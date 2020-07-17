Александр Слесарев: «От церковных расколов государство страдает не меньше, чем Церковь»

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Бездомные верят в Бога и в собственные силы
В рамках проекта «Исследование факторов, способствующих успешной трудовой интеграции и дальнейшей социальной реабилитации людей, оказавшихся на улице в результате трудной жизненной ситуации» (реализован в 2018-2019гг. Православной службой помощи «Милосердие» при поддержке Фонда президентских грантов, заявка № 18-2-016357) российские социологи опросили семь с лишним сотен подопечных московского «Ангара спасения». С помощью этого опроса они попытались выявить, как бездомные попадают на улицу, выяснить их отношение к благотворительной помощи и выделить наиболее перспективные пути их реабилитации и ресоциализации. О результатх своего исследования «Журналу Московской Патриархии» рассказали сотрудники лаборатории «Социология религии» Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета руководитель исследования Дарья Орешина и Валерия Елагина.
17 июля 2020 г. 10:00
В Издательском Совете обсудили насущные вопросы взаимодействия Церкви с учеными-историками
Первое после карантинных ограничений публичное мероприятие в Издательском Совете Русской Православной Церкви – всероссийская научная конференция «Церковь и историческая наука» - прошло под председательством митрополита Калужского и Боровского Климента. На нем обсуждались актуальные и давно назревшие проблемы диалога представителей Церкви и профессионального сообщества ученых-историков.
2 июля 2020 г. 23:00
Теория эволюции и ее интерпретация
В этом году исполнилось 210 лет со дня рождения основоположника теории эволюции и автора теории происхождения видов Чарльза Дарвина. Английский ученый на основании своих наблюдений и размышлений полагал, что биологические виды не являются неизменными, но изменяются под воздействием различных факторов. Из этого может следовать, что у человека и человекообразных обезьян мог быть общий предок. Это предположение до сих пор вызывает споры. Чтобы приблизиться к раскрытию этой проблемы, доктор философский наук Олег Давыдов предлагает взглянуть на нее под другим углом зрения, проанализировать, как происходило обсуждение теории эволюции и ее отношения к религии в публичном пространстве в XIX–ХХ веках. PDF-версия.
7 апреля 2019 г. 22:16
Борьба за людские души на пространстве интернета
Ежегодный форум «Религия и мир», организуемый Союзом за содействие сохранению традиционных духовных ценностей «Христианский мир» при поддержке московского правительства, прошел в российской столице уже в четвертый раз. Международное представительство по традиции получилось весьма солидным: для участия в мероприятии прибыли делегации из Греции, Кипра, Сирии, Ливана, Иордании, Палестины, Израиля, Сербии, Болгарии, Словакии, Армении и Казахстана. PDF-версия
11 января 2019 г. 11:40
Научная конференция «Религия и русская революция» проходит в Академии народного хозяйства и госслужбы
Вчера, 26 октября, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ открылась трехдневная научная конференция «Религия и русская революция». Это крупнейшее мероприятие в рамках светской науки, посвященное осмыслению влияния трагедии вековой давности на Русскую Церковь.
27 октября 2017 г. 14:50
Аттестат зрелости для светской науки
Научную отрасль «теология» можно считать окончательно признанной в России. Первого августа прошлого года тогдашний министр образования РФ Дмитрий Ливанов подписал приказ об утверждении состава экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по теологии. Напомним: годом ранее, в октябре 2015 года, президиум ВАК при Министерстве образования и науки РФ одобрил паспорт научной специальности «теология», открыв тем самым путь к созданию диссертационных советов по этой дисциплине — совсем новой для светской высшей школы страны.
19 сентября 2017 г. 20:14
Состоялась презентация монографии «Колокольный звон Белой Руси: тысячелетние традиции»
Этот объемный 460-страничный труд (Минск, Братство в честь св. Архистратига Михаила, 2015, с электронным приложением на двух DVD) – плод 15-летних кропотливых научно-исследовательских изысканий музыковеда-кампанолога кандидата искусствоведения Елены Шатько, предпринявшей титанические усилия первопроходца по систематизации, каталогизации и периодизации истории церковного звона в Белоруссии. Книга включает обширный обзор литературных источников и подробное описание методологии исследования, содержит данные по колокольному фонду белорусских православных церквей и судьбам колоколов в лихолетья прошлого века, знакомит с персоналиями сельских звонарей – хранителей местной колокольной традиции.
