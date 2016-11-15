Митрополит Меркурий: Международные Рождественские образовательные чтения — эпиграф к жизни Церкви на ближайший год

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Самый молодой ректор
20 ноября Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 70 лет. Наш сайт начинает серию публикаций, посвященных юбилею Предстоятеля Русской Православной Церкви. В этом материале мы расскажем о служении Святейшего Патриарха на посту ректора Ленинградской духовной академии, на который он, будучи архимандритом, был назначен решением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода 26 декабря 1974 года в возрасте 28 лет. ПДФ-версия.
15 ноября 2016 г.
Прикосновение к эпохе. В Манеже открыта выставка «Россия – моя история. 1945-2016»
В Манеже проходит выставка «Россия – моя история. 1945-2016», завершающая четырехлетний цикл, посвящённый истории России. Примечательна она тем, что ее экспонаты - все до единого- виртуальные. Проект освещает один из самых драматичных, и ближайший к нам период истории – послевоенный СССР и историю России наших дней. Организаторы заявляют, что главная цель – вызвать интерес к истории у всех поколений, предложив оригинальный способ подачи экспозиции.
9 ноября 2016 г. 12:35
Зачем физику теология
Кафедра теологии в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» была создана осенью 2012 года. Но в обществе не утихает дискуссия, нужны ли богословские подразделения в структуре светских российских вузов, хотя, казалось бы, их в стране уже несколько десятков и они стали уже неотъемлемой частью вузовской жизни. А вопрос «зачем физику теология?» (равно как и философия, социология и эстетика) нет-нет да и поднимается в средствах массовой информации. Журнал задал этот вопрос заместителю заведующего кафедрой теологии НИЯУ МИФИ доценту, кандидату физико-математических наук, кандидату богословия иеромонаху Родиону (Ларионову).
19 октября 2016 г.
400 лет Киевским духовным школам
Киевским духовным школам исполняется 400 лет. Журнал Московской Патриархии представил читателям несколько материалов, посвященных истории и современному положению Киевской духовной академии и семинарии. Вы имеете возможность познакомиться с pdf этих статей.
22 марта 2016 г.
Митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий: Деятельность духовных школ должна основываться на принципах системности
Помогая людям, находящимися в психологическом кризисе нельзя механически советы святых отцов и использовать их практику, отметил митрополит Игнатий. Нужно помнить: их глубокие покаянные молитвы, уничиженный настрой рождались в свете открывшейся им непостижимой Христовой любви. И свою нечистоту они увидели именно на этом фоне.
1 февраля 2016 г. 13:04
Мониторинг ОРКСЭ: каждая пятая программа обучения некачественная, каждый четырнадцатый опрошенный родитель говорит о несоблюдении добровольности при выборе модуля
Рабочая программа Рождественских образовательных чтений началась 22 января в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя с IV конференции учителей ОПК столичного региона. После приветствий глав областного и городского епархиальных отделов религиозного образования и катехизации епископа Зарайского Константина и иеромонаха Онисима (Бамблевского), председателя комиссии по образованию Мосгордумы Антона Молева и чиновников профильных структур исполнительной власти Москвы и Подмосковья с основным докладом выступил ректор Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Евгений Малеванов. Он познакомил собравшихся с результатами мониторинга преподавания Основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в четвертых классах российских общеобразовательных средних школ.
24 января 2016 г. 23:00
Киевские духовные школы: четыре столетия служения Церкви
В 2015 году Украинская Православная Церковь широко отмечала 400-летие Киевских духовных школ. Самобытная образовательная традиция, начало которой было положено в Киеве, оказала огромное влияние на развитие Православия не только на Украине, но и далеко за ее пределами. Проректор Киевской духовной академии по научно-богословской работе Владимир Бурега рассказывает об истории Киевских духовных школ, их ректорах, преподавателях и выпускниках, среди которых не мало прославленных в лике святых.
