «прицел» отдельного индивидуума и потому не интересующейся диалогом двух личностей – Бога и человека. Кроме того, на форуме выступили председатель историко-просветительского общества «Радетель» Сергей Алексеев, председатель Братства «Радонеж» Евгений Никифоров, доцент Московского государственного института культуры Ольга Елисеева, член редколлегии журнала «Историческое обозрение» Глеб Елисеев, лауреат литературного конкурса «Новая библиотека» Наталья Иртенина и другие ораторы.

2 июля 2020 г. 23:00
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Борьба за людские души на пространстве интернета
Научная конференция «Религия и русская революция» проходит в Академии народного хозяйства и госслужбы
Аттестат зрелости для светской науки
Состоялась презентация монографии «Колокольный звон Белой Руси: тысячелетние традиции»
В Москве открылся Восточноевропейский международный симпозиум исследователей Нового Завета
Богословы Востока и Запада дискутируют о сформировавших Европу религиозных ценностях
Египетская мумия «помогла» обнаружить фрагмент, возможно, старейшего записанного Евангелия
По мнению россиян, вероисповедание не оказывает существенного влияния на позиционирование человека в «Русском мире»
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