12 октября 2016 г. 23:59
В Москве открылся Восточноевропейский международный симпозиум исследователей Нового Завета
В гостинице «Даниловская» 26 сентября начал работу VII Восточноевропейский международный симпозиум исследователей Нового Завета, проходящий под названием «История и богословие в евангельских повествованиях». В организованном при содействии Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. св.св. Кирилла и Мефодия форуме участвуют несколько десятков библеистов из России, Сербии, Греции, Румынии, Германии, Финляндии, Великобритании, США. До 30 сентября в его рамках состоятся несколько пленарных заседаний, семинаров и тематических дискуссий. В среду, 28 сентября, открытую лекцию «Неканонические Евангелия: историческое влияние и вклад в богословие» с переводом на русский язык в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) прочитает профессор Нового Завета Университета Регенсбург (Германия) Тобиас Никлас.
27 сентября 2016 г. 02:30
Богословы Востока и Запада дискутируют о сформировавших Европу религиозных ценностях
Сегодня, 16 ноября, в российской столице открылась двухдневная научная конференция «Религиозные ценности, сформировавшие историю Европы», организованная Институтом всеобщей истории Российской академии наук и Папским комитетом исторических наук. Президент последнего Бернард Ардура выступил с докладом «Роберт Шуман: политика на службе всеобщего блага». В программе форума — сообщения сотрудников Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ученых Российского государственного гуманитарного университета и отечественных академических институтов.
16 ноября 2015 г. 16:35
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ЖМП № 11-12 ноябрь-декабрь 2020 / 29 января 2021 г. 14:25
Александр Слесарев: «От церковных расколов государство страдает не меньше, чем Церковь»
Об истории церковных расколов написано немало книг — и художественных, и документальных, и научных. Уже больше века существует предмет «Расколоведение», который преподают будущим священнослужителям в духовных семинариях и академиях. В издательстве «Познание» выходит книга преподавателя Минской духовной академии Александра Слесарева «Расколоведение», в которой он разбирает саму суть этого явления в церковной жизни, показывает, какие формы раскол может принимать, дает анализ причин, ведущих к разрыву церковного единства. PDF-версия.
— О расколе 1054 года и так называемом старообрядческом расколе XVII века слышал, пожалуй, каждый. Однако очевидно, что этими двумя событиями попытки разрушить церковное единство не ограничились. Известно ли общее количество расколов в истории —Церкви?
— Пожалуй, каждая историческая эпоха отмечена возникновением разделений в христианской среде. Уже апостол Павел обращал внимание на эту проблему и в Первом послании к Коринфянам восклицал: Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях (1 Кор. 1, 10).
Церковные расколы имели место и в Античности, и в период Средневековья, и в Новое время. В ХХ веке возникло особенно много неканоничных религиозных сообществ, отождествляющих себя с Православием. Эти расколы настолько многочисленны, разнообразны и не похожи друг на друга, что вряд ли могут быть описаны в рамках одного исследования. Вполне вероятно, что составление отдельного справочного издания о церковных расколах позволило бы сформировать представление о количестве схизматических сообществ, однако в настоящее время такого издания не существует.
— Почему именно ХХ век породил такое количество новых церковных расколов в большинстве Поместных Православных Церквей?
— Причина заключается в новых вызовах, с которыми столкнулась Православная Церковь в ХХ веке.
В первую очередь это процесс распада империй, который привел к образованию ряда национальных государств. Поскольку православная традиция теоретически допускает возможность отделения церковной области от кириархальной Церкви с последующим обретением полной административно-канонической независимости, в ряде случаев возникало искушение форсировать этот процесс. Причем нередко светская власть выступала главным инициатором автокефальных проектов, преследуя прагматичные цели политического характера.
Другая существенная причина возникновения крупных расколов в ХХ веке — разность позиций православного населения и духовенства в отношении того или иного политического строя. Дискуссия по вопросу пределов политического конформизма способна десятилетиями разделять членов единой Поместной Церкви.
