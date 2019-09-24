Памяти архимандрита Кирилла (Павлова)

iPad-версия Журнала Московской Патриархии выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии в Facebook Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте Журнал Московской Патриархии в Twitter Журнал Московской Патриархии в Живом Журнале Журнал Московской Патриархии в YouTube
Статьи на тему
монашество
Брянские сестры
Брянская епархия торжественно отметила четвертьвековой юбилей. За свою историю земли Брянщины находились под управлением и Черниговских, и Западнорусских (в составе Великого княжества Литовского), и Смоленских, и Мос­ковских, и Орловских преосвященных. Подобная кафедра в Церкви существовала и в советские годы — с 1921 по 1945 год. После юбилейных торжеств корреспондент «Журнала Московской Патриархии» навестил женские обители Брянщины — поздравил насельниц с праздником и посмотрел, в каких условиях они живут и молятся. PDF-версия
24 сентября 2019 г. 10:59
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий: Нужно уметь давать человеку надежду
Один из старейших иерархов Русской Православной Церкви, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, глава Воронежской мит­рополии, в августе нынешнего года отмечает 70-летие со дня рождения. На страницах нашего журнала владыка делится с читателями воспоминаниями о своем жизненном пути, работе в международных христианских организациях за границей, организации и становлении деятельности Синодального отдела по социальному служению и церковной благотворительности, а также рассказывает о современной жизни Воронежской митрополии. PDF-версия.
23 августа 2019 г. 11:52
Митрополит Калужский и Боровский Климент: Молиться и созидать
Митрополит Калужский и Боровский Климент почти не расстается с компьютером и забыл, что такое отпуск. Его график работы поражает своей плотностью, а география командировок — разнообразием направлений. Как и разнообразие сфер, в которых владыка задействован: и образование, и экономика, и издательское дело, литература, искусство и даже роботизация. Как митрополиту Клименту удается совмещать окормление калужской паствы с другими послушаниями, он рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» накануне своего 70-летия. PDF-версия.  
21 августа 2019 г. 12:10
Союзы любви
Ответом Церкви на вызов, брошенный ей безбожным государством сразу после большевистского переворота, стали духовные союзы. Первоначально созданные для защиты православных святынь от поругания, позднее они занялись просветительской и миссионерской деятельностью. Но братским союзам в новой стране было не место. К 1932 году советская власть жестоко расправилась с мирянами и священниками, пытавшимися совместно действовать за пределами приходов. PDF-версия.    
4 марта 2019 г. 16:00
Обитель на Стороже
Прославленный Саввино-Сторожевский мужской ставропигиальный монастырь отмечает сразу две значимые круглые даты: 620-летие со дня основания и 20-летний юбилей второго обретения честных мощей преподобного Саввы. Наместник монастыря архимандрит Савва (Фатеев) в интервью корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» вспоминает историю изъятие мощей большевиками и их возвращения в Звенигород, рассказывает, зачем монахи удят рыбу в соседнем пруду... PDF-версия
18 декабря 2018 г. 09:50
Валаам в объективе
Валаам Александра Львова — это прежде всего природа северной островной обители. Разглядывая его снимки, слышишь, как колючий ветер забрасывает пригоршнями снега стройные сосны на ладожском берегу («Метель), как бьются друг о друга колкие ледышки на водной глади («Шуга») и как медленно и неумолимо сковывает озеро могучий панцирь («Первый лед»). Монастырская архитектура здесь — отнюдь не первая скрипка. Она деликатно аккомпанирует главной теме, не вмешиваясь в ее созвучия и не оспаривая ее первенства. PDF-версия
21 ноября 2018 г. 13:50
Монастырь из Теряева нельзя потерять
Несмотря на то что монашеская жизнь в Успенском Иосифо-Волоцком ставропигиальном мужском монастыре возобновилась в 1989 году, масштабная реставрация началась всего пять лет назад. Ныне развернутые здесь работы уникальны сразу по нескольким причинам. PDF-версия
25 декабря 2017 г. 11:20
Массовая застройка Соловкам не грозит
Благочинный Соловецкого монастыря архимандрит Ианнуарий (Недачин) отвечает на вопросы корреспондента «Журнала Московской Патриархии»
5 сентября 2017 г. 12:30
Июль 1917 года: русское монашество на пути к Собору
«Журнал Московской Патриархии» продолжает публикации, посвященные событиям, последовавшим после Февральского переворота в 1917 году. Ветер революции всколыхнул все общественные и церковные группы, побудил их к бурной самоорганизации, к обособлению друг от друга, к отстаиванию своих прав и интересов. Само слово «интересы», почерпнутое из экономического и политического лексикона, стало чрезвычайно популярным и в церковном языке. Как же перемены в политической жизни были восприняты монашеством и повлияли на изменения в монашеской среде и какие предложения были сделаны ими к Поместному Собору?  
22 августа 2017 г. 16:10
Новости
Архимандрит Кирилл (Павлов)
8 октября 2019 г. 10:00
версия для печати версия для печати

Памяти архимандрита Кирилла (Павлова)

8 октября 2019 года архимандриту Кириллу (Павлову), одному из самых почитаемых пастырей наших дней, исполнилось бы 100 лет. К этой памятной дате в октябрьском номере «Журнала Московской Патриархии» (№10, 2019) выйдет статья, где о старце вспоминает один из его духовных чад и насельников Троице-Сергиевой Лавры иеромонах Пафнутий (Фокин).

