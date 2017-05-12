Точка отсчета

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Десять веков Русского Афона
От расположившейся в центре Македонии материковой части Халкидик в Эгейское море Творец бросил три полуострова-«пальца». Западная Кассандра — скопление молодежных курортов, пристанище любящих вольный морской ветер серферов. Центральная Ситония, еще несколько десятков лет назад сплошь покрытая рыбацкими деревушками, теперь превратилась в облюбованное немецкими, сербскими и русскими отпускниками место для спокойного семейного отдыха. Восточный Афон, отделенный от Ситонии заливом Святой горы, — удел Пресвятой Богородицы, единственное в мире монашеское государство и один из центров мирового Православия. Перед празднованием тысячелетнего присутствия русских на этой земле корреспондент «Журнала Московской Патриархии» совершил краткое паломничество в Пантелеимонов монастырь, которое, впрочем, едва не затянулось.
12 мая 2017 г. 17:59
Тайна послушания, доступная каждому
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД РУССКОГО АФОНА ФИНИШИРОВАЛ. С 20 по 24 сентября в Москве в рамках празднования 1000-летия присутствия русских монахов на Святой горе Афон прошли торжества, ставшие кульминационным событием юбилейного года. Они вобрали в себя собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви, научную конференцию «Русь и Святая гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства», выставку архивных материалов «Русь и Афон» и праздничный концерт духовных произведений «Пристань спасения».
14 декабря 2016 г. 12:55
Попробуй быть мамой!
После подписи Святейшего Патриарха на обращении, которое призывает исключить аборты из системы обязательного медицинского страхования, в обществе началась горячая полемика на тему о искусственном прерывании беременности. По этому поводу уже высказались и политики, и чиновники, и религиозные лидеры, тема активно обсуждается в СМИ и социальных сетях, участники которых не стесняются в выражениях в адрес Церкви. Между тем, Церковь борется с абортами, предоставляя каждой беременной женщине поддержку и участие в ее судьбе, о чем мы писали в июне этого года. В связи с актуализацией темы, мы вновь предлагаем вашему вниманию этот материал.
29 сентября 2016 г. 15:10
Три ключевые проблемы монастырской жизни
В Храме Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось ежегодное открытое Собрания игуменов и игумений Русской Православной Церкви. В этом году мероприятие приурочено к празднованию 1000-летия присутствия русских монахов на Святой Горе Афон и 150-летия со дня рождения преподобного Силуана Афонского. В своем выступлении, посвященном проблемам монастырской жизни, Предстоятель выделил три наиболее острые из них.
23 сентября 2016 г.
На Афоне молитвенно почтили память старца Иеремии (Алехина)
Сегодня, 12 сентября, на сороковой день после земной кончины бывшего настоятеля Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря, по отпусте Божественной Литургии в соборном храме обители была отслужена панихида по о. Иеремии. Накануне братия также отслужила панихиду по своему бывшему пастырю – по малой вечерне.
12 сентября 2016 г. 12:00
В монастыре нет «выходных»
Как обеспечить материальные потребности братства и не поступиться святоотеческими традициями монашеского общежития? Настоятельница Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря игумения Филарета (Калачева) уверена, что для этого монашествующему недостаточно распять мир для себя, но прежде всего необходимо распять себя для мира. «Журнал Московской Патриархии» продолжает серию публикаций о монашестве в современном мире.
2 сентября 2016 г. 10:05
Без любви нет самопожертвования
Сегодня, 12 сентября, - сороковины по почившему 4 августа настоятелю Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря сихархимандриту Иеремии (Алехину). Интервью, которое он дал "Журналу Московской Патриархии" в марте этого года, стало последним в его земной жизни. И сегодня, присоединяясь к чтущим молитвенную память о. Иеремии, мы еще раз предлагаем его вниманию читателей.
1 июня 2016 г. 12:35
За всё благодарение Господу
Трудно найти православного христианина, который не мечтал бы на своем жизненном пути повстречать опытного духоносного наставника. Однако, живя в миру и пребывая в постоянной материальной суете, крайне сложно хранить заветы святых отцов и старцев прошлого. Но всё же Русскому на Афоне Пантелеимонову монастырю стараниями своего 100-летнего игумена схиархимандрита Иеремии (Алехина) удается строго соблюдать древние афонские аскетические традиции.
