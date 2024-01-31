Протоиерей Леонид Ролдугин

11.08.1937–01.12.2023

1 декабря 2023 года на 87-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу клирик Московской епархии, настоятель храма Рождества Христова в Измайлове митрофорный протоиерей Леонид Ролдугин. PDF-версия.

Леонид Васильевич Ролдугин родился 11 августа 1937 года в Москве в глубоко верующей семье, сохранявшей верность Церкви даже в страшные богоборческие годы. Пятилетним мальчиком Леонид Ролдугин начал прислуживать в алтаре.

Окончив школу, по настоянию старшего брата Валентина (митрофорный протоиерей Валентин Радугин; † 14.05.2019) Леонид поступил в медицинский институт, но оставил его после первого курса и поступил в Московскую духовную семинарию. Окончил курс первым учеником. В семинарии познакомился с будущим митрополитом Никодимом (Руснаком), которого считал одним из первых своих учителей.

В 1955 году по предложению архимандрита Питирима (Нечаева) Леонид Ролдугин на десять лет стал иподиаконом-крестоносцем Патриарха Алексия I. Данная Святейшим Патриархом резолюция со словами «иподиакона благоговейного» помогла Леониду Ролдугину поступить в Московскую духовную академию, несмотря на противодействие светских властей.

В 1963 году, после окончания академии, Леонид Ролдугин работал в редакции «Журнала Московской Патриархии», а затем был чтецом в храме святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище.

В 1964 году во время служения Патриарха Алексия I в храме во имя святителя Николая в Кузнецах Леонид Ролдугин встретил свою будущую жену Ларису Николаевну.

В 1965 году на праздник святых мучеников Гурия, Самона и Авива был рукоположен Патриархом Алексием I во диакона, а 4 декабря 1965 года, на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, — во пресвитера. В том же году был назначен клириком в храм Воскресения Словущего.

В 1972 году был возведен в сан протоиерея. В 1981 году назначен настоятелем храма Воскресения Словущего, а в 1982 году переведен настоятелем в храм Рождества Христова в Измайлове, где прослужил 41 год, вплоть до последних дней своей жизни.

В годы служения Патриарха Алексия II протоиерей Леонид Ролдугин призывался на самые важные и ответственные послушания. В 1990 году был назначен благочинным Преображенского благочиния г. Москвы. Заботами и попечением отца Леонида открывались храмы, возрождалась московская церковная жизнь.

В 1992 году был избран членом Епархиального совета г. Москвы, куда он переизбирался трижды: в 2001, 2004 и 2007 годах.

В 2000-е годы протоиерей Леонид Ролдугин принимал участие в собеседовании членов делегации Русской Зарубежной Церкви с делегацией Московской Патриархии, был избран делегатом от Московской епархии на Поместный Собор Русской Православной Церкви.

Решением Священного Синода протоиерей Леонид Ролдугин был включен в состав Межсоборного присутствия. В 2009–2010 годах был избран членом Епархиального суда г. Москвы и включен в состав комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства.

За верное и безукоризненное служение протоиерей Леонид Ролдугин был удостоен многочисленных богослужебных и церковных, а также государственных наград. Он получил право ношения наперсного креста в 1968 году, креста с украшениями — в 1982 году и второго креста с украшениями — в 2022 году, патриаршего наперсного креста — в 2015 году (в связи с 50-летием служения в сане пресвитера); являлся полным кавалером ордена преподобного Сергия Радонежского, был награжден орденом святого равноапостольного великого князя Владимира (III степени, 1985 год; II степени, 1997 год), орденом святого благоверного князя Даниила Московского (II степени, 1988 год), орденом святителя Иннокентия Московского (II степени, 2005 год), орденом преподобного Серафима Саровского (II степени, 2007 год; I степени, 2010 год), орденом святителя Макария, митрополита Московского (II степени, 2012 год).

За большой вклад в укрепление гражданского мира и возрождение духовно-нравственных традиций в 2000 году протоиерей Леонид Ролдугин был награжден орденом Дружбы.

Отец Леонид вверял себя Промыслу Божию, обладал удивительной способностью согреть своим словом всех, кто оказывался рядом. Ясность, простота, строгая красота и при этом тепло и искренность его служений выдавали в нем человека глубокой духовной жизни и высокой пастырской культуры. Его воскресных проповедей ждали как особого события.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнование в связи с кончиной настоятеля храма Рождества Христова в Измайлове г. Москвы протоиерея Леонида Ролдугина: «Со скорбью воспринял известие о кончине одного из старейших клириков Москвы протоиерея Леонида Ролдугина, настоятеля храма Рождества Христова в Измайлове. В юности избрав путь служения Господу и Его Святой Церкви, почивший долгие годы плодотворно трудился на благо Православия, неизменно старался подавать добрый пример клирикам, был любящим и заботливым отцом для духовных чад...»

Прощание с протоиереем Леонидом Ролдугиным состоялось 3 декабря 2023 года в храме Рождества Христова в Измайлове при большом стечении духовенства и простых верующих. Чин отпевания возглавил первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Воскресенский Григорий.

Милостивый Господь да упокоит со святыми душу новопреставленного протоиерея Леонида, да сотворит ему вечную память!

Ирина Владимировна Тарабрина,

храм Рождества Христова в Измайлове