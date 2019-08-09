Почему не прославлен московский юродивый Иван Яковлевич Корейша?

В Москве, в исторической резиденции Московских митрополитов в Черкизове состоялась конференция, посвященная известному московскому юродивому XIX века Ивану Яковлевичу Корейше (1783-1861): «Жизнь и подвиг Иоанна Яковлевича Корейши». Ученые, духовенство и сотрудники службы консультирования храма пророка Илии в Черкизове рассказали о его жизни и духовном подвиге в Смоленске (где прошла треть жизни праведника) и в Москве, стараясь ответить на главный вопрос — насколько этот необычный человек был близок к святости и можно ли сегодня ставить вопрос о его прославлении?

Память о Иване Яковлевиче Корейше пронесла сквозь полтора века не только народная молва. О нем писали и классики русской литературы — Лесков, Толстой, Достоевский, Островский. Как отметил, открывая конференцию, настоятель храма пророка Илии в Черкизове епископ Зеленоградский Савва, на могилу к Корейше до сих пор приходят десятки людей, оставляя вместе с пожертвованиями записки с просьбами о помощи. И Иван Яковлевич, как и при жизни, продолжает в решении бытовых и духовных проблем. А Ильинский храм кропотливо собирает свидетельства молитвенной поддержки и благодатной помощи юродивого, надеясь что настанет время и Корейша будет причислен к лику святых. Но почему это нельзя сделать уже сейчас, ведь в архивах есть десятки свидетельств его праведной, страдальческой жизни? Дело в том, что неоднозначная личность юродивого, избравшего для бытия психиатрическую больницу, «крепкие» словечки, которыми Корейша напутствовал некоторых посетителей, неадекватное поведение оставляют вопросы: был ли он сумасшедшим или претворялся таковым? Был ли он действительно юродивым Христа ради? Что может быть подтверждением его молитвенной жизни? Что клевета, что правда в воспоминаниях о нем?

Случайно или нет, но год проведения конференции «Жизнь и подвиг Иоанна Яковлевича Корейши» совпал с 550-летием со дня рождения другого московского святого — Василия Блаженного (род. В 1469 г.). Кроме того, в XIX Россия явила миру и других, пока еще не прославленных юродивых и блаженных , о которых упомянул в докладе профессор Московской духовной академии Алексей Светозарский. Это инокиня Досифея (по преданию - княжна Тараканова), блаженный Петр (иерей из Углича), юродивый Иван Коробочкин, блаженный Филипушка (в миру Филипп Хорев). Поэтому вполне закономерно, что мероприятие открыл доклад

проректора Смоленской семинарии по научной работе игумен Тарасий (Ланге) - «Подвиг юродства как аксиологический и нравственно-психологический феномен».





Смысл феномена юродивых

«С Православной точки зрения истинный мотив юродства состоит в том, что человек добровольно принимает на себя личину сумасшествия, дабы скрыть от мира собственное совершенство и таким способом избежать суетной мирской славы. Вторым побудительным мотивом юродства Церковь считает духовное наставление в особой парадоксальной форме»,- отметил отец Тарасий.

Проследив историю формирования феномена юродства, докладчик пришел к выводу: главным препятствием для действия благодати является гордыня, самомнение. Юродивый попирает самомнение безумием. Кроме того, своим поведением он провоцирует обнаружение греха, выход христиан из лицемерия внешнего благочестия. «Приходит юродивый, и «христиане» обнаруживают себя: они забрасывают нищего голого урода камнями, поют издевательские песенки, в пределе – они его убивают,- отметил отец Тарасий. - В общем виде: юродивый прикидывается «похабом», когда мир сей прикидывается христианским. Юродивый сознательно становится козлом отпущения, чтобы мир принес его в жертву, тем подтвердив, что остался языческим, что Евангелие данную общину не переродило». По определению проф. Голубинского, «юродство состояло в

том, что человек притворно делался дураком и безумцем для Господа, чтобы терпеть от людей поношения и укоризны и с дерзновением обличать их». И последний штрих в формировании феномена юродства — это дар пророчества, предвидения.





Житие

В эту канву органично ложится и жизнь Ивана Яковлевича, которую условно можно разделить на смоленский и московский периоды. О смоленском рассказала доктор филологических наук, профессор Смоленского государственного университета Ирина Романова. Дело в том, что этот отрезок жизни юродивого изучил и описал его земляк и наш современник, ученый филолог Владимир Захаров (ныне покойный). К слову, найденные в архивах смоленского ученого документы, посвященные непосредственно Корейше планируется разместить на сайте « Смоленская земля в памятниках литературы ». Отметив, что у многих смоленских купцов XIX века было принято иметь дома портрет Корейши, Ирина Романова рассказала, что «смоленское житие» И.Я.Корейши Захаров восстанавливает по крупицам. В частности, закончив духовную семинарию, Иван Яковлевич некоторое время работал в школе, и однажды, прямо во время урока, вышел на улицу и ни с кем не простившись отправился в паломничество по монастырям. Вернувшись через три года в Смоленск, стал известен отшельнической жизнью, пророчествами, обличением смоленских казнокрадов, заступничеством за бедных и неимущих ( подробное описание жизни доступно в Православной энциклопедии википедии , труде Евгения Поселянина ).