25 мая 2016 г. 12:50
Первые ктиторы Пантелеимоновой обители
Нынешний год для русского Православия особенный: русское присутствие на Святой горе Афон отмечает тысячелетний юбилей. Конечно, как и в любой круглой дате такого масштаба, возраст — категория в некоторой степени условная. Скорее всего, наши далекие предки с днепровских берегов бывали на Афоне и раньше — по крайней мере, косвенные указания на это можно встретить как в житийной литературе, так и в летописных источниках. Как часто бывает в подобных случаях, за точку отсчета приняли самое раннее из известных письменное свидетельство о присутствии русских на Святой горе: в 1016 году на одной из здешних официальных грамот свою подпись в качестве свидетеля поставил «пресвитер и игумен обители Рос(а)» Герасим. Подготовка к юбилею шла по нескольким направлениям. Десятки мероприятий под эгидой Синодального отдела внешних церковных связей готовит общецерковный Оргкомитет празднования. Собственная обширная праздничная программа есть и у Русского на Святой горе Пантелеимонова монастыря. По распоряжению Президента России Владимира Путина создана рабочая группа по подготовке к празднованию 1000-летия присутствия русских на Святой горе Афон, координирующая усилия органов власти. Наконец, несколько юбилейных акций организуют общественные и неправительственные (в том числе международные) организации. Все это отнюдь не случайно. Интерес к Афону, к его духовному и культурному наследию в России растет. И еще год назад министр иностранных дел Сергей Лавров констатировал: «Это святое место причастно к становлению русской православной традиции: считается, что монашество на Русь пришло именно с Афона. Такое историческое наследие особенно востребовано в наши дни, когда в России происходит духовное возрождение, возвращение к духовным ценностям и святыням». Не стоит к тому же забывать: юбилей проходит на фоне перекрестного года России и Греции. В нескольких номерах «Журнал Московской Патриархии» будет подробно освещать подготовку и ход празднования. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей первую статью из цикла посвященных юбилею трудов ведущих отечественных ученых-историков.
27 апреля 2016 г. 13:50
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ЖМП № 6 июнь 2016 / 15 мая 2017 г. 12:59
Точка отсчета
ФЕВРАЛЬ 1016 ГОДА - ХРОНОЛОГИЧЕСКИ ПЕРВАЯ ДОСТОВЕРНАЯ ДАТА ПРИСУТСТВИЯ РУССКИХ НА СВЯТОЙ ГОРЕ
Русский монастырь Святого Пантелеимона на Святой горе Афон переживает период юбилеев. В конце прошлой осени, точнее 9(22) октября, отмечалось 100-летие ныне здравствующего игумена монастыря схиархимандрита Иеремии (Алехина), человека необыкновенной судьбы и настоящего подвижника. В истекшем же году праздновалось 200-летие освящения соборного храма (по афонской традиции «кафоликона») русского монастыря во имя Святого Пантелеимона. Наконец, в нынешнем году отмечается 1000-летие начала русского Афона.
Несомненная датировка
В истории монашества Афона, и прежде всего русского Пантелеимонова монастыря, есть важная, точная и непреложная дата — «февраль 14-го индикта» как хронологически первое документально верифицированное упоминание «обители Рос(а)», игумен которой Герасим собственноручно подписал документ с указанием своего развернутого титула. Грамота из архива Святогорской лавры Святого Афанасия (Акт. Лавр. I.19: P. 155.37–38) сохранилась в подлиннике и издана в 1970 году Полем Лемерлем с коллегами в парижской серии «Архивы Афона»1 по этому оригиналу с приложением альбома фотографий (Табл. XIV)2. Подлинный документ представляет собой гарантийное подтверждение (Ἀσφάλεια) игумена обители Святого Илии Николая, который, судя по тексту, намерен обосноваться в монастыре Предтечи τοῦ Ἀτζιιωάννη, где игуменом являлся Симеон, чтобы исполнять свои обязанности (игумена) по управлению (обителью) — временно, на один год. Акт подписан свидетелями — игуменами афонских монастырей, среди которых и «пресвитер и игумен обители Рос(а)» Герасим.
