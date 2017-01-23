Четверть всех детских воскресных школ приходится на семь епархий

В рамках конференции «Вопросы катехизации» Международных Рождественских образовательных чтений оглашены предварительные итоги аттестации воскресных школ для детей, проводившейся в соответствии с циркулярным письмом управляющего делами Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия во всех 183 епархиях и занявшей полтора года. По приведенным заведующим сектором катехизации профильного синодального отдела Дениса Туголукова данным, ответы удалось получить из 170 епархий; 148 из них содержали полные епархиальные реестры воскресных школ, и еще 13 – более-менее подробную информацию о них.

Как курьез Денис Александрович привел факт ответа одной из не относящейся к «молчуньям» епархий, где официально заявили, что воскресных школ у них... нет вовсе. Мол, трижды пытались открыть при кафедральном соборе, но «невоцерковленные преподаватели всех детей распугали».

Что же касается 161 епархии, предоставившей сведения о своих детских воскресных школах, там общее количество подобных учреждений составляет 5790 (в это число включены 348 школ Московской городской епархии, где аттестация еще продолжается). Более двух третей из них – 68% – составляют учебно-воспитательные группы. Среди остальных львиная доля приходится на воскресные школы без образования юридического лица, а в статусе центров дополнительного образования детей функционируют лишь 25 церковных учреждений.

Четверть всех воскресных школ приходится на семерку епархий-лидеров (Московские областную и городскую, Ростовскую, Екатеринодарскую, Екатеринбургскую, Санкт-Петербургскую и Липецкую). Среднеепархиальное количество воскресных школ составляет 36 (без учета «большой семерки» - 27). В средней воскресной школе без образования юридического лица учатся 43 ребенка и преподают 6 педагогов, в учебно-воспитательных группах соответствующие показатели достигают 22 и 4 чел.

Отметим: 29 декабря прошлого года Высший Церковный Совет принял новый текст положения о воскресных школах для детей и новую версию образовательного стандарта для этих учреждений. В соответствии с данными документами, которые должен утвердить Священный Синод, разделения на учебно-воспитательные группы и воскресные школы без образования юридического лица отныне не будет; зарегистрировавшимся же в качестве отдельного юрлица образовательным учреждениям придется преобразоваться в учреждения дополнительного образования детей и озаботиться получением лицензии на образовательную деятельность (доныне в вопросе лицензирования закон делал для них исключение как для обучающих детей основам религии).