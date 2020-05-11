версия для печати Ржевский рубеж Битва под Ржевом долгие годы оставалось в тени Сталинградской победы. Сегодня благодаря исследованиям отечественных и немецких историков, мемуарам и воспоминаниям участников битвы с обеих сторон удалось не только составить наиболее полную картину каждой из боевых операций, но и установить цифры потерь. Только советских солдат под Ржевом могло погибнуть свыше 400 тысяч человек. Наиболее кровопролитными для нашей армии стали Ржевско-Вяземская и 2-я Ржевско-Сычевская («Марс») операции. Какая работа по сохранению памяти павших героев проводится в местах самых тяжелых боев за Ржевский выступ и как ее удается сочетать с проповедью православной веры, «Журналу Московской Патриархии» рассказали в Ржевской епархии. (Статья будет опубликована в ЖМП №5, 2020)



Храм-дот



«Вы меня сразу узнаете, я отличаюсь от других», — гудит в телефоне голос благочинного Ржевского района протоиерея Константина Чайкина. И действительно, на фоне пустынной привокзальной площади его — с седой бородой и в черном подряснике — трудно не заметить. Ржев встречает абсолютной тишиной. И пока мы едем по его безликим, погруженным в утренний сумрак улицам, отец Константин рассказывает о Вознесенском соборе, где служит настоятелем уже восемь лет. Возведенный в 1855 году трудами купца Павла Сафонова, храм вошел в историю прежде всего тем, что в нем в XIX веке служил известный миссионер протоиерей Матвей Константиновский, духовник Николая Гоголя.



Большевики закрыли собор в 1939 году. «Во время войны, обороняясь от наступающей Красной армии, немцы устроили в храме дот, прорубили в стенах амбразуры. И с высокого берега Волги обстреливали из орудий наши позиции, — говорит отец Константин. — В ответ наши били по собору. Все пять куполов были уничтожены, в алтаре зиял проем от снаряда. Но Божьим чудом собор уцелел, хотя стоящую рядом Казанскую церковь разрушили». Долгое время собор стоял бесхозным. Но в 1986 году в праздник святого Николая Мирликийского в храме вновь затеплились лампады и зазвучала молитва.

Сегодня при Вознесенском соборе инициативные прихожане вместе с отцом Константином создали музей «Православные святыни земли Ржевской», фонд которого регулярно пополняется новыми экспонатами. В музее органично сочетаются темы войны, православной веры и судеб храмов. В частности, собирается информация о храмах Ржевского района, которых до революции было 26. Вот, например, фотография Богородице-Рожденственской церкви, взорванной немцами в 1942 году. В экспозиции подпорченные временем латунные ризы от икон, фрагменты купольных крестов и колоколов, старинные церковные книги, не подлежащие восстановлению иконы. Но есть и гильзы от снарядов, солдатские медальоны, нательные иконки.



Одна даже икона — Казанской Божией Матери — с вмятиной от пули.

Многие экспонаты музея собраны поисковиками из отрядов «Калининский фронт» и «Память 29-й армии», с которыми у отца Константина давняя дружба. Сам священник не участвует в раскопках. «Но перед началом поисковых работ я вместе с поисковиками служу молебен, чтобы с ними ничего страшного не произошло. Призываю к осторожности и самодисциплине, ведь в процессе работ всякое может произойти, даже случайный подрыв», — говорит он. Перед погребением найденных останков отца Константина всегда приглашают совершить отпевание и панихиду.



На братских могилах теперь есть кресты



Отец Константин уже составил маршрут по местам наиболее тяжелых боев в Ржевском районе. И пока мы едем туда, я слушаю запись лекции старшего научного сотрудника Ржевского филиала Тверского государственного объединенного музея Олега Кондратьева. Но в памяти почему-то остаются только неутешительные цифры и факты Ржевской битвы: 29-я армия — окружение и разгром1, 33-я армия2 — окружение и разгром, 39-я армия — окружение и разгром.

«Здесь под Ржевом погибла 29-я армия», — напоминает о цели пути желтый дорожный щит. Братская могила находится сразу за бетонным забором расформированной воинской части. Вокруг — сплошной и унылый лес. С отцом Константином молча созерцаем «Безымянное братское захоронение», как гласит табличка. Это аккуратно выложенная плиткой площадка, с невысоким обелиском, двумя бомбами времен войны и православным крестом. Крест поставил по собственной инициативе отец Константин вместе с учениками воскресной школы и их родителями.



