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ФГНУ Научный центр психического здоровья
22 апреля 2017 г. 18:50
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В Москве состоялась Международная конференция на тему «Религиозность и клиническая психиатрия»

В научном центре психического здоровья состоялась первая Московская международная конференция на тему «Религиозность и клиническая психиатрия». На ней выступили российские и зарубежные врачи-психиатры, исследующие в своей практике такие темы как психопатологические особенности состояний с религиозной фабулой, особенности их течения, лечения и реабилитации больных,  влияние религиозности на отношение больного к заболеванию, роль врача–психиатра в понимании религиозности больного и помощь пациенту с религиозным мировоззрением, страдающему психической патологией.

Уважая религиозные убеждения своих пациентов, и не редко сами являясь верующими людьми, авторы исследований делились опытом диагностики психиатрических заболеваний и исследований, оценивали вклад русских психиатров в мировую медицину, размышляли о связи психического здоровья и религиозности.

Так, говоря о роли религии в преодолении депрессии, профессор Даремского Университета- Саймон Дейн (Великобритания) отметил, что среди религиозных людей в Великобритании процент страдающих от депрессии существенно ниже, чем среди неверующих. «Религия выполняет защитную функцию, и противостоит развитию или нарастанию депрессии. Но если депрессия у вас уже есть, верующий человек избавится от нее гораздо быстрее, чем другие, - поделился он своими наблюдениями. - Кроме того, если вы читаете Библию и молитесь, это улучшает прогноз течения депрессии». Актуальность этим наблюдениям придает тот факт, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году депрессия выйдет на второе место среди причин инвалидности и смертности людей во всем мире.

С Саймоном Дейном согласился и профессор МНИИП Юрий Полищук, представивший доклад 
"Религиозная стратегия совладания с патологическими реакциями горя в позднем возрасте". В частности , он отметил, что «обращение пациентов к религии, религиозному мировоззрению способствует совладанию с тяжёлыми болезненными переживаниями горя и смягчению (редукции) депрессивной симптоматики». Результаты проведенного им исследования показали, что религиозный способ совладания с ПРГ (патологические реакции горя – особые психогенные депрессии, возникающие в ответ на безвозвратную утрату близкого человека) выявлен у 23-х из 42-х обследованных (это были женщины от 60 лет и старше), которым преодолеть депрессию помогло участие в церковных Таинствах и службах, молебнах, беседах со священником, чтение Библии и религиозной литературы.

В этой связи интересен и такой вывод врача-психиатра, к.м.н. доцената кафедры психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Бориса Воскресенского: «Решение психотерапевтически-психопрофилактических задач наиболее эффективно может осуществляться при содружественной деятельности священнослужителя и врача. Ни один из них не может заменить другого». 

Несколько докладов было посвящено исследованиям больных, страдающих тяжелыми психическим расстройствами. Так, исследуя социальные и клинические аспекты религиозно-архаического бредового комплекса (РАБК), профессор СЗГМУ имени И.И. Мечникова (С.Петербург) Владимир Пашковский систематизировал его разновидности, придя к выводам, что РАБК делится на два вида: религиозный (мистический бред, мессианский бред, бред религиозного реформаторства, бред греховности ) и архаический (бред колдовста колдовства и одержимости). В частности, бред греховности (11,3% пациентов) характеризовался болезненными идеями вины и греха перед Богом и проявлялся в вариантах:депрессивно-параноидном,меланхолико-парафренный,депрессивно-деперсонализационный,тревожно-депрессивном и депрессивно-ипохондрическим. Было обследовано 300 больных РАБК и лечившихся в 1998–2008 годах, которые распределились по социально-демографическим параметрам так: 26% и 74% - мужчины и женщины соответственно, образование - 52 %, 31% и 17% (среднее, высшее, прочее), 64% и 34% (работают и не работают), возраст- 51% (20-40 лет), 42% (41-60 лет) и 7% (свыше 60 лет).

«Проведенное исследование показало, что видоизменение религиозного компонента в пораженной психозом психике идет от нормального религиозного опыта к его хаотичному преобразованию, проявляющегося на перцептивном, мыслительном и поведенческом уровнях с включением наряду с традиционными - обычно не сочетаемых и разнородных как мистических, так и оккультных представлений»,- подытожил ученый свой доклад.

В этом контексе уместно вспомнить слова русского психиатра Сергея Сергеевича Корсакова (1854-1900): «Религия сама по себе не имеет влияния на душевные заболевания, но религиозный фанатизм и суеверия служат нередко причинами душевных болезней». Об этом напомнил участникам конференции в своем историческом обзоре д.м.н., заместитель директора по развитию и инновационной деятельности, главный научный сотрудник Отдела по изучению эндогенных психических расстройств и аффективных состояний ФГБНУ НЦПЗ Василий Каледа. Он также рассказал, что первые «лечебницы» для психически больных в России появились к концу XI века в Киево-Печерском монастыре. Больными занимался киево-печерский монах по имени Агапит-Врач. «В “Изборнике Святослава” (1073) вся патология человека дробится на два больших раздела – “недуги плотьныя” (соматические), и недуги душевныя”. ​Причину последних видели во “врежении мозга” – этого “перьваго и началного” органа (уда), “без которого ничьтоже есть в человеце”, а больной становится как бы “мертвецем непогребенным”. В “Изборнике Святослава”, описывается клинический метод исследования больного - необходимость расспроса и наблюдения за больным – врач должен был вызывать больного на разговор с собой и “назирати” в это время его поведение, позу, “ступание ног, смеяние зуб” (походку и улыбку). Больной в состоянии возбуждения назывался “буя”. Слово “кручина” означало меланхолию, депрессию»,- отметил докладчик.

До Петра I, «одержимые бесом и лишеные разума» размещались по монастырям «дабы не быть помехой для здоровых», и чтобы «получать вразумление или приведения в истину». Император запретил посылать «сумасбродных» в монастыри и возложил на Главный магистрат обязанность устройства их в госпиталь. Василий Глебович Каледа привел имена таких выдающих русских психиатров как автор первого учебника по психиатрии на русском языке (1834) Петра Александровича Бутковского, Петра Ивановича Ковалевского, Павла Борисовича Ганушкна и более подробно остановился на биографии автора «Пастырской психиатрии» и основоположника (совместно с Т.А.Гейером) социальной психиатрии Дмитрия Евгеньевича Мелихова, который дважды попадал в тюрьму по политическим обвинениям (1923 и 1933 гг., обвинение "член контрреволюционной организации христианской молодежи, участник нелегальных собраний, антисоветская агитация" ​Статья ст.58–10,58–11 УК РСФСР ).

С докладами на конференции также выступили профессор Питер Ферхаген, Центр охраны психического здоровья (Нидерланды):«Психотерапия и духовная жизнь», к.м.н., заместитель директора ФГБНУ НЦПЗ по научной работе Григорий Копейко: «Особенности психопатологии и феноменология бреда одержимости при шизофрении» и другие.

 

 

 

22 апреля 2017 г. 18:50
Ключевые слова: психология
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