В Издательском Совете обсудили насущные вопросы взаимодействия Церкви с учеными-историками

Первое после карантинных ограничений публичное мероприятие в Издательском Совете Русской Православной Церкви – всероссийская научная конференция «Церковь и историческая наука» - прошло под председательством митрополита Калужского и Боровского Климента. На нем обсуждались актуальные и давно назревшие проблемы диалога представителей Церкви и профессионального сообщества ученых-историков.

В своем программном докладе помощник председателя Издательского Совета профессор истфака МГУ им. М.В. Ломоносова д.и.н. Дмитрий Володихин подробно проанализировал эволюцию современной исторической науки как инструмента исследования масс и классов, давно уже не берущей в «прицел» отдельного индивидуума и потому не интересующейся диалогом двух личностей – Бога и человека. Кроме того, на форуме выступили председатель историко-просветительского общества «Радетель» Сергей Алексеев, председатель Братства «Радонеж» Евгений Никифоров, доцент Московского государственного института культуры Ольга Елисеева, член редколлегии журнала «Историческое обозрение» Глеб Елисеев, лауреат литературного конкурса «Новая библиотека» Наталья Иртенина и другие ораторы.