Такие кресты уже поставлены на 10 братских захоронениях Ржевского района. «Просто обратился к директорам заводов, и те бесплатно изготовили. В ближайшее время планируем установить еще три», — объясняет отец Константин. «Здесь покоятся останки 1363 солдат. В лесу до сих пор окопы, блиндажи, землянки, можно найти куски амуниции», — охранник Анатолий невольно становится экскурсоводом. — На территории части в войну был немецкий госпиталь и кладбище. В 2002 году на окраине Ржева создали Немецкое военное кладбище, причем рядом с Мемориальным кладбищем советских воинов. Ветераны и те, кто пережил детьми войну, возражали. Но останки немцев все равно там погребли, собрав со стихийных немецких кладбищ всего района».



Безымянные герои



В марте этого года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко передала настоятелю минского храма-памятника в честь Всех святых (см.: ЖМП. 2018. № 8) протоиерею Федору Повному капсулу с землей с двух мест Ржевской битвы: с братской могилы у деревни Кокошкино и «высоты-200» возле деревни Полунино.Полунино и «высота-200», которую сегодня венчает православный крест, стали одним из опорных немецких пунктов. Бои за деревню шли 23 дня (1-я Ржевско-Сычевская операция). Полунинский музей воинской славы недавно отметил свой 30-летний юбилей. Уже в наши дни благодаря журналистскому расследованию стало известно о подвиге экипажа танка КВ-1 под командованием старшего лейтенанта Аркадия Пашинина.



«При наступлении на Полунино танк Пашинина подорвался на мине, — рассказывает директор музея Фаина Воробьева. — Немцы предложили экипажу сдаться. Но, бросая гранату через люк, чтобы отпугнуть немцев, Пашинин получил тяжелейшее ранение — граната рванула преждевременно. Танк оборонялся еще три дня, немцы боялись подходить к нему днем, наши сразу открывали огонь из пулеметов. Разбить КВ сумели лишь тяжелые орудия, 37-миллиметровые пушки не оставляли на нем даже следа». Фаина Викторона ведет нас к братской могиле, в которой погребено 11 231 человек. «Местные жители похоронили героев чуть дальше того места, где теперь памятник. Там еще табличка стояла с надписью “танкисты”. Мы, когда детьми были, никак не могли понять, о каких танкистах идет речь, — поясняет она. — Когда немцы отступали из Полунино, они сбросили в противотанковый ров пленных красноармейцев и всех оставшихся в Полунино людей и расстреляли. А в деревне Галахово сожгли из огнеметов все 74 дома».



Судя по записям в музейной книге отзывов, в Полунино приезжают люди со всей России и даже из стран СНГ. «Из Казахстана недавно были, из Екатеринбурга, Оренбурга. Откуда узнали о нас? На сайте “Память народа”», — говорит Фаина Викторовна.«Были предложения от родственников построить часовню на этом месте?», — спрашиваю у Фаины Викторовны. «Потребность у людей молитвенно помянуть погибших есть. Я всегда 9 мая приглашаю сюда священника отслужить панихиду. Люди собираются, молятся, — отвечает она. — Но мои односельчане в основном пенсионерки, возможностей и сил на такую инициативу у них нет». — «А если вам поставить в музее ящик и написать, что идет сбор средств на строительство часовни? Открыть счет в банке. И будет копиться понемногу. Со временем найдется кто-то из состоятельных людей и пожертвует необходимую сумму.



Тогда и священнику приехать послужить больше поводов будет», — предполагает отец Константин. Фаина Викторовна задумывается: «Можно попробовать, но только нужен инициативный человек. Такого пока не нашлось. А мне по должности нельзя».

В Ржевском районе 39 воинских захоронений (где покоятся около 80 тыс. воинов), которые закреплены по месту нахождения за разными сельскими поселениями. Все братские могилы распределены между священниками Ржевского районного благочиния, которые служат там панихиды или литию по особо памятным дням: не только 9 мая и 22 июня, но и 3 марта (день освобождения Ржева) и на Радоницу (примерно такой же порядок и в других благочиниях епархии). Проблема в том, что этих священников только трое. Поэтому каждому из них послужить получается за день на трех-четырех захоронениях. Некоторые из могил в труднодоступных местах. «До сих пор есть воинские захоронения , где я еще ни разу не был», — сетует отец Константин.



