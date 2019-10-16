Сретение Господне

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Об особенностях стиля духовных произведений святителя Феофана Затворника
В Москве прошли XIII Феофановские чтения, посвященные жизненному пути святителя Феофана Затворника. О том, какая работа сегодня ведется по изучению духовного наследия этого христианского подвижника, «Журналу Московской Патриархии» рассказал руководитель сектора Научно-исследовательских проектов и специальных программ Издательского совета Русской Православной Церкви священник Стефан Даниленко.
16 октября 2019 г. 11:16
Игумен Арсений (Соколов): Книги мудрых Израиля - это земля, а книги пророков- это Небо
В Центральном Доме литераторов состоялась презентация новой книги Издательского дома «Познание» «Книга пророка Осии. Комментарий». Автор представленного издания, профессор Общецерковной аспирантуры и докторантуры игумен Арсений (Соколов) в своем интервью «Журналу Московской Патриархии» рассказал, в чем особенность библейского повествования об этом пророке Северного царства, почему за обыденными фактами скрываются глубоко символичные отношения Бога с израильским народом, и какой метод позволяет сделать комментарии не сухим научным исследованием, а живыми и увлекательными для каждого читателя, интересующегося церковной историей.
4 сентября 2019 г. 11:06
Святой Илия. Пророк с мечом в руке
2 августа Православная Церковь празднует память святого пророка Божия Илии — пожалуй, самого почитаемого в России ветхозаветного святого. Сегодня трудно найти епархию, в которой не было бы ни одного храма или хотя бы храмового придела, освященного в его честь. Большинство верующих знают о пророке Илие лишь то, что он помогает во время засухи и, как и пророк Енох, был вознесен в огненной колеснице на небо, чтобы вернуться на землю для проповеди в последние времена. Но немногие могут ответить на вопрос, какую роль он сыграл в низвержении культа Ваала в ветхозаветные времена и почему именно его Бог выбрал вместе с Моисеем для встречи с Христом на горе Преображения. О том, какое значение личность святого Илии имеет для современных христиан, о его духовном родстве с Иоанном Крестителем и о параллелях в сюжетах Ветхого и Нового Заветов, связанных с его именем, «Журналу Московской Патриархии» рассказал доктор богословия, представитель Русской Церкви при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока в Дамаске игумен Арсений (Соколов). PDF-версия.
1 августа 2019 г. 18:28
В Москве открылась Международная конференция, посвященная богословскому наследию святителя Василия Великого
В Москве в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия начала работу Международная конференция: «Святитель Василий Великий в богословской традиции Востока и Запада». Открывая первую сессию, митрополит Волоколамский Иларион напомнил, что данная ежегодная патристическая конференция, проходящая в стенах ОЦАД, уже шестая по счету (в фойе конференц-зала можно было купить книги издательства «Познание», вышедшие по итогам предыдущих пяти конференций).
11 апреля 2019 г. 15:57
Новый шаг в развитии богословия в России
В издательстве «Познание» вышли первые книги из серии учебников для бакалавриата духовных школ Московского Патриархата, рассчитанные также на студентов теологических факультетов. Проект осуществляется под общим наблюдением Святейшего Патриарха Кирилла и Высшего Церковного Совета. Непосредственное руководство проектом осуществляет митрополит Волоколамский Иларион. Серия «Учебник бакалавра теологии» предусматривает порядка 60 учебников. Впервые за 30 лет в практике издания учебной православной литературы все книги написаны по единому образовательному стандарту. Об этой и других особенностях этой серии, о новом методическом подходе к рассмотрению библейских событий, а также о том, зачем к некоторым учебникам написаны хрестоматии, «Журналу Московской Патриархии» рассказал заместитель главного редактора Издательского дома «Познание» Максим Калинин. PDF-версия.
