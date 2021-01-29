От вас учения не приемлем

|
Александр Слесарев: «От церковных расколов государство страдает не меньше, чем Церковь»
Об истории церковных расколов написано немало книг — и художественных, и документальных, и научных. Уже больше века существует предмет «Расколоведение», который преподают будущим священнослужителям в духовных семинариях и академиях. В издательстве «Познание» выходит книга преподавателя Минской духовной академии Александра Слесарева «Расколоведение», в которой он разбирает саму суть этого явления в церковной жизни, показывает, какие формы раскол может принимать, дает анализ причин, ведущих к разрыву церковного единства. PDF-версия.
29 января 2021 г. 14:25
Бездомные верят в Бога и в собственные силы
В рамках проекта «Исследование факторов, способствующих успешной трудовой интеграции и дальнейшей социальной реабилитации людей, оказавшихся на улице в результате трудной жизненной ситуации» (реализован в 2018-2019гг. Православной службой помощи «Милосердие» при поддержке Фонда президентских грантов, заявка № 18-2-016357) российские социологи опросили семь с лишним сотен подопечных московского «Ангара спасения». С помощью этого опроса они попытались выявить, как бездомные попадают на улицу, выяснить их отношение к благотворительной помощи и выделить наиболее перспективные пути их реабилитации и ресоциализации. О результатх своего исследования «Журналу Московской Патриархии» рассказали сотрудники лаборатории «Социология религии» Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета руководитель исследования Дарья Орешина и Валерия Елагина.
17 июля 2020 г. 10:00
В Издательском Совете обсудили насущные вопросы взаимодействия Церкви с учеными-историками
Первое после карантинных ограничений публичное мероприятие в Издательском Совете Русской Православной Церкви – всероссийская научная конференция «Церковь и историческая наука» - прошло под председательством митрополита Калужского и Боровского Климента. На нем обсуждались актуальные и давно назревшие проблемы диалога представителей Церкви и профессионального сообщества ученых-историков.
2 июля 2020 г. 23:00
Теория эволюции и ее интерпретация
В этом году исполнилось 210 лет со дня рождения основоположника теории эволюции и автора теории происхождения видов Чарльза Дарвина. Английский ученый на основании своих наблюдений и размышлений полагал, что биологические виды не являются неизменными, но изменяются под воздействием различных факторов. Из этого может следовать, что у человека и человекообразных обезьян мог быть общий предок. Это предположение до сих пор вызывает споры. Чтобы приблизиться к раскрытию этой проблемы, доктор философский наук Олег Давыдов предлагает взглянуть на нее под другим углом зрения, проанализировать, как происходило обсуждение теории эволюции и ее отношения к религии в публичном пространстве в XIX–ХХ веках. PDF-версия.
7 апреля 2019 г. 22:16
Борьба за людские души на пространстве интернета
Ежегодный форум «Религия и мир», организуемый Союзом за содействие сохранению традиционных духовных ценностей «Христианский мир» при поддержке московского правительства, прошел в российской столице уже в четвертый раз. Международное представительство по традиции получилось весьма солидным: для участия в мероприятии прибыли делегации из Греции, Кипра, Сирии, Ливана, Иордании, Палестины, Израиля, Сербии, Болгарии, Словакии, Армении и Казахстана. PDF-версия
11 января 2019 г. 11:40
Научная конференция «Религия и русская революция» проходит в Академии народного хозяйства и госслужбы
Вчера, 26 октября, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ открылась трехдневная научная конференция «Религия и русская революция». Это крупнейшее мероприятие в рамках светской науки, посвященное осмыслению влияния трагедии вековой давности на Русскую Церковь.
27 октября 2017 г. 14:50
Аттестат зрелости для светской науки
Научную отрасль «теология» можно считать окончательно признанной в России. Первого августа прошлого года тогдашний министр образования РФ Дмитрий Ливанов подписал приказ об утверждении состава экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по теологии. Напомним: годом ранее, в октябре 2015 года, президиум ВАК при Министерстве образования и науки РФ одобрил паспорт научной специальности «теология», открыв тем самым путь к созданию диссертационных советов по этой дисциплине — совсем новой для светской высшей школы страны.
