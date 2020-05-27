Святитель Лука Крымский: тамбовское наследие и наследники

КАК ПАМЯТЬ О СВЯТОМ ВРАЧЕ-ЕПИСКОПЕ ХРАНЯТ В ЕПАРХИИ, ГДЕ ОН ВСТРЕТИЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) — один из самых почитаемых святых, прославленных Русской Церковью на рубеже XX–ХХI веков. Уважение и любовь народа он снискал своим ревностным служением Богу и людям, неустанной архиерейской деятельностью, самоотверженным врачебным трудом, проникновенными проповедями и глубокими научными исследованиями в медицине. Его неординарная личность гармонично объединяла в себе нравственные качества духовного лица и профессионализм хирурга, талант богослова и профессорский кругозор. Благодарные и теплые воспоминания о нем хранили тамбовчане, которые молились с ним в храмах, ассистировали во время операций, пересекались с ним на жизненном пути.

Архиепископ Лука получил назначение на Тамбовскую кафедру в начале января 1944 года. Епархия была полностью уничтожена. Его предшественника — епископа Венедикта (Алентова) — арестовали по ложным обвинениям 28 апреля 1937 года, а 6 декабря того же года расстреляли. Были сосланы в лагеря и расстреляны большинство священнослужителей, прекратилась всякая легальная церковная деятельность. К началу Великой Отечественной войны на территории области не осталось ни единого действовавшего храма. Тамбовский край превратился в духовную пустыню и стал подобным «дикому полю», как его называли вплоть до XVII века, когда он еще не был просвещен светом Христовой веры. К моменту приезда преосвященного Луки в Тамбов в городе уже некоторое время действовал небольшой Покровский двухэтажный храм, ставший затем кафедральным собором.

Святитель занимал Тамбовскую кафедру до мая 1946 года, то есть чуть больше двух лет. Но за столь краткое время ему удалось сделать очень много! Прежде всего архипастырь озаботился возвращением храмов и возобновлением в них богослужений. К концу 1945 года было открыто 24 храма1, а в конце 1946 года их насчитывалось уже 432. Точно не известно, сколько храмов до своего отъезда из Тамбова открыл архиепископ Лука. Преосвященный считал, что богослужения должны возобновиться во всех неразрушенных храмах, однако местные власти всячески препятствовали этому. Он назначал на служение в открывавшиеся храмы в первую очередь священников, которые вернулись из тюрем и лагерей. С большой осторожностью святитель относился к священнослужителям, переходившим в Московский Патриархат из обновленческого раскола. Преосвященный составил специальный покаянный чин для обновленцев и настаивал на том, чтобы они приносили раскаяние в присутствии всех молящихся в храме.

Святитель Лука проповедовал за каждым богослужением. Его проповеди отличались проникновенностью, простотой изложения и в то же время богословской глубиной. Почитатели записывали их, составляли рукописные и машинописные сборники, часть которых сохранилась до наших дней.

В Тамбове после долгих лет ссылок и лагерей исповедник смог продолжить свои научные труды по медицине и богословию. В 1944 году он издал работу по хирургии «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов» и дополнил с учетом богатейшей личной врачебной практики свои знаменитые «Очерки гнойной хирургии», изданные еще в 1934 году. Именно «Очерки...», за которые в 1945 году архиепископ Лука получил Сталинскую премию, способствовали признанию его заслуг научным медицинским сообществом. Рекомендации, изложенные в них, спасли жизни тысяч солдат, раненных во время Великой Отечественной войны. В Тамбове святитель начал писать богословско-апологетическое сочинение «Дух, душа и тело»3.

Преосвященный Лука был человеком независимым и принципиальным, не допускавшим компромиссов в вопросах веры и всегда поступавшим в соответствии со своими убеждениями. Такое поведение рассматривалось чиновниками как сознательное противление принятым в советском обществе порядкам. Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви в 1944 году писал в отчете, что «архиепископ Лука в хирургическом отделении госпиталя № 1494 повесил икону и перед проведением операции проводит молебные служения»4. В отчете также сообщалось, что святитель присутствовал «на межобластном совещании врачей эвакогоспиталей в полном архиерейском облачении»5. Эта информация свидетельствует о том, что он считал для себя естественным появиться в светском обществе или на совещании в рясе, клобуке и с панагией. Тем самым он подчеркивал, что является не только профессором и хирургом, но и священнослужителем.

Получив в пользование маленький Покровский храм, святитель Лука стал предпринимать усилия по возвращению Спасо-Преображенского кафедрального собора и мощей святителя Питирима Тамбовского. Он планировал начать строительство небольших деревянных храмов по всей епархии, хотел открыть воскресные школы в каждом приходе, наладить духовно-просветительскую работу среди населения, издавать епархиальный журнал, проводить ежегодные съезды духовенства. Естественно, власти не могли позволить деятельному епископу реализовать все его планы — тамбовские партийные руководители добились его перевода на Симферопольскую кафедру.