Вместе с отцом Константином иногда едут и ученики воскресной школы и их родители. Например, 3 марта этого года ребята вместе с родителями участвовали в торжественном митинге в деревне Кокошкино, куда отца Константина пригласила местная администрация. А потом дети молились на панихиде в Никольском храме. И, судя по отзывам в соцсетях, это не оставило их равнодушными. «Все в задумчивости, с волнением слушали батюшку,- написала на странице Вознесенского собора мама одного из школьников Елена Патрикеева. - Такие трогательные и значимые моменты оставляют в памяти и в детских сердцах добрый след на долгие годы».



Кокошкино — одно из самых красивых мест Ржевского района. Здесь, где река Сишка впадает в Волгу, на высоком берегу стоит белоснежный храм Святого Николая Мирликийского. Он был построен в 2012 году рядом с обелиском в память о погибших в годы войны советских солдатах. О воинской доблести, передаваемой через поколения, напоминает могила героя Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенанта А. Н. Сеславина (1788—1858). Это место в 18 км от Ржева было одним из ключевых узлов немецкой обороны и в ходе боевых операций за Ржевский выступ несколько раз переходило из рук в руки.



Чуть поодаль от храма находится братская могила, где вечный покой обрели 4 264 воина4. Сама деревня Кокошкино за последние 30 лет практически вымерла. Поэтому и посещать редкие богослужения в Никольском храме некому. «Никольский храм в Кокошкино приписан к нашему приходу, — говорит настоятель Успенского храма деревни Зайцево протоиерей Вячеслав Савин. — Обычно на службе два — четыре человека, которые приезжают со мной. Литургия раз в год — 22 мая, молебен — раз в месяц. Правда, на 9 мая у обелиска проходит торжественное мероприятие районного масштаба, поэтому и в храме на панихиде молящихся побольше».



На местах кровопролитных сражений в Ржевском районе всего пять храмов и часовен. Из-за проблем с финансированием храмы строятся прежде всего там, где уже сложилась своя община (например, в поселках Есинка или Победа). Поэтому деревне Филькино в этом смысле повезло. Здесь храм Святого Николая Мирликийского построен по инициативе правительства Республики Якутия, возле мемориала в память о воинах-якутах. Каждый год накануне Дня Победы почтить память земляков сюда приезжает делегация из Якутии. Настоятель храма протоиерей Валентин Сергиенко служит панихиду (Никольский храм приписан к Покровскому в селе Итомля). Постоянной паствы у храма пока нет.



И хотя Литургия служится три раза в год (на праздники святого Николая и на 9 мая), молитва здесь не прерывается. Каждый четверг вдвоем с супругой студент Смоленской семинарии Владислав по благословению настоятеля читает в храме акафист святому Николаю. Зимой они это делают практически в спартанских условиях: отопление супруги не включают, поскольку храм все равно слишком долго прогревать. На вопрос, зачем им это, Владислав отвечает: «Хочется, чтобы в храме как можно чаще звучала молитва. Делаем, что нам по силам. Иногда служим литию мирским чином по погибшим». Пока никто к молодой чете во время акафиста не присоединялся, хотя зимой на снегу, бывает, остаются следы, ведущие к храму. Каждый год в канун Дня Победы почтить память павших землячков сюда приезжает делегация из Якутии.



Передвижная выставка



Одно из направлений служения отца Константина — это работа со школьниками и учителями. В преддверии памятных дат отца Константина приглашают на уроки, посвященные, в частности, Великой Отечественной войне, в школу № 2 города Ржева (МОУ СОШ № 2), где уже много лет действует Музей боевой славы. Экскурсии там проводят сами школьники. У руководителя музея, заместителя директора по воспитательной работе Светланы Громовой, родилась идея сделать к 160-летию Вознесенского собора (это было в 2015 году) передвижную выставку «Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны». Подбирать материал к ней помогали и школьники.



