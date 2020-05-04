Ржевский мемориал советскому солдату готов к открытию

9 мая в год 75-летия Великой победы в поселке Хорошево (Тверская область) планировалось открыть мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны. Возведение памятника началось по инициативе ветерановй Ржевской битвы, которые в 1942-1943 гг. сумели удержать этот стратегический рубеж, обескровив силы гитлеровской группы армий «Центр». Но из-за эпидемии торжественные мероприятия пришлось отложить. Между тем, накануне праздника автор скульптуры Андрей Коробцов рассказал «Журналу Московской Патриархии» о своей работе.



Как известно, инициативу российских ветеранов Великой Отечественной войны поддержали Президенты России и Республики Беларусь Владимир Путин и Александр Лукашенко. В конкурсе приняли участие 32 проекта из России и Беларуси. Однако, на первом этапе конкурса отборочная комиссия отвергла все предложенные варианты памятника и попросила «добавить в него души».



«Мы изучили и просмотрели множество материалов — фильмы, книги, стихи, выезжали на места боев, — рассказал Андрей Коробцов. — Может показаться, что у нас на 90 % повторяется хрестоматийный образ — памятник советскому солдату с автоматом ППШ в руках. Но пластические и композиционные решения здесь другие». Отправной точкой для авторов стали известные стихи Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Они-то и помогли найти нужный образ. «В ходе работы мы рассматривали самые разные варианты, прежде чем пришла мысль дополнить образ солдата стаей журавлей, символом павших за родину героев. Лицу солдата мы постарались придать несколько отрешенное выражение, как будто он смотрит вглубь себя», — добавляет Андрей. Поначалу скульптор лицо воина хотел списать со своего деда, который прошел всю войну, а Победу встретил в Варшаве командиром танка Т-34.



Но постепенно автор пришел к мысли, что внешность солдата должна быть собирательной, и создал его образ по фотографиям бойцов, сражавшихся под Ржевом.

Андрею приходило много писем от людей, чьи родственники участвовали в этой битве. Среди них особенно запомнилось одно. «Его написал своим близким 18-летний солдат, — говорит Андрей. — “Приехали, все хорошо, расположились, покормили нас. Винтовок на всех не хватает. Есть данные, что немецкая армия готовит наступление. Домой я не вернусь”. Меня это очень тронуло. Я почувствовал, насколько это страшно — идти в бой с одной винтовкой на троих».

Имена 62 тыс. солдат и офицеров, погибших под Ржевом и похороненных на территории Ржевского района, нанесены на плиты из устойчивой к коррозии кортеновской стали. Они установленны возле памятника.

Высота самой скульптуры 25 метров, общая высота с холмом — 35 метров, вес памятника — около двухсот тонн (он стоит в чистом поле и открыт всем ветрам). Скульптура собиралась из шестисот элементов, изготовленных по отдельности.



Справка «Журнала Московской Патриархии»



Ржевская битва, военное противостояние Красной армии и вермахта в районе Ржевско-вяземского выступа с 8 января 1942 г. по 31 марта 1943 г., — одно из самых кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. Для вермахта Ржевско-вяземский выступ был удобным плацдармом для повторного наступления на Москву. Ржев стал транспортным узлом, обеспечивающим бесперебойное снабжение войск врага. На территории выступа находилось от половины до двух третей элитных войск группы армий «Центр».

Наступательные операции войск Западного и Калининского фронтов:



Ржевско-Вяземская, 8 января — 20 апреля 1942 г.,

1-я Ржевско-Сычевская, 30 июля — 30 сентября 1942 г.,

2-я Ржевско-Сычевская («Марс»), 25 ноября — 20 декабря 1942 г.,

Ржевско-Вяземская 2–31 марта 1943 г.



Историки до сих пор спорят, считать ли военные действия в районе Ржевско-вяземского выступа частью Московской битвы или выделить их как самостоятельную Ржевскую битву. Нет также и единого мнения о потерях советских войск в наступательных операциях Ржевской битвы.

По данным военных историков, они составляют от 1 млн 160 тыс. человек * до 1 324 823 человек**. Из них безвозвратные, соответственно, от 392 тыс. до 433 037 человек.



Потери немцев до сих пор окончательно не подсчитаны. По данным историка С. А. Герасимовой, безвозвратные потери только 9-й армии генерала В. Моделя в битве на Ржевско-вяземском плацдарме составили 120 тыс. человек***. На немецком кладбище под Ржевом на сегодняшний день захоронено свыше 40 тыс. военнослужащих.



Значительные потери советских войск историки объясняют просчетами Верховного командования, некомпетентным действиями советских военачальников, проблемами с боеприпасами (советская промышленность только преодолела последствия эвакуации) и связью, а также превосходством противника в воздухе и другими причинами. В феврале — марте 1943 г. вермахт вывел свои войска с выступа, тем самым был ликвидирован опасный немецкий плацдарм, который враг называл «воротами на Москву». Линия фронта отодвинулась от Москвы еще на 130–160 км. Кроме самого Ржева, были освобождены города Гжатск, Сычевка, Белый, Вязьма.

И хотя уничтожить основные силы группы армий «Центр» не удалось, Красная армия сковала под Ржевом крупную группировку немецких войск, не позволив перебросить их под Сталинград. Кроме того, по мнению английского и российского историков Д. Гланца и А. В. Исаева, 2-я Ржевско-Сычевская операция сыграла свою, хотя и косвенную, роль в победе на Курской дуге в 1943 г. Обескровленная под Ржевом 9-я армия В. Моделя не смогла к лету 1943 г. восполнить понесенные потери, что стало одной из причин, по которым наступление врага на северной стороне Курской дуги быстро выдохлось.



Примечания



* Исаев А. К вопросу о потерях советских войск в боях за ржевский выступ. URL: https://actualhistory.ru/isaev-rzhev2

** Кривошеев Г. Ф. Россия и СССР в войнах XX века. Статистическое исследование. М.: Олма-Пресс, 2001.

*** Герасимова С. А. Ржевская бойня. Потерянная победа Жукова. М.: Эксмо: Яуза, 2010.