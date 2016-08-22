В Москве представили Концепцию развития религиозного туризма и православного паломничества в Республике Крым

В МИА "Россия сегодня" состоялся видеомост Москва – Симферополь на тему: "Крым – духовный центр Русского мира". Его участникам был представлен проект Концепции развития религиозного туризма и православного паломничества в Республике Крым, разработанный членом комитета Совета Федерации по международным делам, председателем Русской общины Крыма Сергеем Цековым. Документ охватываетисторический, церковный и туристический аспекты заявленной темы.

В своем сообщении Сергей Цеков рассказал, что проект Концепции разрабатывался совместно со специалистами всех трех крымских епархий- Симферопольской и Крымской, Керченской и Джанкойской. Документ охватывает исторический, церковный и туристический аспекты темы паломничества и туризма. Остановившись кратко на каждом из них, Сергей Цеков, в частности, отметил, что по его данным интерес к православным святыням Крыма постоянно растет и на полуостров от года к году приезжает все больше паломников. Он напомнил, что украинская власть не вкладывала в восстановление православных храмов никаких средств, а вся реставрационная работа велась на частные пожертвования. Представленная Концепция также включает в себя и развитие инфраструктуры полуострова: решение транспортных вопросов (отремонтировать все дороги сенатор пообещал за пять лет), питания, необходимого уровня медицинского обслуживания и гостиничной инфраструктуры. «Реализация Концепции позволит сделать Крым духовным центром всего русского мира»,- подчеркнул сенатор.