Выставка состоит из пяти баннеров, наглядно рассказывающих о роли Церкви в победе над немецкими захватчиками. За пять лет с ней познакомились учащиеся и педагоги более 20 школ Ржева и Ржевского района, посетители Центральной городской библиотеки, Дворца культуры, Выставочного зала Ржевской епархии. Показательно, что, побывав на выставке, школьники начинают активнее расспрашивать о войне своих родственников и c большим энтузиазмом писать сочинения о том, как война затронула их семьи.



«Совсем недавно обнаружилось одно любопытное обстоятельство, — говорит Светлана Алексеевна. — Ребята, экскурсоводы школьного музея, самостоятельно приняли решение стать учащимися воскресной школы при Вознесенском храме и стали приходить на богослужения, хотя большинство из них из невоцерковленных семей».

К 75-летию Победы выставку дополнили рукописные книги учеников воскресной школы, созданные на основе воспоминаний детей войны, где вкупе с тяжелыми подробностями жизни в условиях оккупации приводятся и свидетельства веры. Например, по воспоминаниям Зои Ивановны Меренковой, которой было шесть лет, когда началась война, большой колокол Вознесенского собора удалось сохранить благодаря ее пожилому односельчанину из деревни Домашино.



Старик стал свидетелем, как во время обстрела купол Вознесенского собора загорелся и колокол рухнул вниз. Он привез колокол в деревню. После войны в него звонили, созывая народ на работу или при пожаре. А когда началось возрождение Вознесенского собора, благовест вернулся в собор. Лидия Ивановна Зимина из деревени Коршуново Калининской области (во время войны ей было 12 лет) вспоминает, как немцы устроили в их деревне лагерь для пленных красноармейцев. Местные жители втайне носили им картошку и хлеб. Сама же Лидия помогла бежать восьмерым пленным. После этого случая немцы собрали всех жителей села и вместе с красноармейцами отправили в Германию. «Где-то ехали в товарных вагонах на поезде, где-то шли пешком. Я старалась быть рядом с мамой и сестрой Ниной, — вспоминает Лидия Ивановна. — Мама из дома взяла маленькую икону Божией Матери “Троеручица” и Евангелие». Она уверена, что только по молитвам мамы и благодаря заступничеству Царицы Небесной семье удалось выжить в плену.



Антиминс под открытым небом



Еще одна форма катехизации детей и молодежи была разработана в Нелидовском благочинии Ржевской епархии уже 16 лет назад. Это ежегодные межрегиональные конференции «Церковь и война. Русская Православная Церковь на переломных этапах истории», организованные на базе общеобразовательной школы № 5 города Нелидово. Они объединяют школьников и студентов из Московской, Псковской, Тверской и Смоленской областей.



«Конференции проводятся в конце апреля, — рассказывает благочинный Нелидовского округа, настоятель церкви Балыкинской иконы Божией Матери иеромонах Николай (Голубев). — В их организации нам помогает администрация Нелидовского городского округа Тверской области и местное отделение ДОСААФ» (ДОСААФ еще и помогает отцу Николаю техникой, когда нужно отслужить панихиду на воинских захоронениях, находящихся в труднодоступных местах5).



«Цель конференции — знакомство с отечественной историей, в том числе и с Великой Отечественной войной, — продолжает отец Николай. — Ведь тема войны близка и понятна. А роль Церкви в войне молодежи пока мало известна». К слову, Нелидово находилось в зоне боевой операции, как впрочем и город Белый, отстоящий от Нелидово всего в 50 км. В ноябре — декабре 1942 года в 10 км от Белого возле деревни Плоское в жестоких боях погибло 12,5 тыс. воинов-сибиряков. Это место в народе назвали «Долиной смерти». «Мне запомнилась история одной нашей прихожанки, которая в годы войны была ребенком, — рассказывает благочинный Бельского района, настоятель Петропавловского храма города Белый протоиерей Александр Чайкин. — Когда после освобождения местное население хоронило погибших в “Долине смерти”, ее, девочку, уже привыкшую к виду мертвых, поразили два тела — советского и немецкого солдата. Они лежали, вцепившись в горло друг другу, и их пальцы невозможно было разжать. Так вместе их и похоронили».



Рядом с мемориалом погибшим сибирякам стоит открытая с четырех сторон часовня в честь великомученика Георгия Победоносца. По словам отца Александра, когда он служит там панихиду, то испытывает необычайный духовный подъем: «Я думаю, это не случайно, ведь ты фактически служишь на антиминсе под открытым небом. Я молюсь за них и чувствую, что они там молятся за всех нас».





