Александр Слесарев: «От церковных расколов государство страдает не меньше, чем Церковь»

Об истории церковных расколов написано немало книг — и художественных, и документальных, и научных. Уже больше века существует предмет «Расколоведение», который преподают будущим священнослужителям в духовных семинариях и академиях. В издательстве «Познание» выходит книга преподавателя Минской духовной академии Александра Слесарева «Расколоведение», в которой он разбирает саму суть этого явления в церковной жизни, показывает, какие формы раскол может принимать, дает анализ причин, ведущих к разрыву церковного единства. PDF-версия.

— О расколе 1054 года и так называемом старообрядческом расколе XVII века слышал, пожалуй, каждый. Однако очевидно, что этими двумя событиями попытки разрушить церковное единство не ограничились. Известно ли общее количество расколов в истории —Церкви?

— Пожалуй, каждая историческая эпоха отмечена возникновением разделений в христианской среде. Уже апостол Павел обращал внимание на эту проблему и в Первом послании к Коринфянам восклицал: Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях (1 Кор. 1, 10).

Церковные расколы имели место и в Античности, и в период Средневековья, и в Новое время. В ХХ веке возникло особенно много нека­ноничных религиозных сообществ, отождествляющих себя с Православием. Эти расколы настолько многочисленны, разнообразны и не похожи друг на друга, что вряд ли могут быть описаны в рамках одного исследования. Вполне вероятно, что составление отдельного справочного издания о церковных расколах позволило бы сформировать представление о количестве схизматических сообществ, однако в настоящее время такого издания не существует.

— Почему именно ХХ век породил такое количество новых церковных расколов в большинстве Поместных Православных Церквей?

— Причина заключается в новых вызовах, с которыми столкнулась Православная Церковь в ХХ веке.

В первую очередь это процесс распада империй, который привел к образованию ряда национальных государств. Поскольку православная традиция теоретически допускает возможность отделения церковной области от кириархальной Церкви с последующим обретением полной административно-канонической независимости, в ряде случаев возникало искушение форсировать этот процесс. Причем нередко светская власть выступала главным инициатором автокефальных проектов, преследуя прагматичные цели политического характера.

Другая существенная причина возникновения крупных расколов в ХХ веке — разность позиций православного населения и духовенства в отношении того или иного политического строя. Дискуссия по вопросу пределов политического конформизма способна десятилетиями разделять членов единой Поместной Церкви.

И наконец, третьей причиной возникновения масштабных церковных расколов может быть несогласие с церковными преобразованиями. Всякое изменение устоявшихся внешних форм церковной жизни, даже если оно мотивировано возвращением к более древним установлениям, может спровоцировать внутрицерковный конфликт. Примером служит так называемый старостильный раскол, который возник из-за несогласия православного населения Греции, Румынии, Болгарии и ряда других стран реформировать церковный календарь.

— В своей книге вы даете различные типологии церковных расколов и указываете разные причины их возникновения. А есть ли общие предпосылки, ведущие к религиозным разногласиям?

— Главная предпосылка каждого церковного раскола — нежелание или неспособность отдельных верующих осознать высокую ценность церковного единства, сохранение которого заповедано Христом. Расколы могут возникать из-за столкновения личных, национальных, политических и иных интересов. Нередко разрыв церковного единства провоцируют конфликты в сфере религиозных или нерелигиозных ценностей. Однако с православной точки зрения единство Церкви Христовой — одна из важнейших ценностей. Для подлинно верующего человека не существует таких интересов, которые были бы выше церковного блага и нарушали бы богозаповеданное единство христиан.

— Насколько сегодня изучен феномен церковного раскола?

— В настоящее время можно с уверенностью говорить о достаточной изученности проблематики церковных расколов с позиций исторической науки. Практически ежегодно появляются новые исследования, раскрывающие различные аспекты исторического развития отдельных расколов в Православной Церкви. Однако этот феномен еще нуждается в глубоком изучении и оценке с позиций экклезиологии, канонического права, социологии, социальной психологии, психологии религии, конфликтологии, культурологии и даже политологии. Междисциплинарный подход к изучению церковных расколов как значимого явления в жизни человеческого общества может позволить выявить его новые грани, тенденции и закономерности. В свою очередь, развитие знаний в данной области чрезвычайно важно для сохранения церковного мира и единства.

— Если хорошо изучить историю церковных разногласий, их причины и последствия, можно ли в будущем их предвидеть и тем самым избежать?

— Вне всякого сомнения, усвоение уроков прошлого должно способствовать более мудрому реагированию на актуальные вызовы современности. Вместе с тем изучение феномена церковных расколов должно ориентироваться на выявление внутренних закономерностей этого явления, обладающих универсальным характером и лежащих в основании всякого разрыва православного единства.