19 сентября 2017 г. 20:14
Состоялась презентация монографии «Колокольный звон Белой Руси: тысячелетние традиции»
Этот объемный 460-страничный труд (Минск, Братство в честь св. Архистратига Михаила, 2015, с электронным приложением на двух DVD) – плод 15-летних кропотливых научно-исследовательских изысканий музыковеда-кампанолога кандидата искусствоведения Елены Шатько, предпринявшей титанические усилия первопроходца по систематизации, каталогизации и периодизации истории церковного звона в Белоруссии. Книга включает обширный обзор литературных источников и подробное описание методологии исследования, содержит данные по колокольному фонду белорусских православных церквей и судьбам колоколов в лихолетья прошлого века, знакомит с персоналиями сельских звонарей – хранителей местной колокольной традиции.
12 октября 2016 г. 23:59
В Москве открылся Восточноевропейский международный симпозиум исследователей Нового Завета
В гостинице «Даниловская» 26 сентября начал работу VII Восточноевропейский международный симпозиум исследователей Нового Завета, проходящий под названием «История и богословие в евангельских повествованиях». В организованном при содействии Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. св.св. Кирилла и Мефодия форуме участвуют несколько десятков библеистов из России, Сербии, Греции, Румынии, Германии, Финляндии, Великобритании, США. До 30 сентября в его рамках состоятся несколько пленарных заседаний, семинаров и тематических дискуссий. В среду, 28 сентября, открытую лекцию «Неканонические Евангелия: историческое влияние и вклад в богословие» с переводом на русский язык в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) прочитает профессор Нового Завета Университета Регенсбург (Германия) Тобиас Никлас.
27 сентября 2016 г. 02:30
|
ЖМП № 3 март 2021 / 14 апреля 2021 г. 16:30
От вас учения не приемлем
О ПОПЫТКАХ ОБРАЩЕНИЯ В КАТОЛИЧЕСТВО СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Святому благоверному князю Александру Невскому не случайно отводится ключевая роль в русской истории. Его военные заслуги, талант дипломата и мудрость правителя на многие века определили вектор развития нашего государства. Пример святого князя и сегодня живет в наших душах и руководит нашими поступками. Это засвидетельствовал и немецкий историк Ф.Б. Шенк, на шестистах страницах описавший феномен исторической памяти о князе как краеугольном камне российского национального самосознания1. Раздроби этот камень — и пошатнется Россия. Вот и выискивают некоторые историки «неудобные факты» из жизни князя Александра, которые заставили бы усомниться в твердости его веры. PDF-версия.
Речь идет о двух посланиях Александру Невскому от Римского папы Иннокентия IV от 22 января и 15 ноября 1248 года из архива Ватикана. Источники не сообщают, получил ли их князь. Тем более неизвестна его реакция на эти тексты, если она была. Единственный источник, которым мы располагаем, — Житие Александра («Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра»)2 — зафиксировал лишь общий ответ князя на претензии папы подчинить Русскую Православную Церковь, который он дал папским посланцам, посетившим его лично: «От вас учения не приемлем».
Начало ратных подвигов
Предыстория посланий такова. К моменту рождения Александра (13 мая 1221 года) немецкий «натиск на Восток», прокатившись от Эльбы и Одера по славянским племенам в современной Германии, землям пруссов, ливов и эстов в Восточной Прибалтике, был остановлен на русских границах. Ни военные походы, ни булла папы Гонория III о торговой блокаде Руси3, изданная в год рождения Александра, не помогли немецким крестоносцам, к которым присоединились датчане и шведы, в покорении русских земель. Без особого успеха шла и работа с изменниками, бежавшими с Руси, скрывавшимися в ставках папских епископов и мечтавших вернуться с помощью крестоносцев.
Как известно, впервые новгородский князь Александр Ярославич участвовал в сражении в возрасте 13 лет вместе с отцом. Это случилось на реке Омовже (Эмайыги в совр. Эстонии, недалеко от г. Тарту), когда немцы в 1234 году атаковали крепость Тесов (совр. дер. Ям-Тесово Лужского р-на Ленинградской области) и были разгромлены.
В том же году легат папы Григория IX (1227–1241) кардинал Вильгельм4 начал готовить против Руси большой крестовый поход, объединяя для него немцев, шведов и датчан. Они двинулись на Русь летом 1240 года, когда русские княжества были разгромлены ордой Батыя5.
