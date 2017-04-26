Победителей Патриаршей литературной премии назовут 11 мая в Храме Христа Спасителя

В МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии. Она пройдет в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, и спикеры конференции поэтесса Олеся Николаева и писатель Александр Сегень встретились с журналистами российских СМИ, чтобы обсудить предстоящую церемонию.

В список номинантов Патриаршей литературной премии 2017 вошли:

· Богданова Ирина Анатольевна;

· Володихин Дмитрий Михайлович;

· Дворцов Василий Владимирович;

· Лихоносов Виктор Иванович;

· Иеромонах Роман (Матюшин-Правдин);

· Споров Борис Федорович;

· Ткаченко Александр Борисович;

· Протоиерей Ярослав Шипов.

«Явных лидеров среди номинантов нет – все замечательные писатели, у каждого свой достойный путь в литературе. Это все известные авторы»? - рассказал журналистам митрополит Климент, особенно выделив представителей духовенства. По словам писателя Александра Сегеня, для многих номинантов оказаться в коротком списке соискателей премии это большая честь. Поэтесса Олеся Николаева выделила ряд критериев, которые определяют хорошую книгу: это трансляция нравственных ценностей, акцент на важность русской литературы, а также поддержание традиции в художественности произведения.

11 мая состоится общее заседание палаты попечителей, на котором будут выбраны три лауреата 7-го сезона Патриаршей литературной премии. В состав палаты попечителей входят общественные деятели, духовенство и писатели, такие как, Владимир Воропаев, Валерий Ганичев, ранее публиковавшиеся в Издательстве Московской Патриархии. В состав комиссии экспертов входят лауреаты прошедших литературных премий Борис Тарасов, Олеся Николаева, протоиерей Николай Агафонов и другие.