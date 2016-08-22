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В Москве представили Концепцию развития религиозного туризма и православного паломничества в Республике Крым
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В МИА "Россия сегодня" состоялся видеомост Москва – Симферополь на тему: "Крым – духовный центр Русского мира". Его участникам был представлен проект Концепции развития религиозного туризма и православного паломничества в Республике Крым, разработанный членом комитета Совета Федерации по международным делам, председателем Русской общины Крыма Сергеем Цековым. Документ охватываетисторический, церковный и туристический аспекты заявленной темы.
В своем сообщении Сергей Цеков рассказал, что проект Концепции разрабатывался совместно со специалистами всех трех крымских епархий- Симферопольской и Крымской, Керченской и Джанкойской. Документ охватывает исторический, церковный и туристический аспекты темы паломничества и туризма. Остановившись кратко на каждом из них, Сергей Цеков, в частности, отметил, что по его данным интерес к православным святыням Крыма постоянно растет и на полуостров от года к году приезжает все больше паломников. Он напомнил, что украинская власть не вкладывала в восстановление православных храмов никаких средств, а вся реставрационная работа велась на частные пожертвования. Представленная Концепция также включает в себя и развитие инфраструктуры полуострова: решение транспортных вопросов (отремонтировать все дороги сенатор пообещал за пять лет), питания, необходимого уровня медицинского обслуживания и гостиничной инфраструктуры. «Реализация Концепции позволит сделать Крым духовным центром всего русского мира»,- подчеркнул сенатор.
- По словам заместителя министра курортов и туризма РК Ольга Бурова сообщила, что на территории Крыма находится «свыше 600 духовных паломнических объектов и полуостров имеет все возможности для развития паломничества и религиозного туризма».
- По мнению члена совета Императорского православного палестинского общества, президента Международной общественной туристической академии Сергея Житенева, в данной Концепции самое главное - это понимание различия между религиозным туризмом и паломничеством. «Религиозный туризм всегда будет вспомогательным к отдыху или культурно-познавательным поездкам по Крыму. А паломничество — это все-таки целенаправленная поездка, не связанная напрямую с отдыхом. Это поездка к святым, просиявшим на Крымской земле»,- отметил Сергей Житенев. Он также предложил учесть в Концепции такой аспект, как «социальное паломничества», когда государство предусматривает дотации для малоимущих групп населения, не имеющих материальной возможности самостоятельно поехать к святыням Крыма (инвалиды, пенсионеры и т.д.).
- По словам Сергея Цекова, для воплощения в жизнь разработанной им Концепции необходимо объединить усилия светской власти и Церкви. «В ближайшее время должно состояться заседание рабочей группы по сохранению культурного наследия при администрации Президента Российской Федерации, на нем мы и будем говорить о механизме реализации Концепции,- отметил Сергей Цеков. - Одни считают, что для этого должна быть государственная программа, другие не уверены, что такую программу удастся принять. Поэтому по механизму реализации будет проводиться серьезная работа».
- В мероприятии также приняли участие настоятель Петро-Павловского кафедрального собора города Симферополя, секретарь Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Александр Якушечкин, настоятель храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» п. Азовское, благочинный Джанкойского округа протоиерей Димитрий Прокопенко, секретарь Феодосийской Епархии протоиерей Андрей Яковец.
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Подробно о святынях Крыма здесь и здесь.
Справка
Концепция предусматривает создание двух Центров религиозного туризма и паломничества в Симферополе и Севастополе. Их задачами, в частности, станут: максимальная информированность российских и зарубежных религиозных туристов и паломников о святых местах Крыма, создание безопасных и доступных (в плане инфраструктуры) условий их посещения, разработка новых маршрутов, развитие научные исследований в сфере туризма и паломничества, поддержка общественных инициатив по развитию паломнической инфраструктуры, возрождение православных храмов и монастырей, музеефикации древних святых мест; помощь в поиске финансирования «социального направления» религиозного туризма и паломничества, чтобы паломничество стало доступным для детей, молодёжи и малоимущего населения, а также подготовка квалифицированных кадров всех уровней и др. Претворить Концепцию в жизнь планируется на 2017–2027 гг.
Справка.
- В Крыму сегодня действуют более 550 православных храмов и 16 монастырей. По данным министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Стрельбицкого в 2016 году Крым посетило 5,6 миллиона туристов. По данным паломнического центра Крымской и Симферопольской епархии, из них около 100 тыс. православных паломников.
28 марта 2017 г. 16:48
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