И наконец, третьей причиной возникновения масштабных церковных расколов может быть несогласие с церковными преобразованиями. Всякое изменение устоявшихся внешних форм церковной жизни, даже если оно мотивировано возвращением к более древним установлениям, может спровоцировать внутрицерковный конфликт. Примером служит так называемый старостильный раскол, который возник из-за несогласия православного населения Греции, Румынии, Болгарии и ряда других стран реформировать церковный календарь.
— В своей книге вы даете различные типологии церковных расколов и указываете разные причины их возникновения. А есть ли общие предпосылки, ведущие к религиозным разногласиям?
— Главная предпосылка каждого церковного раскола — нежелание или неспособность отдельных верующих осознать высокую ценность церковного единства, сохранение которого заповедано Христом. Расколы могут возникать из-за столкновения личных, национальных, политических и иных интересов. Нередко разрыв церковного единства провоцируют конфликты в сфере религиозных или нерелигиозных ценностей. Однако с православной точки зрения единство Церкви Христовой — одна из важнейших ценностей. Для подлинно верующего человека не существует таких интересов, которые были бы выше церковного блага и нарушали бы богозаповеданное единство христиан.
— Насколько сегодня изучен феномен церковного раскола?
— В настоящее время можно с уверенностью говорить о достаточной изученности проблематики церковных расколов с позиций исторической науки. Практически ежегодно появляются новые исследования, раскрывающие различные аспекты исторического развития отдельных расколов в Православной Церкви. Однако этот феномен еще нуждается в глубоком изучении и оценке с позиций экклезиологии, канонического права, социологии, социальной психологии, психологии религии, конфликтологии, культурологии и даже политологии. Междисциплинарный подход к изучению церковных расколов как значимого явления в жизни человеческого общества может позволить выявить его новые грани, тенденции и закономерности. В свою очередь, развитие знаний в данной области чрезвычайно важно для сохранения церковного мира и единства.
— Если хорошо изучить историю церковных разногласий, их причины и последствия, можно ли в будущем их предвидеть и тем самым избежать?
— Вне всякого сомнения, усвоение уроков прошлого должно способствовать более мудрому реагированию на актуальные вызовы современности. Вместе с тем изучение феномена церковных расколов должно ориентироваться на выявление внутренних закономерностей этого явления, обладающих универсальным характером и лежащих в основании всякого разрыва православного единства.
Наиболее перспективным в этом отношении представляется изучение расколообразующего конфликта с позиций социальной психологии и конфликтологии. Если рассмотреть любой церковный раскол под этим углом, становится очевидным, что его зарождение произошло из-за развития конфликта интересов или конфликта ценностей. Вполне очевидно, что для верующего человека первостепенным значением обладают религиозные ценности. Религиозно мотивированный участник конфликтной ситуации потенциально склонен к достижению компромиссов в противоречиях, порожденных личными интересами или нерелигиозными ценностями. К последним можно отнести культурные, политические, национальные и другие ценности. Компромисс же в сфере религиозных ценностей для такого человека невозможен.
Вместе с тем изучение церковной истории показывает, что расколы, которые возникли из-за развития конфликта интересов или конфликта нерелигиозных ценностей, могут оборачиваться расколами, имеющими якобы религиозные мотивы. Подобная эволюция расколообразующего конфликта крайне опасна: она чревата предельным сокращением пространства для компромисса. Таким образом, анализ природы расколообразующего конфликта помогает прогнозировать сценарии возникновения и развития церковных расколов, а также возможность их преодоления.
— Раскол — это удар не только по Церкви, но и по государству. И яркий тому пример — недавний церковный раскол на Украине. Значит, не только Церковь, но и государство заинтересовано в изучении этого церковного и общественного явления?
— Существует прямая зависимость государственной, политической, общественной, а в некоторых случаях и экономической стабильности от конфессионального равновесия и мирного сосуществования граждан. На протяжении истории религиозные конфликты неоднократно предопределяли важнейшие геополитические, политические, общественные, идейные и иные изменения. Нередко религиозные конфликты провоцировали агрессию и насилие, вооруженные противостояния и войны, приводили к развитию сепаратизма и пересмотру государственных границ.
Обращаясь к изучению религиозных конфликтов, имевших наиболее ощутимые последствия, большинство исследователей обращало внимание на проблематику межрелигиозных или межконфессиональных конфликтов. И до сих пор специфика внутриконфессиональных конфликтов, к которым относятся церковные расколы, мало изучена.