25 декабря 2015 г. 12:40
Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний: Верность православной традиции и открытость современному миру
В 2015 году Украинская Православная Церковь широко отмечала 400-летие Киевских духовных школ. Самобытная образовательная традиция, начало которой было положено в Киеве, оказала огромное влияние на развитие Православия не только на Украине, но и далеко за ее пределами. За минувшие четыре столетия неоднократно менялось название школ, их статус, внутреннее устройство и учебные программы. Однако в Киеве всегда стремились сохранить преемство образовательной традиции, восходящей к началу XVII века. С ректором Киевской духовной академии беседует ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин
12 декабря 2015 г. 13:00
Духовник для гимназистки
В разговорах о проблемах православных гимназий обычно охотнее обсуждаются дефицит бюджетных средств, нехватка помещений и качество образования. О духовном попечительстве речь заходит гораздо реже. Между тем духовник (в официальной терминологии — духовный попечитель) — одна из ключевых фигур современного образовательного процесса. Не только потому, что его кандидатура утверждается правящим архиереем, и без действующего духовника Синодальный отдел религиозного образования и катехизации (ОРОиК) по нормам не вправе выдать конфессиональное представление (основной документ, удостоверяющий православный статус школы). Персонал православной школы отличается от светской в том числе и наличием духовника. Именно от него в первую очередь зависит формирование здравой моральной атмосферы не только в ученическом, но и в педагогическом коллективе. «Журнал Московской Патриархии» вместе с самими школьными духовниками и представителями школьных администраций анализирует главные тенденции развития духовничества в эпоху постсоветских реформ.
22 октября 2015 г. 15:26
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23 января 2017 г. 14:40
Митрополит Меркурий: Международные Рождественские образовательные чтения — эпиграф к жизни Церкви на ближайший год
XXV Международные Рождественские чтения, которые пройдут 25–27 января 2017 года в Москве, станут юбилейными. За четверть века они преодолели путь от профессиональной учительской конференции до крупнейшего международного форума. Что удалось сделать за эти годы, какие общественно важные вопросы помогают решить Чтения и в каком направлении они будут развиваться дальше, «Журналу Московской Патриархии» рассказал председатель оргкомитета Рождественских чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. PDF-версия
— Ваше Высокопреосвященство, как бы вы в целом охарактеризовали путь, пройденный Рождественскими чтениями за 25 лет?
— Первое, что хотелось бы отметить, — это то, что Чтения переросли из сугубо профильного мероприятия в форум общецерковного и общегосударственного масштаба. Если сравнить с жизнью человека, то этот зрелый возраст — двадцать пять лет — позволяет говорить, например, о рукоположении в сан диакона.
Чтения — это еще и площадка, предоставляющая возможность поделиться ценным опытом — своим и приобщиться к опыту других. Люди, которые приезжают на форум из разных епархий, привозят в Москву свои региональные наработки, и в ходе обсуждений можно с ними ознакомиться. То есть открывается реальная возможность увидеть то, чем живут люди в регионах, какие проблемы существуют, что необходимо исправить.
— Вы затронули тему масштабности Рождественского форума, в работе которого задействованы все синодальные структуры и обсуждается очень широкий круг тем: от внешних церковных связей до устроения монашеской жизни. Не кажется ли вам, что по сути Чтения перестали быть образовательными? Не переросли ли они свой формат?
— Это зависит от того, что мы понимаем под словом «образование». Если образование — это исключительно педагогика, то тогда, конечно, переросли. А если мы говорим об образовании в широком смысле этого слова, как о постоянном постижении чего-то нового и открытии для себя новых горизонтов, то в таком случае Чтения очень даже актуальны.
Возьмем, к примеру, казачество. Есть даже отдельное направление в рамках работы Рождественского форума — «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества». Мы говорим об истории казачества, его корнях и становлении, о современном этапе его развития, о повышении уровня православного образования и воспитания казачества. На Чтениях мы говорим о социальном служении. У нас есть возможность пригласить сотрудников миссионерских отделов, отделов религиозного образования и др. Мы организуем совместные круглые столы и конференции. Ведь это тоже образование. Через это воздействие мы нередко приходим к формированию новых проектов в епархиях. Другое дело, что мир меняется быстро и мы в той или иной степени также подвержены этому. Поймите, Чтения — это не какая-то «священная корова», которую нельзя трогать. Мы стараемся сохранить «классику» в таком мероприятии, но в то же время даем ей возможность приобрести современные формы. Это то, чем мы сейчас как раз активно занимаемся.
— С какими сложностями пришлось столкнуться за эти годы?
— На Чтения всё больше и больше приезжает людей из других регионов, но еще больше — желающих приехать. Поскольку количество участников выросло и изменились задачи, мы сейчас находимся в более жестких рамках. Представителям епархий важно поделиться своим опытом с другими регионами и услышать об их опыте, а не просто рассказать о своих наработках среди своих же. Региональный этап Чтений не вполне этому отвечает. Поэтому мы ищем решение этой задачи.