15 июля вошедшие в Неву на своих судах шведы были разбиты Александром с малой дружиной и верой, что «не в силе Бог, но в правде». В память об этой битве князь получил прозвище Невский. Это было не первое и не последнее вторжение западных соседей (шведов, немцев, литовцев), но все предпринимаемые попытки подчинить себе русские земли каждый раз терпели поражение6. В августе немцы и датчане с помощью предателей захватили Изборск и Псков. Измена гнездилась и в Великом Новгороде. Князь был изгнан. Крестоносцы оказались уже в 30 верстах от города.
Новгородский летописец, писавший при жизни Невского, отметил, что «той же зимы вышел князь Александр из Новагорода к отцу в Переяславль с матерью и с женою и со всем двором своим, роспревся (т.е. поссорившись) с новгородцами»7. Причин распри не знает никто. Факты говорят о том, что новгородские бояре, как гласит «Житие», не дали князю сильного войска для битвы со шведами и что до этого они много раз отказывали князьям в помощи для походов на Псков, когда тот захватывали немецкие ставленники. После отъезда Александра новгородские «золотые пояса» (влиятельная новгородская знать), располагая крупными военными силами, позволили крестоносцам взять Тесов, построить крепость в Копорье, вторгнуться в Лугу, угнать из сел «всех коней и скот» и преследовать купцов около Новгорода. Они же просили себе князем Андрея Ярославича, который впоследствии будет искать убежища у датчан и шведов.
Однако Новгород удалось удержать до весны 1241 года, до возвращения Александра, звать которого назад поехал сам новгородский владыка. Князь навел порядок в городе, выбил крестоносцев с его земель, из Пскова и Изборска, и разгромил немцев в Ледовом побоище 5 апреля 1242 года.
К тому времени монголо-татары смели все католические королевства в Центральной Европе до границ Священной Римской империи германской нации. Противостоять Орде не мог никто. Папские послы и все русские князья устремились в ставку хана Батыя, а затем и в столицу Монгольской империи Каракорум. С этого события и начинается история первого папского послания.
Папские послания
Новый папа Иннокентий IV (в 1243–1254 гг.) пытался убедить Александра Невского, что его отец, великий князь Ярослав Всеволодович, принял в Каракоруме католичество от брата Плано Карпини, папского посла «к народу татарскому». «Подобно овце, долго блуждавшей в пустыне, — писал папа «Александру, герцогу Суздальскому», — отец твой, страстно вожделев обратиться в нового человека, смиренно и благочестиво отдал себя послушанию Римской Церкви, матери своей, через этого брата, в присутствии Емера, военного советника. И вскоре бы о том проведали все люди, если бы смерть столь неожиданно и счастливо не вырвала его из жизни»8.
Смерть Ярослава была действительно счастливой для папского посла. Великие князья Ярослав Владимирский и Михаил Черниговский были главными соперниками великого князя Даниила Галицкого. А с ним и его братом Васильком, согласно отчету Карпини папской курии, у папского посла сложились наилучшие отношения, позволяющие надеяться, что они примут власть папы. 20 сентября 1246 года Михаил Всеволодович и его боярин Федор были убиты в Орде, где стало известно о секретном черниговском посольстве летом 1245 года на церковный собор в Лионе с целью организовать отпор монголо-татарам. Десять дней спустя, 30 сентября 1246 года, Ярослав Всеволодович был отравлен в Каракоруме. Карпини был в это время в столице Орды. Он детально описал убийство князя, предсказав, что и его сына Александра ждет смерть от рук матери великого хана Гуюка, ханши Туракины.
Черниговское княжество со смертью Михаила ослабло, Владимирское же не пошатнулось. Приехав из Новгорода и похоронив своего отца, погребенного во Владимирском Успенском соборе, Александр Невский в конце 1247 года прибыл к Батыю с братом Андреем и сильной дружиной. Хан, собираясь на войну с его давним врагом Гуюком, оценил этот поступок. Батый с войском и вассалами выступил в поход в начале 1248 года, но Гуюк неожиданно умер. Убедившись, что в Каракоруме заправляет союзная ему великая ханша Соркуктани-беги, Батый спокойно отпустил Александра и Андрея за ярлыками. Зимой 1249 года они невредимыми вернулись на Русь.
Грамоты папы Римского, первая из которых должна была застать Александра в войске Батыя, а вторая — в Каракоруме, ему не повредили. Хотя вполне могли, учитывая, что монголы тщательно следили за иностранной перепиской. Ведь папа требовал, чтобы Александр извещал «братьев Тевтонского ордена» о походах татар, и благодарил князя, что тот якобы не пожелал подставить «выю твою под ярмо татарских дикарей».