10 апреля 2019 г. 13:58
Михей — пророк Рождества Христова
14 августа (27 августа по новому стилю) Православная Церковь празднует память пророка Божия Михея. Его именем надписана одна из книг малых пророков Ветхого Завета. Эта библейская книга невелика по размеру, в ней всего лишь семь глав. Но, как и всякая книга, входящая в Священное Писание, она велика по своему содержанию. Среди книг пророков встречается несколько еще меньших по размеру, чем книга Михея. О самой малой из них — Книге пророка Авдия — блаженный Иероним Стридонский писал: «Это малый пророк по числу стихов, а не по мыслям»1. Эти слова отца церковной экзегетики можно применить к каждой из книг, входящих в состав единой книги Двенадцати малых пророков2, к которым относится и Михей. PDF-версия.
8 января 2019 г. 13:59
В Москве открылась Международная конференция «Евангелие от Матфея: исторический и теологический контекст»
В Москве в зале Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) открылась Международная конференция «Евангелие от Матфея: исторический и теологический контекст». Конференция проводится ИКВИА ВШЭ, совместно с международным Обществом новозаветных исследований (Studiorum Novi Testamenti Societas), а также ОЦАД. С докладами выступят свыше полутора десятков исследователей и ведущих специалистов по Новому Завету из Великобритании, Германии и США.
24 сентября 2018 г. 18:09
В 2017 году выйдут в свет второй и третий тома «Летописей» Феофана Затворника
В Москве состоялись X Феофановские чтения, участники которых обсудили богословское наследие святителя Феофана (Говорова) и сравнили его творчество с трудами других отцов Церкви. В рамках мероприятия митрополит Калужский и Боровский Климент рассказал, что в 2017 году выйдут в свет второй и третий тома «Летописей» святителя, в которых прослеживается путь его духовного становления.
12 октября 2016 г. 17:00
Откуда скачет агиасма
Часто приходится слышать вопрос о появлении слова скачущая в Чине водоосвящения на Богоявление. В первой части статьи мы коснулись предыстории славянского текста чина, его бытования в первые века христианства на Руси и подробно разобрали, каким образом в разных богослужебных книгах оказались различные варианты прошения одной и той же ектеньи. Как же эти разночтения меняют смысл евангельского текста?
20 января 2015 г. 19:00
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ЖМП № 1 январь 2021 / 14 февраля 2021 г. 19:30
Сретение Господне
«СОРОКОВОЙ ДЕНЬ ОТ ЕПИФАНИИ...» (К ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА)
Древнейшее исторически достоверное свидетельство о богослужебном чествовании Сретения Господня на христианском Востоке находим в знаменитом Itinerarium Aetheriae, иначе — «Паломничестве ко святым местам (Peregrinatio ad Loca Sancta)». Этот ценнейший памятник датируется концом IV века и принадлежит перу любознательной западной паломницы Эте́рии, или Эгерии (в старой литературе — Сильвия Аквитанка). ЕеПерегрина'цио, один из первых христианских памятников этого жанра, еще не дает Сретению самостоятельного литургического заголовка и именует его просто «сороковым днем от Епифании (Богоявления)», — зато кратко описывает само торжество, совершающееся в этот день в Иерусалиме. Приведем это свидетельство полностью. PDF-версия.
«Сороковой день от Епифании (quadragesimae de Epiphania) празднуется здесь с большой честью. В этот день бывает процессия в Ана`стасис1, и все шествуют, и все совершается по порядку с величайшим торжеством, как бы в Пасху. Проповедуют все пресвитеры, и потом епископ, толкуя всегда о том месте Евангелия, где в сороковой день Иосиф и Мария принесли Господа в Храм, и узрели Его Симеон и Анна пророчица, дочь Фануила, и о словах их, которые они сказали, узрев Господа, и о приношении, которое принесли родители. И после этого, отправив все по обычному порядку, совершают Литургию, и затем бывает отпуст» (Itinerarium Aetheriae, 26)2.
Источники свидетельствуют3, что праздник Сретения в IV–V веках существовал в богослужебном календаре Иерусалимской Церкви в качестве местночтимого торжества в буквальном смысле, завершающего 40-дневный цикл Богоявления, посвященного воспоминанию целого ряда евангельских событий (позднее он станет Рождественским циклом). Этим объясняется первоначальное отсутствие у него собственного литургического заголовка и именование его по формальному хронологическому принципу — «сороковым днем от Епифании» (от 6 января). Римского праздника Рождества (с датой 25 декабря) в Палестине еще не было4. Свидетельствами о богослужебном чествовании Сретения в других городах Восточной Римской империи историк не располагает.
