В Москве открылась Международная конференция, посвященная богословскому наследию святителя Василия Великого

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Статьи на тему
богословие
Новый шаг в развитии богословия в России
В издательстве «Познание» вышли первые книги из серии учебников для бакалавриата духовных школ Московского Патриархата, рассчитанные также на студентов теологических факультетов. Проект осуществляется под общим наблюдением Святейшего Патриарха Кирилла и Высшего Церковного Совета. Непосредственное руководство проектом осуществляет митрополит Волоколамский Иларион. Серия «Учебник бакалавра теологии» предусматривает порядка 60 учебников. Впервые за 30 лет в практике издания учебной православной литературы все книги написаны по единому образовательному стандарту. Об этой и других особенностях этой серии, о новом методическом подходе к рассмотрению библейских событий, а также о том, зачем к некоторым учебникам написаны хрестоматии, «Журналу Московской Патриархии» рассказал заместитель главного редактора Издательского дома «Познание» Максим Калинин. PDF-версия.  
10 апреля 2019 г. 13:58
В Москве открылась Международная конференция «Евангелие от Матфея: исторический и теологический контекст»
В Москве в зале Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) открылась Международная конференция «Евангелие от Матфея: исторический и теологический контекст». Конференция проводится ИКВИА ВШЭ, совместно с международным Обществом новозаветных исследований (Studiorum Novi Testamenti Societas), а также ОЦАД. С докладами выступят свыше полутора десятков исследователей и ведущих специалистов по Новому Завету из Великобритании, Германии и США.
24 сентября 2018 г. 18:09
В 2017 году выйдут в свет второй и третий тома «Летописей» Феофана Затворника
В Москве состоялись X Феофановские чтения, участники которых обсудили богословское наследие святителя Феофана (Говорова) и сравнили его творчество с трудами других отцов Церкви. В рамках мероприятия митрополит Калужский и Боровский  Климент рассказал, что в 2017 году выйдут в свет второй и третий тома «Летописей» святителя, в которых прослеживается путь его духовного становления.
12 октября 2016 г. 17:00
Откуда скачет агиасма
Часто приходится слышать вопрос о появлении слова скачущая в Чине водоосвящения на Богоявление. В первой части статьи мы коснулись предыстории славянского текста чина, его бытования в первые века христианства на Руси и подробно разобрали, каким образом в разных богослужебных книгах оказались различные варианты прошения одной и той же ектеньи. Как же эти разночтения меняют смысл евангельского текста?
20 января 2015 г. 19:00
В МИФИ открылась международная патристическая конференция «Преподобный Симеон Новый Богослов и его духовное наследие»
Сегодня, 11 декабря, в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» открылась Вторая международная патристическая конференция Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия. Она посвящена одному из известнейших мистиков Вселенской Церкви – преподобному Симеону Новому Богослову.
11 декабря 2014 г. 19:00
Состоялся пастырский семинар «Современные переводы Библии на русский язык»
26 февраля 2014 г. по благословению управляющего викариатством Новых территорий г. Москвы епископа Воскресенского Саввы состоялся пастырский семинар на тему «Современные переводы Библии на русский язык».
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Церковная история: богословие или история?
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29 января 2014 г.
О Божественной любви и нашей любви к Богу
Любовь Божественная дарует полноту жизни, чистоту радости и силу неодолимую. С таким непостижимым пламенем в руках и в сердце Своем сошел Царь Небесный чудесным образом, чтобы исполнить дивную миссию среди людей. 
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В России Александр Шмеман еще серьезно не прочитан
Значимость богословского наследия Шмемана состоит прежде всего в том, что оно не позволяет отмахнуться от тех вопросов, а также ответов, которые в нем содержатся. Шмеман продолжает и сегодня призывать нас к очень серьезному, действительно глубокому размышлению о Церкви вообще и «функции» церковного богослужения в частности. 
13 декабря 2013 г.
Новости
Святитель Василий Великий
11 апреля 2019 г. 15:57
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В Москве открылась Международная конференция, посвященная богословскому наследию святителя Василия Великого

В Москве в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия начала работу Международная конференция: «Святитель Василий Великий в богословской традиции Востока и Запада». Открывая первую сессию, митрополит Волоколамский Иларион напомнил, что данная ежегодная патристическая конференция, проходящая в стенах ОЦАД, уже шестая по счету (в фойе конференц-зала можно было купить книги издательства «Познание», вышедшие по итогам предыдущих пяти конференций). 

«Мы знаем святителя Василия Великого как догматиста, во многом определившего церковную триадологию (учение о Троице — прим. ред.). Как экзегета, разработавшего целые жанры толкования Священного Писания, выдающегося канониста, без которого невозможно представить себе классическое церковное право и литургиста, с именем которого связан один из основных типов анафоры (евхаристического канона - прим. ред.) на Востоке»,- отметил митрополит Волоколамский Иларион. И выразил надежду, что участники конференции в меру сил постараются в своих докладах охватить все грани творчества этого святого, «не претендуя на то, чтобы исчерпать имеющиеся вопросы, но, скорее, намечая пути для дальнейшей работы».

В своем докладе* ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры обратился к  литургическому творчеству святителя. В частности, он отметил, что за авторством великого каппадокийца сохранился текст анафоры, имеющий несколько редакций. Автор доклада обратился к параллелям византийской редакции анафоры, известной под именем Василия Великого, и его богословскими сочинениями, проследив, в какой мере в анафоре могли отразиться идеи святого. Для анализа была выбрана вторая молитва анафоры св. Василия Великого («Владыко всех, Господи Небесе и земли»). Сделанный обзор позволил наглядно убедиться, насколько многочисленны связи между византийской версией анафоры святителя Василия Великого и его сочинениями. «Литургия — это средоточие жизни Церкви, и именно в литургии богословие становится не признанием положений веры, а голосом веры и ответом Бога. И постижение богословского содержания литургии должно стать отправной точкой для изучения и догматики и патристики»,- подчеркнул в заключении митрополит Иларион.

 Конференция продлится с 11 по 13 апреля. На ней выступят более 20 ученых, патрологов, богословов и историков Церкви из России, Италии, Болгарии, Франции, США.

*"Литургия святителя Василия Великого в контексте его богословских идей"

 

11 апреля 2019 г. 15:57
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7 апреля 2019 г. 22:16