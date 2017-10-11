В Москве представили новую книгу о императоре Николае II

В Читательском клубе «Православная книга» на Погодинской состоялась презентация новой книги издательства «Отчий дом» "Царь и Россия. Размышления о Государе Императоре Николае II". Это сборник статей, в которых на основе фактов и личных свидетельств современники царя и историки нашего времени постарались осмыслить причины трагедии, которая случилась с Россией и ее последним императором в начале ХХ века.

Как рассказал, открывая презентацию, директор издательства «Отчий дом» Михаил Шкатов, мотивом для написания книги стало непонимание в наше время роли и значения личности государя Николая II в истории России, с которым издатель столкнулся лично, общаясь с представителями бизнес-элиты. Поэтому главной задачей издателей стало рассказать правду о царе, опровергнув существующие до сих пор, благодаря советской пропаганде, мифы и клевету, положив в основу размышления и воспоминания, в первую очередь, верноподданных царю людей. «Царское имя вряд ли что-то теперь опорочит, потому что выходят новые книги, над которыми трудятся серьезные авторы, оперирующие фактами , а не измышлениями. И с каждым днем мыслящему человеку становится понятен подвиг государя, его чистота и жизнь, положенная на благо России, народа и Церкви. Но и деятельность противников царя не остановится. Поэтому была сделана попытка издать книгу, где верные говорят о своем государе- начиная от патриарха Тихона до протоиерея Александра Шаргунова (о.Александру также принадлежит послесловие к книге),- отметил Михаил Шкатов. Авторы статей обращают внимание на те аспекты, которые описывают суть характера государя и его внутреннего мира, что помогает осмыслить его поступки и решения».

Отметив глубокое и правдивое содержание книги, доктор церковной истории, профессор МДА протоиерей Вячеслав Цыпин, в частности, сказал, что «по этой книге лучше, чем по многим другим можно составить себе верное представление о личности императора, его государственной деятельности, о жизни России, Русской Церкви в эпоху, когда он правил и во время революции, жертвой которой он пал».

По словам историка, автора нескольких книг о Николае II, Петра Мультатули, уникальность этого издания в том, что приведенные в ней статьи- это больше, чем воспоминания: «Воспоминания всегда субъективны, в воспоминаниях обычный человек всегда хочет выгородить себя, даже если он в этом себе не признается. А здесь свой анализ тех событий дают люди, которые остаток жизни провели в эмиграции. Они делятся своим духовным осмыслением минувших событий, в частности владыка Иоанн (Шанхайский), митрополит Восточно-Американский Анастасий Грибановский и др.». Историк предложил особое внимание обратить на статьи Н.П. Кусакова (подлинное имя Николай Чурилов, журналист-эмигрант второй волны, живший в Аргентине, +1997 г.) и Н.А.Павлова (приближенный царя, один из разработчиков аграрной реформы 1906 г.).

В работе Кусакова есть, в частности, фраза, где государя обвиняют, что если бы он расстрелял или повесил несколько тысяч человек, тогда бы все было замечательно. Но если бы он был деспотом, тираном, то мог бы это сделать. Но он был православным царем. И для него его народ являлся его детьми, отметил Петр Мультатули. "К тому же в 1905-07 гг. царь для подавления революции ввел полевые суды. Это была его жесткая воля. Но в данном случае было понимание, что зло нельзя победить злом. Что наступил момент, когда стало ясно: сколько бы ты не перевешал, ненависть будет только расти, и ожидаемого эффекта не будет. И ты потеряешь право называться православным государем и отцом народа",- подчеркнул историк.

Книга состоит из двух частей. Первая часть сборника дает ответ на вопрос: почему произошла русская революция. Включенные во вторую часть труды, проповеди, размышления священнослужителей РПЦ и РПЦЗ и статья отвечают на вопрос: для чего Господь попустил революцию, в чем смысл крестного пути и смерти Царственных страстотерпцев, какой духовный смысл можно извлечь для себя из русской катастрофы, говорится в предисловии к изданию.

В ходе презентации, ее участники постарались ответить на вопрос, в чем главная причина революций 1917 года. По мнению отца Владислава, катастрофа с Россией случилась в феврале-марте 1917 года, а все остальные события были ее следствием.Революция началась со свержения царя, это было главное событие, из которого следовало все дальнейшее: Октябрьский пеерворот, смута, гражданская война, массовые репрессии.

«Похоже, что самые дальние истоки этих русских революций коренятся в той метаморфозе, которую пережила Россия во времена Петра Великого. Хотя Православная Церковь оставалась все той же Церковью и сохранялось исповедание все той же веры, быт культура высшего общества, которые постоянно расширялись на остальные слои и сословия, строились уже не на той основе, на которой стояла христианская православная Россия изначально, со времен ее крещения»,- предположил отец Вячеслав.

Ведущий презентации, иеромонах Макарий (Комогоров), обратил внимание участников на прекрасное оформление книги и верно выбранные иллюстрации. По его словам, в каждой семье должна быть книга, честно, на основе фактов и их объективном осмыслении рассказывающая о спорных моментах российской истории. «И дай Бог, чтобы у современной молодежи было верное представление, не на фильмах и мультиках основанное, а на такой серьезной, замечательной книге, как «Царь и Россия. Размышления о Государе Императоре Николае II».

Приобрести книгу можно в магазине «Православная книга», Погодинская ул., 18, м. «Спортивная».

Справки по тел.: +7 499 703-0214 доб. 2285.