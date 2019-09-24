Памяти архимандрита Кирилла (Павлова)

8 октября 2019 года архимандриту Кириллу (Павлову), одному из самых почитаемых пастырей наших дней, исполнилось бы 100 лет. К этой памятной дате в октябрьском номере «Журнала Московской Патриархии» (№10, 2019) выйдет статья, где о старце вспоминает один из его духовных чад и насельников Троице-Сергиевой Лавры иеромонах Пафнутий (Фокин).

Отец Пафнутий рассказывает о главных чертах отца Кирилла как духовника, отвечая тем самым на важный вопрос - в чем была его уникальность, почему он советовал духовных чадам почаще читать Евангелие, как батюшке удалось снискать всенародную любовь и почитание.

Архипастыри, епископы и архимандриты делятся своими мыслями, в чем отец Кирилл был для них примером настоящего монаха и пастыря, как мог указать своему духовному чаду на его грехи, ничуть не принижая его достоинство, так что человек сам понимал свои ошибки.

«Все, кто хотя бы раз встречался с батюшкой, отмечали, что в нем подкупали открытость и искреннее радушие. Без сомнения, он обладал даром глубокой проницательности. И поэтому душа другого человека была перед ним, как открытая книга», - отмечает, в частности, отец Пафнутий.

Надеемся, что эта статья заинтересует нашего читателя, и он найдет в ней ответы на многие вопросы о современной духовной жизни.