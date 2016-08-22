В Москве представили Концепцию развития религиозного туризма и православного паломничества в Республике Крым

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Статьи на тему
паломничество
Крым православный. Паломничество по святым местам Тавриды (часть 2)
Период православного ренессанса Крыма, начав­шийся с конца XVIII века и продолжавшийся до 1917 года, один из самых ярких в его духовной истории. Именно тогда на полуострове появились изысканные шедевры храмовой архитектуры в неорусском стиле. Эти и другие христианские святыни Крыма наш корреспондент увидел, присоединившись по приглашению паломнического отдела Симферопольской и Крымской епархии к поездке «Весь православный Крым за 10 дней».Версия PDF.
22 августа 2016 г. 17:50
Крым православный. Паломничество по святым местам Тавриды
Короткое слово «Крым» объединяет в себе несколько эпох и культур, подвиг первохристианских мучеников и новомучеников Российских, воинскую доблесть, архитектурные памятники, в том числе храмы от Cредневековья до наших дней. На берегах Таврики апостол Андрей Первозванный проповедовал Христа, а в Херсонесе крестился святой князь Владимир. Здесь в кровавой сече в XVIII–XIX веках сошлись интересы России и Крымского ханства, Османской империи, Англии и Франции. Эта земля помнит исход христиан, их возвращение и новое утверждение православной веры (см.продолжение) . 
11 июля 2016 г. 15:55
Афонский пленэр
К святогорским юбилейным торжествам достойно подготовились и российские художники. Еще год назад группа заслуженных отечественных живописцев во главе с авторами идеи москвичами братьями Иваном и Михаилом Мастеропуло предприняла паломничество на Афон. В Священном Киноте паломники испросили и получили от прота Святой горы старца Симеона благословение на серию художественных пленэров, дабы запечатлеть живописнейшие виды удела Пресвятой Богородицы. Позднее это намерение благословил Патриарх Мос­ковский и всея Руси Кирилл.
25 апреля 2016 г. 13:40
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К числу приоритетных направлений приходской деятельности церковное краеведение сегодня отнести трудно. Заложенный в нем колоссальный миссионерский потенциал пока еще не задействован в полной мере. Почему это происходит? Каковы основные ошибки в организации краеведческой деятельности на приходах и как их избежать? Об этом «Церковный Вестник» беседует с членом совета Московского общества краеведов Валерием Любартовичем.
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Стартовал паломнический сезон на Валааме
На праздник «Николы Вешнего» 22 мая после Литургии в летнем храме Никольского скита Валаамского монастыря состоялся традиционный крестный ход по водам Ладоги в ознаменование начала паломнического сезона. Накануне этого события на остров пришел первый «Метеор», а Паломническая служба обители уже несколько дней принимает круизные теплоходы со всех уголков России. По окончании первой Литургии в летнем скитском храме игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий с братией и паломниками вознесли молитву о благополучном судовождении и плавании всех в лето сие по водам путешествующих. Так ежегодно открывается навигация монастырского флота.
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Новости
Керчь.Храм Иоанна Предтечи, VIII век. Фото Алексея Реутского
28 марта 2017 г. 16:48
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В Москве представили Концепцию развития религиозного туризма и православного паломничества в Республике Крым

В МИА "Россия сегодня" состоялся видеомост Москва – Симферополь на тему: "Крым – духовный центр Русского мира". Его участникам был представлен проект Концепции развития религиозного туризма и православного паломничества в Республике Крым, разработанный членом комитета Совета Федерации по международным делам, председателем Русской общины Крыма Сергеем Цековым. Документ охватываетисторический, церковный и туристический аспекты заявленной темы.