Именно одно из таких заступничеств и стало причиной того, что он оказался в сумасшедшем доме — в московской Преображенской больнице (по сути тюрьме) с диагнозом «помрачение ума от излишнего чтения». Несколько лет терпел издевательства персонала, прикованный в подвале цепью к стене, испытывая на себе все виды «лечения» сумасшедших (пиявки к вискам, холод на голову, читай ледяную воду, кровопускание, рвотный винный камень, различного рода слабительные(белена, сладкая ртуть), прожоги на руках (cauteres) и т.д.(1). Больные были отданы во власть свирепых санитаров, кормили пациентов преимущественно хлебом и водой. Однажды предсказал смотрителю больницы Боголюбову, еще до диагноза врача, что его дочь больна корью, и что девочка скоро поправится. После этого случая слава о Корейше стала расползаться по Москве, к нему потянулся народ. Юродивый никому не отказывал, но его ответы не все и не всегда могли понять. В 1832 году в стране произошла Пинелевская реформа, и дома сумасшедших передали из полицейского ведомства в систему здравоохранения. Условия содержания больных значительно улучшились. Корейше выделили просторную комнату, однако он очертил мелом небольшое пространство в углу, у печки за которое не выходил. Спал на полу на перине. Весь день был занят толчением в ступе стекла и камней, между делом принимая ежедневно до 60 посетителей. В литературе приводится множество случаев, когда он исцелял других людей, обличал пороки, иносказательно предсказывал судьбу. Например, предвидел блистательную карьеру будущего академика- филолога Федора Буслаева, когда тот был еще студентом.

В брошюре Владимира Мельника «Спасена буди вся земля» , который ссылается на исследователя жизни юродивого А.Ф.Киреева (XIX – XX вв.) можно также найти примеры духовной жизни Корейши. В частности, когда Иван Яковлевич становился наставником и молитвенником за тех посетителей, кто стремился к духовному совершенству. Не случайно юродивому покровительствовал митрополит Филарет (Дроздов). По данным А.К. Светозарского у Корейши был свой духовник, и юродивый причащался Святых Христовых Таинств.

Настоятельница Алексеевского ставропигиального женского монастыря в Красном селе игумения Ксения (Чернега) в докладе «Почитание Ивана Яковлевича Корейши в Алексеевской обители Москвы» привела пример, как Корейша предсказал монахине Антонии (Троилиной), что она станет игуменией Страстного монастыря. Когда ее родственницы задали Корейше вопрос относительно судьбы м.Антонии, он ответил: «Была зима холодная, мороз был в праздник. Шла обедня. Служил хороший дьякон, читал Евангелие и записал в Евангелии: да будет архиерей Порфирий. Прошло два года, пришла в храм женщина, открывает Евангелие, а там написано- архиерей Порфирий. А кто эта женщина? Казанская Божия Матерь». Затем Корейша провел перед собой рукой и сильным голосом протянул: «Антония».

Посетительницы ничего не поняли. Предсказанное Корейшей стало очевидным только через два года, когда 22 октября 1861 года- в день Казанской Божией Матери монахиня Антония была возведена в сан игумении Страстного монастыря митрополитом Филаретом Дроздовым (эпизод взят из книги 1906 г., изданной духовником Алексеевской обители, священником Григорием Орловым).

Посмертные чудеса





Как уже сказано, к могиле И.Я.Корейши, расположенной в ограде Ильинского храма в Черкизове, не зарастает «народная тропа». После поздней Литургии каждое воскресение с любую погоду там служат панихиды. А сами прихожане собирают свидетельства о благодатной помощи юродивого. Несколько из них привела старший консультант приходской службы консультирования храма пророка Илии в Черкизове Дарья Куколева («Молитвенная помощь Иоанна Корейши и его почитание в наши дни: христианское почитание, суеверия и мистицизм, связанные с именем праведника»). Вот некоторые из них.

«По молитва И.Я.Корейши я получила полное исцеление от абсцесса бартолиновой железы в ноябре 2008 года».