Камень, брошенный в Ярослава, будто бы тайно предавшего веру, был пробным. Эту сказку придумал даже не Карпини — в его отчете и намека на такое нет. Ложь была порождена болезненным воображением папы Иннокентия, который еще в 1245 году решил объявить крестовый поход не против монголо-татар, но против своего императора Фридриха II Штауфена. И теперь сидел, как в плену, дрожа от страха, во французском Лионе, пока по всей Италии и Германии рыцари с крестом насмерть бились с рыцарями с черным имперским орлом.
Папа оскорбил память Ярослава в своем первом письме, начав с требования к Александру, чтобы он, «покинув путь греха, ведущего к вечному проклятию, смиренно воссоединился с той Церковью, которая тех, кто ее чтит, несомненно ведет к спасению прямой стезей своих наставлений». «Ты смысла здравого лишен, — писал папа, — коль скоро откажешь в своем повиновении нам, мало того — Богу, чье место мы, недостойные, занимаем на земле». Папа требовал, чтобы князь «матерь Римскую Церковь признал и ее папе повиновался, а также с рвением поощрял своих подданных к повиновению апостольскому престолу». И тогда папа его возвысит.
Вторая попытка также не достигла своей цели. В конце 1248 года Иннокентий IV неверно истолковал послание честолюбивого легата в Пруссии и Ливонии архиепископа Альберта фон Зуербеера по поводу согласия Александра на строительство католического храма в Пскове. Практика эта была обычной. Русские имели православные храмы на своих торговых дворах в Германии и по берегам Балтики, а немцы, готландцы и иные заморские гости — в Великом Новгороде. Возможно, такой храм существовал и в Пскове, но в ходе освобождения города от завоевателей в 1242 году бесследно исчез. Альберт выдал согласие Александра на строительство нового храма за «обращение» князя в католицизм.
Легат преувеличивал так не впервые. Судя по адресованной ему папской булле от 7 сентября 1247 года, он в еще более восторженных выражениях рапортовал о готовности Даниила Галицкого, его бояр и даже священства Галицко-Волынской земли принять католичество. Относительно Даниила, но не духовенства и бояр, это было отчасти оправданно. А к Александру и отдаленного отношения не имело. Дело в том, что принять решение о строительстве католического храма в Пскове мог княжеский наместник, согласно дарованной Александром Пскову «Судной грамоте», лично, по совету с посадником и сотскими9. В этом случае разрешительная грамота наместника была бы написана от имени князя, что и могло ввести в заблуждение Альберта. Впрочем, такая грамота неизвестна.
Другое дело, что крестоносцы, изменой взяв Псков летом 1240 года, захватив в заложники детей местной знати10 и жестоко притесняя жителей до освобождения города весной 1242 года, совершили серьезную ошибку. Вместо того чтобы поставить во главе города изменников, которых в их распоряжении было немало, и списать свои зверства на русских, высокомерные тевтоны поручили управление Псковом своим наместникам-фогтам, с опорой на немецкий гарнизон. Неудивительно, что после освобождения града дружиной Александра псковичи позаботились, чтобы немцев и их храмов в городе не осталось. Только князь, знаменитый своей добротой, мог помочь, при таком настроении граждан, построить католический храм. Но Александра не было в Новгороде, которому номинально подчинялся Псков, уже больше двух лет! Похоже, что легат Альберт задним числом сочинял благие вести для страдающего в Лионе папы.
Иннокентий IV не только принял сообщение легата за чистую монету, но истолковал его так, будто Александр возмечтал принять католичество. Якобы князь «преданно искал и прозорливо обрел путь, который позволит… весьма легко и весьма быстро достичь врат райских. Однако ключи от этих врат Господь вверил блаженному Петру и его преемникам, Римским папам». В знак покорности папе «ты предложил воздвигнуть в граде твоем Плескове соборный храм для латинян», написал Иннокентий Александру. «За это намерение твое мы... нежно заключая тебя как избранного сына Церкви в объятия наши», желаем, чтобы все «множество людей», «обретающихся в столь отдаленных краях», покорилось папскому престолу.
