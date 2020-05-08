Архимандрит Амвросий (Юрасов): "Переживать не надо. Надо Бога благодарить, да радоваться"

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Статьи на тему
память
Храмы у Дороги жизни
Одна из героических страниц Великой Отечественной войны — это труд тех, кто стремился спасти людей от гибели в блокадном Ленинграде. Среди них не только те, кто доставлял в осажденный город грузы и вывозил блокадников на Большую землю, защищал небо от вражеской авиации, но и те, кто работал в мастерских по ремонту автотранспорта и авиационных двигателей, спасал в эвакуационных пунктах обессиленных от голода ленинградцев. Однако мало кто знает, что этими мастерскими и госпиталями на другом берегу Ладоги стали храмы, закрытые в 1930-х годах. Четыре из них оказались в непосредственной близости от линии Волховского и в зоне действия Ленинградского фронтов и сегодня находятся в Тихвинской епархии. PDF-версия
8 мая 2020 г. 10:57
Ржевский мемориал советскому солдату готов к открытию
9 мая в год 75-летия Великой победы в поселке Хорошево (Тверская область) планировалось открыть мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны. Возведение памятника началось по инициативе ветеранов Ржевской битвы, которые в 1942-1943 гг. сумели удержать этот стратегический рубеж, обескровив силы гитлеровской группы армий «Центр». Но из-за эпидемии торжественные мероприятия пришлось отложить. Между тем, памятник готов к открытию, и накануне праздника автор скульптуры Андрей Коробцов рассказал «Журналу Московской Патриархии» о своей работе.
7 мая 2020 г. 11:57
Молитва над ратным полем
День Победы, который мы все будем скоро отмечать - это особенный праздник, потому что победа над врагом никогда еще не давалась нам числом миллионных жерт. И неизвестно, удалось ли нашим отцам, дедам и прадедам выстоять, если бы о них не молились их матери, жены и сестры, если бы не самопожертвование, с которым они отдавали жизни на поле брани. Русская Православная Церковь всегда поминала и чтила память погибших за свободу и независимость Отечества, возводя на месте самых кровопролитных боев храмы, часовни и монастыри. И один из этих монастырей - это Спасо-Богородицкий Одигитриевский женский монастырь, строящийся сегодня на месте Вяземского котла. PDF-версия
4 мая 2020 г. 09:30
В Переславской епархии состоялись богослужения в рамках акции «Пасха в каждом храме»
На Пасхальной неделе в Переславской епархии в нескольких полуразрушенных сельских храмах, где уже давно не звучала молитва, состоялись пасхальные богослужения.  
2 мая 2020 г. 15:06
Златоустовская обитель: вехи истории и будущее
В промежутке между празднованиями перенесения честных мощей святителя Иоанна Златоуста и памяти трех вселенских святителей "Церковный Вестник" анонсирует публикацию в третьем, мартовском номере "Журнала Московской Патриархии" об изучении и музеефикации наследия московского Златоустова монастыря.
11 февраля 2020 г. 17:00
Мое оружие — Евангелие и религия, ими я и воюю
Решением Священного Синода от 4 апреля 2019 года (журнал № 31) священник Николай Заварин включен в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Решение это немного выбивается из ряда ему подобных, и вот почему. Ранее, 28 декабря 2018 года, синодальным решением (см. журнал № 124) вопрос о канонизации отца Николая Заварина выносился на рассмотрение Архиерейского Собора. Почему же Синод вернулся к нему, не дожидаясь созыва Собора? Поступившая от профильной синодальной комиссии дополнительная информация оказалась настолько полной и всеобъемлющей, что сняла все вопросы по предлагавшейся к общецерковному почитанию кандидатуре. А возглавляющий этот орган епископ Троицкий Панкратий на посвященной канонизации святых секции Рождественских чтений — 2019 даже поставил в пример работу по формированию необходимого корпуса документов, заметив, что в свете нынешних требований ее можно рассматривать едва ли не как образцовую. Опытом по подготовке бумаг для канонизации новомученика делится игумения Владимирского монастыря в селе Пиксур (Яранская епархия Вятской митрополии) Варвара (Скворцова), руководившая этой деятельностью. PDF-версия
7 февраля 2020 г. 12:00
Жизнь по Евангелию
8 октября 2019 года архимандриту Кириллу (Павлову), одному из самых почитаемых пастырей наших дней, исполнилось бы 100 лет. К этой памятной дате в издательстве Троице-Сергиевой лавры приурочен выход книги, в которой воспоминаниями о старце поделились его духовные чада — пастыри и архипастыри Русской Православной Церкви. Им выпало счастье жить под духовным руководством отца Кирилла в святой обители. Материал для книги собирался в течение 10 лет. Юбилей отца Кирилла — это еще один прекрасный повод вспомнить о человеке, сохранившем преемственность традиции старчества в современном монашестве. PDF-версия.     
23 декабря 2019 г. 14:31
Луч света над Чудским озером
Через два года в России отметят восьмивековой юбилей со дня рождения святого благоверного Александра Невского. В двух организационных комитетах по подготовке юбилейных мероприятий, созданных под эгидой Церкви и государства, кипит работа, сверстана предварительная программа празднований. Уже сейчас в ней 130 пунктов, а главные события намечены на 2021 год. Это посвященные воину, правителю и дипломату Международные Рождест­венские образовательные чтения и выставка «Православная Русь — к Дню народного единства», серия научно-богословских конференций, фестиваль «Русский мир» у стен Троице-Сергиевой лавры, премьера полнометражного анимационного фильма и работа над новой игровой кинолентой, запуск детского туристического маршрута по мемориальным местам святого великого князя. PDF-версия
20 декабря 2019 г. 16:59
Казачество в годы Гражданской войны: тема Исхода на научной конференции и историко-документальной выставке в Российском государственном архиве социально-политической истории
Вчера, 6 ноября, в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) открылись одноименные научная конференция и историко-документальная конференция «Казачество в годы Гражданской войны. Исход», посвященные 100-летию с начала политики расказачивания и первой эвакуации отступавших белых частей из Новороссийска. Аудитория услышала приветствия представителей федеральных органов власти, потомков казаков-эмигрантов, казаков реестровых формирований и общественных объединений различных российских регионов. На пленарном заседании прозвучали доклады отечественных и зарубежных ученых, специализирующихся на теме истории казачества, в том числе из РГАСПИ, Донского государственного технического университета, Кубанского государственного университета, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первого казачьего университета), Дома Русского зарубежья им. А.И. Солженицына, Московской духовной академии.
7 ноября 2019 г. 17:59
Новости
Фото:eg.ru
7 мая 2020 г. 16:57
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Архимандрит Амвросий (Юрасов): "Переживать не надо. Надо Бога благодарить, да радоваться"

