Протоиерей Владимир Акиншин

09.10.1950–21.09.2021

21 сентября после продолжительной болезни на 71-м году жизни скончался духовник Оренбургской епархии, клирик Никольского кафедрального собора протоиерей Владимир Акиншин. PDF-версия.

Протоиерей Владимир Григорь-евич Акиншин родился 9 октября 1950 года в селе Дмитриевка Александровского района Оренбургской области в семье рабочих. В 1962 году семья переехала в областной центр. В 1968 году Володя окончил среднюю политехническую школу № 8 по специальности «водитель автомобиля», а после срочной службы на Северном флоте поступил на вечернее отделение Оренбургского политехнического института. В 1975 году женился на внучке известного оренбургского пастыря протоиерея Фомы Приходкина Татьяне Ивановне Качанкиной, она и привела его в Церковь.

Владимир Григорьевич 18 лет проработал электромонтажником и теп-лотехником. А 25 февраля 1990 года был рукоположен архиепископом Оренбургским и Бузулукским Леонтием (Бондарем; † 1999) в сан диакона; 26 августа того же года состоялась его пресвитерская хиротония.

Двадцать пятого сентября 1990 года архиепископ Леонтий назначил священника Владимира, незадолго до того поступившего в Московскую духовную семинарию (успешно окончил в 1994 году), на священническое место к Димитриевской церкви города Оренбурга. К этому времени относятся воспоминания штатного клирика Оренбургской епархии протоиерея Георгия Горлова, тогда молодого прихожанина, высоко оценившего доброту, интеллигентность, внимательное отношение к людям недавно рукоположенного отца Владимира. Эти качества ему очень пригодились в дальнейшем, когда священник Владимир Акиншин с 1 октября 1999 года и до конца своей жизни по указу архиепископа Оренбургского и Бузулукского Валентина (Мищука) исполнял обязанности духовника епархии. Хорошее знание духовной и семейной жизни пастырей, понимание важности сохранения мира и спокойствия и в душе, и в семье служителя Церкви для выполнения им своей основной миссии; не просто исповедь, но духовная беседа, помощь старшего, жизненные советы — все это было у духовника, как отмечают многие священники и прихожане епархии, а также учащиеся Оренбургской духовной семинарии, преподавателем и духовником которой был прото-иерей Владимир Акиншин.

Пять лет спустя указом архиепископа Леонтия отец Владимир вновь был переведен служить в Никольский кафедральный собор областного центра. Почти вся дальнейшая жизнь священника была связана именно с главным собором епархии. Лишь с февраля 2005 по март 2009 года тогда уже протоиерей Владимир Акиншин указом митрополита Оренбургского и Бузулукского Валентина (Мищука) был старшим священником в храме святого великомученика Димитрия Солунского оренбургского Православного сестричества Успения Пресвятой Богородицы и председателем этого движения милосердия. В дальнейшем сестричество стало основой возрожденного оренбургского Успенского женского монастыря (основан 17 февраля 1866 года, возрожден синодальным решением 25 декабря 2013 года, см. журнал № 164), а с Димитриевского храма началась история одноименной мужской обители (основана синодальным решением 21 октяб-ря 2016 года, см. журнал № 98).

Двадцатого августа 1999 года архиепископ Валентин назначил священника Владимира Акиншина руководителем епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. Его преемник на этом месте протоиерей Андрей Страйков особо оценил важность и плодотворность работы отца Владимира на поприще военного священника: «Отец Владимир был первым, он занимался этой работой, когда никто еще особо и не думал о служении Церкви в войсках, и его опыт первопроходца очень помог другим. Когда мы после него приходили в войсковые части, офицеры сразу говорили, что знают отца Владимира, что он эффективно работал с “проблемными” военнослужащими, которым тяжело давалось начало службы. Отец Владимир общался с ними на равных, рассказывал о своей службе на флоте — о том, как полагался тогда на волю Божию… А у нас, сегодняшних военных священников, всегда интересовался, как дела в тех частях, где он нес церковное послушание».

Доверие, которым пользуются в Оренбургской области помощники командира по работе с верующими военнослужащими, заложено именно протоиереем Владимиром Акиншиным. В характеристике священника, подписанной 21 декабря 2013 года митрополитом Оренбургским и Бузулукским Валентином, говорится: «За время несения послушания руководителя отдела по взаимодействию с правоохранительными органами протоиерей Владимир Акиншин окормлял все военные части г. Оренбурга. Проводил разъяснительные беседы-лекции как для большого количества военнослужащих, так и индивидуально. Участвовал в мероприятиях по принятию присяги новобранцами, говорил напутственные слова и благословлял военнослужащих при отправке в горячие точки нашей страны. В Оренбургском областном клиническом госпитале ветеранов войн организовал молитвенную комнату, обеспечив ее духовной литературой и иконами. В двух воинских частях организовал Уголок солдата, также обеспечив литературой и иконами. Принимал участие в войсковых учениях как духовник. Ревностный и мудрый пастырь — это качества, которыми можно охарактеризовать протоиерея Владимира Акиншина». Протоиерей Владимир Акиншин был членом Общественного совета при МВД России по городу Оренбургу. Награжден церковными и светскими наградами.

Накануне отпевания гроб с телом протоиерея был доставлен в Никольский кафедральный собор. Всю ночь над усопшим читали Евангелие. Двери храма оставались открытыми, чтобы все многочисленные духовные чада отца Владимира могли попрощаться с почившим пастырем. Два-дцать третьего сентября Божественную литургию в кафедральном соборе возглавил епископ Орский и Гайский Ириней. Ему сослужило духовенство Оренбургской и Орской епархий. За богослужением молился митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин, так сказавший о его служении: «Вся жизнь почившего была деятельным исполнением заповеди Спасителя о любви к Богу и ближним, образцом верности пастырскому долгу и горячей преданности Церкви Христовой».

По завершении Литургии епископ Ириней возглавил отпевание новопреставленного протоиерея Владимира. Затем гроб с телом священника обнесли вокруг собора. Во дворе храма была пропета заупокойная лития. Погребли усопшего на старом кладбище Оренбурга. Вечная память и Царствие Небесное новопреставленному протоиерею Владимиру!

Священник Леонид Кудрячов,

руководитель пресс-службы Оренбургской епархии