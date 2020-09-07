В ПСТГУ состоялась научная конференция, предваряющая восьмивековой юбилей со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского

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Статьи на тему
память
Невский пятачок. Взыскание погибших
8 сентября 1941 года началась Ленинградская блокада. Одним из плацдармов, с которых советские войска пытались прорвать блокаду стал Невский пятачок (см.справку). В годы Великой Отечественной ­войны здесь, по обе стороны Невы, было убито и утонуло при переправе 120 тысяч советских воинов. В память об их подвиге создан мемориал, два музея, возведены поклонные кресты, часовни и храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на правом берегу Невы в пос.Невская Дубровка, где поименно поминают около 40 тысяч погибших воинов. Как появилась книга памяти, какие святыни хранятся в Дубровском храме и какие возможности для миссии среди школьников предоставляет поисковая работа, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказали в поселке Невская Дубровка.  ПДФ- версия
7 сентября 2020 г. 18:14
В Беслане молитвенно помянули погибших при теракте в школе №1
1 сентября архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид совершил заупокойную литию по погибшим в Бесланском теракте. Шестнадцать лет назад боевики захватили школу в Североосетинском Беслане. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании школы 1128 человек заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. 
1 сентября 2020 г. 19:01
Голоса минувших эпох ожили в уникальном документально-анимационном проекте Ирины и Михаила Разумовских
Сегодня, 26 августа, в российской столице представлен первый сезон документально-анимационного сериала «Живые мемории», в основе которого – воспоминания и размышления россиян разных лет о своей Родине. Десять серий, каждая продолжительностью от семи до десяти минут, представляет собой анимационный фильм с отрывками ранее изданных воспоминаний, начитанными известными актерами в сопровождении оригинального музыкального трека. Московская премьера мини-сериала на большом экране состоится 28 сентября в кинотеатре «Пионер», на 15 октября намечена онлайн-премьера на официальном канале «Кто мы. Медиа», а в декабре пройдет «живой» спектакль на основе сценариев всех серий в театре Сергея Женовача «Студия театрального искусства».
26 августа 2020 г. 23:15
Остаюсь среди христиан навсегда
В марте 2020 года в соборе Новомучеников и исповедников Церкви Русской в чине священноисповедника был прославлен священник Вятской губернии протоиерей Николай Флоров. Он скончался 3 июля 1933 года – в день освобождения из вятской тюрьмы. О судьбе потомственного священника и талантливого проповедника, немало потрудившегося на педагогическом поприще, стало известно случайно. Сестры обители Владимирской иконы Божией Матери села Пиксур Даровского района Кировской области обнаружили принадлежавшие ему бумаги на чердаке полуразрушенного здания.
10 июля 2020 г. 10:00
30 июня в Тверской области откроется Ржевский мемориал советскому солдату
30 июня в Ржевском районе возле деревни Хорошево состоится торжественное открытие мемориала советскому солдату. Ожидается, что в мероприятии примут участие президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
26 июня 2020 г. 15:54
Молись, но за победу немецкого воинства
Жизнь Церкви, положение верующих и служение законных иерархов на оккупированных нацистскими войсками территориях бывших союзных республик продолжают оставаться предметом научного интереса современных историков. В советскую эпоху серьезное изучение этих вопросов как светскими, так и церковными специалистами было невозможно, в новейшее же время основные усилия российских исследователей оказались сосредоточены на событиях, происходивших на территории РСФСР. Между тем и в Украинской ССР, на оккупированных гитлеровской Германией территориях, церковная жизнь 1941–1944 годов была полна драматических коллизий. О том, как в Херсонской области вынужденный коллаборационизм священники компенсировали спасением евреев и красноармейцев, рассказывает клирик Новокаховской епархии Украинской Православной Церкви иеромонах Иустин (Юревич).
22 июня 2020 г. 14:00
Святитель Лука Крымский: тамбовское наследие и наследники
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) — один из самых почитаемых святых, прославленных Русской Церковью на рубеже XX–ХХI веков. Уважение и любовь народа он снискал своим ревностным служением Богу и людям, неустанной архиерейской деятельностью, самоотверженным врачебным трудом, проникновенными проповедями и глубокими научными исследованиями в медицине. Его неординарная личность гармонично объединяла в себе нравственные качества духовного лица и профессионализм хирурга, талант богослова и профессорский кругозор. Благодарные и теплые воспоминания о нем хранили тамбовчане, которые молились с ним в храмах, ассистировали во время операций, пересекались с ним на жизненном пути.
10 июня 2020 г. 13:00
Великая Отечественная война и «новая религиозная политика»
Торжества, посвященные Великой Отечественной войне, 75 лет победоносного завершения которой отмечается в нынешнем году, в связи с известными событиями перенесены на конец июня. А это значит, публикации на эту тему по прежнему сохраняют свою актуальность. Наши авторы продолжают не только вспоминать о величии подвига тех, кто приближал разгром фашистской Германии и ее сателлитов. Но также вновь и вновь задумываться над вопросом, почему в последние десятилетия получают широкое распространение, популяризируются всевозможные мифы о войне, Сталине, его церковном «обращении» к вере и «возрождении» им Русской Православной Церкви. PDF-версия.  
27 мая 2020 г. 16:45
Ржевский рубеж
Битва под Ржевом долгие годы оставалась в тени Сталинградской победы. Сегодня, благодаря исследованиям отечественных и немецких историков, мемуарам и воспоминаниям участников битвы с обеих сторон удалось не только составить наиболее полную картину каждой из боевых операций, но и установить цифры потерь. Только советских солдат под Ржевом могло погибнуть свыше 400 тысяч человек. Наиболее кровопролитными для нашей армии стали Ржевско-Вяземская и 2-я Ржевско-Сычевская («Марс») операции. Какая работа по сохранению памяти павших героев проводится в местах самых тяжелых боев за Ржевский выступ и как ее удается сочетать с проповедью православной веры, «Журналу Московской Патриархии» рассказали в Ржевской епархии.
14 мая 2020 г. 09:02
Новости
Святой благоверный князь Александр Невский. Икона Иконописной мастерской "Радонеж" (фрагмент)
7 октября 2020 г. 17:00
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В ПСТГУ состоялась научная конференция, предваряющая восьмивековой юбилей со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского

