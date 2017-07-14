Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл: Крестный ход- образ покаяния и любви к нашему царю и Святой Руси

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Статьи на тему
память
Два бойца
Состоявшийся в феврале прошлого года Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви своим определением благословил общецерковное почитание нескольких десятков местночтимых святых и постановил включить их имена в Месяцеслов Русской Православной Церкви. В их числе оказались и два героя-воина — ученики преподобного Сергия схимонахи Александр Пересвет и ­Андрей Ослябя, сложившие свои головы в Куликовской битве в 1380 году. Днями их общецерковной памяти отныне утверждены 7 (20 н.ст.) сентября и 6 (19 н.ст.) июля — праздник Собора Радонежских святых, в списке которого преподобные Александр Пересвет и Андрея Ослябя занимают 12-е место.Настоятель московского храма Рождества Богородицы в Старом Симонове протоиерей Владимир Силовьев вспоминает о закономерно приведших к такому решению событиях последних десятилетий, свидетелем которых ему довелось стать.
14 июля 2017 г. 14:30
Сраму не имут
О репрессированном духовенстве собран огромный фактический материал, сказано много слов и написано немало комментариев, но всё же удовлетворяющего своей глубиной анализа причин репрессивной политики Советского государства пока нет. Отсутствуют внятные объяснения природы и сущности высказываний обвиняемых. Какую роль в репрессиях сыграли основополагающие государственные акты? Как стали возможными массовые сфальсифицированные обвинения? Эти и другие близкие по теме вопросы еще предстоит решить исследователям.
5 мая 2017 г. 11:59
Духовнаго оптинскаго старчества преемниче
В прошлом году исполнилось 50 лет со дня преставления одного из самых почитаемых святых Казахстанской земли — схиархимандрита Севастиана, старца Карагандинского. Его служение было продолжением трудов богоносных оптинских старцев. Но помимо школы старчества преподобный Севастиан прошел еще и «духовную академию Карлага», где он провел в заключении шесть лет. ПДФ-версия.
4 мая 2017 г. 14:23
К 100-летию отречения государя Николая II от Российского престола
Ровно век назад, 2 марта (по старому стилю) 1917 года в Пскове государь страстотерпец Николай II отрекся от Российского престола. Этому трагическому событию и его анализу посвящен большой материал мартовского номера Журнала Московской Патриархии «Тайна царского перрона». А за ним следует внушительная подборка материалов к столетию обретения иконы Божией Матери «Державная», так как оба эти события - отречение императора Николая II и обретение иконы Божией Матери «Державная» - произошли в один день.ПДФ-версия всей статьи  
15 марта 2017 г. 17:21
В Зачатьевском монастыре, в рамках XXV Рождественских Чтений, прошли мероприятия, посвященные теме монашества
В Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре состоялось пленарное заседание секции Рождественских Чтений «Древние монашеские традиции в условиях современности». Его участники говорили о решениях Поместного собора 1917-18 гг., русских святых подвижниках благочестия ХХ века, значении подвига новомученников в России для Вселенского Православия и гонениях на монашество в Грузии.  
27 января 2017 г. 17:00
Как лучше увековечить память пострадавших в годы гонений
Вчера, 26 января, в рамках конференции «Прославление и почитание святых» Международных рождественских образовательных чтений на секции «Увековечение памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской и всех пострадавших в годы гонений» состоялся обмен мнениями священнослужителей, сотрудников синодальных структур, ученых-историков и специалистов музейного дела. С сообщениями выступили представители Московской (областной), Московской (городской), Саратовской, Пензенской, Выборгской и Новосибирской епархий.
27 января 2017 г. 16:30
На Рождественских чтениях обсудили проблемы прославления святых и почитания новомучеников в современных исторических условиях
Сегодня, 26 января, в рамках конференции «Прославление и почитание святых. Новомученики и исповедники Церкви Русской и их почитание в России и Зарубежье» в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялась широкая экспертная дискуссия по вопросам канонизации святых и почитания уже прославленных в лике новомучеников и исповедников угодников Божиих. С развернутыми сообщениями, приуроченными к 100-летию трагических революционных событий, выступили секретарь Комиссии по канонизации святых Рязанской митрополии монахиня Мелетия (Панкова) – о первомученике Иоанне Царскосельском (Кочурове; + 1917); член Союза писателей России Артем Маркелов – о первых новомучениках Вятской земли протоиерее Павле Дернове и трех его сыновьях (+ 1918); член Комиссии по канонизации святых Симферопольской и Крымской епархии протодиакон Василий Марущак – о святителе Антонии Абашидзе (+ 1942); настоятельница Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря игумения Домника (Коробейникова) – о верных слугах августейшего семейства последнего российского императора генерале Илье Татищеве (+1918) и наставнике юного цесаревича матросе Клементии Нагорном (+1918).
26 января 2017 г. 19:45
Жизнь по Промыслу Божиему
На надгробном камне митрополита Макария (Булгакова) в Успенском соборе Cвято-Троицкой Сергиевой лавры изображены три книги — его наиболее значительные труды: «Введение в православно-догматическое богословие», «Догматическое богословие» и «История Русской Церкви». О создателе исторического многотомника по-прежнему вспоминают как о талантливом, трудолюбивом и честном ученом. Недаром Макарьевская премия, созданная по завещанию владыки, сегодня считается главной премией в области российской истории и истории Русской Православной Церкви. Но для Церкви митрополит Макарий прежде всего остается выдающимся богословом, деятельным пастырем и великодушным христианином, для которого любовь к ближнему всегда была непреложным жизненным правилом.
7 ноября 2016 г. 17:10
Конференция, посвященная памяти архимандрита Софрония (Сахарова), состоялась в Москве
В Доме Русского зарубежья им.Александра Солженицына состоялась международная научно-богословская конференция «Духовное наследие архимандрита Софрония (Сахарова) и его значение в современном мире». Мероприятие было приурочено к 120-летию со дня рождения выдающегося богослова современности. Участники - духовенство, философы и искусствоведы, говорили о богословском творчестве старца, делились воспоминаниями о нем и размышляли о его художественном даре.   
26 октября 2016 г. 14:35
Репортажи
Фото Алексея Реутского
17 июля 2017 г. 17:10
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл: Крестный ход- образ покаяния и любви к нашему царю и Святой Руси

