|
31 января 2024 г. 17:00
Протоиерей Леонид Ролдугин
11.08.1937–01.12.2023
1 декабря 2023 года на 87-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу клирик Московской епархии, настоятель храма Рождества Христова в Измайлове митрофорный протоиерей Леонид Ролдугин. PDF-версия.
Леонид Васильевич Ролдугин родился 11 августа 1937 года в Москве в глубоко верующей семье, сохранявшей верность Церкви даже в страшные богоборческие годы. Пятилетним мальчиком Леонид Ролдугин начал прислуживать в алтаре.
Окончив школу, по настоянию старшего брата Валентина (митрофорный протоиерей Валентин Радугин; † 14.05.2019) Леонид поступил в медицинский институт, но оставил его после первого курса и поступил в Московскую духовную семинарию. Окончил курс первым учеником. В семинарии познакомился с будущим митрополитом Никодимом (Руснаком), которого считал одним из первых своих учителей.
В 1955 году по предложению архимандрита Питирима (Нечаева) Леонид Ролдугин на десять лет стал иподиаконом-крестоносцем Патриарха Алексия I. Данная Святейшим Патриархом резолюция со словами «иподиакона благоговейного» помогла Леониду Ролдугину поступить в Московскую духовную академию, несмотря на противодействие светских властей.
В 1963 году, после окончания академии, Леонид Ролдугин работал в редакции «Журнала Московской Патриархии», а затем был чтецом в храме святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище.
В 1964 году во время служения Патриарха Алексия I в храме во имя святителя Николая в Кузнецах Леонид Ролдугин встретил свою будущую жену Ларису Николаевну.
В 1965 году на праздник святых мучеников Гурия, Самона и Авива был рукоположен Патриархом Алексием I во диакона, а 4 декабря 1965 года, на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, — во пресвитера. В том же году был назначен клириком в храм Воскресения Словущего.
В 1972 году был возведен в сан протоиерея. В 1981 году назначен настоятелем храма Воскресения Словущего, а в 1982 году переведен настоятелем в храм Рождества Христова в Измайлове, где прослужил 41 год, вплоть до последних дней своей жизни.
В годы служения Патриарха Алексия II протоиерей Леонид Ролдугин призывался на самые важные и ответственные послушания. В 1990 году был назначен благочинным Преображенского благочиния г. Москвы. Заботами и попечением отца Леонида открывались храмы, возрождалась московская церковная жизнь.
В 1992 году был избран членом Епархиального совета г. Москвы, куда он переизбирался трижды: в 2001, 2004 и 2007 годах.
В 2000-е годы протоиерей Леонид Ролдугин принимал участие в собеседовании членов делегации Русской Зарубежной Церкви с делегацией Московской Патриархии, был избран делегатом от Московской епархии на Поместный Собор Русской Православной Церкви.
Решением Священного Синода протоиерей Леонид Ролдугин был включен в состав Межсоборного присутствия. В 2009–2010 годах был избран членом Епархиального суда г. Москвы и включен в состав комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства.
За верное и безукоризненное служение протоиерей Леонид Ролдугин был удостоен многочисленных богослужебных и церковных, а также государственных наград. Он получил право ношения наперсного креста в 1968 году, креста с украшениями — в 1982 году и второго креста с украшениями — в 2022 году, патриаршего наперсного креста — в 2015 году (в связи с 50-летием служения в сане пресвитера); являлся полным кавалером ордена преподобного Сергия Радонежского, был награжден орденом святого равноапостольного великого князя Владимира (III степени, 1985 год; II степени, 1997 год), орденом святого благоверного князя Даниила Московского (II степени, 1988 год), орденом святителя Иннокентия Московского (II степени, 2005 год), орденом преподобного Серафима Саровского (II степени, 2007 год; I степени, 2010 год), орденом святителя Макария, митрополита Московского (II степени, 2012 год).
За большой вклад в укрепление гражданского мира и возрождение духовно-нравственных традиций в 2000 году протоиерей Леонид Ролдугин был награжден орденом Дружбы.
Отец Леонид вверял себя Промыслу Божию, обладал удивительной способностью согреть своим словом всех, кто оказывался рядом. Ясность, простота, строгая красота и при этом тепло и искренность его служений выдавали в нем человека глубокой духовной жизни и высокой пастырской культуры. Его воскресных проповедей ждали как особого события.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнование в связи с кончиной настоятеля храма Рождества Христова в Измайлове г. Москвы протоиерея Леонида Ролдугина: «Со скорбью воспринял известие о кончине одного из старейших клириков Москвы протоиерея Леонида Ролдугина, настоятеля храма Рождества Христова в Измайлове. В юности избрав путь служения Господу и Его Святой Церкви, почивший долгие годы плодотворно трудился на благо Православия, неизменно старался подавать добрый пример клирикам, был любящим и заботливым отцом для духовных чад...»
