«Возгревай во мне дар священства»

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Служил добросовестно и честно
В месяцеслов Русской Православной Церкви в августе этого года были добавлены имена трех новых святых. Согласно постановлению Синода от 25 августа 2022 года (журнал № 76), имена троих священнослужителей (Григория Златорунского, Михаила Союзова и Димитрия Семенова) внесены в список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. О священномучениках Григории Златорунском и Димитрии Семенове, принявших мученическую смерть за веру Христову в 1918 году, «Журналу Московской Патриархии» рассказал руководитель Комиссии по канонизации святых Ставропольской епархии священник Евгений Шишкин (о священноисповеднике Михаиле Союзове читайте в номере 10 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год). PDF-версия.
25 ноября 2022 г. 17:30
Священноисповедниче Михаиле, моли Бога о нас
На заседании Священного Синода 25 августа 2022 года (журнал № 76) в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской было включено имя протоиерея Михаила Союзова (12.05.1869 – 19.10.1922). 4 сентября в храме Христа Спасителя в Москве за богослужением Святейший Патриарх Кирилл совершил чин его прославления в лике святых. Память священноисповедника Михаила Союзова будет отмечаться 6/19 октября. Протоиерей Михаил в 1919–1922 годах являлся настоятелем Князь-Владимирского собора в Петербурге. В мае 1922 года был арестован, осужден в ходе Петроградского процесса по делу «о сопротивлении изъятию церковных ценностей»и скончался в тюремной больнице 19 октября 1922 года. В 1990 году Верховным Судом СССР судебное дело пересмотрено и издано постановление об отсутствии в деяниях осужденных состава преступления, в их числе был священник Михаил Союзов. Материалы к прославлению священноисповедника Михаила были предоставлены Санкт-Петербургской епархией. О том, как собирались необходимые для канонизации документыи каковы основные вехи жизни нового святого Русской Церкви, рассказывает Екатерина Карловская, секретарь епархиальной Комиссии по канонизации, принимавшая активное участие в этой работе. PDF-версия.
25 октября 2022 г. 15:00
Прости им, Боже
Кампания изъятия церковных ценностей в Петрограде имела свои важные особенности, ведь именно здесь в 1922 году прошел самый массовый судебный процесс над православным духовенством. О телеграмме, в которой большевики просили разрешить расстреливать священнослужителей, о том, как вскрытие мощей святого князя Александра Невского стало поводом для возбуждения уголовного дела, и других событиях 1922 года в Петроградской епархии «Журналу Московской Патриархии» рассказал главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга профессор Санкт-Петербургской духовной академии Михаил Шкаровский. PDF-версия.
15 сентября 2022 г. 18:00
Поле памяти в вятской тайге
Одна из важных задач Русской Церкви сегодня — сохранение памяти новомучеников, исповедников и всех невинно пострадавших в годы большевистского террора. «Журнал Московской Патриархии» рассказывает, как ведется эта работа в Вятской епархии.Открытый в феврале 1938 года в непроходимых кайских лесах один из крупнейших исправительно-трудовых лагерей в системе Главного управления лагерей (ГУЛАГ) Вятский исправительно-трудовой лагерь (Вятлаг) оставил после себя множество массовых захоронений, которые долгие десятилетия были заброшены и забыты. Сегодня усилиями православных волонтеров-поисковиков имена узников лагеря возвращаются из небытия. PDF-версия.
