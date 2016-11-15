Митрополит Меркурий: Международные Рождественские образовательные чтения — эпиграф к жизни Церкви на ближайший год

XXV Международные Рождественские чтения, которые пройдут 25–27 января 2017 года в Москве, станут ­юбилейными. За четверть века они преодолели путь от профессиональной учительской конференции до крупнейшего международного форума. Что удалось сделать за эти годы, какие общественно важные вопросы помогают решить Чтения и в каком направлении они будут развиваться дальше, «Журналу Московской Патриархии» рассказал председатель оргкомитета Рождественских чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. PDF-версия



От конференции к форуму



— Ваше Высокопреосвященство, как бы вы в целом охарактеризовали путь, пройденный Рождественскими чтениями за 25 лет?

— Первое, что хотелось бы отметить, — это то, что Чтения переросли из сугубо профильного мероприятия в форум общецерковного и общегосударственного масштаба. Если сравнить с жизнью человека, то этот зрелый возраст — двадцать пять лет — позволяет говорить, например, о рукоположении в сан диакона.

Вспомним, как всё начиналось. Сначала это были московские городские чтения, затем к ним присоединились другие епархии. В самом начале это были исключительно педагогические конференции.

Сейчас в работе Чтений принимают участие все синодальные структуры, что позволяет обсудить широкий спектр общецерковных и общегосударственных проблем и предложить ответы на многие вызовы современности. Это самое главное, что удалось сделать. Кроме того, этот форум удалось сделать достаточно динамичным.

Чтения — это еще и площадка, предоставляющая возможность поделиться ценным опытом — своим и приобщиться к опыту других. Люди, которые приезжают на форум из разных епархий, привозят в Москву свои региональные наработки, и в ходе обсуждений можно с ними ознакомиться. То есть открывается реальная возможность увидеть то, чем живут люди в регионах, какие проблемы существуют, что необходимо исправить.

Что еще важно, Чтениям в Москве предшествует масштабный региональный этап, который с сентября по январь проходит во всех епархиях Русской Православной Церкви. По самым скромным подсчетам, в этом этапе принимают участие от полутора до двух миллионов человек. Масштабы действительно впечатляют.



— Вы затронули тему масштабности Рождественского форума, в работе которого задействованы все синодальные структуры и обсуждается очень широкий круг тем: от внешних церковных связей до устроения монашеской жизни. Не кажется ли вам, что по сути Чтения перестали быть образовательными? Не переросли ли они свой формат?

— Это зависит от того, что мы понимаем под словом «образование». Если образование — это исключительно педагогика, то тогда, конечно, переросли. А если мы говорим об образовании в широком смысле этого слова, как о постоянном постижении чего-то нового и открытии для себя новых горизонтов, то в таком случае Чтения очень даже актуальны.

Возьмем, к примеру, казачество. Есть даже отдельное направление в рамках работы Рождественского форума — «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества». Мы говорим об истории казачества, его корнях и становлении, о современном этапе его развития, о повышении уровня православного образования и воспитания казачества. На Чтениях мы говорим о социальном служении. У нас есть возможность пригласить сотрудников миссионерских отделов, отделов религиозного образования и др. Мы организуем совместные круглые столы и конференции. Ведь это тоже образование. Через это воздействие мы нередко приходим к формированию новых проектов в епархиях. Другое дело, что мир меняется быстро и мы в той или иной степени также подвержены этому. Поймите, Чтения — это не какая-то «священная корова», которую нельзя трогать. Мы стараемся сохранить «классику» в таком мероприятии, но в то же время даем ей возможность приобрести современные формы. Это то, чем мы сейчас как раз активно занимаемся.

— С какими сложностями пришлось столкнуться за эти годы?

— На Чтения всё больше и больше приезжает людей из других регионов, но еще больше — желающих приехать. Поскольку количество участников выросло и изменились задачи, мы сейчас находимся в более жестких рамках. Представителям епархий важно поделиться своим опытом с другими регионами и услышать об их опыте, а не просто рассказать о своих наработках среди своих же. Региональный этап Чтений не вполне этому отвечает. Поэтому мы ищем решение этой задачи.



— Как выбираются темы для Чтений? Кто и в соответствии с какими критериями их определяет?

— Тема, которая выбирается для обсуждения, — это своего рода эпиграф к жизни общества на ближайший год. Она задает тон основным церковно-общественным и церковно-государственным мероприятиям. И важнейший аспект здесь — церковно-государственное взаимодействие, то есть не только внутрицерковные вопросы, но и то, чем живет вся историческая Русь в тот или иной период. Поскольку Чтения международные, речь идет не только о Российской Федерации, но и странах канонической ответственности всей Русской Православной Церкви.

