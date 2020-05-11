Ржевский рубеж

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В Норвегии почтили память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны
Память советских воинов, отдавших в годы войны жизнь за свободу норвежского народа и узников немецкого концлагеря Фалстад помянули прихожане Русской Православной Церкви в Норвегии.
11 мая 2020 г. 16:30
Храмы у Дороги жизни
Одна из героических страниц Великой Отечественной войны — это труд тех, кто стремился спасти людей от гибели в блокадном Ленинграде. Среди них не только те, кто доставлял в осажденный город грузы и вывозил блокадников на Большую землю, защищал небо от вражеской авиации, но и те, кто работал в мастерских по ремонту автотранспорта и авиационных двигателей, спасал в эвакуационных пунктах обессиленных от голода ленинградцев. Однако мало кто знает, что этими мастерскими и госпиталями на другом берегу Ладоги стали храмы, закрытые в 1930-х годах. Четыре из них оказались в непосредственной близости от линии Волховского и в зоне действия Ленинградского фронтов и сегодня находятся в Тихвинской епархии. PDF-версия
8 мая 2020 г. 10:57
Архимандрит Амвросий (Юрасов): "Переживать не надо. Надо Бога благодарить, да радоваться"
В больнице г. Иваново на 82-м году жизни 7 мая скончался духовник Ивановского Свято-Введенского женского монастыря архимандрит Амвросий (Юрасов).
7 мая 2020 г. 16:57
Ржевский мемориал советскому солдату готов к открытию
9 мая в год 75-летия Великой победы в поселке Хорошево (Тверская область) планировалось открыть мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны. Возведение памятника началось по инициативе ветеранов Ржевской битвы, которые в 1942-1943 гг. сумели удержать этот стратегический рубеж, обескровив силы гитлеровской группы армий «Центр». Но из-за эпидемии торжественные мероприятия пришлось отложить. Между тем, памятник готов к открытию, и накануне праздника автор скульптуры Андрей Коробцов рассказал «Журналу Московской Патриархии» о своей работе.
7 мая 2020 г. 11:57
Молитва над ратным полем
День Победы, который мы все будем скоро отмечать - это особенный праздник, потому что победа над врагом никогда еще не давалась нам числом миллионных жерт. И неизвестно, удалось ли нашим отцам, дедам и прадедам выстоять, если бы о них не молились их матери, жены и сестры, если бы не самопожертвование, с которым они отдавали жизни на поле брани. Русская Православная Церковь всегда поминала и чтила память погибших за свободу и независимость Отечества, возводя на месте самых кровопролитных боев храмы, часовни и монастыри. И один из этих монастырей - это Спасо-Богородицкий Одигитриевский женский монастырь, строящийся сегодня на месте Вяземского котла. PDF-версия
4 мая 2020 г. 09:30
В Переславской епархии состоялись богослужения в рамках акции «Пасха в каждом храме»
На Пасхальной неделе в Переславской епархии в нескольких полуразрушенных сельских храмах, где уже давно не звучала молитва, состоялись пасхальные богослужения.
2 мая 2020 г. 15:06
Златоустовская обитель: вехи истории и будущее
В промежутке между празднованиями перенесения честных мощей святителя Иоанна Златоуста и памяти трех вселенских святителей "Церковный Вестник" анонсирует публикацию в третьем, мартовском номере "Журнала Московской Патриархии" об изучении и музеефикации наследия московского Златоустова монастыря.
11 февраля 2020 г. 17:00
Мое оружие — Евангелие и религия, ими я и воюю
Решением Священного Синода от 4 апреля 2019 года (журнал № 31) священник Николай Заварин включен в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Решение это немного выбивается из ряда ему подобных, и вот почему. Ранее, 28 декабря 2018 года, синодальным решением (см. журнал № 124) вопрос о канонизации отца Николая Заварина выносился на рассмотрение Архиерейского Собора. Почему же Синод вернулся к нему, не дожидаясь созыва Собора? Поступившая от профильной синодальной комиссии дополнительная информация оказалась настолько полной и всеобъемлющей, что сняла все вопросы по предлагавшейся к общецерковному почитанию кандидатуре. А возглавляющий этот орган епископ Троицкий Панкратий на посвященной канонизации святых секции Рождественских чтений — 2019 даже поставил в пример работу по формированию необходимого корпуса документов, заметив, что в свете нынешних требований ее можно рассматривать едва ли не как образцовую. Опытом по подготовке бумаг для канонизации новомученика делится игумения Владимирского монастыря в селе Пиксур (Яранская епархия Вятской митрополии) Варвара (Скворцова), руководившая этой деятельностью. PDF-версия
7 февраля 2020 г. 12:00
Жизнь по Евангелию
8 октября 2019 года архимандриту Кириллу (Павлову), одному из самых почитаемых пастырей наших дней, исполнилось бы 100 лет. К этой памятной дате в издательстве Троице-Сергиевой лавры приурочен выход книги, в которой воспоминаниями о старце поделились его духовные чада — пастыри и архипастыри Русской Православной Церкви. Им выпало счастье жить под духовным руководством отца Кирилла в святой обители. Материал для книги собирался в течение 10 лет. Юбилей отца Кирилла — это еще один прекрасный повод вспомнить о человеке, сохранившем преемственность традиции старчества в современном монашестве. PDF-версия.