13 сентября 2022 г. 15:30
Размышляя о дивных делах Твоих, Господи
Архимандрит Леонид (Кавелин), двухвековой юбилей которого православный мир отметил в марте нынешнего года, поражал современников широтой своих научных интересов и масштабом личности. Он снискал широкую известность как церковный просветитель, переводчик и издатель творений святых отцов, археограф, палеограф, историк, библиограф, зачинатель церковного музееведения. Отец Леонид был членом-корреспондентом Петербургской академии наук и почетным членом Императорского православного палестинского общества. Благодаря его стараниям обретено и описано множество ранее неизвестных рукописей, которые и в наши дни не теряют актуальности. Но при всех своих дарованиях архипастырь никогда не забывал о главном: был бескорыстным подвижником и строгим к себе монахом. О годах наместничества архимандрита Леонида (Кавелина) в Свято-Троицкой Сергиевой лавре — значительной и в то же время малоизвестной стороне его биографии — «Журналу Московской Патриархии» рассказал иеромонах Пафнутий (Фокин). PDF-версия.
22 августа 2022 г. 17:00
Апостол Алтайской земли
Имя преподобного Макария Алтайского навеки вписано в историю Русской Православной Церкви. Сын провинциального священника, он обладал уникальными способностями в изучении языков, вечной тягой к новым знаниям и призванием миссионера. Под влиянием своего учителя святителя Филарета (Дроздова) будущий проповедник не только сформировал в себе основы духовно-нравственного бытия, но и впитал все лучшее, что на тот момент могло дать религиозное образование. Это помогло ему видеть образ Божий в иноверцах, старообрядцах и «инородцах» и с любовью располагать их сердца к принятию Христовой веры. PDF-версия.
17 августа 2022 г. 18:00
Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион
В Нью-Йорке 16 мая 2022 года после продолжительной болезни отошел ко Господу Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион. PDF-версия. (06.01.1948 - 16.05.2022)
25 июля 2022 г. 16:00
Сосуд благодати полный и преизливающийся
В этом году Русская Православная Церковь отмечает значимую юбилейную дату — шесть столетий со дня обретения святых мощей Игумена земли Русской, всея России чудотворца преподобного Сергия. В посвященном ему каноне приводятся удивительные слова: «...честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый». К этому сосуду благодати из века в век прибегали и прибегают в своих нуждах и болезнях сотни тысяч православных верующих, всегда находя в нем духовную опору и поддержку. За шесть веков у мощей преподобного Сергия сложилась своя история, о которой «Журналу Московской Патриархии» рассказал насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, исполняющий обязанности настоятеля храма Преображения Господня — Патриаршего подворья в Звездном городке, иеромонах Пафнутий (Фокин). PDF-версия.
5 июня 2022 г. 11:00
Религиозность и опасные грани секуляризма
Для Русской Православной Церкви время петровских преобразований было связано со многими печальными событиями, имевшими, как мы сейчас видим, самые драматические последствия для национальной истории. Среди этих событий, в частности, упразднение патриаршества и создание подконтрольной государству синодальной системы управления Церковью, которая действовала фактически более двухсот лет. Но самое главное, с началом секуляризационных процессов, запущенных Петром Первым, русская культура потеряла внутреннюю цельность. Отныне она стала делиться на культуру церковную, ассоциированную с многовековыми духовными традициями, и культуру светскую, воспринимаемую простыми обывателями как прогрессивную культуру просвещения. Плоды столь плачевного разделения мы, к сожалению, пожинаем до сих пор. PDF-версия.
17 мая 2022 г. 14:00
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ЖМП № 11 ноябрь 2022 / 21 ноября 2022 г. 15:00
«Возгревай во мне дар священства»
О ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ И ПОДВИГЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ГРИГОРИЯ ЗЛАТОРУНСКОГО
Григорий Васильевич Златорунский родился 4 января 1877 года в станице Михайловской Кубанской области в семье псаломщика. С малых лет он рос глубоко верующим христианином. В 1894 году, после окончания Екатеринодарского духовного училища1, Григорий был назначен на должность псаломщика в Рождество-Богородицкой церкви села Новобурукшунского Александровского уезда Ставропольской губернии2 и 21 июня 1898 года рукоположен во диакона. В 1896 году вступил в брак с девицей Татианой Евфимовной, в котором у них родилось трое дочерей: Мария (21 сентября 1897 года), Людмила (16 сентября 1899 года) и Клавдия (25 марта 1904 года). PDF-версия.