По наблюдению специалистов-кодикологов (ученых, изучающих рукописные книги) уверенная и четкая подпись Герасима свидетельствует, что это грамотный человек, возможно, неплохо, по византийским критериям, образованный3. Датировка акта основана как на данных палеографического и кодикологического анализа, определяющего начало XI века как время издания документа, так и на материалах просопографии (специальной исторической дисциплины, изучающей биографии исторических лиц, относящихся к определенной эпохе или местности, имевших общие политические, социальные или этнические черты, занимавших определенную должность). «14-й индикт» в начале XI века приходится на 1016 или 1031 год, но вторая дата не может быть верифицирована: по крайней мере уже в 1030 году в Русском монастыре игуменом был Феодул, чья аутентичная подпись скрепляет купчую на приобретение принадлежавшей Димитрию Халкею кельи (этот документ — древнейший датированный подлинный акт архива Русского монастыря (Акт. Росс. 1)).
Таким образом, февраль 1016 года, казалось бы, неоспоримая, документально засвидетельствованная аутентичным актом афонского архива дата первого упоминания Русского монастыря на Афоне.
Легенды и спекуляции
Сам этноним «рос» в греческой терминологии византийских источников середины IX — середины X века (Житие Георгия Амастридского, Житие патриарха Игнатия, сочинения Константина Багрянородного и др.) обозначал дружинников (как правило, скандинавского происхождения: «из Франков», как говорится в текстах хроник Георгия по Ватиканскому списку, Псевдо-Симеона, Продолжателя Феофана) киевских князей Игоря, Ольги, Святослава, Владимира и др. С середины/последней трети Х века (Константин, Лев Диакон, многочисленные печати духовных и светских владык) он применялся по отношению ко всем выходцам из Руси («Росии», как впервые назвал эту страну Константин Багрянородный4). Что же касается «обители Роса», точно так же Афонский Русский монастырь именуется и в развернутой собственноручной подписи «монаха (обители) Роса» Ки(риака) — писца акта святогорского прота Павла в апреле 1081 года (Акт. Ксиропотам. 6: P. 63.68), не говоря о других прямых свидетельствах второй половины XI–XII веков.
В отличие от этой, документально засвидетельствованной, даты, другие вехи хронологии начала русского присутствия на Афоне зиждутся или на местных легендах (часто позднего происхождения), или на ретроспективно обращенных в прошлое поздних свидетельствах, или на очевидных спекуляциях Нового и Новейшего времени. К такого рода случаям относятся и старые (казалось бы, уже дезавуированные) данные, нередко вновь выдвигаемые сейчас, и особенно датировки пребывания на Афоне основоположника русского монашества Антония Печерского. Сведения о нем в основном черпаются из «Повести временных лет» (10-е годы XII века), где они встречаются в составе Повести о Печерской обители, имеющей существенные хронологические и содержательные различия в разных редакциях памятника5, а также из Киево-Печерского патерика (30-е годы XII века).
С другой стороны, мирское имя подвижника — Антипа — засвидетельствовано лишь одним списком ПВЛ в составе «Летописца Переяславля Суздальского» в редакции середины/второй половины XV века6 и оценивается сейчас нередко как поздний домысел7. Ни даты, ни места пострига Антония на Афоне ни один из аутентичных старших источников не сообщает. Сведение о втором путешествии Антония появляется только во Второй Кассиановской редакции Патерика в 1462 году и является откровенным следом работы редактора, стремившегося преодолеть хронологические несовпадения своих источников. В настоящее время как датировка, так и сам факт двукратного пребывания Антония на Афоне вызывает небезосновательный скепсис у исследователей8.