Прощание с протоиереем Леонидом Ролдугиным состоялось 3 декабря 2023 года в храме Рождества Христова в Измайлове при большом стечении духовенства и простых верующих. Чин отпевания возглавил первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Воскресенский Григорий.
Милостивый Господь да упокоит со святыми душу новопреставленного протоиерея Леонида, да сотворит ему вечную память!
Ирина Владимировна Тарабрина,
храм Рождества Христова в Измайлове
31 января 2024 г. 17:00
HTML-код для сайта или блога:
|
Призываемый Богом (Евр. 5, 4)
«Журнал Московской Патриархии» продолжает цикл публикаций, задача которых — собирать ответы известных и уважаемых духовников на самые острые и актуальные практические вопросы пастырского служения, волнующие священников сегодня. Ценность материала заключается в том, что приводится палитра мнений, отражающих разные аспекты темы и не всегда совпадающих между собой. Такой подход позволяет шире взглянуть на проблему, учесть многообразие современного пастырского опыта и соотнести его с теми трудностями, которые возникают в контексте служения каждого священника. Основой для статей служат материалы интернет-портала «Пастырь», созданного при совместном участии Православного Свято-Тихоновского богословского института и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви для того, чтобы поддерживать диалог и обмен практическим опытом между пастырями. PDF-версия.
30 января 2024 г. 13:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Каковы бы ни были сложные обстоятельства бытия Церкви, жизни Российской державы и ее народа, каждого человека в отдельности, — надо всем царствует Божественное водительство Спасителя, дающего видение истинного, праведного пути. Святейший Патриарх Кирилл, как любящий отец и мудрый наставник, выстраивает для нас опорные духовные вехи, без которых подчас сложно не потеряться в вихре быстротекущего времени.
23 января 2024 г. 17:00
Мы вериги несем на теле нерассказанных этих лет
В судьбе Сергея Иосифовича Фуделя нашла отражение эпоха гонений на Церковь. Одиннадцать лет он провел в ссылках, первый срок получил в 22 года за то, что в его квартире нашли 35 экземпляров послания митрополита Ярославского Агафангела (Преображенского) к архипастырям и всем чадам Русской Православной Церкви, призывавшего не подчиняться обновленцам. Во время Великой Отечественной войны был призван в армию и служил в железнодорожных войсках, а после войны опять был арестован. Первый дом, который он построил для своей семьи накануне войны, сгорел… Неустроенность, безденежье, переезды с женой и детьми, отсутствие постоянного места работы и источника дохода... И в то же время Сергей Иосифович не был сломлен. Он смог сохранить библиотеку с творениями святых отцов. Писал, понимая, что, возможно, его труд никогда не будет опубликован. Его мысли и суждения расходились в рукописном виде, распространялись среди верующих, переписывались, перепечатывались на машинке…Разговор о творческом наследии С. И. Фуделя с читателями «Журнала Московской Патриархии» ведет сегодня старший преподаватель МГУ, преподаватель Института дистанционного образования ПСТГУ, кандидат филологических наук, магистр теологии Даниил Дмитриевич Черепанов. PDF-версия.
16 января 2024 г. 14:30
Нерушимая обитель и ее заступник
Празднование Собору всех святых, в земле Тульской просиявших, приурочено ко дню памяти самого известного тульского святого — преподобного Макария Жабынского, Белёвского чудотворца (22 сентября / 5 октября). В 2023 году исполнилось 400 лет со дня кончины подвижника. Святой почитается как возобновитель монашеской жизни в Жабынской пустыни, а сама она является одним из духовных центров Тульской земли. К мощам святого и к цельбоносному источнику, выкопанному самим преподобным, регулярно притекают люди. О непростом пути обители, которую неоднократно пытались уничтожить, и о людях, которые вновь и вновь возрождали ее, материал корреспондента «Журнала Московской Патриархии» Александра Черепенина. PDF-версия.
12 января 2024 г. 17:30
Антиминс под открытым небом
В минувшем 2023 году исполнилось 15 лет со дня установления празднования в честь Собора новомучеников и исповедников Казахстанских. Более двух сотен человек были канонизированы. Тех, кто пострадали за веру в годы богоборчества на Казахстанской земле и не прославлены, значительно больше. Патриарх Алексий II, посетив в 1995 году Казахстан, назвал этот многострадальный край «антиминсом, распростертым под открытым небом». В древних тюркских степях, где в прошлом не было ни одного явленного святого, благодаря страданиям многих архиереев, священников, монахов и мирян родилась Церковь мучеников и исповедников Казахстанских, которая именуется в посвященной им службе «Пустынной невестой Агнца Божия». PDF-версия.
11 января 2024 г. 13:00