Начиная с 1898 года Григорий Васильевич свыше десяти лет прослужил в диаконском сане на приходах Кубани и Ставрополья3. Все это время он также преподавал в церковно-приходских школах и за усердное исполнение обязанностей был отмечен в 1902 и 1904 годах благодарностями вышестоящего начальства, а в 1909 году государственной наградой — юбилейной серебряной медалью «В память 25-летия церковно-приходских школ»4. После успешной сдачи богословского экзамена отец Григорий в марте 1909 года хиротонисан во пресвитеры5 и определен на священническое место Покровской церкви села Голицыно Кубанской области6.
Судьбоносной вехой в его пастырском служении стало участие в торжествах в честь прославления святителя Иоасафа Белгородского в 1911 году7. У нетленных мощей святого он молился: «Святителю отче Иоасафе… Возгревай во мне дар священства, помоги достойно ходити своего звания!» Паломничество укрепило молодого священника в необходимом утверждении святой веры в душах его паствы и ограждении ее от влияния сект, ересей и раскольников. С этого момента гораздо больше внимания он стал уделять вразумлению заблудших в вере и жизни людей, с которыми приходилось встречаться в разных жизненных ситуациях.
В 1912–1913 годах отец Григорий приобрел первый опыт миссионерской деятельности8, в том числе и в форме печатного слова. Сохранились публикации в журнале «Ставропольские епархиальные ведомости», где пастырь дает разъяснения по таким вопросам, как истинное значение воинской присяги9, необходимость крещения младенцев10, польза поста для души и тела христианина11. Учение слова Божия он излагает в популярном в то время жанре путевых заметок. Публицистику автор воспринимал как одну из форм пастырского служения и строго следовал правилу, что пастырям, поставленным на страже Христовой Церкви, должно всеми силами бороться с ложным учением сектантов, запрещая, увещевая и обличая благовременно и безвременно. Противосектантскую направленность имела также его статья «Сыны века сего догадливее сынов света (Лк. 16, 8)»12, где священнослужитель, опираясь на личный миссионерский опыт, писал: «Яд сектантской закваски действует иногда медленно, но результат этого действия ужасен: если со стороны православных пастырей не будет вовремя принято должных мер к вразумлению колеблющихся и сомневающихся, то хромлющее соделается сыном погибели»13.
Активную борьбу пастыря с сектантами отметило епархиальное священноначалие, и 18 августа 1914 года отца Григория перевели в Николаевскую церковь станицы Барсуковской Кубанской области (в настоящее время Ставропольского края). На территории этого крупного прихода (более 630 домов, свыше 4 тысяч человек) проживало большое количество сектантов (субботники, баптисты, хлысты), раскольников (поповцы) и инославных (иудействующие). Штат церкви состоял из священника, диакона и псаломщика14.
В октябре 1915 года приход посетил викарий Ставропольской епархии епископ Александровский Михаил (Космодамианский), отметивший: «Отпадений с 1 сентября 1914 года по 1 сентября 1915 года не было. <…> Местный священник посещает дома сектантов, беседует с ними, но успеха в обращении заблудших нет»15. К апрелю 1917 года в «Ставропольских епархиальных ведомостях» были опубликованы извещения о присоединении отцом Григорием к Православию десяти человек16. Одновременно батюшка нес труды по окормлению местных учебных заведений: церковно-приходской школы при Николаевской церкви, высшего начального училища и женского училища Министерства народного просвещения. Будучи заведующим церковно-приходской школой, он организовал проведение в ней в 1916 году ремонтных работ, на что было израсходовано свыше тысячи рублей (до этого церковь выделяла ежегодно на содержание школы до 150 рублей)17.