По завершении решающей стадии христологических споров (на Халкидонском Соборе 451 года, утвердившем догмат равночестного единения человеческой природы Логоса Воплощенного с Его Ипостасным естеством, ничто не препятствовало богослужебному прославлению знаменательных событий в земной жизни Иисуса Христа. К этому времени и относится появление Сретения в качестве самостоятельного влады`чнего (господского) праздника годового цикла в календарях столичных Церквей: Рима (конец V в.) и Константинополя (1-я половина VI в.).
Согласно свидетельствам наиболее авторитетных источников официальное включение праздника Сретения Господня в Византийский календарь произошло во время царствования императора Юстина I (518–527)5. Это согласуется с фактом «торжества православия» при его вступлении на престол и возобновления церковного общения с православным Римом после временного преобладания в Византии монофизитства6. Преемник Юстина — Юстиниан I (527–565) — не устанавливал Сретение впервые (как о том гласит исторически недостоверная легенда, связывающая учреждение праздника с чумой и землетрясениями), но лишь способствовал возвышению его литургического статуса и согласованию его даты на Востоке с датой Римского календаря (40-й день стали отсчитывать от Рождества, а не от Епифании).
Названия праздника и его календарный статус
Неразрывное соотношение трех важнейших событий, ставших основой праздника, — ритуальное очищение Богоматери, представление Ее Сына Богу и встреча с двумя ветхозаветными праведниками — воплотилось в трех основных названиях праздника: Очищение Марии (Purificatio Mariae), Представление Господа (Praesentatio Domini) и Встреча Господа (Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου). На Востоке превалировал момент этой непредусмотренной Законом и неожиданной встречи, ставшей символом встречи Ветхого и Нового Завета, на Западе долго доминировала мариологическая символика.
В западных Месяцесловах название праздника несет историческую память о древней процессии с факелами (свечами), вошедшую некогда в его богослужебный Устав (Lichtenprozession); отсюда — «Светлая обедня» (Lichtmess, Candlemas). Вероятно, благодаря словам праведного Симеона — «...свет во откровение всем людям» — тема света доминирует в испанском и французском названиях: «Candelor, Chandeleur», то есть просто «Светильник».
Источники свидетельствуют, что с момента своего возникновения праздник Сретения Господня, несмотря на различные названия, — господский по своему характеру (что подтверждают и его древнейшие формуляры, как восточные, так и западные). Тем не менее на Западе он долго рассматривался как праздник богородичный, что связано с его первоначально апологетической ролью — необходимостью вытеснить языческую традицию очистительных жертв, совершавшихся женщинами как раз в феврале. Лишь в Миссале 1970 года он получил название Praesentatio Domini вместо Purificatio Mariae, что придает ему характер господского праздника, если пользоваться нашей терминологией.
Напротив, на Востоке, изначально являясь господским по содержанию и заголовкам, он был трансформирован нарастающей богородичной тематикой в праздник, по существу, богородичный, что противоречит как его официальному названию, так и богослужебному формуляру. Очевидно, этому способствовала процессия со свечами, вторичная по отношению к празднику, но вошедшая и в восточные Уставы (здесь ее характер отличен от западной). Это подтверждается тем, что древнейшие известные нам процессии со светильниками совершались в день Сретения в храмах, посвященных Богоматери.
Более того, в русском Типиконе 1682 года вдруг появилось предписание о переносе службы Сретения на предшествующий день в случае совпадения его с Чистым понедельником (это бывает очень редко — при самой ранней Пасхе, 22 марта). «Подоба`ет ве́дати, я`ко а`ще случи́тся пра`здник Сре́тения Госпо́дня в понеде́льник пе́рвыя неде́ли поста`...», то службу праздника «пе́ти в неде́лю Сыропу´стную по предпи́санному» (л. 259 об.). (Для сравнения отметим, что праздник Благовещения не переносится даже в случае совпадения его с самым скорбным днем — Страстной пятницей, и при этом служится евхаристическая — праздничная по своему характеру — Литургия.) Объяснить появление этой заметки результатами происходившей тогда грекофильской книжной спра`вы нельзя: напротив, греческие Типиконы вплоть до сего дня предписывают совершать Сретение (праздник неподвижного цикла) в его законный день! Вопрос о причинах и авторстве этого уникального уставно́го новшества в нашей Церкви остается открытым.