Наиболее перспективным в этом отношении представляется изучение расколообразующего конфликта с позиций социальной психологии и конфликтологии. Если рассмотреть любой церковный раскол под этим углом, становится очевидным, что его зарождение произошло из-за развития конфликта интересов или конфликта ценностей. Вполне очевидно, что для верующего человека первостепенным значением обладают религиозные ценности. Религиозно мотивированный участник конфликтной ситуации потенциально склонен к достижению компромиссов в противоречиях, порожденных личными интересами или нерелигиозными ценностями. К последним можно отнести культурные, политические, национальные и другие ценности. Компромисс же в сфере религиозных ценностей для такого человека невозможен.

Вместе с тем изучение церковной истории показывает, что расколы, которые возникли из-за развития конфликта интересов или конфликта нерелигиозных ценностей, могут оборачиваться расколами, имеющими якобы религиозные мотивы. Подобная эволюция расколообразующего конфликта крайне опасна: она чревата предельным сокращением пространства для компромисса. Таким образом, анализ природы расколообразующего конфликта помогает прогнозировать сценарии возникновения и развития церковных расколов, а также возможность их преодоления.

— Раскол — это удар не только по Церкви, но и по государству. И яркий тому пример — недавний церковный раскол на Украине. Значит, не только Церковь, но и государство заинтересовано в изучении этого церковного и общественного явления?

— Существует прямая зависимость государственной, политической, общественной, а в некоторых случаях и экономической стабильности от конфессионального равновесия и мирного сосуществования граждан. На протяжении истории религиозные конфликты неоднократно предопределяли важнейшие геополитические, политические, общественные, идейные и иные изменения. Нередко религиозные конфликты провоцировали агрессию и насилие, вооруженные противостояния и войны, приводили к развитию сепаратизма и пересмотру государственных границ.

Обращаясь к изучению религиозных конфликтов, имевших наиболее ощутимые последствия, большинство исследователей обращало внимание на проблематику межрелигиозных или межконфессиональных конфликтов. И до сих пор специфика внутриконфессиональных конфликтов, к которым относятся церковные расколы, мало изучена.

Для моноконфессиональных или имеющих доминирующую конфессию государств возникновение внутриконфессионального конфликта чревато не менее разрушительными последствиями, нежели межрелигиозные или межконфессиональные конфликты в полирелигиозных и поликонфессиональных социумах.

— Что нового ваша работа внесла в церковную науку?

— Это учебное пособие — первая попытка систематизировать теоретические аспекты расколоведческой проблематики. В книге представлены новый подход к анализу расколообразующего конфликта и авторская классификация возможных форм разрыва церковного единства. Один из разделов пособия посвящен рассмотрению православной канонической позиции в отношении различных вопросов, связанных с проблематикой уклонения в раскол, пребывания в расколе и воссоединения раскольников с Церковью. Главная задача книги — формирование у студентов бакалавриата теологии целостного и укорененного в православной традиции представления о феномене церковного раскола.

— Ваша книга — учебное пособие для студентов духовных академий и семинарий. Насколько она может быть интересна широкому кругу читателей?

— Как я уже говорил, для новейшего исторического периода характерно возникновение огромного количества церковных расколов. Отдельные схизматические сообщества поражают своими масштабами, превосходя по численности некоторые Поместные Православные Церкви. Немало православных семей оказались разделенными по вопросу церковно-канонической принадлежности. В связи с этим можно утверждать, что церковные расколы — один из наиболее актуальных вызовов современности православному миру. Сталкиваясь с этой проблемой, православный христианин невольно задается вопросами о причинах и последствиях нарушения церковного единства, действительности Таинств в раскольнических сообществах, допустимых формах взаимодействия с раскольниками и т. д. Ответы на эти вопросы можно найти на страницах книги «Расколоведение».

СПРАВКА

Александр Валерьевич Слесарев родился в 1980 г. в Гомеле. Окончил Минские духовные школы и Российский государственный социальный университет.

Проректор по научной работе, заведующий кафедрой церковной истории и церковно-практических дисциплин Минской духовной академии. Кандидат богословия, магистр психологии. Докторант Объединенного докторского диссертационного совета Московской, Санкт-Петербургской и Минской духовных академий, аспирант Института истории Национальной академии наук Беларуси.

Автор монографий «Старостильный раскол в истории Православной Церкви (1924–2008)» (М., 2008), «Расколоведение. Введение в понятийный аппарат» (М., 2012), «Мартиролог Гомельской епархии (1917–1953)» (Минск, 2017) и более 60 научных статей.