В мятежные 1917–1918 годы отец Григорий продолжал пастырское служение в станице Барсуковской. После получения известия о свержении с престола государя императора батюшка говорил трудившимся вместе с ним учителям, что «теперь нечего ожидать хорошего, только будет беспрестанно литься кровь, и вместо “свободы” получится кровавое пиршество… составятся шайки и будет сплошной грабеж». В связи с этим станичные учителя в марте 1917 года объявили священника контрреволюционером, решили способствовать его аресту и даже приготовили тачанку, чтобы отправить в Армавир. В назначенный день в 23 часа отца Григория позвали в школу, однако осуществить задуманное не решились и отпустили.
Стараясь предотвратить братоубийственную брань, отец Григорий в частных беседах с казаками говорил: «Если будут отбирать землю — отдавайте, чтобы не было кровопролития»18. В 1918 году на Ставрополье и Кубани развернулась ожесточенная борьба за власть между большевиками и сторонниками Белого движения. Стремясь подавить сопротивление, большевики совершали массовые расстрелы и убийства, имевшие характер стихийной расправы над местным населением, в том числе и православным духовенством. Аресты производились практически везде, где проходили красноармейцы. В лучшем случае священников заключали в тюрьму, а в худшем арест заканчивался жестокими мучениями и безвинной смертью. При этом священнослужители подвергались многочисленным оскорблениям и изощренным издевательствам19.
После неудачного похода казаков на станицу Невинномысскую отряды красных утром 5/18 июня 1918 года заняли станицу Барсуковскую с целью подавить попытки сопротивления20. В этот же день большевикам поступил донос о поддержке отцом Григорием восставших казаков (служении для них молебна, приобщении их Святых Таин, а также финансовой помощи). Красноармейцы в числе первых ворвались в дом священника, арестовали его и в качестве заложника отправили в штаб в село Богословское. Там его вместе с арестованными казаками держали в отдельном помещении под охраной. Сбежавшиеся вскоре жители села стали издеваться над заключенным: «Ага, волохатый [косматый]! Попался, будешь знать, как молебны служить да деньги давать!»21 Часовые толпу разогнали. На следующий день жена принесла арестованному обед, горько плакала и сокрушалась: «Убьют тебя! Непременно убьют». Успокаивая ее, священник спокойно отвечал: «Не печалься! Моя смерть очень хороша, ибо я погибаю невинный, и лучшей смерти мне не надо. Ты сама знаешь, что я всегда стремился пострадать за правду. Может быть, меня убьют где-нибудь за станицей, не дадут хоронить, и за этим не плачь»22.
Суд над священником был назначен на 17 часов 7/20 июня 1918 года в станице Барсуковской. Отца Григория, сопровождаемого конным конвоем, встретили громкие торжествующие крики собравшейся толпы. Неистовствовавшие женщины показывали языки, выкрикивали непристойные слова, оплевывали и дергали узника за волосы. Все эти издевательства и насмешки священнослужитель переносил терпеливо. В судьи выбрали по два представителя от каждого отряда красноармейцев и начали «заседание»: сначала огласили обвинительное письмо, в котором священник характеризовался как контрреволюционер, а затем последовал его допрос. Обвиняемый отвечал на вопросы «бодро и спокойно»23; по свидетельству очевидцев, на его кротком лице «не было и тени страха»24. С первых же слов суд установил, что священник Златорунский не совершал для казаков молебны и не давал им деньги. Один из судей стал доказывать его невиновность и настаивать на освобождении (ходили слухи, что это был красноармеец, которого батюшка некогда учил в школе Закону Божию). Остальные заколебались. Споры начались в связи с новым обвинением, выдвинутым против отца Григория, — что он монархист. Большевики вынудили одного из учителей дать показания в суде о высказываниях священника после свержения царя. Половина судей находила его невиновным, а другие во главе с матросами требовали казни. В результате третьего голосования с перевесом в один голос отец Григорий был приговорен к смертной казни25.
