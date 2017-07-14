Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл: Крестный ход- образ покаяния и любви к нашему царю и Святой Руси

В Екатеринбургской епархии состоялся ежегодный крестный ход на Ганину Яму, приуроченный к трагическим событиям 1918 года, когда в ночь с 16 на 17 июля 1918 года была убита вместе с императором Николаем II и вся его семья.

Крестный ход предварила ночная Божественная литургия, которая началась около часа ночи, под открытым небом на площади возле собора Храма-на-Крови, и собрала, по разным оценкам, от 5 до 7 тыс. верующих. Ее возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Все желающие принять Таинство причастия могли исповедаться до начала богослужения примерно с трех часов дня, исповедь принимали более десяти священников, и к каждому стояла очередь. В крестном ходе участвовали православные верующие не только из центральной России и Урала (Воронеж, Пермь, Новочеркасск, Челябинск), но и из Узбекистана и Киргизии.

Таисия (65 лет) и Лидия (54 года) приехали из Бишкекской епархии. Они рассказали корреспонденту Журналу Московской Патриархии, что это их первый крестный ход на Ганину Яму. До этого они участвовали только в крестном ходе у себя в епархии, когда в Киргизию привезли для поклонения икону Божией Матери «Почаевская». Верующие несли ее из аэропорта до города 32 километра. «Было трудно, но Бог дал силы, и я благополучно прошла этим маршрутом. Бог тогда дал силы, даст и сейчас», - говорит Таисия. «Для нас приезд в Екатеринбург - настоящее паломничество, мы посетили почти все храмы города и даже побывали в Алапаевске, - добавила Лидия.- Столько впечатлений, духовной радости у меня в жизни давно не было. А царь Николай II близок и дорог для нас, как человек, который взял на себя ответственность за страну, за ее народ, пример настоящего правителя - патриота. Никуда на сбежавшего, не предавшего свой народ».

Ольга (43 года) из Екатеринбурга, первый раз участвовала в этом крестном ходе 10 лет назад и с тех пор не пропускала ни разу. Сегодня она берет с собой еще и двух своих детей-подростков. «Для меня это важно, потому что я хочу соучаствовать в подвиге царственных страстотерпцев. Они так пострадали за нас, а я что же - 20 километров ради них с молитвой пройти не смогу? - говорит она. - Я не согласна с теми, кто говорит, что Николай II был слабым, безвольным человеком. Он был кротким и милостивым и твердо исполнял Божью волю. А люди принимали это за слабость».

Ганиной Ямы молитвенное шествие достигло примерно за 4 часа. Все отмечали, что впервые с 2011 года с 16 на 17 июля не было дождя. Многие люди шли с иконками царственных страстотерпцев на груди, нараспев звучала Иисусова молитва. На специальных носилках несли иконы царя-мученика и Богоматери. Порядок шествия обеспечивали десятки добровольцев. Пришедших на Ганину Яму встречал колокольный звон и десятки паломников, собравшихся тут накануне (здесь построен большой паломнический центр), а также полевая кухня. Несмотря на усталость, лица многих крестоходцев светились радостью. Когда показалась колона во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, десятки паломников бросились под благословение к владыке, фактически не пропуская его в монастырские ворота. Правда эта пауза дала возможность подтянуться всем остальным. Усталый, но счастливый архиерей благословил всех, а в монастыре их всех уже встречал живой коридор из казаков.

Оценивая крестный ход в этом году, епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии, рассказал Журналу Московской Патриархии, что заметил существенное отличие от прошлых лет: «Среди участников крестного хода было гораздо больше мира, внимания и заботы друг о друге, чем в прежние годы. Крестный ход - это совместный труд для людей знакомых и незнакомых. При таком количестве неизбежно кто-то кого-то толкает, наступает на пятки, сталкивает на обочину, и это вызывает соответствующую реакцию. Эти конфликты я наблюдал в своем прошлом крестном ходе, это приносило печаль. А сегодня ситуация скорей обратная: эти все столкновения вызывали очень добрую, братскую, человеческую реакцию. Очень мирно, спокойно и по-доброму прошел крестный ход».

Достигнув Ганиной Ямы, люди рассредоточились вокруг нее, а митрополит Кирилл, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, епископ Среднеуральский Евгений отслужили у креста короткий молебен царственным страстотерпцам.

Говоря о чувстве покаяния , которое испытывают сегодня православные люди за отречение своих предков от Бога и их равнодушие к убийству царских страстотерпцев, митрополит Кирилл, в частности, отметил, что этот образ покаяния зримо воплотился в молитвенном шествии от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. «Вряд ли среди нас найдется хотя бы один человек, который был бы равнодушен к сегодняшнему дню и тем событиям, которые случились 99 лет назад, - сказал архиерей. - Святой царь был человек милостивый и благочестивый. В последнее время своей жизни самые лучшие качества человека и христианина, которые были у него заложены и которые он воспитывал при жизни, он только взрастил и укрепил. Он достиг такой степени совершенства, что Господь позволил стать ему мучеником за Святую Русь и мучеником за Христа, мучеником, который вместе с семьей проявил такой образ покаяния и смирения к своим врагам и ко всем равнодушным людям, что нам нужно этому у него учиться. Этот крестный ход - образ нашего покаяния и любви к нашему царю и нашей родине - Святой Руси».

После молебна люди не спешили домой. Кто-то отдыхал прямо на траве под соснами. Но многие стояли в очереди, чтобы приложиться к кресту на Ганиной Яме и постаменту с бюстом святой царицы Александры Федоровны.

Божественную литургию возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Его Высокопреосвященству сослужил сонм архипастырей: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий, епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии. Кроме того, за богослужением молились княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова, депутат Госдумы Наталья Поклонская, историк Петр Мультатули - правнук убитого в Екатеринбурге друга Царской семьи, клирик Ново-Зеландской и Австралийской епархии протоиерей Владимир Бойков и другие.