Четверть всех детских воскресных школ приходится на семь епархий

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Статьи на тему
образование
Митрополит Меркурий: Международные Рождественские образовательные чтения — эпиграф к жизни Церкви на ближайший год
XXV Международные Рождественские чтения, которые пройдут 25–27 января 2017 года в Москве, станут ­юбилейными. За четверть века они преодолели путь от профессиональной учительской конференции до крупнейшего международного форума. Что удалось сделать за эти годы, какие общественно важные вопросы помогают решить Чтения и в каком направлении они будут развиваться дальше, «Журналу Московской Патриархии» рассказал председатель оргкомитета Рождественских чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. PDF-версия
23 января 2017 г. 14:40
Самый молодой ректор
20 ноября Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 70 лет. Наш сайт начинает серию публикаций, посвященных юбилею Предстоятеля Русской Православной Церкви. В этом материале мы расскажем о служении Святейшего Патриарха на посту ректора Ленинградской духовной академии, на который он, будучи архимандритом, был назначен решением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода 26 декабря 1974 года в возрасте 28 лет. ПДФ-версия.
15 ноября 2016 г.
Прикосновение к эпохе. В Манеже открыта выставка «Россия – моя история. 1945-2016»
В Манеже проходит выставка «Россия – моя история. 1945-2016», завершающая четырехлетний цикл, посвящённый истории России. Примечательна она тем, что ее экспонаты - все до единого- виртуальные. Проект освещает один из самых драматичных, и ближайший к нам период истории – послевоенный СССР и историю России наших дней. Организаторы заявляют, что главная цель – вызвать интерес к истории у всех поколений, предложив оригинальный способ подачи экспозиции.
9 ноября 2016 г. 12:35
Зачем физику теология
Кафедра теологии в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» была создана осенью 2012 года. Но в обществе не утихает дискуссия, нужны ли богословские подразделения в структуре светских российских вузов, хотя, казалось бы, их в стране уже несколько десятков и они стали уже неотъемлемой частью вузовской жизни. А вопрос «зачем физику теология?» (равно как и философия, социология и эстетика) нет-нет да и поднимается в средствах массовой информации. Журнал задал этот вопрос заместителю заведующего кафедрой теологии НИЯУ МИФИ доценту, кандидату физико-математических наук, кандидату богословия иеромонаху Родиону (Ларионову).
19 октября 2016 г.
400 лет Киевским духовным школам
Киевским духовным школам исполняется 400 лет. Журнал Московской Патриархии представил читателям несколько материалов, посвященных истории и современному положению Киевской духовной академии и семинарии. Вы имеете возможность познакомиться с pdf этих статей.
22 марта 2016 г.
Митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий: Деятельность духовных школ должна основываться на принципах системности
Помогая людям, находящимися в психологическом кризисе нельзя механически советы святых отцов и использовать их практику, отметил митрополит Игнатий. Нужно помнить: их глубокие покаянные молитвы, уничиженный настрой рождались в свете открывшейся им непостижимой Христовой любви. И свою нечистоту они увидели именно на этом фоне.
1 февраля 2016 г. 13:04
Мониторинг ОРКСЭ: каждая пятая программа обучения некачественная, каждый четырнадцатый опрошенный родитель говорит о несоблюдении добровольности при выборе модуля
Рабочая программа Рождественских образовательных чтений началась 22 января в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя с IV конференции учителей ОПК столичного региона. После приветствий глав областного и городского епархиальных отделов религиозного образования и катехизации епископа Зарайского Константина и иеромонаха Онисима (Бамблевского), председателя комиссии по образованию Мосгордумы Антона Молева и чиновников профильных структур исполнительной власти Москвы и Подмосковья с основным докладом выступил ректор Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Евгений Малеванов. Он познакомил собравшихся с результатами мониторинга преподавания Основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в четвертых классах российских общеобразовательных средних школ.
24 января 2016 г. 23:00
Киевские духовные школы: четыре столетия служения Церкви
В 2015 году Украинская Православная Церковь широко отмечала 400-летие Киевских духовных школ. Самобытная образовательная традиция, начало которой было положено в Киеве, оказала огромное влияние на развитие Православия не только на Украине, но и далеко за ее пределами. Проректор Киевской духовной академии по научно-богословской работе Владимир Бурега рассказывает об истории Киевских духовных школ, их ректорах, преподавателях и выпускниках, среди которых не мало прославленных в лике святых.  
25 декабря 2015 г. 12:40
Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний: Верность православной традиции и открытость современному миру
В 2015 году Украинская Православная Церковь широко отмечала 400-летие Киевских духовных школ. Самобытная образовательная традиция, начало которой было положено в Киеве, оказала огром­ное влияние на развитие Православия не только на Украине, но и далеко за ее пределами. За минувшие четыре столетия неоднократно менялось название школ, их статус, внутреннее устройство и учебные программы. Однако в Киеве всегда стремились сохранить преемство образова­тельной традиции, восходящей к началу XVII века. С ректором Киевской духовной академии беседует ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин
12 декабря 2015 г. 13:00
Новости
На заседании секции
29 января 2017 г. 17:59
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Четверть всех детских воскресных школ приходится на семь епархий

В рамках конференции «Вопросы катехизации» Международных Рождественских образовательных чтений оглашены предварительные итоги аттестации воскресных школ для детей, проводившейся в соответствии с циркулярным письмом управляющего делами Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия во всех 183 епархиях и занявшей полтора года. По приведенным заведующим сектором катехизации профильного синодального отдела Дениса Туголукова данным, ответы удалось получить из 170 епархий; 148 из них содержали полные епархиальные реестры воскресных школ, и еще 13 – более-менее подробную информацию о них.