Суд закончился поздно вечером, поэтому исполнение приговора отложили до утра. Однако в эту ночь с 7/20 на 8/21 июня 1918 года матросы получили срочный приказ вернуться из Барсуковской в станицу Отрадную26. Перед уходом они ворвались в помещение с шестью арестованными и отвели их за станицу, к реке Барсуки. Одежду осужденных забрали палачи. Перед казнью раздетые узники молились27. Для расправы над батюшкой матросы определили самого безбожного и отчаянного из своего отряда. Палач уже стоял и помахивал шашкой в ожидании жертвы, но, когда увидел священника, по свидетельству очевидцев, с ним случилось «что-то необыкновенное; видно, почудилось ему что-то особенное, т. к. он вдруг весь задрожал, бросил шашку и, подняв руки вверх, закричал: “Не буду я его рубить, что хотите делайте, не буду”. С этими словами он упал, парализованный по рукам и ногам, с отнявшимся языком». Однако большевики не изменили своих намерений: другие завершили казнь, в ход были пущены шашки и штыки28. Через несколько минут отец Григорий был изрублен «буквально… на мелкие кусочки»29. Последние слова его были: «Умираю за веру, царя и Отечество»30.
Дочери отца Григория просили станичного комиссара разрешить погребение, но он даже не выслушал их, а приказал немедленно закопать убитых на месте казни. Вырытую наскоро яму застелили ковром и положили рядом шестерых казненных, накрыв простынями31. Большевики не позволили поставить над их могилой крест и служить панихиду32. Дом казненного священника Григория Златорунского был сожжен большевиками, а все имущество разграблено. Жена и двое дочерей (старшая, Мария, жила в Петрограде) остались без средств к существованию, полтора месяца содержались под домашним арестом и подвергались всевозможным насмешкам и издевательствам33.
После прихода в станицу Добровольческой армии по просьбе вдовы священномученика священник Данииловской церкви Ставрополя Назарий Иванов 31 июля 1918 года совершил отпевание отца Григория Златорунского34. Николаевская церковь станицы Барсуковской в конце августа 1918 года была осквернена красноармейцами Тихорецкого полка и сожжена до основания вместе с находившимся в ней имуществом. Церковному старосте удалось спасти только священнические облачения, Евангелия, кресты и метрические выписки до 1917 года35.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Разрядные списки учеников Екатеринодарского духовного училища за 1888 и 1892 гг. // Ставропольские епархиальные ведомости. 1888. № 15. 1 августа. С. 626; 1892. № 14. 16 июля. С. 228–229; Клировая ведомость за 1916 г. // Государственный архив Ставропольского края (ГАСК). Ф. 135. Оп. 74. Д. 1030. Л. 4 об.
2 Клировая ведомость за 1896 г. // ГАСК. Ф. 135. Оп. 54. Д. 372. Л. 100 об., 101 об.
3 Перемены по службе // Ставропольские епархиальные ведомости. 1898. № 9. 1 мая. С. 450; 1905. № 15. 1 августа. С. 865; 1909. № 10. 7 марта. С. 302. Сведения о перемещении диакона Г. Златорунского 25 мая 1900 г. к церкви села Обильного Ставропольской губернии в журнале не публиковались.
4 Клировая ведомость за 1916 г. Л. 4 об.
5 Архиерейские служения // Ставропольские епархиальные ведомости. 1909. № 14. 11 апреля. С. 436.
6 Клировая ведомость за 1916 г. Л. 4 об., 5 об.
7 Златорунский Г., свящ. Впечатления при поездке на Белгородские торжества // Ставропольские епархиальные ведомости. 1911. № 40. 1 октября. С. 1262–1264; 1911. № 41. 8 октября. С. 1283–1293. В 1912 году изданы отдельной книгой: Златорунский Г., свящ. Из впечатлений при поездке на Белгородские торжества 1911 года. [Ставрополь,] 1912.