Так, Чтения не остались в стороне от общецерковного празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского в 2014 году, 1000-летия празднования преставления равноапостольного князя Владимира в 2015 году. В 2017 году — это уроки прошедшего столетия.

Тема Чтений определяется на заседании Высшего церковного совета и утверждается Святейшим Патриархом Московским и всея Руси, председателем Чтений. На рассмотрение члены ВЦС обычно предлагают несколько вариантов и принимают общее решение.



— В ежегодной программе Рождественских чтений — сотни секций и конференций по десяткам направлений. Часто время проведения близких по тематике (архитектура и строительство, ОПК и православные школы) мероприятий пересекается, и успеть даже на самое интересное и необходимое подчас физически невозможно. Может, трех дней все-таки недостаточно?

— Мы и не ставим перед собой цели, чтобы можно было посетить всё. Во-первых, в течение года проходят профильные мероприятия отделов, такие, например, как съезд православной молодежи, съезд социальных работников или фестиваль «Вера и слово». Но вместе с тем все эти мероприятия не подменяют собой Рождественских чтений. Чтения дают возможность взять самое важное. Почему епархиальные архиереи стали ездить на Чтения? Ведь если раньше приезжало от силы 5–10 архиереев, то сейчас более 100 архиереев участвуют в работе конференции. Они получают на Чтениях большой духовно-культурный и интеллектуальный импульс и впоследствии ориентируются на приобретенный на форуме опыт и знания при проведении тех или иных мероприятий в епархиях.



— На ваш взгляд, как будут развиваться Рождественские чтения?

— Конечно, это должен быть практический церковно-общественный форум. Это все-таки уже не чтения. А форум предполагает большую площадку, и я вижу, что эта площадка могла бы быть большей, чем Кремлевский Дворец съездов. Кроме того, я вижу необходимость большего участия в нем и представителей государственных органов. Форум задает своего рода тональность церковно-общественной жизни на весь год. Очень важно, чтобы власть воспринимала это мероприятие как одну из возможностей для общения с народом. То, что люди услышат от Пат­риарха, Президента, от министров, от спикеров палат парламента, они увезут вместе с собой. Это очень серьезные вещи.

— Форма обратной связи своего рода…

— Безусловно. И пока что эта форма не исчерпана, я считаю. Я сказал ранее, что это должен быть именно практический церковно-общественный форум. Думаю, должно быть одно большое мероприятие, которое будет общим, как сейчас модно говорить, месседжем, обращенным к присутствующим. А затем — практические площадки, где будут отрабатываться вопросы, которые не должны подменять собой проводимые в течение года синодальным отделом мероприятия, чтобы не было дублирования.

Мне бы хотелось, чтобы молодежь больше участвовала в форуме, хотя ее и так в принципе немало, но в Кремлевском дворце съездов умещается 7 тыс. человек, не больше.

«Идея носилась в воздухе»

— С 2013 года, как вы уже сказали ранее, в рамках Чтений проводятся также Рождественские парламентские встречи. Как возникла идея проведения дополнительного, столь представительного мероприятия? Ведь сам по себе Рождественский форум предлагает довольно широкую площадку для обсуждений…

— До 2013 года представители парламента России регулярно принимали участие как в пленарном заседании Чтений, так и в работе разных мероприятий. Вовлеченность Церкви в решение наболевших общественных проблем заметно растет год от года. Многие государственные чиновники это признают, а потому понимают, что для решения важнейших вопросов, касающихся законодательной сферы в той или иной области, нужны целенаправленные встречи представителей Церкви во главе со Святейшим Патриархом и парламентариев во главе с руководителем верхней или нижней палат парламента. Как говорится, идея носилась в воздухе.

В ответ на наше предложение провести такие встречи мы сразу нашли поддержку у председателя Государственной думы Сергея Евгеньевича Нарышкина, а на следующий, 2014 год получили предложение провести Парламентские встречи на площадке Совета Федерации от его председателя — Валентины Ивановны Матвиенко. Тогда и было решено проводить встречи через год поочередно в Государственной думе и Совете Федерации.

В откровенном разговоре, не опасаясь быть неуслышанными, мы можем высказать друг другу свои ожидания, чаяния по самым болезненным порой вопросам. И поскольку на эти встречи приходят те, кто имеют полномочия решать поставленные вопросы, мы можем хотя бы в общих чертах наметить «дорожные карты», при этом не ущемив ничьих прав и послужив на пользу нашему Отечеству и нашему народу.

Православные жители России — это очень значительная часть избирателей. И поэтому голос Церкви, звучащий по нравственной, этической составляющей законодательства, парламентарии должны слышать. Широкий общественный отклик на выступления Святейшего Патриарха в обеих палатах российского парламента есть всегда именно потому, что Патриарх говорит от народа, говорит о том, что волнует весь наш народ. Мне думается, это очень удачная форма взаимодействия.