23 декабря 2019 г. 14:31
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14 мая 2020 г. 09:02
Ржевский рубеж
Битва под Ржевом долгие годы оставалось в тени Сталинградской победы. Сегодня благодаря исследованиям отечественных и немецких историков, мемуарам и воспоминаниям участников битвы с обеих сторон удалось не только составить наиболее полную картину каждой из боевых операций, но и установить цифры потерь. Только советских солдат под Ржевом могло погибнуть свыше 400 тысяч человек. Наиболее кровопролитными для нашей армии стали Ржевско-Вяземская и 2-я Ржевско-Сычевская («Марс») операции. Какая работа по сохранению памяти павших героев проводится в местах самых тяжелых боев за Ржевский выступ и как ее удается сочетать с проповедью православной веры, «Журналу Московской Патриархии» рассказали в Ржевской епархии. (Статья будет опубликована в ЖМП №5, 2020)
Значительные потери советских войск историки объясняют просчетами Верховного командования, некомпетентным действиями советских военачальников, проблемами с боеприпасами (советская промышленность только преодолела последствия эвакуации) и связью, а также превосходством противника в воздухе и другими причинами. В феврале — марте 1943 г. вермахт вывел свои войска с выступа, тем самым был ликвидирован опасный немецкий плацдарм, который враг называл «воротами на Москву». Линия фронта отодвинулась от Москвы еще на 130–160 км. Кроме самого Ржева, были освобождены города Гжатск, Сычевка, Белый, Вязьма. И хотя уничтожить основные силы группы армий «Центр» не удалось, Красная армия сковала под Ржевом крупную группировку немецких войск, не позволив перебросить их под Сталинград. Кроме того, по мнению английского и российского историков Д. Гланца и А. В. Исаева, 2-я Ржевско-Сычевская операция сыграла свою, хотя и косвенную, роль в победе на Курской дуге в 1943 г. Обескровленная под Ржевом 9-я армия В. Моделя не смогла к лету 1943 г. восполнить понесенные потери, что стало одной из причин, по которым наступление врага на северной стороне Курской дуги быстро выдохлось.
14 мая 2020 г. 09:02
Ключевые слова: Великая Отечественная война
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Юбилей Жировичского монастыря отпразднуют после окончания эпидемии
В связи с эпидемией торжественные мероприятия, посвященные 500 летию Жировичской обители и 550 лет со дня обретения Жировичской иконы Божьей Матери отложены на неопределенный срок.
12 мая 2020 г. 13:40
Протоиерей Владимир Вигилянский: Священники должны учиться языку интернет-проповеди
Протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храмов святой мученицы Татианы при МГУ и Святителя Василия Великого в селе Зайцево, заместитель председателя Информационной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы написал новую книгу «Русский крест». И она скоро выйдет в свет. В основу книги легли заметки, которые священник в течение многих лет писал на своей странице в социальной сети «Фейсбук». В интервью «Журналу Московской Патриархии» отец Владимир рассказал о том, как он осваивал интернет-пространство, в чем схожи и в чем отличаются традиционные средства массовой информации и социальные сети и дал практические советы священнослужителям, как вести проповедь в интернете.
12 мая 2020 г. 13:35
Духовный муж
Сегодня, 7 мая 2020 года, исполнилось девять дней со дня кончины митрофорного протоиерея Георгия Бреева, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовника Московской епархии. О любимом многими поколениями верующих священнике вспоминает один из его духовных сыновей — протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма в Красногорске.
7 мая 2020 г. 12:48
Тактика лояльности и сопротивления: как будущий Патриарх Пимен управлял Костромской епархией
Диссиденты-писатели и диссиденты-священники 1960 - 1970-х годов упрекали Церковь в лице Патриарха Пимена в молчании по поводу фактов гонения на религию в СССР. Но костромской период служения епископа Пимена свидетельствует об обратном, а именно о его бескомпромиссной позиции по отстаиванию интересов Церкви и духовенства. О его дипломатических, организаторских и человеческих достоинствах говорят документы Костромского областного государственного архива. В условиях жесткого контроля идеологических органов будущий Патриарх, будучи лояльным по отношению к государству, занял твердую позицию по ряду принципиальных вопросов, касающихся деятельности духовенства. Его требовательность по отношению к внутренней дисциплине и проповеднической миссии священнослужителей принесла свои плоды: религиозность населения в регионе возросла. Тактика, взятая на вооружение епископом в Костромской епархии, оправдала себя и на общецерковном уровне и создала предпосылки для возрождения Церкви в 1990-е годы. (Материал будет опубликован в майском номере (№5, 2020) "Журнала Московской Патриархии")
5 мая 2020 г. 11:39
Сим победиши
В издательстве «Познание» вышла в свет новая книга историка М. В. Шкаровского о Великой Отечественной войне «Господь дарует нам Победу». Автор в беспристрастной форме, опираясь только на факты, анализирует роль Церкви в победе над немецким нацизмом. Почему только война, поставившая советское государство на край катастрофы, заставила руководство страны несколько смягчить политику в отношении Церкви? Какой на самом деле была религиозная политика нацистов и почему стало возможным возрождение Православия на оккупированных территориях? Об этом в интервью «Журналу Московской Патриархии» рассказал главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга доктор исторических наук Михаил Шкаровский. PDF-версия
30 апреля 2020 г. 15:04