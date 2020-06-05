В Беслане молитвенно помянули погибших при теракте в школе №1

1 сентября архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид совершил заупокойную литию по погибшим в Бесланском теракте. Шестнадцать лет назад боевики захватили школу в Североосетинском Беслане.

Траурные мероприятия в Беслане начинаются 1 сентября в 9:15 со школьного звонка. Именно в это время террористы ворвались во двор школы, где проходила праздничная линейка по случаю начала учебного года. Заложниками террористов стали 1128 человек – большинство из них дети.

Архиепископ Леонид в сопровождении клириков Владикавказской и Аланской епархии посетил мемориал, расположенный на месте школы и возложил цветы к поклонному кресту, который установлен в бывшем спортзале. На этом самом месте, где террористы в течении трех дней удерживали заложников – была совершена заупокойная служба. После правящий архиерей отслужил литию у памятной плиты, установленной на месте гибели Героя России подполковника Димитрия Разумовского, начальника отделения спецподразделения «Вымпел», погибшего при освобождении заложников.

Траурные мероприятия в Беслане продолжатся три дня. 3 сентября – в самый тяжелый день, когда погибло большинство заложников - архиепископ Леонид возглавит Божественную Литургию, которая традиционно совершается в бывшем спортзале Бесланской школы. Затем клирики Владикавказской и Аланской епархии примут участие в крестном ходе от школы к «Городу Ангелов», кладбищу, на котором захоронены все жертвы теракта, где также будет отслужена заупокойная лития у памятника Древо Скорби.

Справка

Утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки в школе №1 города Беслана, посвящённой началу учебного года, в школу ворвалась банда террористов. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании школы 1128 человек заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. При штурме здания все бандиты (кроме одного), были уничтожены. В результате теракта погибло, включая спасателей, 333 человека. Из них 186 детей, 800 получили ранения, некоторые на всю жизнь остались инвалидами.