В Москве открылась Международная конференция, посвященная богословскому наследию святителя Василия Великого

В Москве в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия начала работу Международная конференция: «Святитель Василий Великий в богословской традиции Востока и Запада». Открывая первую сессию, митрополит Волоколамский Иларион напомнил, что данная ежегодная патристическая конференция, проходящая в стенах ОЦАД, уже шестая по счету (в фойе конференц-зала можно было купить книги издательства «Познание», вышедшие по итогам предыдущих пяти конференций).

«Мы знаем святителя Василия Великого как догматиста, во многом определившего церковную триадологию (учение о Троице — прим. ред.). Как экзегета, разработавшего целые жанры толкования Священного Писания, выдающегося канониста, без которого невозможно представить себе классическое церковное право и литургиста, с именем которого связан один из основных типов анафоры (евхаристического канона - прим. ред.) на Востоке»,- отметил митрополит Волоколамский Иларион. И выразил надежду, что участники конференции в меру сил постараются в своих докладах охватить все грани творчества этого святого, «не претендуя на то, чтобы исчерпать имеющиеся вопросы, но, скорее, намечая пути для дальнейшей работы».

В своем докладе* ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры обратился к литургическому творчеству святителя. В частности, он отметил, что за авторством великого каппадокийца сохранился текст анафоры, имеющий несколько редакций. Автор доклада обратился к параллелям византийской редакции анафоры, известной под именем Василия Великого, и его богословскими сочинениями, проследив, в какой мере в анафоре могли отразиться идеи святого. Для анализа была выбрана вторая молитва анафоры св. Василия Великого («Владыко всех, Господи Небесе и земли»). Сделанный обзор позволил наглядно убедиться, насколько многочисленны связи между византийской версией анафоры святителя Василия Великого и его сочинениями. «Литургия — это средоточие жизни Церкви, и именно в литургии богословие становится не признанием положений веры, а голосом веры и ответом Бога. И постижение богословского содержания литургии должно стать отправной точкой для изучения и догматики и патристики»,- подчеркнул в заключении митрополит Иларион.

Конференция продлится с 11 по 13 апреля. На ней выступят более 20 ученых, патрологов, богословов и историков Церкви из России, Италии, Болгарии, Франции, США.

*"Литургия святителя Василия Великого в контексте его богословских идей"