«15 лет назад я искала работу, и уже почти отчаялась. Меня не брали даже на молокозавод, хотя у меня высшее образование. Пришла к Ивану Яковлевичу, рассказала о своей беде. И меня через два дня взяли журналистом без всякой практики, прямо с улицы, в ведущую газету. Уже работая, я заболела. Всё вроде ничего, но кашель не проходил месяц. Я выходила из трамвая, чтобы не смущать людей приступами сильного кашля. Сходила на могилу Корейши, мне уже там стало лучше и скоро все прошло».

«Молитвами Ивана Яковлевича останавливаются мои запои. Он меня приводит к глубокому покаянию, исповеди, причастию. Помогает в служебных, семейных и мелких бытовых делах».

«Перед вечерним богослужением я подошла к могилке блаженного Иоанна в глубокой скорби и смятении с просьбой помочь мне хорошо исповедоваться, изложив непростую ситуацию, в которой я находилась в последнее время. С тем, чтобы что-то исправить и исправиться самой. После исповеди на душе воцарился долгожданный мир и покой».

Казалось бы, если присовокупить эти случаи к многочисленным свидетельствам о святости И.Я.Корейши за полторы сотни лет, то этого вполне хватило бы для его прославления. Но у комиссии по канонизации свои критерии. Об этом говорили профессор Алексей Светозарский и епископ Зеленоградский Савва.

Отметив, что сохранению и возрождению памяти о подвижнике во многом способствует уцелевшее место его погребения, Алексей Светозарский подчеркнул, что в случае с И.Я. Корейшей ничего в его жизнеописании не выпадает из общепринятого описания других юродивых подвижников: «Мы видим решительный разрыв с миром, паломничество по монастырям, жизнь в одной из обителей. Затем полное отшельничество, и подвиг юродства, начинающийся еще до заточения в больнице-тюрьме. Это просто классический путь, но очень насыщенный. Не у каждого блаженного такой путь, не каждый прошел через такие перипетии».

По словам епископа Зеленоградского Саввы пока прославлению И.Я. Корейши препятствует несколько причин.

Первая, что не собраны необходимые сведения, подтверждающие факт жизни по Евангелию. И хотя есть много разрозненной информации, но ее необходимо систематизировать. В имеющихся вариантах жизнеописания нет научного подхода, все брошюры и документы о нем не содержат ссылок на архивные, достоверные источники.

Как заметил А.К.Светозарский, таких ссылок нет и у авторов жития - А.Ф. Киреева, Р.А. Наумова, сщмч. Никодима Белгородского. В то время было не принято было применять научный подход в произведениях такого жанра. Иными словами, нет научной основы- и это перспектива над которой сегодня необходимо работать.

Более того, имеются даже определенные противоречия по поводу места рождения. По данным кандидата богословия, кандидата исторических наук, заведующего кафедрой Богословских и церковно-исторических дисциплин Смоленской духовной семинарии иеромонаха Рафаила (Ивочкина), пока не удалось найти документов, подтверждающих, что Корейша родился именно в селе Иньково Смоленской области. Хотя о Инькове упоминают некоторые его биографы. Таким образом, требуется составить жизненное описание И.Я.Корейши на основе архивных источников, с серьезным научным аппаратом.

Второй необходимый признак перспективы прославления- это народное почитание. В настоящий момент он сомнению не подлежит. «Почитание И.Я.Корейши не выпадает из традиции московского благочестия. Это и регулярная молитва над его могилой. И отсутствие внешнего прессинга для народного почитания»,- добавил профессор Светозарский.

И третье, это свидетельство о чудесах. То есть очевидные факты, что этот человек обрел место у престола Божия , которое позволяет ему молиться о помощи другим людям. «С этим сложнее,- заметил его Преосвященство. - Многие стесняются об этом говорить. Собрать чудеса, засвидетельствованные медицински, тоже не очень просто, потому что нужно медицинское свидетельство об исцелении. Далеко не все это делают».

Вот почему сегодня очень важно собирать свидетельства, необходимые для прославления. И в этой работе может принять участие каждый. По данным профессора Светозарского есть много воспоминаний, которые никто из наших современников еще не читал. Например, дореволюционный историко-литературный сборник «Русский архив» - очень разноплановый по содержанию журнал, в котором могут быть в том числе и свидетельства о И.Я. Корейше, о его духовной жизни. Найти журнал можно в Российской государственной или Исторической библиотеках.

«Присылайте эти факты, подписанные вами и свои контакты. Они могут стать убедительным аргументом для Синодальной комиссии в вопросе прославления »,- обратился в заключении к участникам конференции епископ Зеленоградский Савва.

Примечения

1. Н. Н. Баженов. История Московского Доллгауза, ныне Московской городской Преображенской больницы для душевнобольных. — М.: Издание Московского городского общественного управления, 1909. — 191 с.

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