Несколько лет назад Александр Порфирьевич Торшин, который тогда был первым заместителем председателя Совета Федерации, в одном из своих выступлений высказал мысль о том, что законотворчество начинается на таких мероприятиях, как Рождественские чтения, потому что именно здесь идет обсуждение общественной, государственной и гражданской проблематики, которое потом вырастает в форму принятия определенных законов, подзаконных актов и т.д.

— Есть ли реальные результаты такого церковно-государственного диалога лицом к лицу? Оправдываются ли ожидания Церкви?

— Да, безусловно, такие результаты есть. Но здесь также необходимо понимать одну важную вещь: не бывает так, что сегодня Патриарх выступил в Государственной думе или в Совете Федерации, выразил озабоченность по определенным темам, связанным, скажем, с ювенальной юстицией или абортами, а завтра депутаты дружно принимают новый закон.

Законы не могут штамповаться, как гвозди или шайбы. Законы требуют глубокого осмысления и всестороннего изучения проблемы: как это отразится на разных сторонах государственной и общественной жизни.

Но выступления Патриарха, разумеется, дают очень важный и действенный посыл к дальнейшему общественному обсуждению затронутых Предстоятелем проблем.

Меня однажды спросили в парламенте: «Что бы вы хотели, владыка? Какой закон было бы правильным принять?» Я ответил, что самым большим счастьем для меня было бы, если бы наш парламент принял Божественный закон в качестве указания к действию, поскольку в основе любого законодательства должны лежать вневременные, неизменяемые нравственные начала.

Знаете, для меня еще очень важно, что в открытии Рождественских чтений и в обсуждении каких-то значимых для нас тем и вопросов принимают участие и представители традиционных религий. Это не какой-то православный «междусобойчик», но форум, представляющий действительно большой срез общества.

— Несколько лет подряд Святейший Патриарх на Рождественских парламентских встречах призывал власть покончить с прямым неравенством в финансировании муниципальных (государственных) и православных (частных) средних общеобразовательных школ. Услышан ли этот призыв в полной мере? В курсе ли этой проблемы новый министр образования РФ?

— Вообще тема финансирования православных школ по равному принципу с муниципальными и государственными возникла вначале на региональном уровне. Вопрос не касался деятельности федерального правительства. С удовлетворением хотел бы отметить, что в значительной степени призыв Церкви был услышан и ситуация во многих регионах была скорректирована. Можно сказать, в этом направлении церковно-государственное обсуждение дало ощутимые плоды.

— Как вы думаете, можно ли в формате таких встреч совмещать программные выступления Святейшего Патриарха и ведущих политиков страны со свободным экспертным обсуждением назревших проблем в стенах обеих палат Федерального собрания?

— Что касается экспертного обсуждения, оно так и происходит в реальности. Другое дело, что парламент не предоставляет таких возможностей, как Государственный Кремлевский дворец. Говоря о возможностях, имею в виду, конечно, территорию. Выбирается несколько важных тем, которые интересуют и парламентариев, и Церковь. Темы могут быть очень разные — от образования и духовно-нравственного воспитания в семье до внешних связей и поддержки соотечественников за рубежом. Как правило, организуется несколько секций, круглых столов. Слишком много мероприятий и не нужно. Мы стремимся к их качественно высокому уровню. Вопросы для обсуждения очень тщательно прорабатываются всеми сторонами: Церковью, общественными организациями и депутатами. Конечно, мы не принимаем законодательных актов, но вот эти встречи формируют мнение в том числе и депутатского корпуса.

Уроки столетия

— Темой предстоящих Рождественских чтений названы уроки минувшего столетия. А каков, на ваш взгляд, главный его урок для нашего народа и Русской Православной Церкви?

— Думаю, об этом еще скажет Святейший Патриарх в своем докладе на Рождественских чтениях. Не хотел бы предвосхищать его. Но лично для меня самый главный урок, который мы можем извлечь из истории минувшего столетия, — это пагубность разобщенности народа. Мы должны стремиться к единству путем открытого и доверительного диалога. Если общество разделено по разным признакам: религиозным, национальным, финансовым, политическим, то это неизбежно ведет к социальным потрясениям и государственному краху. То, что мы наблюдали в разные периоды XX века.



— 1917-й — трагический год в российской истории. Как возглавляемый вами синодальный отдел готовится к соответствующим юбилейным мероприятиям в школах и вузах?

— Скажите, а что мы должны праздновать в 2017 году? Очередную годовщину октябрьской или февральской революции? Важно понимать, что все «трагизмы» XX века мы лишь условно начинаем с февральской буржуазной революции и октябрьского переворота. Корни этих явлений довольно глубоки и лежат в иных исторических пластах.

