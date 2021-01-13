Монахиня София (Ищенко)

01.05.1949 — 17.10.2020



17 октября на 72-м году жизни отошла ко Господу монахиня София (Ищенко), замдиректора Духовно-просветительского центра «Вера, надежда, любовь» Калужской епархии, президент Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча».

Монахиня София (Надежда Константиновна Ищенко) родилась 1 мая 1949 года в городе Фрунзе (ныне город Бишкек, Киргизская Республика). Ее мать Анна Ивановна Кисурина была медсестрой и встретила своего будущего супруга, старшего лейтенанта Константина Матвеевича Степина, в военном госпитале.

Надежда с отличием окончила школу и Шадринский государственный педагогический институт. Много лет она работала в школе и детском доме как психолог, преподавала в медицинском училище РАМН города Обнинска.С 1997 года Надежда работала заместителем директора Духовно-просветительского центра «Вера, надежда, любовь» в Обнинске.

В 2003 году Надежда приняла монашество с именем София и по благословению своего духовника схиархимандрита Илии (Ноздрина) продолжила служить в ДПЦ «Вера, надежда, любовь». Монахиня София готовила различные проекты для центра, опираясь на опыт тех, кто немало потрудился на поприще проповеди Православия. Один из важных проектов — Богородично-Рождественские образовательные чтения.

Кроме того, матушка проводила духовные беседы с сотрудниками Отдела МВД Обнинска и Управления МВД Калужской области, посещала заключенных, старалась поддержать тех, кому это необходимо. Она принимала активное участие в работе Общественного совета при ОВД Обнинска, была членом Общественного совета при уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Также матушка проводила беседы в городском клубе «Родительская забота» и киноклубе «Око».

Главное детище монахини Софии — Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча», президентом которого она была. За духовное просвещение молодежи Святейший Патриарх Алексий II в 2008 году наградил матушку орденом Святой равноапостольной княгини Ольги III степени.

Трудно, пожалуй, найти сферу общественной и культурной жизни, где бы ни проявила своего деятельного участия монахиня София. Она регулярно проводила курсы для педагогов и методистов (написала немало методичек для школы и детского сада), участвовала в рейдах Комиссии по делам несовершеннолетних, организовывала выставки репродукций картин известных художников, консультировала членов думских комиссий по вопросам культуры. Матушка многие годы была желанной гостьей на телеканале «Спас». По ее инициативе снимались социальные видеоролики и документальное кино.

«Лет 16 назад мне позвонил знакомый и сказал, что со мной хочет встретиться монахиня София, чтобы поговорить о съемке социальных видеороликов. Кто она и почему занимается столь необычным для монахини делом, я не знал, но на встречу согласился, — вспоминает кинорежиссер, соучредитель некоммерческого парт-нерства «Кинофестиваль “Встреча”» Сергей Николаевич Варицкий. — Она пришла в сопровождении моего знакомого и подарила мне икону. Этот образ Божией Матери до сих пор стоит у меня в кабинете. Потом мы долго говорили с матушкой. Она рассказала, что задумала серию социальных видеороликов о семейных ценностях, о том, как это важно, какую работу она ведет, и многом другом. Было странно наблюдать в этом человеке, этой невысокой женщине, облаченной в черные одежды, неукротимую энергию, какой-то пламенный порыв, буквальное желание преобразить мир, сделать его лучше. Сказать, что она произвела впечатление, — ничего не сказать. Это был какой-то ошеломительный визит. А в конце разговора уже прозвучало, что надо делать кинофестиваль. Особенный, православный, который соберет в Обнинске православных кинематографистов из разных стран. После визита, когда улеглось впечатление, я подумал, что вот состоялся очередной возвышенный разговор об искусстве, а таких творческих планов — без какого-либо продолжения — было немало. Потом я занялся социальными роликами, и разговор о фестивале как-то сам собой и забылся, растворился в суете. Но через две недели раздался звонок, и звонкий голос с хорошо поставленной речью произнес: “Сергей Николаевич, я уже проконсультировалась с нужными людьми. Будем делать фестиваль!”»

Вспоминая совместные труды с монахиней Софией, Сергей Варицкий говорил, что порой их взгляды на тот или иной проект совпадали, а порой различались: «Но споры утихали и противоречия уходили на второй план, когда речь заходила о конкретной работе, будь то отбор и просмотр фильмов, подготовка открытия и закрытия фестиваля или поездки по разным городам и весям. У матушки всегда включался какой-то внутренний блокиратор на бесполезные споры. И фестиваль жил — а вокруг него множились разные дела и события: проводился детский фестиваль, работали различные конференции и киноклубы. И вот теперь матушки не стало. Нам будет трудно продолжать фестиваль без нее, но мы продолжим. Мы понесем дальше тот огонь борьбы за нравственность и просвещение, который матушка зажгла в наших сердцах».

Марина Шраменко, исполнительный продюсер телеканала «Спас», вспоминая монахиню Софию, говорит, что матушка стала для нее мамой и другом. «Она помогала молитвой, и я всегда чувствовала ее поддержку. Она помогала участием. Иногда мы здорово с ней ругались, потому что матушка была абсолютно бескомпромиссна! Она воевала против лжи и ханжества, против засилья безнравственности в образовании и кино, она воевала за страну, за всех нас. И еще она всегда была очень честной в своих суждениях и поступках. Это сложное сейчас качество, практически вымирающее. За правду можно поплатиться работой, отношениями, статусом».

Марина Шраменко запомнила монахиню Софию как очень деятельного и активного человека, который не мог без работы: «Даже с больными ногами матушка стремительно перемещалась среди городов и весей с лекциями для детей, заключенных, родителей. Каждый год на закрытии кинофестиваля “Встреча” матушка говорила, что этот фестиваль последний и она больше не может участвовать в его работе. Но Господь давал ей силы: снова и снова, сбросив усталость прошлого, она шла в будущее. Оглядывалась назад редко — и меня учила жить сегодня и благодарить Бога за каждую прожитую минуту. Мне кажется, что это и есть настоящий воин Христов. Не равнодушный, не боящийся лишений, проповедующий Христа всеми возможными способами. Она выбрала кино. Господь забрал ее очень неожиданно. Мы начали готовить новый, 16-й фестиваль, было много планов. Матушка только что снялась в нашей программе “Реакция”, в выпуске про российское кино, — а через три дня ее не стало».

Пламенная вера в Бога, хорошее образование, высокий уровень культуры, сильная воля, неиссякаемый энтузиазм и аскетическая жизнь — все это гармонично сочеталось в личности монахини Софии. Ее кончина — это невосполнимая потеря для всех, кто знал матушку. Искренне молимся о ее упокоении со святыми. Вечная память монахине Софии!

Протоиерей Сергий Вишняков,

благочинный третьего благочиния Калужской епархии