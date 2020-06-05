В Беслане молитвенно помянули погибших при теракте в школе №1

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Статьи на тему
Церковь и общество
Протоиерей Виктор Горбач: «Пандемия проверила на эффективность систему церковной онлайн-коммуникации».
Пандемия коронавируса охватила все регионы России. Не стал исключением и остров Сахалин. На день публикации этого материала в Сахалинской области зарегистрировано 147 заболевших. О том, что изменилось в работе епархии в условиях карантина, какие полезные уроки преподнесла эпидемия и чем православные добровольцы помогли региону, «Журналу Московской Патриархии» рассказал руководитель миссионерского и молодежного отделов Южно-Сахалинской и Курильской епархии, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске протоиерей Виктор Горбач. Материал будет опубликован в 5 номере "Журнала Московской Патриархии".  
5 июня 2020 г. 10:50
28 младенческих жизней сохранили в православном приюте "Нечаянная радость" Екатеринбурга
Сегодня в России отмечается Международный день защиты детей. Немалую роль в этом благородном деле играют и церковные кризисные центры для беременных женщин и матерей с детьми, созданные по всей стране. Так, за четыре с половиной года православный приют для помощи женщинам с детьми в кризисной ситуации «Нечаянная радость» в Екатеринбурге сохранил от аборта 28 младенческих жизней. Всего же за этот период здесь помогли 54 мамам (30% из них были беременны) и 81 ребенку, оказавшимся без жилья и средств к существованию.
1 июня 2020 г. 09:50
память
Голоса минувших эпох ожили в уникальном документально-анимационном проекте Ирины и Михаила Разумовских
Сегодня, 26 августа, в российской столице представлен первый сезон документально-анимационного сериала «Живые мемории», в основе которого – воспоминания и размышления россиян разных лет о своей Родине. Десять серий, каждая продолжительностью от семи до десяти минут, представляет собой анимационный фильм с отрывками ранее изданных воспоминаний, начитанными известными актерами в сопровождении оригинального музыкального трека. Московская премьера мини-сериала на большом экране состоится 28 сентября в кинотеатре «Пионер», на 15 октября намечена онлайн-премьера на официальном канале «Кто мы. Медиа», а в декабре пройдет «живой» спектакль на основе сценариев всех серий в театре Сергея Женовача «Студия театрального искусства».
26 августа 2020 г. 23:15
Остаюсь среди христиан навсегда
В марте 2020 года в соборе Новомучеников и исповедников Церкви Русской в чине священноисповедника был прославлен священник Вятской губернии протоиерей Николай Флоров. Он скончался 3 июля 1933 года – в день освобождения из вятской тюрьмы. О судьбе потомственного священника и талантливого проповедника, немало потрудившегося на педагогическом поприще, стало известно случайно. Сестры обители Владимирской иконы Божией Матери села Пиксур Даровского района Кировской области обнаружили принадлежавшие ему бумаги на чердаке полуразрушенного здания.
10 июля 2020 г. 10:00
30 июня в Тверской области откроется Ржевский мемориал советскому солдату
30 июня в Ржевском районе возле деревни Хорошево состоится торжественное открытие мемориала советскому солдату. Ожидается, что в мероприятии примут участие президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
26 июня 2020 г. 15:54
Молись, но за победу немецкого воинства
Жизнь Церкви, положение верующих и служение законных иерархов на оккупированных нацистскими войсками территориях бывших союзных республик продолжают оставаться предметом научного интереса современных историков. В советскую эпоху серьезное изучение этих вопросов как светскими, так и церковными специалистами было невозможно, в новейшее же время основные усилия российских исследователей оказались сосредоточены на событиях, происходивших на территории РСФСР. Между тем и в Украинской ССР, на оккупированных гитлеровской Германией территориях, церковная жизнь 1941–1944 годов была полна драматических коллизий. О том, как в Херсонской области вынужденный коллаборационизм священники компенсировали спасением евреев и красноармейцев, рассказывает клирик Новокаховской епархии Украинской Православной Церкви иеромонах Иустин (Юревич).
22 июня 2020 г. 14:00
Святитель Лука Крымский: тамбовское наследие и наследники
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) — один из самых почитаемых святых, прославленных Русской Церковью на рубеже XX–ХХI веков. Уважение и любовь народа он снискал своим ревностным служением Богу и людям, неустанной архиерейской деятельностью, самоотверженным врачебным трудом, проникновенными проповедями и глубокими научными исследованиями в медицине. Его неординарная личность гармонично объединяла в себе нравственные качества духовного лица и профессионализм хирурга, талант богослова и профессорский кругозор. Благодарные и теплые воспоминания о нем хранили тамбовчане, которые молились с ним в храмах, ассистировали во время операций, пересекались с ним на жизненном пути.
10 июня 2020 г. 13:00
Великая Отечественная война и «новая религиозная политика»
Торжества, посвященные Великой Отечественной войне, 75 лет победоносного завершения которой отмечается в нынешнем году, в связи с известными событиями перенесены на конец июня. А это значит, публикации на эту тему по прежнему сохраняют свою актуальность. Наши авторы продолжают не только вспоминать о величии подвига тех, кто приближал разгром фашистской Германии и ее сателлитов. Но также вновь и вновь задумываться над вопросом, почему в последние десятилетия получают широкое распространение, популяризируются всевозможные мифы о войне, Сталине, его церковном «обращении» к вере и «возрождении» им Русской Православной Церкви. PDF-версия.  
27 мая 2020 г. 16:45
Новости
Фото Феликса Киреева
1 сентября 2020 г. 19:01
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В Беслане молитвенно помянули погибших при теракте в школе №1

1 сентября архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид совершил заупокойную литию по погибшим в Бесланском теракте. Шестнадцать лет назад боевики захватили школу в Североосетинском Беслане.

Траурные мероприятия в Беслане начинаются 1 сентября в 9:15 со школьного звонка. Именно в это время террористы ворвались во двор школы, где проходила праздничная линейка по случаю начала учебного года. Заложниками террористов стали 1128 человек – большинство из них дети.

Архиепископ Леонид в сопровождении клириков Владикавказской и Аланской епархии посетил мемориал, расположенный на месте школы и возложил цветы к поклонному кресту, который установлен в бывшем спортзале. На этом самом месте, где террористы в течении трех дней удерживали заложников – была совершена заупокойная служба. После правящий архиерей отслужил литию у памятной плиты, установленной на месте гибели Героя России подполковника Димитрия Разумовского, начальника отделения спецподразделения «Вымпел», погибшего при освобождении заложников.

Траурные мероприятия в Беслане продолжатся три дня. 3 сентября – в самый тяжелый день, когда погибло большинство заложников - архиепископ Леонид возглавит Божественную Литургию, которая традиционно совершается в бывшем спортзале Бесланской школы. Затем клирики Владикавказской и Аланской епархии примут участие в крестном ходе от школы к «Городу Ангелов», кладбищу, на котором захоронены все жертвы теракта, где также будет отслужена заупокойная лития у памятника Древо Скорби.

Справка

Утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки в школе №1 города Беслана, посвящённой началу учебного года, в школу ворвалась банда террористов. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании школы 1128 человек заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. При штурме здания все бандиты (кроме одного), были уничтожены. В результате теракта погибло, включая спасателей, 333 человека. Из них 186 детей, 800 получили ранения, некоторые на всю жизнь остались инвалидами.  

 

Дзерасса Биазарти
1 сентября 2020 г. 19:01
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