Кроме того, сто лет — это только на первый взгляд большой срок. На самом же деле довольно большая часть нашего общества была воспитана еще на идеалах и ценностях советского времени, когда этим событиям придавалось огромное значение. Для этих людей обсуждение и тем более критическая оценка минувших событий может быть крайне неприятна и даже болезненна.

Сегодня мы можем сделать только одно: прикоснуться к осмыслению этой темы, но это прикосновение должно быть очень аккуратным и тактичным, потому что если мы с разбега ворвемся в эту тему, то может быть только шок в обществе, который, вне всякого сомнения, приведет к социальным разделениям и вражде. Поэтому Церковь говорит о событиях прошлого века предельно аккуратно, призывая при этом людей с разными воззрениями на исторические процессы найти нечто общее, что могло бы сблизить наши позиции по восприятию отечественной истории.

Всегда сложно говорить о персоналиях. Но мы можем и должны говорить о явлениях. Подобно тому как Церковь призывает нас осуждать не грешника, но сам грех, так и в этом случае. Человек ведь очень многогранен: были какие-то положительные моменты, были и отрицательные. Так и в нашей истории. Мы не можем сказать, что такой-то период был абсолютно плохим.

Вот возьмем для примера период первого гонения на Церковь. Жуткое, страшное время. Но именно этот период явил нам тысячи исповедников веры. Когда одни ломались, другие выстаивали. После 1917 года, когда государство рушилось, укреплялось основание Церкви, ибо кровь мучеников — это семя христианства. Нужно постараться на то или иное время посмотреть с разных точек зрения. Тогда это даст хоть какую-то возможность объективного подхода к истории. Убежден, что юбилейные Международные Рождественские образовательные чтения, посвященные осмыслению событий минувшего века, внесут свой весомый вклад и в это важное дело.





Cправка

Решение о проведении XXV Международных Рождественских образовательных чтений в Москве с 25 по 27 января 2017 года было принято на заседании Высшего церковного совета 17 февраля прошлого года. Предстоящий юбилейный Рождественский форум посвящен революционным событиям 1917 года в России, осмыслению их причин и последствий. Тема XXV Международных Рождественских образовательных чтений: «1917–2017: уроки столетия».

Участники 16 направлений обсудят многие насущные проблемы, среди которых деятельность Русской Православной Церкви в советские и постсоветские годы, жизнь Церкви и святоотеческая традиция, история православного храмостроительства, социальная миссия Церкви и др.

Рождественские чтения проходят под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Новый формат мероприятия, апробированный при проведении XXIII Международных Рождественских образовательный чтений, будет реализован и в 2017 году: на работу направлений теперь будет выделено гораздо меньше времени. Если прежде некоторые направления задействовали для своих мероприятий вторую половину воскресного дня и понедельника (по окончании пленарного заседания), то в этот раз Чтения начнутся в среду 25 января, в день памяти святой мученицы Татианы — Всероссийский день студенчества. В этот день Святейший Патриарх Кирилл возглавит Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. В этот же день в 15.00 в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественное открытие Чтений.

26 и 27 января пройдет работа по направлениям, хотя некоторые из них, скорее всего, начнут проводить секции и в день открытия. Заявки на участие в мероприятиях Чтений поступили из всех регионов России, Белоруссии, а также многих стран ближнего и дальнего зарубежья.

26 января запланировано проведение V Рождественских парламентских встреч.

В рамках Международных Рождественских образовательных чтений будут награждены победители Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» и Всероссийского конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».

27 января в 16.30 состоится церемония закрытия Чтений.

В работе Чтений запланировано участие более 15 тыс. человек из России, ближнего зарубежья, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Канады, Франции, Швейцарии, а также Греции и Грузии. В их числе — члены Священного Синода Русской Православной Церкви, члены Высшего церковного совета, главы митрополий, епархиальные архиереи и России, и стран канонического присутствия Русской Православной Церкви, священнослужители, представители федеральной и региональной власти, общественные и политические деятели. На форуме также ожидаются представители традиционных конфессий, деятели науки, в том числе Российской академии наук, Российской академии образования, Российской академии художеств, деятели культуры и искусства, руководители органов управления образованием, заведующие дошкольными учебными организациями, директора и педагоги образовательных школ и гимназий, ректоры, преподаватели и студенты высших учебных заведений и духовных школ.

Координацией Чтений уже многие годы занимается Синодальный отдел религиозного образования и катехизации, которым руководит митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель оргкомитета Международных Рождественских образовательных чтений. В организации и проведении Чтений участвуют все синодальные структуры Русской Православной Церкви.

Для участников Чтений предусмотрена культурная программа.