Ржевский мемориал советскому солдату готов к открытию

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Статьи на тему
память
Молитва над ратным полем
День Победы, который мы все будем скоро отмечать - это особенный праздник, потому что победа над врагом никогда еще не давалась нам числом миллионных жерт. И неизвестно, удалось ли нашим отцам, дедам и прадедам выстоять, если бы о них не молились их матери, жены и сестры, если бы не самопожертвование, с которым они отдавали жизни на поле брани. Русская Православная Церковь всегда поминала и чтила память погибших за свободу и независимость Отечества, возводя на месте самых кровопролитных боев храмы, часовни и монастыри. И один из этих монастырей - это Спасо-Богородицкий Одигитриевский женский монастырь, строящийся сегодня на месте Вяземского котла. PDF-версия
4 мая 2020 г. 09:30
В Переславской епархии состоялись богослужения в рамках акции «Пасха в каждом храме»
На Пасхальной неделе в Переславской епархии в нескольких полуразрушенных сельских храмах, где уже давно не звучала молитва, состоялись пасхальные богослужения.  
2 мая 2020 г. 15:06
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В промежутке между празднованиями перенесения честных мощей святителя Иоанна Златоуста и памяти трех вселенских святителей "Церковный Вестник" анонсирует публикацию в третьем, мартовском номере "Журнала Московской Патриархии" об изучении и музеефикации наследия московского Златоустова монастыря.
11 февраля 2020 г. 17:00
Мое оружие — Евангелие и религия, ими я и воюю
Решением Священного Синода от 4 апреля 2019 года (журнал № 31) священник Николай Заварин включен в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Решение это немного выбивается из ряда ему подобных, и вот почему. Ранее, 28 декабря 2018 года, синодальным решением (см. журнал № 124) вопрос о канонизации отца Николая Заварина выносился на рассмотрение Архиерейского Собора. Почему же Синод вернулся к нему, не дожидаясь созыва Собора? Поступившая от профильной синодальной комиссии дополнительная информация оказалась настолько полной и всеобъемлющей, что сняла все вопросы по предлагавшейся к общецерковному почитанию кандидатуре. А возглавляющий этот орган епископ Троицкий Панкратий на посвященной канонизации святых секции Рождественских чтений — 2019 даже поставил в пример работу по формированию необходимого корпуса документов, заметив, что в свете нынешних требований ее можно рассматривать едва ли не как образцовую. Опытом по подготовке бумаг для канонизации новомученика делится игумения Владимирского монастыря в селе Пиксур (Яранская епархия Вятской митрополии) Варвара (Скворцова), руководившая этой деятельностью. PDF-версия
7 февраля 2020 г. 12:00
Жизнь по Евангелию
8 октября 2019 года архимандриту Кириллу (Павлову), одному из самых почитаемых пастырей наших дней, исполнилось бы 100 лет. К этой памятной дате в издательстве Троице-Сергиевой лавры приурочен выход книги, в которой воспоминаниями о старце поделились его духовные чада — пастыри и архипастыри Русской Православной Церкви. Им выпало счастье жить под духовным руководством отца Кирилла в святой обители. Материал для книги собирался в течение 10 лет. Юбилей отца Кирилла — это еще один прекрасный повод вспомнить о человеке, сохранившем преемственность традиции старчества в современном монашестве. PDF-версия.     
23 декабря 2019 г. 14:31
Луч света над Чудским озером
Через два года в России отметят восьмивековой юбилей со дня рождения святого благоверного Александра Невского. В двух организационных комитетах по подготовке юбилейных мероприятий, созданных под эгидой Церкви и государства, кипит работа, сверстана предварительная программа празднований. Уже сейчас в ней 130 пунктов, а главные события намечены на 2021 год. Это посвященные воину, правителю и дипломату Международные Рождест­венские образовательные чтения и выставка «Православная Русь — к Дню народного единства», серия научно-богословских конференций, фестиваль «Русский мир» у стен Троице-Сергиевой лавры, премьера полнометражного анимационного фильма и работа над новой игровой кинолентой, запуск детского туристического маршрута по мемориальным местам святого великого князя. PDF-версия
20 декабря 2019 г. 16:59
Казачество в годы Гражданской войны: тема Исхода на научной конференции и историко-документальной выставке в Российском государственном архиве социально-политической истории
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7 ноября 2019 г. 17:59
Почему не прославлен московский юродивый Иван Яковлевич Корейша?
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23 сентября 2019 г. 13:01
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Возведение главного храма Вооруженных сил в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке идет полным ходом. За год до великого освящения, строители завершили часть работ по стилобатной части и приступили к сооружению стен основного храмового объема. На воронежском заводе Анисимова «Вера» отлита звонница из 18 колоколов общей массой 18 тонн. Глава российского государства Владимир Путин пожертвовал средства для написания храмового образа Спаса Нерукотворного, который сегодня совершает паломничество по военным округам нашей страны. PDF-версия
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История
Проект памятника. Фото сайта rzhev.histrf.ru
7 мая 2020 г. 11:57
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Ржевский мемориал советскому солдату готов к открытию

9 мая в год 75-летия Великой победы в поселке Хорошево (Тверская область) планировалось открыть мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны. Возведение памятника началось по инициативе ветерановй Ржевской битвы, которые в 1942-1943 гг. сумели удержать этот стратегический рубеж, обескровив силы гитлеровской группы армий «Центр». Но из-за эпидемии торжественные мероприятия пришлось отложить. Между тем, накануне праздника автор скульптуры Андрей Коробцов рассказал «Журналу Московской Патриархии» о своей работе.