В больнице г. Иваново на 82-м году жизни 7 мая скончался духовник Ивановского Свято-Введенского женского монастыря архимандрит Амвросий (Юрасов). Утром батюшку причастили, и через 2 часа он отошел ко Господу. Как рассказала «Журналу Московской Патриархии» насельница обители монахиня Людмила (Петрова), отец Амвросий был госпитализирован в понедельник 4 мая с диагнозом двусторонняя пневмония.

«В субботу у батюшки поднялась температура до 38 градусов и держалась все выходные. В понедельник состояние отца Амвросия ухудшилось, температура повысилась до 39. И его сразу же отвезли в больницу,- говорит матушка Людмила. - Три дня он был на «кислороде» (дышал в кислородную маску), температура то снижалась до 38, то опять поднималась до 39. Вчера вечером, когда мы созванивались, я спросила его о здоровье. Он ответил очень уверенно: «У меня все на высшем уровне!». Это были последние слова, которые я от него услышала. А сегодня утром я позвонила, и мне сказали, что у него снизилась сатурация (показатель, отражающий процент насыщения гемоглобина кислородом, норма 96-98%- Прим.ред.). И его перевели на ИВЛ». По словам матушки, ничто не предвещало такого исхода, все произошло очень стремительно.Отец Амвросий был очень осторожен, соблюдал в монастыре все медицинские предписания.
Прихожан в монастыре в последнее время практически не было. С понедельника Свято-Введенский женский монастырь закрыт на карантин.

В блоге отца Амвросия размещена видеозапись, сделанная за несколько часов до его смерти. «Батюшка, за вас люди переживают, как вы себя чувствуете?» - спрашивает голос за кадром.
«Переживать не надо, надо Бога благодарить да радоваться. Что Бог не делает, все к лучшему. И лечиться надо!».

Редакция «Журнала Московской Патриархии» выражает глубокие соболезнования игуменье и насельницам обители в связи с тяжелой утратой.