Как курьез Денис Александрович привел факт ответа одной из не относящейся к «молчуньям» епархий, где официально заявили, что воскресных школ у них... нет вовсе. Мол, трижды пытались открыть при кафедральном соборе, но «невоцерковленные преподаватели всех детей распугали».

Что же касается 161 епархии, предоставившей сведения о своих детских воскресных школах, там общее количество подобных учреждений составляет 5790 (в это число включены 348 школ Московской городской епархии, где аттестация еще продолжается). Более двух третей из них – 68% – составляют учебно-воспитательные группы. Среди остальных львиная доля приходится на воскресные школы без образования юридического лица, а в статусе центров дополнительного образования детей функционируют лишь 25 церковных учреждений.

Четверть всех воскресных школ приходится на семерку епархий-лидеров (Московские областную и городскую, Ростовскую, Екатеринодарскую, Екатеринбургскую, Санкт-Петербургскую и Липецкую). Среднеепархиальное количество воскресных школ составляет 36 (без учета «большой семерки» - 27). В средней воскресной школе без образования юридического лица учатся 43 ребенка и преподают 6 педагогов, в учебно-воспитательных группах соответствующие показатели достигают 22 и 4 чел.

Отметим: 29 декабря прошлого года Высший Церковный Совет принял новый текст положения о воскресных школах для детей и новую версию образовательного стандарта для этих учреждений. В соответствии с данными документами, которые должен утвердить Священный Синод, разделения на учебно-воспитательные группы и воскресные школы без образования юридического лица отныне не будет; зарегистрировавшимся же в качестве отдельного юрлица образовательным учреждениям придется преобразоваться в учреждения дополнительного образования детей и озаботиться получением лицензии на образовательную деятельность (доныне в вопросе лицензирования закон делал для них исключение как для обучающих детей основам религии).

29 января 2017 г. 17:59
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Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний: Верность православной традиции и открытость современному миру
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О прошлом и будущем крестных ходов, о молитвенных шествиях за рубежом, можно ли «Бессмертный полк» назвать крестным ходом и как ему обрести православную составляющую, какую роль должен сыграть в развитии крестных ходов православный общественный совет по организации крестных ходов (ПОСОКХ) говорили на XXV Рождественских Чтениях участники секции «Крестный ход: история, современность и развитие».  
29 января 2017 г. 16:01
В Зачатьевском монастыре, в рамках XXV Рождественских Чтений, прошли мероприятия, посвященные теме монашества
В Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре состоялось пленарное заседание секции Рождественских Чтений «Древние монашеские традиции в условиях современности». Его участники говорили о решениях Поместного собора 1917-18 гг., русских святых подвижниках благочестия ХХ века, значении подвига новомученников в России для Вселенского Православия и гонениях на монашество в Грузии.  
27 января 2017 г. 17:00
Как лучше увековечить память пострадавших в годы гонений
Вчера, 26 января, в рамках конференции «Прославление и почитание святых» Международных рождественских образовательных чтений на секции «Увековечение памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской и всех пострадавших в годы гонений» состоялся обмен мнениями священнослужителей, сотрудников синодальных структур, ученых-историков и специалистов музейного дела. С сообщениями выступили представители Московской (областной), Московской (городской), Саратовской, Пензенской, Выборгской и Новосибирской епархий.
27 января 2017 г. 16:30
На Рождественских чтениях обсудили проблемы прославления святых и почитания новомучеников в современных исторических условиях
Сегодня, 26 января, в рамках конференции «Прославление и почитание святых. Новомученики и исповедники Церкви Русской и их почитание в России и Зарубежье» в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялась широкая экспертная дискуссия по вопросам канонизации святых и почитания уже прославленных в лике новомучеников и исповедников угодников Божиих. С развернутыми сообщениями, приуроченными к 100-летию трагических революционных событий, выступили секретарь Комиссии по канонизации святых Рязанской митрополии монахиня Мелетия (Панкова) – о первомученике Иоанне Царскосельском (Кочурове; + 1917); член Союза писателей России Артем Маркелов – о первых новомучениках Вятской земли протоиерее Павле Дернове и трех его сыновьях (+ 1918); член Комиссии по канонизации святых Симферопольской и Крымской епархии протодиакон Василий Марущак – о святителе Антонии Абашидзе (+ 1942); настоятельница Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря игумения Домника (Коробейникова) – о верных слугах августейшего семейства последнего российского императора генерале Илье Татищеве (+1918) и наставнике юного цесаревича матросе Клементии Нагорном (+1918).
26 января 2017 г. 19:45
Причины русских революций обсудили в Высоко-Петровском монастыре
В Высоко-Петровском монастыре состоялось одно из первых мероприятий XXV Рождественских чтений - круглый стол «Диалог с историей: мы и российская революция 1917 года», на котором ученые, политики, педагоги и духовенство разбирались в причинах февральской и октябрьской революций, можно ли считать эти события государственным переворотом, какую роль в захвате власти большевиками сыграли армия и флот и когда закончилась русская революция?    
24 января 2017 г. 22:08