Примечания



1 C января по апрель 1942 г. потери Красной армии ранеными и убитыми, по разным данным, составили от 446 тыс. человек, из них 153 тыс. безвозвратные (историк А.В.Исаев), до 776 889 человек, из них 272 тыс. безвозвратные (историк Г. Ф. Кривошеев).

2 См. фильм А. Пивоварова «Ржев: Неизвестная битва Георгия Жукова» ( 2009 г.).

3 URL: https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/захоронения/россия/тверская-область/информация-о-воинских-захоронениях-ржевский-район-тверской-области.html

4 Там же.

5 Всего в Нелидовском благочинии 30 воинских захоронений, где покоятся около 10 тыс. воинов.





Справка «Журнала Московской Патриархии»



Ржевская битва, военное противостояние Красной армии и вермахта в районе Ржевско-вяземского выступа с 8 января 1942 г. по 31 марта 1943 г., является одним из самых кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны.

Для вермахта Ржевско-вяземский выступ был удобным плацдармом для повторного наступления на Москву. Ржев стал транспортным узлом, обеспечивающим бесперебойное снабжение войск врага. На территории выступа находилось от половины до двух третей элитных войск группы армий «Центр».



Наступательные операции войск Западного и Калининского фронтов:

Ржевско-Вяземская, 8 января — 20 апреля 1942 г.,

1-я Ржевско-Сычевская, 30 июля — 30 сентября 1942 г.,

2-я Ржевско-Сычевская («Марс»), 25 ноября — 20 декабря 1942 г.,

Ржевско-Вяземская 2–31 марта 1943 г.



Историки до сих пор спорят, считать ли военные действия в районе Ржевско-вяземского выступа частью Московской битвы или выделить их как самостоятельную Ржевскую битву. Нет также и единого мнения о потерях советских войск в наступательных операциях Ржевской битвы.

По данным военных историков, они составляют от 1 млн 160 тыс. человек, из них безвозвратные 392 тыс. человек1, до 1 324 823 человек, из них 433 037 человек безвозвратные2.

Потери немцев до сих пор окончательно не подсчитаны. По данным историка С. А. Герасимовой, безвозвратные потери только 9-й армии генерала В. Моделя в битве на Ржевско-вяземском плацдарме составили 120 тыс. человек3. На немецком кладбище под Ржевом на сегодняшний день захоронено свыше 40 тыс. военнослужащих. Значительные потери советских войск историки объясняют просчетами Верховного командования, некомпетентным действиями советских военачальников, проблемами с боеприпасами (советская промышленность только преодолела последствия эвакуации) и связью, а также превосходством противника в воздухе и другими причинами. В феврале — марте 1943 г. вермахт вывел свои войска с выступа, тем самым был ликвидирован опасный немецкий плацдарм, который враг называл «воротами на Москву». Линия фронта отодвинулась от Москвы еще на 130–160 км. Кроме самого Ржева, были освобождены города Гжатск, Сычевка, Белый, Вязьма. И хотя уничтожить основные силы группы армий «Центр» не удалось, Красная армия сковала под Ржевом крупную группировку немецких войск, не позволив перебросить их под Сталинград. Кроме того, по мнению английского и российского историков Д. Гланца и А. В. Исаева, 2-я Ржевско-Сычевская операция сыграла свою, хотя и косвенную, роль в победе на Курской дуге в 1943 г. Обескровленная под Ржевом 9-я армия В. Моделя не смогла к лету 1943 г. восполнить понесенные потери, что стало одной из причин, по которым наступление врага на северной стороне Курской дуги быстро выдохлось.



Примечания



1 Исаев А. К вопросу о потерях советских войск в боях за ржевский выступ. URL: https://actualhistory.ru/isaev-rzhev2

2 Кривошеев Г. Ф. Россия и СССР в войнах XX века. Статистическое исследование. М.: Олма-Пресс, 2001.

3 Герасимова С. А. Ржевская бойня. Потерянная победа Жукова. М.: Эксмо: Яуза, 2010.



Автор благодарит Светлану Александровну Герасимову за помощь в подготовке справки по Ржевской битве. Алексей Реутский

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