Склонение в католичество сюзеренов, которых не удавалось победить, и использование их войск в походах против непокорных воле папы было старым, проверенным приемом Рима. В какой-то мере текст папской грамоты удивительно современен. Православие — это «прошлое», которое князь должен «забыть». Послушание папе — это «совершенная цель» и светлое будущее. Иннокентий IV был уверен, что Александр не знает, каким путем устанавливается это будущее, как жутко и кроваво пылает в братоубийственной войне вся центральная ось Западной Европы на пути к этой «совершенной цели». Цели, по достижении которой Германия и Италия будут лежать в руинах, разделенные на мелкие государства, целые шесть столетий!
Во втором послании папа обратился не к «герцогу Суздальскому», как в прежней грамоте, но к «сиятельному королю Новгорода», «к твоему Королевскому величеству с молениями, предостережениями и настойчивыми просьбами, дабы ты подобающим образом принял» архиепископа Альберта на Руси «и с уважением воспринял то, что он посоветует тебе ради спасения твоего и твоих подданных. Мы же, следуя совету того же архиепископа, позволяем тебе воздвигнуть упомянутый храм»11.
Финский поход
Раздача королевских титулов за измену вере была любимым приемом Иннокентия IV. Так, в 1253 году приняли католичество и получили короны из рук папских легатов язычник Миндовг и православный Даниил Галицкий. Александр же, торжественно вернувшись в Великий Новгород с митрополитом всея Руси Кириллом и епископом Кириллом Ростовским в 1251 году, если и получил папскую грамоту, то не отреагировал на нее. Археологи не нашли в Пскове следов латинского храма XIII века.
Но легатов, рвущихся к нему на прием, князь принял и поговорил с ними в присутствии высокообразованного митрополита всея Руси Кирилла (1242–1280), прежде служившего Даниилу Галицкому, а теперь твердо ставшего на сторону Александра. Согласно «Житию» святого князя Александра, в составлении которого принял участие святой митрополит Кирилл12, князь выслушал папских послов и объяснил им, что и сам знает Писание не хуже католиков, «а от вас учения не приемлем».
Мягкость Александра, всегда готового на мирные переговоры, за которой стоял, по выражению крещеного в его честь Александра Суворова, «стремглавный меч», была принята Западом за слабость. Буллами от 19 марта 1255 года и 11 марта 1256 года новый папа Александр IV (1254–1261) объявил против Руси еще один крестовый поход. В него снова двинулись шведы, немцы и датчане. Но Александр с дружиной появился на границе раньше, чем крестоносцы ее пересекли. Папские воители «побежали за море». Великий князь с лучшими воинами на лыжах зимним «злым путём», не различая дня и ночи, прошел по Финляндии. Крестоносцев гнали до Полярного круга, многие попали в плен. Не потеряв ни одного новгородского воина, князь с победой вернулся назад.
Булла Александра IV в 1257 году объявила католическому миру, что ни одного слуги папы в Финляндии уже нет. Шведы и миссионеры были истреблены народом, восставшим при появлении Александра, насильственно крещеные финны вернулись к своей вере. Папа сгоряча призывал к новому крестовому походу. Но шведы в него не пошли. И не ходили воевать против русских владений еще 25 лет. Диалог Александра с Западом, на котором так настаивали Римские папы, оказался эффективным. Князь сумел убедить крестоносцев, что «не в силе Бог, но в правде», а мир с Русью лучше войны.
1 Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой (1263–2000) / Пер. с нем. Е. Земсковой и М. Лавринович. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 624.
2 Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра / Подгот. текста, пер. и коммент. В.И. Охотниковой // Памятники литературы Древней Руси: XIII век. М., 1981. С. 427–439.
3 Шаскольский И.П. Папская курия — организатор агрессии 1240–1242 гг. // Исторические записки. Т. 37. М., 1951. С. 173.
4 Вильгельм Моденский (1184–1251) папский дипломат.
5 Монгольское завоевание Руси, происходившее с 1237 по 1242 год, делится на два этапа: 1237–1238 – нашествие на северные и восточные территории Руси, 1239–1242 – поход на южные территории, приведший к дальнейшему игу.
6 Шаскольский И.П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII–XIII вв. Л., 1978.
7 Полное собрание русских летописей. Т. III. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1950. С. 78.
8 Матузова В.И., Назарова Е.Л. Крестоносцы и Русь. Конец XII – 1270 г. Тексты, перевод, комментарии. М., 2002. С. 262–265.