Гипотезы, догадки и предположения
Указание в литературе на лавру Святого Афанасия, Эсфигмен или Иверскую обитель, как на место пострига Антония, являются лишь недоказуемыми источниковедческими предположениями9. Неверифицированной признается и догадка, известная по некоторым местным афонским преданиям, возникшим только в XVIII–XIX веках, о Русском монастыре Ксилурга («Древодела») в том же качестве10. Как уже давно установлено11, лаврская версия возникла в дневнике иеромонаха Ипполита Вишенского из Борисоглебского Черниговского монастыря. Он посещал Афон с 23 мая по 16 июня 1709 года и 5–6 июня записал рассказ об Антонии жившего около Великой лавры иеромонаха Лазаря Прокуды (бывшего киево-печерского инока)12. Еще менее достоверна Иверская гипотеза начала ХХ века13. Эсфигменская же легенда восходит к 1840 году, когда иеромонах Иаков Неаскитиот, или Иаков Ватопедский в составленное им житие Антония включил легенду о благословении Антония на монашеский подвиг эсфигменским игуменом Феоктистом. Это житие в рукописи анонимно14, но атрибутировано Андреем Муравьевым во время его пребывания в Эсфигменской обители 21 августа 1849 года15.
Утверждается же так называемая эсфигменская атрибуция Антония в опубликованном лишь в 1893 году Константином Дукакисом «Великом Синаксаристе» «Житии блаженной памяти отца нашего Антония Русского Эсфигменита»16. Многочисленные хронологические несоответствия и несуразности этого текста очевидны17, поэтому в новом издании памятника последовало немало произвольных изменений в хронологии, что, однако, еще больше запутало дело18. В любом случае «эсфигменская легенда» вряд ли восходит ко времени ранее 1840 года, поскольку об этом нет ни слова в сохранившейся лишь в нескольких фрагментах «Истории Афона» главы Эсфигмена Феодорита († после 1824 года), известной, однако, епископу Порфирию (Успенскому; †1885), который свидетельствует об отсутствии там каких бы то ни было спекуляций об Антонии Печерском19. Епископ Порфирий прослеживает путь искусственно созданной легенды в канун визита на Афон в 1846 году великого князя Константина Николаевича, которому предъявили «Антониеву пещеру», отстроенную затем в 1848–1850-х годах на предоставленные самим же великим князем деньги. Тем не менее легенда была подхвачена посетившим Эсфигмен в декабре 1844 года Виктором Григоровичем20 и не раз некритически повторялась в прошлом веке21. И всё это, несмотря на то что первый переводчик на русский язык греческих актов Пантелеимонова афонского монастыря и историк Русского Афона схимонах Азария (Попцов) фактически дезавуировал рассматриваемую уже в 1865 году легенду, составив совместно с иеромонахом Иаковом «Афониаду», включающую в себя «Житие преподобного Антония Русского» и не содержащую в основном тексте следов эсфигменских атрибуций22.
Таким образом, единственно достоверным фактом датированного русского присутствия на Афоне остается февраль 1016 года, когда в семье святогорских обителей занимал свое место уже существовавший тогда монастырь Роса.
Примечания
1 Lemerle P., Guillou A., Svoronos N., coll. Papachryssanthou D. Actes de Lavra. Paris, 1970 (Archives de l'Athos 5). Vol. 1. P. 151–155.
2 Первое издание 1937 г. было основано на копии документа: Rouillard J., Collomp P. Actes de Lavra. Paris, 1937. Vol. 1. P. 51–52.
3 Каждан А.П., Фонкич Б.Л. Новое издание актов лавры и его значение для византиноведения // Византийский временник. 1973. Т. 34. С. 49.
4 Бибиков М.В. Byzantinorossoca. I. М., 2004. С. 636–652.
5 Артамонов Ю.А. Проблема реконструкции древнейшего Жития Антония Печерского // Средневековая Русь. М., 2001. Вып. 3; Назаренко А.В., Турилов А.А. Антоний // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 602–603.
6 Полное собрание русских летописей. Т. 41. С.56.
7 Артамонов Ю.А. Жизнь и подвиги прп. Антония Печерского: факты и вымыслы // От Древней Руси к России Нового времени. М., 2003. С. 379–395; Он же. Антоний Печерский // Древняя Русь в средневековом мире. М., 2014. С. 31–32.