С другой стороны, такому отношению к празднику Сретения способствует и то, что он отодвигается на второй план темами подготовительных недель Великого поста (на которые чаще всего приходится), а многими людьми и вовсе воспринимается в качестве сезонного ориентира. У нас верят, что «в Сретенье зима с летом встретилась»; аналогично и на Западе («День сурка», 2 февраля по н. ст.). И вряд ли кто-то сейчас переживает Сретение как «отдание» великого торжества Рождества-Богоявления, сопоставимое с Пасхой, о чем некогда с восторгом писала Этерия...
Юрий Рубан, канд. ист. наук, канд. богословия
Литература
Рубан Ю. Сретение Господне (Опыт историко-литургического исследования) / Отв. ред. О. П. Лихачева; вступ. слово прот. В. Ф. Федорова; со статьей отв. ред. «Вехи христианского календаря».
Рубан Ю. Христианский литургический календарь: История и источниковедение (На примере праздника Сретения): автореф. дисс. … канд. ист. наук / Науч. рук. д-р ист. наук проф. С. М. Каштанов. М.: РГГУ, 1997.
Рубан Ю. Паримии праздника Сретения в аспекте литургического богословия // Библия и европейская литературная традиция. Вып. I: Материалы XXXIV международной филологической конференции. СПб., 2006. С. 54–58.
Рубан Ю. От Рождества до Сретения. Праздники рождественского цикла / Науч. ред. проф. архим. Ианнуарий (Ивлиев). 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2019. (Работы содержат подробные библиографические указания.)
ПРИМЕЧАНИЯ
1 «...in Anastase», букв. «в Воскресение». Так греки называют Храм Гроба Господня — Ана`стасис, Воскресение.
2 Éthérie. Journal de voyage. Texte Latin, introduction et traduction de Hélène Pétré. Paris, 1971. (Sources Chrétiennes, 21). P. 206. В обычно цитируемом рус. переводе И. Помяловского (ППС. Т. VII. Вып. 20. С. 146) в этом фрагменте допущена серьезная неточность (см.: Рубан Ю. Сретение Господне. СПб., 1994. С. 26, примеч. 3).
3 Древнейший источник — вышеприведенное свидетельство Этерии. Другие источники — восточнохристианские лекционары, среди которых выделяется армянский Иерусалимский Лекционар, содержащий уставные заметки о праздниках годового цикла, совершавшихся в Иерусалиме в нач. V в. См.: [Renoux A.] Le Codex arménien Jérusalem 121. — Graffin P. Patrologia Orientalis. T. XXXVI. Fasc. 2. № 168. Turnhout, 1971. P. 91; Болотов В. В. Следы древних месяцесловов поместных Церквей // ХЧ. 1893. Вып. 1. Янв. — февр. С. 177–210. См. также кандидатскую работу прот. В. Федорова «Иерусалимский Месяцеслов по Лекционарам V-го века» (Л., 1977. Машинопись, библиотека СПбДА, № Д — 524).
4 В сер. V в. праздник Рождества попытался ввести в свой календарь архиеп. Ювеналий Иерусалимский, но закрепить его не смог. Лишь строгий указ имп. Юстиниана 560/1 года вводит в Иерусалиме отдельное празднование Рождества (25 декабря) и корректирует даты связанных с ним праздников по Римскому православному календарю. О причинах долгого отторжения Востоком римского праздника Dies Natalis Domini см.: Рубан Ю. От Рождества до Сретения. СПб., 2019. С. 30–41.
5 Разбор и сопоставление свидетельств византийских историков см.: Рубан Ю. Сретение Господне. СПб., 1994. С. 28 сл.
6 См.: Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. IV. Пг., 1918. С. 359 сл.
14 февраля 2021 г. 19:30
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