— Как выбираются темы для Чтений? Кто и в соответствии с какими критериями их определяет?
— Тема, которая выбирается для обсуждения, — это своего рода эпиграф к жизни общества на ближайший год. Она задает тон основным церковно-общественным и церковно-государственным мероприятиям. И важнейший аспект здесь — церковно-государственное взаимодействие, то есть не только внутрицерковные вопросы, но и то, чем живет вся историческая Русь в тот или иной период. Поскольку Чтения международные, речь идет не только о Российской Федерации, но и странах канонической ответственности всей Русской Православной Церкви.
Так, Чтения не остались в стороне от общецерковного празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского в 2014 году, 1000-летия празднования преставления равноапостольного князя Владимира в 2015 году. В 2017 году — это уроки прошедшего столетия.
— В ежегодной программе Рождественских чтений — сотни секций и конференций по десяткам направлений. Часто время проведения близких по тематике (архитектура и строительство, ОПК и православные школы) мероприятий пересекается, и успеть даже на самое интересное и необходимое подчас физически невозможно. Может, трех дней все-таки недостаточно?
— Мы и не ставим перед собой цели, чтобы можно было посетить всё. Во-первых, в течение года проходят профильные мероприятия отделов, такие, например, как съезд православной молодежи, съезд социальных работников или фестиваль «Вера и слово». Но вместе с тем все эти мероприятия не подменяют собой Рождественских чтений. Чтения дают возможность взять самое важное. Почему епархиальные архиереи стали ездить на Чтения? Ведь если раньше приезжало от силы 5–10 архиереев, то сейчас более 100 архиереев участвуют в работе конференции. Они получают на Чтениях большой духовно-культурный и интеллектуальный импульс и впоследствии ориентируются на приобретенный на форуме опыт и знания при проведении тех или иных мероприятий в епархиях.
— На ваш взгляд, как будут развиваться Рождественские чтения?
— Конечно, это должен быть практический церковно-общественный форум. Это все-таки уже не чтения. А форум предполагает большую площадку, и я вижу, что эта площадка могла бы быть большей, чем Кремлевский Дворец съездов. Кроме того, я вижу необходимость большего участия в нем и представителей государственных органов. Форум задает своего рода тональность церковно-общественной жизни на весь год. Очень важно, чтобы власть воспринимала это мероприятие как одну из возможностей для общения с народом. То, что люди услышат от Патриарха, Президента, от министров, от спикеров палат парламента, они увезут вместе с собой. Это очень серьезные вещи.
— Форма обратной связи своего рода…
— Безусловно. И пока что эта форма не исчерпана, я считаю. Я сказал ранее, что это должен быть именно практический церковно-общественный форум. Думаю, должно быть одно большое мероприятие, которое будет общим, как сейчас модно говорить, месседжем, обращенным к присутствующим. А затем — практические площадки, где будут отрабатываться вопросы, которые не должны подменять собой проводимые в течение года синодальным отделом мероприятия, чтобы не было дублирования.
«Идея носилась в воздухе»
— С 2013 года, как вы уже сказали ранее, в рамках Чтений проводятся также Рождественские парламентские встречи. Как возникла идея проведения дополнительного, столь представительного мероприятия? Ведь сам по себе Рождественский форум предлагает довольно широкую площадку для обсуждений…
— До 2013 года представители парламента России регулярно принимали участие как в пленарном заседании Чтений, так и в работе разных мероприятий. Вовлеченность Церкви в решение наболевших общественных проблем заметно растет год от года. Многие государственные чиновники это признают, а потому понимают, что для решения важнейших вопросов, касающихся законодательной сферы в той или иной области, нужны целенаправленные встречи представителей Церкви во главе со Святейшим Патриархом и парламентариев во главе с руководителем верхней или нижней палат парламента. Как говорится, идея носилась в воздухе.
В откровенном разговоре, не опасаясь быть неуслышанными, мы можем высказать друг другу свои ожидания, чаяния по самым болезненным порой вопросам. И поскольку на эти встречи приходят те, кто имеют полномочия решать поставленные вопросы, мы можем хотя бы в общих чертах наметить «дорожные карты», при этом не ущемив ничьих прав и послужив на пользу нашему Отечеству и нашему народу.
Несколько лет назад Александр Порфирьевич Торшин, который тогда был первым заместителем председателя Совета Федерации, в одном из своих выступлений высказал мысль о том, что законотворчество начинается на таких мероприятиях, как Рождественские чтения, потому что именно здесь идет обсуждение общественной, государственной и гражданской проблематики, которое потом вырастает в форму принятия определенных законов, подзаконных актов и т.д.
