30 июня в Тверской области откроется Ржевский мемориал советскому солдату

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Статьи на тему
память
Молись, но за победу немецкого воинства
Жизнь Церкви, положение верующих и служение законных иерархов на оккупированных нацистскими войсками территориях бывших союзных республик продолжают оставаться предметом научного интереса современных историков. В советскую эпоху серьезное изучение этих вопросов как светскими, так и церковными специалистами было невозможно, в новейшее же время основные усилия российских исследователей оказались сосредоточены на событиях, происходивших на территории РСФСР. Между тем и в Украинской ССР, на оккупированных гитлеровской Германией территориях, церковная жизнь 1941–1944 годов была полна драматических коллизий. О том, как в Херсонской области вынужденный коллаборационизм священники компенсировали спасением евреев и красноармейцев, рассказывает клирик Новокаховской епархии Украинской Православной Церкви иеромонах Иустин (Юревич).
22 июня 2020 г. 14:00
Святитель Лука Крымский: тамбовское наследие и наследники
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) — один из самых почитаемых святых, прославленных Русской Церковью на рубеже XX–ХХI веков. Уважение и любовь народа он снискал своим ревностным служением Богу и людям, неустанной архиерейской деятельностью, самоотверженным врачебным трудом, проникновенными проповедями и глубокими научными исследованиями в медицине. Его неординарная личность гармонично объединяла в себе нравственные качества духовного лица и профессионализм хирурга, талант богослова и профессорский кругозор. Благодарные и теплые воспоминания о нем хранили тамбовчане, которые молились с ним в храмах, ассистировали во время операций, пересекались с ним на жизненном пути.
10 июня 2020 г. 13:00
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Торжества, посвященные Великой Отечественной войне, 75 лет победоносного завершения которой отмечается в нынешнем году, в связи с известными событиями перенесены на конец июня. А это значит, публикации на эту тему по прежнему сохраняют свою актуальность. Наши авторы продолжают не только вспоминать о величии подвига тех, кто приближал разгром фашистской Германии и ее сателлитов. Но также вновь и вновь задумываться над вопросом, почему в последние десятилетия получают широкое распространение, популяризируются всевозможные мифы о войне, Сталине, его церковном «обращении» к вере и «возрождении» им Русской Православной Церкви. PDF-версия.  
27 мая 2020 г. 16:45
Ржевский рубеж
Битва под Ржевом долгие годы оставалась в тени Сталинградской победы. Сегодня, благодаря исследованиям отечественных и немецких историков, мемуарам и воспоминаниям участников битвы с обеих сторон удалось не только составить наиболее полную картину каждой из боевых операций, но и установить цифры потерь. Только советских солдат под Ржевом могло погибнуть свыше 400 тысяч человек. Наиболее кровопролитными для нашей армии стали Ржевско-Вяземская и 2-я Ржевско-Сычевская («Марс») операции. Какая работа по сохранению памяти павших героев проводится в местах самых тяжелых боев за Ржевский выступ и как ее удается сочетать с проповедью православной веры, «Журналу Московской Патриархии» рассказали в Ржевской епархии.
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В Норвегии почтили память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны
Память советских воинов, отдавших в годы войны жизнь за свободу норвежского народа и  узников немецкого концлагеря Фалстад помянули прихожане Русской Православной Церкви в Норвегии. 
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Храмы у Дороги жизни
Одна из героических страниц Великой Отечественной войны — это труд тех, кто стремился спасти людей от гибели в блокадном Ленинграде. Среди них не только те, кто доставлял в осажденный город грузы и вывозил блокадников на Большую землю, защищал небо от вражеской авиации, но и те, кто работал в мастерских по ремонту автотранспорта и авиационных двигателей, спасал в эвакуационных пунктах обессиленных от голода ленинградцев. Однако мало кто знает, что этими мастерскими и госпиталями на другом берегу Ладоги стали храмы, закрытые в 1930-х годах. Четыре из них оказались в непосредственной близости от линии Волховского и в зоне действия Ленинградского фронтов и сегодня находятся в Тихвинской епархии. PDF-версия
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7 мая 2020 г. 16:57
Ржевский мемориал советскому солдату готов к открытию
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4 мая 2020 г. 09:30
Новости
Фото протоиерея Константина Чайкина
26 июня 2020 г. 15:54
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30 июня в Тверской области откроется Ржевский мемориал советскому солдату

30 июня в Ржевском районе возле деревни Хорошево состоится торжественное открытие мемориала советскому солдату. Ожидается, что в мероприятии примут участие президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

В настоящее время с монумента сняли банер и леса. Как рассказал «Журналу Московской Патриархии» архитектор мемориала Андрей Коробцов, мемориал был готов уже 15 апреля, но  в связи с известными событиями его открытие несколько раз переносилось.

По данным сайта Российского военно-исторического общества, Ржевский мемориал — это первый крупнейший памятник жертвенному подвигу Советских солдат, созданным в современной России. По масштабу и значению он сопоставим с мемориальными комплексами «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде, «Тыл — фронту» в Магнитогорске,  «Поклонная гора» в Москве и др. У подножия кургана увековечены имена нескольких тысяч бойцов Красной Армии, а также построен павильон музея, оснащенного современным мультимедийным оборудованием (он получит статус филиала Музея Победы). 

Предполагается, что для свободного посещения мемориал откроют 1 июля.
Подробно о истории его создания "Журнал Московской Патриархии" писал здесь.

С тем, как память о героях Ржевской битвы сохраняется в Ржевской епархии можно познакомиться здесь

Справка
Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования (собрано более 500 млн. рублей) по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Расположен вблизи федеральной автомобильной трассы М-9 Москва — Рига. Высота самой скульптуры 25 метров, общая высота с холмом — 35 метров, вес памятника — около двухсот тонн (он стоит в чистом поле и открыт всем ветрам). Скульптура собиралась из шестисот элементов, изготовленных по отдельности. В конкурсе приняли участие 32 проекта из России и Беларуси. Памятник был гтов к 15 апреля, но дата открытия несколько раз переносилась. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и Правительства Тверской области.

26 июня 2020 г. 15:54
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Молись, но за победу немецкого воинства
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Архимандрит Амвросий (Юрасов): "Переживать не надо. Надо Бога благодарить, да радоваться"
Ржевский мемориал советскому солдату готов к открытию
Молитва над ратным полем
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Приходящий пациент
У амбулаторной программы помощи зависимым «Реабилитация. Live» при московском храме Троицы в Кожевниках - первые выпускники. Cертификат об окончании программы им лично вручил глава Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Каменский и Камышловский Мефодий. Успешная работа этого центра не является прецедентной для Церкви. Но, в целом, церковные программы амбулаторной реабилитации пока все еще находятся в стадии становления и апробации, признает преосвященный Мефодий.
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