Архимандрит Амвросий (Юрасов): "Переживать не надо. Надо Бога благодарить, да радоваться"

В больнице г. Иваново на 82-м году жизни 7 мая скончался духовник Ивановского Свято-Введенского женского монастыря архимандрит Амвросий (Юрасов). Утром батюшку причастили, и через 2 часа он отошел ко Господу. Как рассказала «Журналу Московской Патриархии» насельница обители монахиня Людмила (Петрова), отец Амвросий был госпитализирован в понедельник 4 мая с диагнозом двусторонняя пневмония.



«В субботу у батюшки поднялась температура до 38 градусов и держалась все выходные. В понедельник состояние отца Амвросия ухудшилось, температура повысилась до 39. И его сразу же отвезли в больницу,- говорит матушка Людмила. - Три дня он был на «кислороде» (дышал в кислородную маску), температура то снижалась до 38, то опять поднималась до 39. Вчера вечером, когда мы созванивались, я спросила его о здоровье. Он ответил очень уверенно: «У меня все на высшем уровне!». Это были последние слова, которые я от него услышала. А сегодня утром я позвонила, и мне сказали, что у него снизилась сатурация (показатель, отражающий процент насыщения гемоглобина кислородом, норма 96-98%- Прим.ред.). И его перевели на ИВЛ». По словам матушки, ничто не предвещало такого исхода, все произошло очень стремительно.Отец Амвросий был очень осторожен, соблюдал в монастыре все медицинские предписания.

Прихожан в монастыре в последнее время практически не было. С понедельника Свято-Введенский женский монастырь закрыт на карантин.

В блоге отца Амвросия размещена видеозапись, сделанная за несколько часов до его смерти. «Батюшка, за вас люди переживают, как вы себя чувствуете?» - спрашивает голос за кадром.

«Переживать не надо, надо Бога благодарить да радоваться. Что Бог не делает, все к лучшему. И лечиться надо!».



Редакция «Журнала Московской Патриархии» выражает глубокие соболезнования игуменье и насельницам обители в связи с тяжелой утратой.



Справка.

Архимандрит Амвросий (в миру Александр Игнатьевич Юрасов) родился 8 сентября 1938 года в селе Огни (Алтайский край). Работал на шахте, служил в армии. В 1965 году поступил в Московскую духовную семинарию, в 1968 году был пострижен в монашество, на следующий год принял сан иеромонаха. В 1975 году закончил Московскую духовную академию. Под давлением советских властей за активную, по мнению местного уполномоченного по делам религий, проповедь Христа был отчислен из Троице-Сергиевой Лавры и переведен в Почаевскую Лавру, где был рукоположен в сан игумена. Там он также стал популярен среди паствы, чем вновь привлек к себе внимание органов. В 1981 году отец Амвросий был вынужден покинуть Лавру, и скрываться от преследований, т. к. на него завели уголовное дело «о распространении и размножении религиозной литературы». Один из послушников обители передал КГБ принадлежавшую отцу Амвросию религиозную литературу, в том числе и размноженные на ротапринте молитвословы*. Отец Амвросий нашел новое пристанище на Кавказе, близ Сухуми. Затем жил в Бийске, Барнауле, Алма-Ате, Чимкенте, Ташкенте, Джамбае и Джамбуле. В августе 1983 года епископом Ивановским и Кинешемским Амвросием (Щуровым) был принят в Ивановскую епархию. Весной 1990 года был назначен настоятелем возвращённого епархии Введенского храма в Иванове, приход которого указом Патриарха Алексия II от 27 марта 1991 года был обращён во Введенский женский монастырь. До конца жизни оставался духовником обители.

)* Журнал «Православная Русь», 1982 год.

Редакция благодарит историка А.А.Кострюкова за помощь в подготовке справки.