Как известно, инициативу российских ветеранов Великой Отечественной войны поддержали Президенты России и Республики Беларусь Владимир Путин и Александр Лукашенко. В конкурсе приняли участие 32 проекта из России и Беларуси. Однако, на первом этапе конкурса отборочная комиссия отвергла все предложенные варианты памятника и попросила «добавить в него души».

«Мы изучили и просмотрели множество материалов — фильмы, книги, стихи, выезжали на места боев, — рассказал Андрей Коробцов. — Может показаться, что у нас на 90 % повторяется хрестоматийный образ — памятник советскому солдату с автоматом ППШ в руках. Но пластические и композиционные решения здесь другие». Отправной точкой для авторов стали известные стихи Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Они-то и помогли найти нужный образ. «В ходе работы мы рассматривали самые разные варианты, прежде чем пришла мысль дополнить образ солдата стаей журавлей, символом павших за родину героев. Лицу солдата мы постарались придать несколько отрешенное выражение, как будто он смотрит вглубь себя», — добавляет Андрей. Поначалу скульптор лицо воина хотел списать со своего деда, который прошел всю войну, а Победу встретил в Варшаве командиром танка Т-34.

Но постепенно автор пришел к мысли, что внешность солдата должна быть собирательной, и создал его образ по фотографиям бойцов, сражавшихся под Ржевом.
Андрею приходило много писем от людей, чьи родственники участвовали в этой битве. Среди них особенно запомнилось одно. «Его написал своим близким 18-летний солдат, — говорит Андрей. — “Приехали, все хорошо, расположились, покормили нас. Винтовок на всех не хватает. Есть данные, что немецкая армия готовит наступление. Домой я не вернусь”. Меня это очень тронуло. Я почувствовал, насколько это страшно — идти в бой с одной винтовкой на троих».
Имена 62 тыс. солдат и офицеров, погибших под Ржевом и похороненных на территории Ржевского района, нанесены на плиты из устойчивой к коррозии кортеновской стали. Они установленны возле памятника.
Высота самой скульптуры 25 метров, общая высота с холмом — 35 метров, вес памятника — около двухсот тонн (он стоит в чистом поле и открыт всем ветрам). Скульптура собиралась из шестисот элементов, изготовленных по отдельности.

Справка «Журнала Московской Патриархии»

Ржевская битва, военное противостояние Красной армии и вермахта в районе Ржевско-вяземского выступа с 8 января 1942 г. по 31 марта 1943 г., — одно из самых кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. Для вермахта Ржевско-вяземский выступ был удобным плацдармом для повторного наступления на Москву. Ржев стал транспортным узлом, обеспечивающим бесперебойное снабжение войск врага. На территории выступа находилось от половины до двух третей элитных войск группы армий «Центр».
Наступательные операции войск Западного и Калининского фронтов:

Ржевско-Вяземская, 8 января — 20 апреля 1942 г.,
1-я Ржевско-Сычевская, 30 июля — 30 сентября 1942 г.,
2-я Ржевско-Сычевская («Марс»), 25 ноября — 20 декабря 1942 г.,
Ржевско-Вяземская 2–31 марта 1943 г.

Историки до сих пор спорят, считать ли военные действия в районе Ржевско-вяземского выступа частью Московской битвы или выделить их как самостоятельную Ржевскую битву. Нет также и единого мнения о потерях советских войск в наступательных операциях Ржевской битвы.
По данным военных историков, они составляют от 1 млн 160 тыс. человек * до 1 324 823 человек**. Из них безвозвратные, соответственно, от 392 тыс. до 433 037 человек.

Потери немцев до сих пор окончательно не подсчитаны. По данным историка С. А. Герасимовой, безвозвратные потери только 9-й армии генерала В. Моделя в битве на Ржевско-вяземском плацдарме составили 120 тыс. человек***. На немецком кладбище под Ржевом на сегодняшний день захоронено свыше 40 тыс. военнослужащих.

Значительные потери советских войск историки объясняют просчетами Верховного командования, некомпетентным действиями советских военачальников, проблемами с боеприпасами (советская промышленность только преодолела последствия эвакуации) и связью, а также превосходством противника в воздухе и другими причинами. В феврале — марте 1943 г. вермахт вывел свои войска с выступа, тем самым был ликвидирован опасный немецкий плацдарм, который враг называл «воротами на Москву». Линия фронта отодвинулась от Москвы еще на 130–160 км. Кроме самого Ржева, были освобождены города Гжатск, Сычевка, Белый, Вязьма.
И хотя уничтожить основные силы группы армий «Центр» не удалось, Красная армия сковала под Ржевом крупную группировку немецких войск, не позволив перебросить их под Сталинград. Кроме того, по мнению английского и российского историков Д. Гланца и А. В. Исаева, 2-я Ржевско-Сычевская операция сыграла свою, хотя и косвенную, роль в победе на Курской дуге в 1943 г. Обескровленная под Ржевом 9-я армия В. Моделя не смогла к лету 1943 г. восполнить понесенные потери, что стало одной из причин, по которым наступление врага на северной стороне Курской дуги быстро выдохлось.

Примечания
 
* Исаев А. К вопросу о потерях советских войск в боях за ржевский выступ. URL: https://actualhistory.ru/isaev-rzhev2
** Кривошеев Г. Ф. Россия и СССР в войнах XX века. Статистическое исследование. М.: Олма-Пресс, 2001.
*** Герасимова С. А. Ржевская бойня. Потерянная победа Жукова. М.: Эксмо: Яуза, 2010.

7 мая 2020 г. 11:57
Ключевые слова: День Победы
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