В своем сообщении Сергей Цеков рассказал, что проект Концепции разрабатывался совместно со специалистами всех трех крымских епархий-  Симферопольской и Крымской, Керченской и Джанкойской. Документ охватывает исторический, церковный и туристический аспекты темы паломничества и туризма. Остановившись кратко на каждом из них, Сергей Цеков, в частности, отметил, что по его данным интерес к православным святыням Крыма постоянно растет и на полуостров от года к году приезжает все больше паломников. Он напомнил, что украинская власть не вкладывала в восстановление православных храмов никаких средств, а вся реставрационная работа велась на частные пожертвования. Представленная Концепция также включает в себя и развитие инфраструктуры полуострова: решение транспортных вопросов (отремонтировать все дороги сенатор пообещал за пять лет), питания, необходимого уровня медицинского обслуживания и гостиничной инфраструктуры. «Реализация Концепции позволит сделать Крым духовным центром всего русского мира»,- подчеркнул сенатор.

По словам заместителя министра курортов и туризма РК Ольга Бурова сообщила, что на территории Крыма находится «свыше 600 духовных паломнических объектов и полуостров имеет все возможности для развития паломничества и религиозного туризма».

По мнению члена совета Императорского православного палестинского общества, президента Международной общественной туристической академии Сергея Житенева, в данной Концепции самое главное - это понимание различия между религиозным туризмом и паломничеством. «Религиозный туризм всегда будет вспомогательным к отдыху или культурно-познавательным поездкам по Крыму. А паломничество — это все-таки целенаправленная поездка, не связанная напрямую с отдыхом. Это поездка к святым, просиявшим на Крымской земле»,- отметил Сергей Житенев. Он также предложил учесть в Концепции такой аспект, как «социальное паломничества», когда государство предусматривает дотации для малоимущих групп населения, не имеющих материальной возможности самостоятельно поехать к святыням Крыма (инвалиды, пенсионеры и т.д.).

По словам Сергея Цекова, для воплощения в жизнь разработанной им Концепции необходимо объединить усилия светской власти и Церкви. «В ближайшее время должно состояться заседание рабочей группы по сохранению культурного наследия при администрации Президента Российской Федерации, на нем мы и будем говорить о механизме реализации Концепции,- отметил Сергей Цеков. - Одни считают, что для этого должна быть государственная программа, другие не уверены, что такую программу удастся принять. Поэтому по механизму реализации будет проводиться серьезная работа».
В мероприятии также приняли участие настоятель Петро-Павловского кафедрального собора города Симферополя, секретарь Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Александр Якушечкин, настоятель храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» п. Азовское, благочинный Джанкойского округа протоиерей Димитрий Прокопенко, секретарь Феодосийской Епархии протоиерей Андрей Яковец.

Подробно о святынях Крыма здесь и здесь.

Справка

Концепция предусматривает создание двух Центров религиозного туризма и паломничества в Симферополе и Севастополе. Их задачами, в частности, станут: максимальная информированность российских и зарубежных религиозных туристов и паломников о святых местах Крыма, создание безопасных и доступных (в плане инфраструктуры) условий их посещения, разработка новых маршрутов, развитие научные исследований в сфере туризма и паломничества, поддержка общественных инициатив по развитию паломнической инфраструктуры, возрождение православных храмов и монастырей, музеефикации древних святых мест; помощь в поиске финансирования «социального направления» религиозного туризма и паломничества, чтобы паломничество стало доступным для детей, молодёжи и малоимущего населения, а также подготовка квалифицированных кадров всех уровней и др. Претворить Концепцию в жизнь планируется на 2017–2027 гг.

Справка.

В Крыму сегодня действуют более 550 православных храмов и 16 монастырей. По данным министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Стрельбицкого в 2016 году Крым посетило 5,6 миллиона туристов. По данным паломнического центра Крымской и Симферопольской епархии, из них около 100 тыс. православных паломников.

28 марта 2017 г. 16:48
Ключевые слова: паломничество, Крым
Также читайте:
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Крым православный. Паломничество по святым местам Тавриды (часть 2)
Крым православный. Паломничество по святым местам Тавриды
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Большая Иоанновская семья
Стартовал паломнический сезон на Валааме
Паломничество по России: маршруты на север и юг, на запад и восток
Доступ паломников к Туринской Плащанице открыт до 24 июня
В Сочи ждут православных паломников
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