Вчера, 6 октября, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете прошла одна из первых научных конференций в программе празднований 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Открывший ее председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин провел сравнительный анализ исторических периодов, в течение которых Александр Невский почитался на Руси в той или иной различной степени, выражавшейся в числе посвященных ему соборов, церквей и часовен, в общественном интересе к его подвигу, в известности его как исторической личности. По мнению отца Леонида, вне конкуренции здесь имперский XIX век, когда три российских государя носили имя Александр. На втором месте – нынешнее время церковного возрождения, а на третьем – петровская эпоха, ознаменовавшаяся перенесением мощей святого в новую северную столицу и устроением там Александро-Невского монастыря.

Завкафедрой общей и русской церковной истории и канонического права ПСТГУ к.ф.-м.н. протоиерей Александр Щелкачев в своем докладе попытался соотнести с точки зрения исследователя XXI века мирские мифы об Александре Невском с церковным преданием. Часто приходится слышать, приводит пример оратор, будто князь отверг папское посольство о воссоединении с Римским Престолом, тем самым совершив выбор между просвещенной Европой и деспотичной Азией в пользу последней. С возражением же, продолжает выступающий, что то был не культурный, а политический выбор, адепты подобной упрощенной трактовки обычно соглашаются, замечая при этом, что речь прежде всего шла о сохранении национальной идентичности. Церковное сознание не может примириться с такой точкой зрения. Во-первых, идентичность – категория современная и вовсе не церковная, в реалиях же эпохи Александра Невского речь шла скорее о сохранении самой Руси, русских как этноса и их истинной веры. Кроме того, говорить только лишь о национальной идентичности – значит исключать из процесса представителей других народов, живших в то время на ставших ареной борьбы между Западом и Востоком территориях. Да и Европа в Средние века не была таким уж бесспорным очагом культуры, каким представляется многим сейчас, в то время как в Золотой Орде на государственном уровне демонстрировалась веротерпимость.