9 Псковская судная грамота / Публ. Л.В. Черепнин А.И. Яковлев // Исторические записки. Т. 6. 1940. С. 235–297. Историки спорят, кто автор этой грамоты — Александр Невский или Александр Тверской.
10 Об этом рассказал автор немецкой «Рифмованной хроники», см.: Матузова В.И., Назарова Е.Л. Крестоносцы и Русь. С. 229–246.
11 Там же. С. 265–271.
12 Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра. С. 427–439.
СПРАВКА
Богданов Андрей Петрович - доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН.
Родился в 1956 г. в Мурманске. Окончил Московский государственный историко-архивный институт. В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию «Летописные и публицистические источники по политической истории России конца XVII в.», в 1994 г. — докторскую «Русские историки последней четверти XVII века: от летописания к исследованию».
Ведущий специалист по истории русской культуры, государства и Церкви периода феодализма, в области источниковедения и специальных исторических дисциплин. Автор 60 исторических книг и более 500 научных статей.
14 апреля 2021 г. 16:30
Ключевые слова: благоверный князь Александр Невский, Европа, католичество, крещение, Православие
Также читайте:
наука и религия
Научная конференция «Религия и русская революция» проходит в Академии народного хозяйства и госслужбы
HTML-код для сайта или блога:
|
Зарубежное Высшее церковное управление в Константинополе
В истории Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) был период, о котором мало известно, так как документальных источников сохранилось не много. Речь идет о пребывании Зарубежного церковного управления в Константинополе с ноября 1920 по май 1921 года. Тогда РПЦЗ еще не обзавелась своей периодикой, а формирование делопроизводственной базы началось позже, с переездом Зарубежного Синода в Сремские Карловцы (Сербия). Получается, что первые месяцы существования Зарубежной Церкви — некая terra incognita даже для специалистов. Столетие тех событий дает повод задуматься о причинах появления в эмиграции автономной церковной структуры. PDF-версия.
20 апреля 2021 г. 15:00
Наум Клейман: «Эйзенштейн снял фильм о святом»
Когда в 2008 году путем голосования святой благоверный князь Александр Невский был выбран «Именем Россия», не в последнюю очередь на это повлиял снятый в далеком 1938 году Сергеем Эйзенштейном фильм «Александр Невский». Это кино сразу вошло в народное сознание. До нас мало дошло исторических сведений об эпохе, в которую жил великий князь, поэтому его потомки во многом черпали информацию о нем из фильма Эйзенштейна. До сих пор спорят о том, говорил ли князь в реальности фразу, прозвучавшую в фильме и ставшую знаменитой, — «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Но то, что Александр Невский — это вылитый актер Николай Черкасов, уверены почти все. На возрожденном в 1942 году ордене Александра Невского был отчеканен именно профиль Черкасова в одноименной роли. О том, как создавался этот киношедевр, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал Наум Клейман, киновед, историк кино, один из главных специалистов по творчеству Эйзенштейна. PDF-версия.
16 апреля 2021 г. 14:00
Пустите детей приходить ко Мне
Более пятнадцати лет священник Владимир Климзо, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери в селе Давыдово Ярославской области, занимается социализацией людей с ограниченными возможностями здоровья, и в частности ментальных инвалидов. За эти годы вокруг прихода образовался небольшой, но профессиональный круг специалистов и единомышленников, у которых сложилось достаточно ясное понимание, как эту деятельность организовать и где найти финансирование. Сегодня они объединили свой опыт и усилия в созданном центре «Преображение». Для пастыря же приоритетом в этой работе по-прежнему остается приобщение подопечных и их родителей к православной вере. О социализации своих подопечных, их воцерковлении и опыте исповеди людей с аутизмом отец Владимир рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
13 апреля 2021 г. 14:00
Епископ Ялтинский Нестор: «Святитель Лука шел навстречу своим страхам»
На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает церковный историк, соавтор-составитель сборника «Крымская епархия в документах святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и надзирающих органов. 1946–1961». PDF-версия.
12 апреля 2021 г. 17:30
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь: «Крым — колыбель духовности русского, украинского и белорусского народов»
Постоянный член Синода Украинской Православной Церкви — о том, как происходило обретение честных мощей святителя Крымского Луки, о воссоздании Александро-Невского кафедрального собора и о межконфессиональном диалоге на полуострове. PDF-версия.
9 апреля 2021 г. 16:00