8 О присоединении к Православию // Ставропольские епархиальные ведомости. 1912. № 8. 19 февраля. С. 230; 1913. № 22. 2 июня. С. 684.
9 Златорунский Г., свящ. Беседа с новобранцем о присяге // Ставропольские епархиальные ведомости. 1912. № 18. 29 апреля. С. 578–582; 1912. № 19. 6 мая. С. 602–610.
10 Златорунский Г., свящ. Беседа с баптистом о крещении младенцев // Ставропольские епархиальные ведомости. 1912. № 23. 3 июня. С. 750–754; 1912. № 24. 10 июня. С. 785–790; 1912. № 25. 17 июня. С. 818–821; 1912. № 26. 24 июня. С. 854–863.
11 Златорунский Г., свящ. Беседа с баптистом о посте // Ставропольские епархиальные ведомости. 1912. № 40. 30 сентября. С. 1360–1365; 1912. № 41. 7 октября. С. 1382–1390; 1912. № 42. 14 октября. С. 1411–1420; 1912. № 43. 21 октября. С. 1455–1460; Златорунский Г., свящ. Постники (беседа с хлыстовствующим о мясоядении) // Ставропольские епархиальные ведомости. 1912. № 33. 12 августа. С. 1106–1111; 1912. № 34. 19 августа. С. 1148–1156.
12 Златорунский Г., свящ. Сыны века сего догадливее сынов света (Лк. 16, 8) // Ставропольские епархиальные ведомости. 1914. № 6. 9 февраля. С. 170–176.
13 Там же. С. 172.
14 Клировая ведомость // ГАСК. Ф. 135. Оп. 74. Д. 1032. Л. 2, 10.
15 Отчет о посещении епископом Александровским Михаилом, вторым викарием Ставропольской епархии, приходов и церквей 1-го, 9-го, 10-го и 11-го благочиннических округов Кубанской области в октябре 1915 г. // Ставропольские епархиальные ведомости. 1916. № 34. 28 августа. С. 1105.
16 О присоединении к Православию // Ставропольские епархиальные ведомости. 1916. № 38. 25 сентября. С. 1229; 1916. № 49. 11 декабря. С. 1597; 1917. № 17. 23 апреля. С. 483.
17 Клировая ведомость // ГАСК. Ф. 135. Оп. 74. Д. 1032. Л. 3 об.
18 Ответы священника В. Хохановского на вопросный лист Кубанского епархиального совета. 30 мая 1919 г. // ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 10. Л. 26–27. Кубанская епархия фактически вышла из состава Ставропольской епархии в сентябре 1918 года: были утверждены епархиальные советы в Ставрополе и Екатеринодаре, 29 сентября из Ставрополя в Екатеринодар отправлены «дела, архив и некоторое имущество». См.: Разделение духовной консистории // Ставропольские ведомости. 1918. № 67. 7 октября. С. 2.
19 Сведения о злодеяниях большевиков в отношении Церкви и ее служителей в Ставропольской епархии. 1919 г. // ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 25. Л. 4 об.; Оп. 1. Д. 7. Л. 86 об.
20 Товарищеский социализм // Ставропольские ведомости. 1918. № 20. 4 августа. С. 5; В дни революции // Ставропольские ведомости. 1918. № 35. 24 августа. С. 3–4.
21 Ответы священника В. Хохановского… Л. 25 об.
22 Там же.
23 Там же. Л. 26.
24 В дни революции. С. 4.
25 Ответы священника В. Хохановского… Л. 26–27; В дни революции. С. 4.
26 Ответы священника В. Хохановского... Л. 27.
27 В дни революции. С. 4.
28 Ответы священника В. Хохановского… Л. 27.
29 Товарищеский социализм. С. 5.
30 Ответы священника В. Хохановского… Л. 27.
31 Там же. Л. 27–27об.
32 В дни революции. С. 4.
33 Ответы священника В. Хохановского… Л. 27 об.
