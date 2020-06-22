30 июня в Тверской области откроется Ржевский мемориал советскому солдату

30 июня в Ржевском районе возле деревни Хорошево состоится торжественное открытие мемориала советскому солдату. Ожидается, что в мероприятии примут участие президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

В настоящее время с монумента сняли банер и леса. Как рассказал «Журналу Московской Патриархии» архитектор мемориала Андрей Коробцов, мемориал был готов уже 15 апреля, но в связи с известными событиями его открытие несколько раз переносилось.

По данным сайта Российского военно-исторического общества, Ржевский мемориал — это первый крупнейший памятник жертвенному подвигу Советских солдат, созданным в современной России. По масштабу и значению он сопоставим с мемориальными комплексами «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде, «Тыл — фронту» в Магнитогорске, «Поклонная гора» в Москве и др. У подножия кургана увековечены имена нескольких тысяч бойцов Красной Армии, а также построен павильон музея, оснащенного современным мультимедийным оборудованием (он получит статус филиала Музея Победы).

Предполагается, что для свободного посещения мемориал откроют 1 июля.

Подробно о истории его создания "Журнал Московской Патриархии" писал здесь.

С тем, как память о героях Ржевской битвы сохраняется в Ржевской епархии можно познакомиться здесь.

Справка

Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования (собрано более 500 млн. рублей) по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Расположен вблизи федеральной автомобильной трассы М-9 Москва — Рига. Высота самой скульптуры 25 метров, общая высота с холмом — 35 метров, вес памятника — около двухсот тонн (он стоит в чистом поле и открыт всем ветрам). Скульптура собиралась из шестисот элементов, изготовленных по отдельности. В конкурсе приняли участие 32 проекта из России и Беларуси. Памятник был гтов к 15 апреля, но дата открытия несколько раз переносилась. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и Правительства Тверской области.