Протоиерей Димитрий Арзуманов

0.11.1963 — 13.10.2020

13 октября на 57-м году жизни отошел ко Господу протоиерей Димитрий Арзуманов, исполняющий обязанности настоятеля храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Жулебине.

Дмитрий Арзуманов родился 20 ноября 1963 года в Риге в семье музыкантов. Вскоре Арзумановы пере-ехали в Душанбе, где прошло детство мальчика.

Дмитрий окончил Республиканскую специальную музыкальную школу по классу фортепиано и в 1981 году поступил в Ленинградскую государственную консерваторию.

Студенчество стало временем важнейших событий в жизни будущего священника. Он знакомится с известным ленинградским пастырем прото-иереем Василием Лесняком, принимает крещение в храме Святого благоверного князя Александра Невского и становится активным прихожанином Спасо-Парголовской церкви на Шуваловском кладбище. В советские годы это было смелым поступком. Позже отличавшийся свободомыслием студент вынужден был уехать в Москву.

Устроившись на работу концертмейстером в виолончельный ансамбль при Центральном доме культуры железнодорожника, Дмитрий познакомился с Марией Арьевной Кий — своей будущей супругой, которая играла в этом ансамбле. В 1987 году на праздник Сретения Господня они поженились. За 33 года совместной жизни у них родилось девять детей. По семейным обстоятельствам Дмит-рий перевелся на заочное отделение консерватории, которую успешно окончил в 1990 году. Впоследствии он получил и духовное образование.

В то время будущий пастырь работал концертмейстером в детской музыкальной школе № 58 (ныне ДМШ имени М. И. Глинки). Школа находилась рядом с Николо-Перер-винским монастырем, о котором Дмитрий впоследствии всегда вспоминал с благодарностью и любовью. Молодой человек не мог просто смотреть на восстановление порушенных в годы лихолетья храмов обители, им двигало сильное желание принять деятельное участие в этом возрождении. Пономарь, певчий, регент, он уже тогда начинал проявлять себя и как храмостроитель, внося немалый вклад в восстановление монастыря и даже трудясь там в должности завхоза.

В 1992–1993 годах Дмитрий Арзу-манов был регентом на подворье Оптиной пустыни, которое находилось тогда в храме Живоначальной Троицы в Останкине. В это время он познакомился с отцом Сергием Рыбко (ныне архимандритом) и созданным им сестричеством во имя святителя Игнатия Ставропольского при храме Сошествия Святого Духа на бывшем Лазаревском кладбище. Дружбу и молитвенное общение с ними отец Димитрий пронес через всю свою жизнь.

В сентябре 1993 года по приглашению протоиерея Владимира Лебедева (ныне архимандрит Иоасаф), настоятеля кафедрального собора Кашина, семья переезжает в этот город. В ноябре 1993 года, на праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», епископ Тверской и Кашинский Виктор (Олейник; ныне митрополит на покое) рукоположил Дмитрия Арзуманова в диаконы, а 1 января 1994 года — в священники. Отец Димитрий стал клириком кафед-рального Вознесенского собора Кашина, где покоятся мощи благоверной княгини Анны Кашинской, которую отец Димитрий очень почитал.

Начало жизни в Кашине было сопряжено с большими материальными трудностями. Хотя семье молодого батюшки был предоставлен достаточно просторный священнический дом, однако благоустройство этого жилья оставляло желать лучшего. К тому же в начале 1990-х годов прокормить семью в провинциальном городе было очень трудно.

Несмотря на все сложности, отец Димитрий попросил возложить на него труды по восстановлению тогда еще мужского Николаевского Клобукова монастыря, расположенного поблизости от священнического дома. Заботами отца Димитрия была капитально отремонтирована надвратная церковь Покрова Божией Матери, где впервые после закрытия монастыря в советское время начались службы. Это стало началом возрождения обители.

Усилиями отца Димитрия при Вознесенском соборе была открыта первая в Кашине воскресная школа, организовано молодежное движение, начала издаваться православная газета «Благовест». Он возродил традицию крещенских крестных ходов на реку Кашинку, инициировал возобновление торжественного празднования преставления святой Анны Кашинской 15 октября, которое было прекращено после революции. По Промыслу Божию именно в этот день состоялось отпевание новопреставленного протоиерея Димитрия.

Благодаря трудам ревностного пастыря, при участии неравнодушных кашинцев был приведен в порядок и большой двухэтажный Крестознаменский храм, пребывавший до этого в плачевном состоянии: более полувека в этой церкви не совершалась Литургия.

В 2001 году указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II отец Димитрий был зачислен в клир Московской епархии и назначен штатным священником храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Жулебине, а через пять лет стал исполнять обязанности настоятеля этого храма. Благодаря отцу Димитрию Иоанновский приход был крепким и дружным, а отношения между людьми — добрыми и искренними.

Со свойственной ему энергией отец Димитрий взялся за устроение приходской жизни. При нем были подведены и отремонтированы храмовые коммуникации, построена церковная лавка, созданы приходская музыкальная школа и воскресная школа «Вифания». Духовенство храма стало нести послушания в СИЗО № 6, окормляя заключенных и помогая с подарками на Пасху и Рождество.

В сентябре 2010 года отец Димитрий обратился к Святейшему Патриарху Кириллу с прошением об освящении иерейским чином домового (больничного) храма Преображения Господня при Московском научно-практическом центре наркологии. С этого времени приход взял этот центр под свою опеку, а в храме начались регулярные службы.

Отец Димитрий всегда проявлял особое попечение о клиросе. Молитвенное настроение, создаваемое гармоничным пением, было для него особенно важным. Он собрал прекрасный мужской хор, украшающий праздничные богослужения, руководил детской хоровой школой. Отец Димитрий организовывал выступления известных музыкантов при храме, сам писал духовную музыку. Наиболее известное из его произведений — «Хвалите имя Господне». Оно вошло в церковный обиход под названием «Кашинское» и исполняется не только в России, но и в других странах. На праздник Покрова Пресвятой Богородицы — на третий день после кончины отца Димитрия — в память о нем это произведение прозвучало более чем в 30 городах России.

В 2008 году Святейший Патриарх Алексий II возвел отца Димитрия в сан протоиерея и благословил строить храм в честь Сретения Господня. Проект этого храма — замечательный образец современного церковного зодчества. В 2020 году викарий Святейшего Патриарха Кирилла архиепископ Егорьевский Матфей освятил Сретенский храм малым чином. За усердное служение Церкви Христовой отец Димитрий был удостоен права ношения наперсного креста с украшениями.

Вся жизнь отца Димитрия была посвящена Богу и людям. Никто не уходил от него не утешенным. Он мягко, неспешно, с видимой легкостью общался с людьми. Он был истинно милостивым отцом: устраивал прихожан в больницы, помогал материально, отвечал на телефонные звонки днем и ночью, несмотря на занятость, всегда находил время утешить и поддержать человека.

При этом жизнь отца Димитрия не была легкой. Он знал, что такое нужда, знал, что такое служение на пределе сил, знал, что такое горе: ему довелось пережить смерть собственного сына.

13 октября Господь призвал протоиерея Димитрия Арзуманова к Себе — он скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 15 октября викарий Святейшего Патриарха Кирилла епископ Павлово-Посадский Фома совершил чин отпевания отца-настоятеля. Царствие Небесное новопреставленному протоиерею Димитрию.

Протоиерей Феликс Стацевич,

настоятель Елисаветинского храма г. Королева Московской области