Доктор искусствоведения академик Российской академии художеств профессор Юрий Савельев подробно рассказал об истории сооружения русским зодчим Александром Померанцевым софийского Александро-Невского собора. С огромным интересом аудитория выслушала сообщения д.и.н. Александра Дегтярева о видении современными историками театра военных действий во время Невской битвы в устье Ижоры, д.и.н. канд. богословия профессора протодиакона Владимира Василика о значении богослужебных цитат в житии Александра Невского, завкафедрой иконописи ПСТГУ Екатерины Шеко об оправданности и качестве исполнения так называемых «высоких» и «низких» иконостасов в храмах различных исторических эпох и стилей, а также в церквах-новостройках. На заседаниях конференции выступили также представители Российского Православного университета, МГУ им. М.В. Ломоносова, Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова.

7 октября 2020 г. 17:00
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Остаюсь среди христиан навсегда
30 июня в Тверской области откроется Ржевский мемориал советскому солдату
Молись, но за победу немецкого воинства
Святитель Лука Крымский: тамбовское наследие и наследники
Великая Отечественная война и «новая религиозная политика»
Ржевский рубеж
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Заместитель министра строительства и архитектуры РСО-Алания Константин Моргоев рассказал, как восстановят Зругский Успенский храм
Один из древнейших христианских памятников на территории России, Зругскую церковь Успения Пресвятой Богородицы (XI век) планируется восстановить в 2021 году. В рамках подготовки празднования 1100-летия крещения Алании Зругский храм включен в федеральную программу по сохранению объектов культурного наследия.
3 октября 2020 г. 11:00
Слабослышащие прихожане требуют времени и усилий
Тема окормления слабослышащих находила достойное место на общецерковном уровне и прежде, в том числе в ходе тематических секций Международных Рождественских образовательных чтений или съездов по социальному служению. Но там на первый план, как правило, выдвигались вопросы подготовки сурдопереводчиков и владеющих жестовым языком священнослужителей либо актуализация перевода библейских и литургических текстов на русский жестовый язык. Повестка же форума, собравшего в основном представителей самих общин, сосредоточилась на практических аспектах проповеди среди слабослышащих и их участия в церковных таинствах.
2 октября 2020 г. 19:50
На приход — по приговору
Полвосьмого утра в коридоре келейного корпуса Христорождественского архиерейского подворья в деревне Надкопанье, что в Волховском районе Ленинградской области, поднялся сильный шум. Строгий голос беспрестанно и настойчиво спрашивает: почему еще не все собраны и по какой причине позволяют себе опаздывать «молиться Богу». В конце концов голос грозно предупреждает: через пять минут корпус закроют, и машина уедет без лентяев. Так подопечные Центра социально реабилитации подростков святителя Великого в организованном порядке отправляются на Божественную литургию в соседний поселок Паша, на приход прп. Александра Свирского — один из возглавляемых игуменом Антонием (Кузнецовым).
25 сентября 2020 г. 10:20
В Смоленской области отреставрирован храм, который мечтал восстановить Святейший Патриарх Кирилл
В деревне Михновка Смоленского района освящен храм  Рождества Пресвятой Богородицы, на реставрацию которого ушло более трех лет. Чин освящения совершил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор в сослужении духовенства Смоленской епархии. Примечательно, что восстановить святыню давно мечтал Святейший Патриарх Кирилл еще будучи митрополитом Смоленским и Калининградским.   
20 сентября 2020 г. 16:30
Фрески Калязинского монастыря проступают из-под толщи времени
К 80-летию гибели архитектурного ансамбля Троицкого Макарьева монастыря в затопленном при создании Угличского водохранилища городе Калязине Государственный музей архитектуры преподнес поистине царский подарок ценителям и знатокам православного искусства. Здесь открылась постоянная экспозиция, которая представляет и сами сохраненные фрагменты стенописи соборного храма обители, и подробно рассказывает об истории их спасения и растянувшейся на несколько поколений реставрации.
18 сентября 2020 г. 14:20