Отец Пафнутий рассказывает о главных чертах отца Кирилла как духовника, отвечая тем самым на важный вопрос - в чем была его уникальность, почему он советовал духовных чадам почаще читать Евангелие, как батюшке удалось снискать всенародную любовь и почитание.

Архипастыри, епископы и архимандриты делятся своими мыслями, в чем отец Кирилл был для них примером настоящего монаха и пастыря, как мог указать своему духовному чаду на его грехи, ничуть не принижая его достоинство, так что человек сам понимал свои ошибки.

«Все, кто хотя бы раз встречался с батюшкой, отмечали, что в нем подкупали открытость и искреннее радушие. Без сомнения, он обладал даром глубокой проницательности. И поэтому душа другого человека была перед ним, как открытая книга», - отмечает, в частности, отец Пафнутий.

Надеемся, что эта статья заинтересует нашего читателя, и он найдет в ней ответы на многие вопросы о современной духовной жизни. 

 

8 октября 2019 г. 10:00
Также читайте:
монашество
Брянские сестры
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий: Нужно уметь давать человеку надежду
Митрополит Калужский и Боровский Климент: Молиться и созидать
Союзы любви
Обитель на Стороже
Валаам в объективе
Монастырь из Теряева нельзя потерять
Массовая застройка Соловкам не грозит
Июль 1917 года: русское монашество на пути к Собору
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Пешком к преподобному Сергию
К Игумену земли Русской в Троицкий монастырь издавна течет людская река. В прежние времена паломники традиционно шли туда пешком. Но уже больше века Сергиев Посад прочно интегрирован в транспортную систему страны, и сейчас пешее паломничество к преподобному Сергию выглядит экзотикой. Группа энтузиастов решила изменить это представление, занявшись обустройством пешеходной тропы из Москвы до Троице-Сергиевой лавры. Фактически авторы этого начинания стоят у истоков новой общест­венной инициативы — создания многокилометрового пешего пути, преодоление которого рассчитано не на одни сутки: ничего подобного в России нет. Корреспондент «Журнала Московской Патриархии» анализирует этот опыт и делится собственными рекомендациями по правильной подготовке к такому паломничеству. PDF-версия
4 октября 2019 г. 16:59
Вышла новая книга Святейшего Патриарха Кирилла о казаках и казачестве
Вчера, 1 октября, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя общественности представили книжную новинку Издательства Московской Патриархии «Казачество: Отечество, вера, служение» из серии «Слово Святейшего Патриарха». Она представляет собой богато иллюстрированные и талантливо скомпонованные воедино отрывки из первосвятительских обращений к казакам во время различных мероприятий в Донском ставропигиальном монастыре, на Съезде казачьих духовников в 2013 году, на встрече с атаманами казачьих войск в Донском Старочеркасской мужском монастыре и на V Всемирном конгрессе казаков в 2015 году, а также некоторых других праздников и официальных общецерковных событий.
2 октября 2019 г. 09:40
Сирия хочет обучать молодежь в российских вузах и учить в школах русский язык
В  Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция членов делегации Межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, побывавшей с 21 по 25 сентября с гуманитарной миссией в Сирии. Участники конференции рассказали о торжественном открытии школы в Дамаске (район Барза), восстановленной на средства общественных организаций, встречах с главами религиозных общин Сирии и представителями руководства страны.
30 сентября 2019 г. 16:25
Второе рождение собора
Святейший Патриарх Кирилл в сослужении иерархов и духовенства 31 июля совершил великое освящение Успенского собора Саровской пустыни и Божественную литургию в новоосвященном храме. Восстановленный Успенский собор — некогда место погребения и упокоения мощей преподобного Серафима Саровского. Собор взорвали в 1951 году, на его месте проложили дорогу и разбили сквер с памятником Максиму Горькому. Так место уединения и молитвы на несколько десятилетий превратилось в городскую магистраль. PDF-версия.
25 сентября 2019 г. 11:05
Почему не прославлен московский юродивый Иван Яковлевич Корейша?
В Москве, в исторической резиденции Московских митрополитов в Черкизове состоялась конференция, посвященная известному московскому юродивому XIX века Ивану Яковлевичу Корейше (1783-1861). Ученые, духовенство и сотрудники службы консультирования храма пророка Илии в Черкизове рассказали о его жизни и духовном подвиге в Смоленске (где прошла треть жизни праведника) и в Москве, стараясь ответить на главный вопрос — насколько этот необычный человек был близок к святости и можно ли сегодня ставить вопрос о его прославлении?  
23 сентября 2019 г. 13:01