Справка.
Архимандрит Амвросий (в миру Александр Игнатьевич Юрасов) родился 8 сентября 1938 года в селе Огни (Алтайский край). Работал на шахте, служил в армии. В 1965 году поступил в Московскую духовную семинарию, в 1968 году был пострижен в монашество, на следующий год принял сан иеромонаха. В 1975 году закончил Московскую духовную академию. Под давлением советских властей за активную, по мнению местного уполномоченного по делам религий, проповедь Христа был отчислен из Троице-Сергиевой Лавры и переведен в Почаевскую Лавру, где был рукоположен в сан игумена. Там он также стал популярен среди паствы, чем вновь привлек к себе внимание органов. В 1981 году отец Амвросий был вынужден покинуть Лавру, и скрываться от преследований, т. к. на него завели уголовное дело «о распространении и размножении религиозной литературы». Один из послушников обители передал КГБ принадлежавшую отцу Амвросию религиозную литературу, в том числе и размноженные на ротапринте молитвословы*. Отец Амвросий нашел новое пристанище на Кавказе, близ Сухуми. Затем жил в Бийске, Барнауле, Алма-Ате, Чимкенте, Ташкенте, Джамбае и Джамбуле. В августе 1983 года епископом Ивановским и Кинешемским Амвросием (Щуровым) был принят в Ивановскую епархию. Весной 1990 года был назначен настоятелем возвращённого епархии Введенского храма в Иванове, приход которого указом Патриарха Алексия II от 27 марта 1991 года был обращён во Введенский женский монастырь. До конца жизни оставался духовником обители.
)* Журнал «Православная Русь», 1982 год.
Редакция благодарит историка А.А.Кострюкова за помощь в подготовке справки.

7 мая 2020 г. 16:57
Ключевые слова: День Победы
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7 мая 2020 г. 12:48
Тактика лояльности и сопротивления: как будущий Патриарх Пимен управлял Костромской епархией
      Диссиденты-писатели и диссиденты-священники 1960 - 1970-х годов упрекали Церковь в лице Патриарха Пимена в молчании по поводу фактов гонения на религию в СССР. Но костромской период служения епископа Пимена свидетельствует об обратном, а именно о его бескомпромиссной позиции по отстаиванию интересов Церкви и духовенства. О его дипломатических, организаторских и человеческих достоинствах говорят документы Костромского областного государственного архива. В условиях жесткого контроля идеологических органов будущий Патриарх, будучи лояльным по отношению к государству, занял твердую позицию по ряду принципиальных вопросов, касающихся деятельности духовенства. Его требовательность по отношению к внутренней дисциплине и проповеднической миссии священнослужителей принесла свои плоды: религиозность населения в регионе возросла. Тактика, взятая на вооружение епископом в Костромской епархии, оправдала себя и на общецерковном уровне и создала предпосылки для возрождения Церкви в 1990-е годы. (Материал будет опубликован в майском номере (№5, 2020) "Журнала Московской Патриархии")  
5 мая 2020 г. 11:39
Сим победиши
      В издательстве «Познание» вышла в свет новая книга историка М. В. Шкаровского о Великой Отечественной войне «Господь дарует нам Победу». Автор в беспристрастной форме, опираясь только на факты, анализирует роль Церкви в победе над немецким нацизмом. Почему только война, поставившая советское государство на край катастрофы, заставила руководство страны несколько смягчить политику в отношении Церкви? Какой на самом деле была религиозная политика нацистов и почему стало возможным возрождение Православия на оккупированных территориях? Об этом в интервью «Журналу Московской Патриархии» рассказал главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга доктор исторических наук Михаил Шкаровский.  PDF-версия    
30 апреля 2020 г. 15:04
Состояние госпитализированного наместника Жировичского монастыря архиепископа Гурия стабильное
На сегодня, 23 апреля, состояние наместника Жировичского монастыря архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия стабильное. Температура у него 36,6. Он чувствует себя относительно удовлетворительно. Как уже сообщалось ранее, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий был госпитализирован в Гродненской больнице после ночного Пасхального богослужения с температурой 38,4 и с диагнозом «пневмония».
23 апреля 2020 г. 14:38
Протоиерей Иоанн Кудрявцев: «Священник всегда в группе риска»
В связи с эпидемией коронавируса, охватившей Россию, в Синодальном отделе по благотворительности сформирована группа священников, специально подготовленных для окормления больных с COVID-19. Об особенностях служения в условиях эпидемии «Журналу Московской Патриархии» рассказал заместитель председателя Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы, настоятель храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле протоиерей Иоанн Кудрявцев.
21 апреля 2020 г. 18:30