В Екатеринбургской епархии состоялся ежегодный крестный ход на Ганину Яму, приуроченный к трагическим событиям 1918 года, когда в ночь с 16 на 17 июля 1918 года была убита вместе с императором Николаем II и вся его семья.

Крестный ход предварила ночная Божественная литургия, которая началась около часа ночи, под открытым небом на площади возле собора Храма-на-Крови, и собрала, по разным оценкам, от 5 до 7 тыс. верующих. Ее возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Все желающие принять Таинство причастия могли исповедаться до начала богослужения примерно с трех часов дня, исповедь принимали более десяти священников, и к каждому стояла очередь. В крестном ходе участвовали православные верующие не только из центральной России и Урала (Воронеж, Пермь, Новочеркасск, Челябинск), но и из Узбекистана и Киргизии.

Таисия (65 лет) и Лидия (54 года) приехали из Бишкекской епархии. Они рассказали корреспонденту Журналу Московской Патриархии, что это их первый крестный ход на Ганину Яму. До этого они участвовали только в крестном ходе у себя в епархии, когда в Киргизию привезли для поклонения икону Божией Матери «Почаевская». Верующие несли ее из аэропорта до города 32 километра. «Было трудно, но Бог дал силы, и я благополучно прошла этим маршрутом. Бог тогда дал силы, даст и сейчас», - говорит Таисия. «Для нас приезд в Екатеринбург - настоящее паломничество, мы посетили почти все храмы города и даже побывали в Алапаевске, - добавила Лидия.- Столько впечатлений, духовной радости у меня в жизни давно не было. А царь Николай II близок и дорог для нас, как человек, который взял на себя ответственность за страну, за ее народ, пример настоящего правителя - патриота. Никуда на сбежавшего, не предавшего свой народ».

Ольга (43 года) из Екатеринбурга, первый раз участвовала в этом крестном ходе 10 лет назад и с тех пор не пропускала ни разу. Сегодня она берет с собой еще и двух своих детей-подростков. «Для меня это важно, потому что я хочу соучаствовать в подвиге царственных страстотерпцев. Они так пострадали за нас, а я что же - 20 километров ради них с молитвой пройти не смогу? - говорит она. - Я не согласна с теми, кто говорит, что Николай II был слабым, безвольным человеком. Он был кротким и милостивым и твердо исполнял Божью волю. А люди принимали это за слабость».