Все советские годы тамбовчане бережно хранили память о святителе Луке. В конце прошлого века, когда Церковь обрела свободу, появилась возможность увековечить его имя на Тамбовской земле. С инициативой о присвоении имени святителя Луки 2-й городской клинической больнице выступил ее главный врач Яков Фарбер. Идею поддержали руководители города и области, а также управляющий Тамбовской епархией архиепископ Евгений (Ждан; † 2002). В 1994 году больница получила имя архиепископа Луки, и на тот момент присвоение государственному лечебному учреждению имени святого стало беспрецедентным событием в новейшей российской истории6. Через некоторое время перед главным входом в эту больницу был установлен памятник святителю, который изготовил врач и скульптор, уроженец Дагестана Гамзат Юсупов. «С архиепископом получилось удивительное совпадение. Я видел энтузиазм врача Якова Иосифовича Фарбера, видел, как он радовался, когда дали добро на присвоение имени архиепископа Луки больнице. Хотя, если честно, до приезда в Тамбов об этом священнослужителе я и не слышал. Знал со студенческих лет профессора медицины Войно-Ясенецкого, читал его книгу по гнойной хирургии, но как-то не связывал тогда это имя с личностью архиепископа Луки. Тем более — с Тамбовом, — вспоминал незадолго до своей кончины в 2014 году Гамзат Юсупов. — Когда я увидел фотографию архиепископа Луки, был поражен монументальным видом этого человека. Я решил воссоздать этот образ, в котором надо было соединить священнослужителя, хирурга и человека»7. В 1995 году по инициативе епархии была учреждена премия имени архиепископа Луки для врачей, медсестер и учащихся медицинского колледжа, которая вручается ежегодно управляющим Тамбовской епархией.

Мемориальные доски в память о святителе в течение 1990-х годов были установлены на зданиях, непосредственно связанных с его именем: на главном корпусе областной больницы, где владыка оперировал, и на доме по улице Комсомольской, где он проживал во время служения в Тамбове. В июне 2011 года, к полувековому юбилею со дня кончины исповедника, на здании областного Музейно-выставочного комплекса, где в годы Великой Отечественной войны располагался госпиталь № 5355 и где трудился святитель-хирург, открыли еще одну мемориальную доску.

Второй памятник преосвященному установили в городе Тамбове на Комсомольской улице перед домом № 9, где святитель проживал в годы управления епархией. Его торжественное освящение состоялось 14 октября 2017 года.

Через год, 13 октября 2018 года, состоялось открытие Историко-мемориального музея архиепископа Луки, что стало долгожданным событием для жителей города. В музее собраны различные предметы и артефакты, письма и фотографии, книги, предметы быта, мебель и т. д.

К празднику Покрова Пресвятой Богородицы 2018 года Тамбовская городская Дума переименовала часть улицы Комсомольской (от улицы Набережная до Советской) в улицу в честь архиепископа Луки и установила на домах соответствующие надписи. Указанная улица стала первой за 100 лет в городе Тамбове, носящей имя святого исповедника и подвижника Русской Православной Церкви.

Молитвенное почитание святителя Луки — важная составляющая приобщения наших современников к его духовному наследию. После прославления архиепископа Луки в сонме святых стало возможным поклонение его святым мощам. Впервые частица мощей исповедника была доставлена в Вознесенский женский монастырь Тамбова 16 ноября 2013 года из Ильинского мужского монастыря (Одесса, Украина). 3 февраля 2018 года его святые мощи прибыли в Тамбов из Ташкентской епархии. 15 ноября 2018 года у Спасо-Преображенского кафедрального собора состоялась торжественная встреча доставленного из Симферополя ковчега с частицей мощей святителя.

Наследие, оставленное архиепископом Лукой на Тамбовской земле, широко и многогранно. Именно святителю Тамбовская епархия обязана своим возрождением. И хотя он провел в Тамбове не так много времени, но, как он сам признавался, именно здесь он впервые почувствовал себя архиереем.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Чеботарев С.А. Тамбовская епархия в 40–60-е гг. XX в., Тамбов, 2004. С. 308.

2 Там же. С. 309.

3 Лисюнин В., иерей. Подвиг архипастырского служения на Тамбовской земле святителя-исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) // Тамбовские епархиальные вести. Тамбов, 2008. № 1. С. 34.

4 ГАТО. Ф. Р5220. Оп. 1. Д. 53. Л. 8.

5 Там же.

6 Лазовский Ф. Мой авторитет Яков Фарбер. URL: http://z.berkovichzametki.com/y2019/nomer1/lazovski/ (дата обращения: 06.01.2020).

7 Образ святителя Луки стоял особняком в творчестве Гамзата Юсупова

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