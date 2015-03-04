В Москве состоялась Международная конференция на тему «Религиозность и клиническая психиатрия»

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На подворье Новоспасского монастыря в селе Милюково открылся антикризисный центр для женщин, попавших в тяжелую жизненную ситуацию
Его освятил сегодня, 4 марта, наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря епископ Воскресенский Савва. Менее чем за год обителью и Автономной некоммерческой организацией «Китеж» при содействии меценатов выстроено современное благоустроенное жилое здание для десятка постоялиц. Здесь уже проживают две женщины с детьми, которые сами готовят себе еду, топят дом и убирают его.
4 марта 2015 г. 15:30
В Синодальном отделе по благотворительности сдали кровь для пациентов Гематологического научного центра 74 донора
В Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению прошла акция по сбору донорской крови для пациентов Гематологического научного центра.
18 февраля 2015 г. 12:37
Дело Алевтины Хориняк развалилось. Проблемы остались
В Москве состоялся брифинг красноярского врача Алевтины Хориняк, номинанта премии Moscow Times Awards в номинации «Персональная социальная ответственность». Участники брифинга обсудили ключевые проблемы здравоохранения, из-за которых больным (в частности, онкологией) приходится страдать от сильных болей, а на врачей, стремящихся им помочь заводятся уголовные дела.
11 декабря 2014 г. 09:50
В Церкви объединят приходы и центры, занимающиеся реабилитацией нарко- и алкозависимых в единую сеть
В Русской Православной Церкви создают сеть, объединяющую работу всех ее структур, которые занимаются наркозависимыми. Об этом заявил на конференции "Об участии реабилитационных структур РПЦ в национальной системе реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан" руководитель Координационного центра по противодействию наркомании епископ Каменский и Алапаевский Мефодий.
9 апреля 2014 г. 11:20
Синодальный Координационный центр по противодействию наркомании изменил формат обучающих семинаров
Координационный центр по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности и социальному служению возобновил цикл обучающих семинаров по работе с наркозависимыми. В конце февраля в Москве состоялся первый семинар нового цикла. Как сообщил ЦВ сотрудник координационного центра Роман Прищенко, эти семинары проводятся уже 4 года, однако в этом году изменился их формат.
3 марта 2014 г. 14:56
Поверить в своего ребенка
Республиканский приют «Надежда» победитель Международного грантового конкурса «Православная инициатива». О том, насколько трудно привести ребенка-аутиста к вере, рассказывают специалисты и духовник приюта.
26 августа 2013 г. 10:48
Власти Ярославской области обещают приостановить практику укрупнения и закрытия сельских акушерских отделений
О закрытии родильного дома в райцентре Борисоглебский, что в Ярославской области, «Церковный Вестник» подробно рассказал в материале «Бабий бунт», где, в том числе излагалась просьба к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой высказать отношение к изложенным фактам. В январе редакция получила официальный ответ от директора минздравовского департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елены Байбариной.
30 января 2013 г. 17:00
Суррогатное материнство - это обесценивание материнской любви
Сегодня 18% супружеских пар не могут зачать и родить детей. Прирост рождаемости снижается и ежегодно составляет только 0,2%. При этом сторонники суррогатного материнства считают, что каждая женщина имеет право на счастье быть матерью. Что стоит за "счастьем в пробирке" и почему оно однозначно осуждается Церковью? На эти вопросы отвечает завкафедрой биомедицинской этики Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова профессор Ирина Силуянова
28 января 2013 г. 14:46
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22 апреля 2017 г. 18:50
В Москве состоялась Международная конференция на тему «Религиозность и клиническая психиатрия»
В этой связи интересен и такой вывод врача-психиатра, к.м.н. доцената кафедры психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Бориса Воскресенского: «Решение психотерапевтически-психопрофилактических задач наиболее эффективно может осуществляться при содружественной деятельности священнослужителя и врача. Ни один из них не может заменить другого».
Несколько докладов было посвящено исследованиям больных, страдающих тяжелыми психическим расстройствами. Так, исследуя социальные и клинические аспекты религиозно-архаического бредового комплекса (РАБК), профессор СЗГМУ имени И.И. Мечникова (С.Петербург) Владимир Пашковский систематизировал его разновидности, придя к выводам, что РАБК делится на два вида: религиозный (мистический бред, мессианский бред, бред религиозного реформаторства, бред греховности ) и архаический (бред колдовста колдовства и одержимости). В частности, бред греховности (11,3% пациентов) характеризовался болезненными идеями вины и греха перед Богом и проявлялся в вариантах:депрессивно-параноидном,меланхолико-парафренный,депрессивно-деперсонализационный,тревожно-депрессивном и депрессивно-ипохондрическим. Было обследовано 300 больных РАБК и лечившихся в 1998–2008 годах, которые распределились по социально-демографическим параметрам так: 26% и 74% - мужчины и женщины соответственно, образование - 52 %, 31% и 17% (среднее, высшее, прочее), 64% и 34% (работают и не работают), возраст- 51% (20-40 лет), 42% (41-60 лет) и 7% (свыше 60 лет).
«Проведенное исследование показало, что видоизменение религиозного компонента в пораженной психозом психике идет от нормального религиозного опыта к его хаотичному преобразованию, проявляющегося на перцептивном, мыслительном и поведенческом уровнях с включением наряду с традиционными - обычно не сочетаемых и разнородных как мистических, так и оккультных представлений»,- подытожил ученый свой доклад.
В этом контексе уместно вспомнить слова русского психиатра Сергея Сергеевича Корсакова (1854-1900): «Религия сама по себе не имеет влияния на душевные заболевания, но религиозный фанатизм и суеверия служат нередко причинами душевных болезней». Об этом напомнил участникам конференции в своем историческом обзоре д.м.н., заместитель директора по развитию и инновационной деятельности, главный научный сотрудник Отдела по изучению эндогенных психических расстройств и аффективных состояний ФГБНУ НЦПЗ Василий Каледа. Он также рассказал, что первые «лечебницы» для психически больных в России появились к концу XI века в Киево-Печерском монастыре. Больными занимался киево-печерский монах по имени Агапит-Врач. «В “Изборнике Святослава” (1073) вся патология человека дробится на два больших раздела – “недуги плотьныя” (соматические), и недуги душевныя”. Причину последних видели во “врежении мозга” – этого “перьваго и началного” органа (уда), “без которого ничьтоже есть в человеце”, а больной становится как бы “мертвецем непогребенным”. В “Изборнике Святослава”, описывается клинический метод исследования больного - необходимость расспроса и наблюдения за больным – врач должен был вызывать больного на разговор с собой и “назирати” в это время его поведение, позу, “ступание ног, смеяние зуб” (походку и улыбку). Больной в состоянии возбуждения назывался “буя”. Слово “кручина” означало меланхолию, депрессию»,- отметил докладчик.
С докладами на конференции также выступили профессор Питер Ферхаген, Центр охраны психического здоровья (Нидерланды):«Психотерапия и духовная жизнь», к.м.н., заместитель директора ФГБНУ НЦПЗ по научной работе Григорий Копейко: «Особенности психопатологии и феноменология бреда одержимости при шизофрении» и другие.
22 апреля 2017 г. 18:50
Ключевые слова: психология
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На подворье Новоспасского монастыря в селе Милюково открылся антикризисный центр для женщин, попавших в тяжелую жизненную ситуацию
В Синодальном отделе по благотворительности сдали кровь для пациентов Гематологического научного центра 74 донора
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20 апреля 2017 г. 15:16