Ганиной Ямы молитвенное шествие достигло примерно за 4 часа. Все отмечали, что впервые с 2011 года с 16 на 17 июля не было дождя. Многие люди шли с иконками царственных страстотерпцев на груди, нараспев звучала Иисусова молитва. На специальных носилках несли иконы царя-мученика и Богоматери. Порядок шествия обеспечивали десятки добровольцев. Пришедших на Ганину Яму встречал колокольный звон и десятки паломников, собравшихся тут накануне (здесь построен большой паломнический центр), а также полевая кухня. Несмотря на усталость, лица многих крестоходцев светились радостью. Когда показалась колона во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, десятки паломников бросились под благословение к владыке, фактически не пропуская его в монастырские ворота. Правда эта пауза дала возможность подтянуться всем остальным. Усталый, но счастливый архиерей благословил всех, а в монастыре их всех уже встречал живой коридор из казаков.

Оценивая крестный ход в этом году, епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии, рассказал Журналу Московской Патриархии, что заметил существенное отличие от прошлых лет: «Среди участников крестного хода было гораздо больше мира, внимания и заботы друг о друге, чем в прежние годы. Крестный ход - это совместный труд для людей знакомых и незнакомых. При таком количестве неизбежно кто-то кого-то толкает, наступает на пятки, сталкивает на обочину, и это вызывает соответствующую реакцию. Эти конфликты я наблюдал в своем прошлом крестном ходе, это приносило печаль. А сегодня ситуация скорей обратная: эти все столкновения вызывали очень добрую, братскую, человеческую реакцию. Очень мирно, спокойно и по-доброму прошел крестный ход».

Достигнув Ганиной Ямы, люди рассредоточились вокруг нее, а митрополит Кирилл, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, епископ Среднеуральский Евгений отслужили у креста короткий молебен царственным страстотерпцам.

Говоря о чувстве покаяния , которое испытывают сегодня православные люди за отречение своих предков от Бога и их равнодушие к убийству царских страстотерпцев, митрополит Кирилл, в частности, отметил, что этот образ покаяния зримо воплотился в молитвенном шествии от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. «Вряд ли среди нас найдется хотя бы один человек, который был бы равнодушен к сегодняшнему дню и тем событиям, которые случились 99 лет назад, - сказал архиерей. - Святой царь был человек милостивый и благочестивый. В последнее время своей жизни самые лучшие качества человека и христианина, которые были у него заложены и которые он воспитывал при жизни, он только взрастил и укрепил. Он достиг такой степени совершенства, что Господь позволил стать ему мучеником за Святую Русь и мучеником за Христа, мучеником, который вместе с семьей проявил такой образ покаяния и смирения к своим врагам и ко всем равнодушным людям, что нам нужно этому у него учиться. Этот крестный ход - образ нашего покаяния и любви к нашему царю и нашей родине - Святой Руси».

После молебна люди не спешили домой. Кто-то отдыхал прямо на траве под соснами. Но многие стояли в очереди, чтобы приложиться к кресту на Ганиной Яме и постаменту с бюстом святой царицы Александры Федоровны.

Божественную литургию возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Его Высокопреосвященству сослужил сонм архипастырей: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий, епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии. Кроме того, за богослужением молились княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова, депутат Госдумы Наталья Поклонская, историк Петр Мультатули - правнук убитого в Екатеринбурге друга Царской семьи, клирик Ново-Зеландской и Австралийской епархии протоиерей Владимир Бойков и другие.

 

17 июля 2017 г. 17:10
Ключевые слова: крестный ход
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30 июня 2017 г. 15:45
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20 июня 2017 г. 13:45
Поморские парадоксы
После конфликта вокруг Никольской часовни в деревне Ракуле Холмогорского района, где памятник архитектурного наследия местные активисты попытались спасти, закрыв сайдингом, «Журнал Московской Патриархии» решил отправить в Архангельскую область собственного корреспондента. Чем живет Архангельская митрополия, почему в Поморье гибнут старинные храмы и что для их спасения могут сделать руководство региона и епархия, на месте выяснял Дмитрий Анохин. PDF-версия
14 июня 2017 г. 19:29