Для моноконфессиональных или имеющих доминирующую конфессию государств возникновение внутриконфессионального конфликта чревато не менее разрушительными последствиями, нежели межрелигиозные или межконфессиональные конфликты в полирелигиозных и поликонфессиональных социумах.
— Что нового ваша работа внесла в церковную науку?
— Это учебное пособие — первая попытка систематизировать теоретические аспекты расколоведческой проблематики. В книге представлены новый подход к анализу расколообразующего конфликта и авторская классификация возможных форм разрыва церковного единства. Один из разделов пособия посвящен рассмотрению православной канонической позиции в отношении различных вопросов, связанных с проблематикой уклонения в раскол, пребывания в расколе и воссоединения раскольников с Церковью. Главная задача книги — формирование у студентов бакалавриата теологии целостного и укорененного в православной традиции представления о феномене церковного раскола.
— Ваша книга — учебное пособие для студентов духовных академий и семинарий. Насколько она может быть интересна широкому кругу читателей?
— Как я уже говорил, для новейшего исторического периода характерно возникновение огромного количества церковных расколов. Отдельные схизматические сообщества поражают своими масштабами, превосходя по численности некоторые Поместные Православные Церкви. Немало православных семей оказались разделенными по вопросу церковно-канонической принадлежности. В связи с этим можно утверждать, что церковные расколы — один из наиболее актуальных вызовов современности православному миру. Сталкиваясь с этой проблемой, православный христианин невольно задается вопросами о причинах и последствиях нарушения церковного единства, действительности Таинств в раскольнических сообществах, допустимых формах взаимодействия с раскольниками и т. д. Ответы на эти вопросы можно найти на страницах книги «Расколоведение».
СПРАВКА
Александр Валерьевич Слесарев родился в 1980 г. в Гомеле. Окончил Минские духовные школы и Российский государственный социальный университет.
Проректор по научной работе, заведующий кафедрой церковной истории и церковно-практических дисциплин Минской духовной академии. Кандидат богословия, магистр психологии. Докторант Объединенного докторского диссертационного совета Московской, Санкт-Петербургской и Минской духовных академий, аспирант Института истории Национальной академии наук Беларуси.
Автор монографий «Старостильный раскол в истории Православной Церкви (1924–2008)» (М., 2008), «Расколоведение. Введение в понятийный аппарат» (М., 2012), «Мартиролог Гомельской епархии (1917–1953)» (Минск, 2017) и более 60 научных статей.
29 января 2021 г. 14:25
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Митрополит Иов (Тывонюк)
06.11.1938 — 01.12.2020
29 января 2021 г. 16:30
Эра милосердия
Пандемия коронавируса перевернула налаженную жизнь. По данным социологических исследований1, у более половины населения сократились доходы, каждый третий испытывал угрозу потери или же потерял работу, две трети отметили повышение цен на товары и услуги. С введенными ограничениями передвижения практически каждый пятый испытал сложности с оказанием помощи родным и близким. Это сильнее всего отразилось на наименее защищенных: инвалидах, одиноких пожилых людях, малообеспеченных и многодетных семьях, бездомных. Эпидемия стала временем испытаний не только для государственной системы социального обеспечения и экзаменом на эффективность благотворительных организаций, но и для Церкви. PDF-версия.
28 января 2021 г. 16:00
Дом для мамы плюс
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26 января 2021 г. 14:45
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25 января 2021 г. 13:30
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Пандемия коронавируса обострила отнюдь не только медицинские, санитарно-гигиенические и экономические вопросы и задачи. Резко возрос интерес к природе вирусов и их роли в сообществе живых организмов на Земле, управляемости человеческой цивилизацией в условиях выраженного в той или иной степени хаоса, духовным причинам переживаемых нами проблем и верным выводам, которые из них следует сделать. В интервью «Журналу Московской Патриархии» занимающий кафедру в Омской митрополии архиерей, в прошлом ученый-вирусолог, рассуждает об оправданности карантинных ограничений, объясняет, почему Россия оказалась впереди в создании вакцины, и советует не поддаваться панике. PDF-версия.
22 января 2021 г. 14:30