34 Метрическая книга Даниловской церкви города Ставрополя // ГАСК. Ф. 135. Оп. 78. Д. 1359. Л. 84об.–85.
35 Ответы священника В. Хохановского… Л. 27об.–28.
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21 ноября 2022 г. 15:00
Ключевые слова: священномученики, большевики, революция 1917 года, Кубань, Ставрополье, новомученики, исповедничество, секты, Петроград
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На рубеже XIX–ХХ веков Католическая Церковь столкнулась с новым для себя вызовом, получившим впоследствии именование «модернизм» и приведшим к возникновению так называемого модернистского кризиса. Согласно распространенной сегодня точке зрения, модернистский кризис продолжался в Католической Церкви вплоть до созыва в 1962 году Второго Ватиканского собора и был этим собором преодолен. Проанализировав постсоборные процессы внутри католицизма, кандидат богословия, доцент Московской духовной академии иерей Антоний Борисов дал разъяснения «Журналу Московской Патриархии», почему можно с уверенностью сказать, что некоторые аспекты модернистского кризиса присутствуют в Католической Церкви и на современном этапе, и какую пищу для размышлений это дает православному человеку. PDF-версия.
23 ноября 2022 г. 17:00
Келейный труд и разочарование общественности
В церковной историографии деятельность Предсоборного Совещания по ряду причин остается одной из слабо изученных страниц подготовки Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Однако сохранившиеся до наших дней проекты документов Совещания, посвященные подготовке реформы высшего церковного управления, представляют немалый интерес для наших современников. Взгляды разработчиков документов на существенные элементы системы высшей власти и управления в Российской Церкви в 1912–1916 годах прокомментировал для «Журнала Московской Патриархии» протоиерей Сергий Звонарёв. PDF-версия.
18 ноября 2022 г. 13:00
Докторантура в системе подготовки научных кадров Русской Православной Церкви
Отвечая на вопросы корреспондента «Журнала Московской Патриархии», начальник отдела докторантуры ОЦАД протоиерей Алексий Марченко затронул актуальные вопросы подготовки кадров высшей научной квалификации в докторантуре. PDF-версия.
16 ноября 2022 г. 17:00
Пастыри с открытым сердцем
На заседании Священного Синода 25 августа 2022 года было утверждено Положение о Центре поддержки миссионерских станов при Синодальном миссионерском отделе с целью дальнейшего развития миссионерской работы в отдаленных регионах России (журнал № 86). Согласно Положению, основными задачами центра являются открытие и развитие миссионерских станов на Дальнем Востоке, Сибири и Крайнем Севере; их кадровое обеспечение; проведение социологических, аналитических исследований состояния «миссионерского поля» Русской Православной Церкви в местах расположения миссионерских станов, а также предложения по организации работы миссионерских станов; обучающие мероприятия, в том числе семинары, конференции и рабочие встречи по проблемам деятельности и развития миссионерских станов. Центр поддержки возглавил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. С какими проблемами сталкиваются проповедники сегодня и что необходимо для повышения эффективности их служения, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
14 ноября 2022 г. 15:00
Место подвига — место памяти
Эта деятельность — удачный пример рецепции Церкви в отношении важной инициативы, до которой у других участников гражданского общества пока не дошли руки. В 2019 году на заседании Совета по правам человека Президент России Владимир Путин заметил, что в стране до сих пор нет единого реестра захоронений жертв политических репрессий. Ответом стала инициатива бутовских прихожан1. Правда, пока речь идет только о местах, где захоронены жертвы Большого террора, как часто называют репрессии 1937–1938 годов. Об этом этапе работы, близком сегодня к завершению, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал директор Мемориального научно-просветительского центра «Бутово», член Церковно-общественного совета по увековечению подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской при Патриархе Московском и всея Руси Игорь Гарькавый. PDF-версия.
11 ноября 2022 г. 17:00