8 Thomson F. Saint Anthony of Kiev — the Facts and the Fiction // Byzantinoslavica ("ΣΤΕΦΑΝΟΣ"). T. 56. 1995. P. 662–663.
9 Артамонов Ю.А. Антоний Печерский... С. 32.
10 Назаренко А.В., Турилов А.А. Антоний..; Турилов А.А. Южнославянские памятники в литературе и книжности Литовской и Московской Руси XV — первой половины XVI в. // Славянский альманах 2000. М., 2001. С. 255–258, 273–274.
11 Розанов С. Путешествие иеромонаха Ипполита Вишенского в Иерусалим, на Синай и Афон (1707–1709 гг.) // Православный Палестинский сборник. Вып. 61. СПб., 1914. С. 101–118.
12 Thomson F. Saint Anthony of Kiev... P. 664.
13 Кирион, еп. Культурная роль Иверии в истории Руси. Тифлис, 1910. С. 89–90.
14 Lampros S. Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos. Cambridge, 1900. Vol. 2. P. 518, 575. Копия текста «кодекса 0.4.24», сделанная в 1842 г. иеродиаконом Даниилом Ватопедским, известна в Киеве: Петров Н. Описание рукописей Церковно-Археологического Музея при Киевской Духовной Академии. Киев, 1878. С. 155.
15 Муравьев А. Письма с Востока в 1849–1850 гг. СПб., 1851. Т. 1. С. 205–206.
16 Μέγας Συναξαριστὴς τῶν Ἁγίων τῶν καθ᾽ἅπαντα τὸν μῆνα Ἰούλιον... Ἀθῆναι, 1893. Σ. 145–172.
17 Thomson F. Saint Anthony of Kiev... P. 666.
18 Ὁ Μέγας Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας... Τ. Ζ´. Ἀθῆναι, 1973. Σ. 204–207.
19 Порфирий (Успенский), еп. Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты. Киев, 1877. Т. II/1. С. 243.
20 Григорович В. Очерк путешествия по Европейской Турции. Ученые записки, изданные Императорским Казанским университетом, 3. 1848. С. 57; М., 1877. С. 50.
21 М.Гедеон, К.Влахос, Г.Ильинский, Р.Докинс, Н.Милонакос, И.Мамалакис, Э.Аманд де Мендиета, А.Жуковский, Р.Билетта и др.
22 Cod. Athos. Panteleemon. 281. Р. 37–55 в части 1 (Lampros S. Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos... P. 348–351). Cp. версию «Афониады» 1855 г. (Cod. Athos. Panteleemon. 282. Р. 117–120). Еще одна, краткая, версия относится к 1860 г. и известна в списке Cod. Athos. Vatoped. 1708. Об афонской традиции историописания в связи с Иаковом Святогорцем (Ватопедским/Новоскитским) см.: Patapios Kausokalybites. Ἀπό τά «Πάτρια» στήν «Ἀθωνιάδα» τοῦ μοναχοῦ Ἰακώβου Νεασκητιώτου (19 αἰ.): ἡ καταγραφή τῆς ἀθωνικῆς ἱστορίας ἀπό τούς Ἁγιορεῖτες Λογίους // Ἅγιον Ὄρος καί Λογιωσύνη. Θεσσαλονίκη, 2014. Σ. 327–342.
Справка об авторе
Михаил Бибиков родился в 1951 г. Доктор исторических наук, профессор. Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «классическая филология» (1973). Тема кандидатской диссертации (1976) — «Византийские источники по истории Руси, народов Северного Причерноморья и Северного Кавказа»; тема докторской диссертации (1992) — «Византийский прототип древнейшей славянской книги (Изборник Святослава 1073 г.)». Специалист в области византинистики, истории русско-византийских и византино-славянских связей, палеографии и кодикологии, истории византийского права, истории Церкви, византийской литературы. Автор свыше шести сотен научных работ, в том числе 10 монографий и 11 книг в соавторстве. С 1992 г. по настоящее время работает в Институте всеобщей истории РАН, с 2008 г. по настоящее время — заведующий кафедрой византийской и новогреческой филологии филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
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