— Есть ли реальные результаты такого церковно-государственного диалога лицом к лицу? Оправдываются ли ожидания Церкви?
— Да, безусловно, такие результаты есть. Но здесь также необходимо понимать одну важную вещь: не бывает так, что сегодня Патриарх выступил в Государственной думе или в Совете Федерации, выразил озабоченность по определенным темам, связанным, скажем, с ювенальной юстицией или абортами, а завтра депутаты дружно принимают новый закон.
Законы не могут штамповаться, как гвозди или шайбы. Законы требуют глубокого осмысления и всестороннего изучения проблемы: как это отразится на разных сторонах государственной и общественной жизни.
Знаете, для меня еще очень важно, что в открытии Рождественских чтений и в обсуждении каких-то значимых для нас тем и вопросов принимают участие и представители традиционных религий. Это не какой-то православный «междусобойчик», но форум, представляющий действительно большой срез общества.
— Несколько лет подряд Святейший Патриарх на Рождественских парламентских встречах призывал власть покончить с прямым неравенством в финансировании муниципальных (государственных) и православных (частных) средних общеобразовательных школ. Услышан ли этот призыв в полной мере? В курсе ли этой проблемы новый министр образования РФ?
— Вообще тема финансирования православных школ по равному принципу с муниципальными и государственными возникла вначале на региональном уровне. Вопрос не касался деятельности федерального правительства. С удовлетворением хотел бы отметить, что в значительной степени призыв Церкви был услышан и ситуация во многих регионах была скорректирована. Можно сказать, в этом направлении церковно-государственное обсуждение дало ощутимые плоды.
— Как вы думаете, можно ли в формате таких встреч совмещать программные выступления Святейшего Патриарха и ведущих политиков страны со свободным экспертным обсуждением назревших проблем в стенах обеих палат Федерального собрания?
— Что касается экспертного обсуждения, оно так и происходит в реальности. Другое дело, что парламент не предоставляет таких возможностей, как Государственный Кремлевский дворец. Говоря о возможностях, имею в виду, конечно, территорию. Выбирается несколько важных тем, которые интересуют и парламентариев, и Церковь. Темы могут быть очень разные — от образования и духовно-нравственного воспитания в семье до внешних связей и поддержки соотечественников за рубежом. Как правило, организуется несколько секций, круглых столов. Слишком много мероприятий и не нужно. Мы стремимся к их качественно высокому уровню. Вопросы для обсуждения очень тщательно прорабатываются всеми сторонами: Церковью, общественными организациями и депутатами. Конечно, мы не принимаем законодательных актов, но вот эти встречи формируют мнение в том числе и депутатского корпуса.
Уроки столетия
— Темой предстоящих Рождественских чтений названы уроки минувшего столетия. А каков, на ваш взгляд, главный его урок для нашего народа и Русской Православной Церкви?
— 1917-й — трагический год в российской истории. Как возглавляемый вами синодальный отдел готовится к соответствующим юбилейным мероприятиям в школах и вузах?
— Скажите, а что мы должны праздновать в 2017 году? Очередную годовщину октябрьской или февральской революции? Важно понимать, что все «трагизмы» XX века мы лишь условно начинаем с февральской буржуазной революции и октябрьского переворота. Корни этих явлений довольно глубоки и лежат в иных исторических пластах.
Сегодня мы можем сделать только одно: прикоснуться к осмыслению этой темы, но это прикосновение должно быть очень аккуратным и тактичным, потому что если мы с разбега ворвемся в эту тему, то может быть только шок в обществе, который, вне всякого сомнения, приведет к социальным разделениям и вражде. Поэтому Церковь говорит о событиях прошлого века предельно аккуратно, призывая при этом людей с разными воззрениями на исторические процессы найти нечто общее, что могло бы сблизить наши позиции по восприятию отечественной истории.
Всегда сложно говорить о персоналиях. Но мы можем и должны говорить о явлениях. Подобно тому как Церковь призывает нас осуждать не грешника, но сам грех, так и в этом случае. Человек ведь очень многогранен: были какие-то положительные моменты, были и отрицательные. Так и в нашей истории. Мы не можем сказать, что такой-то период был абсолютно плохим.
23 января 2017 г. 14:40
Ключевые слова: Рождественские чтения
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История жизни Первосвятителя в недавней истории Церкви
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