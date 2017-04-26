Победителей Патриаршей литературной премии назовут 11 мая в Храме Христа Спасителя

В МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии. Она пройдет в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, и спикеры конференции поэтесса Олеся Николаева и писатель Александр Сегень встретились с журналистами российских СМИ, чтобы обсудить предстоящую церемонию.
В список номинантов Патриаршей литературной премии 2017 вошли:
· Богданова Ирина Анатольевна;
· Володихин Дмитрий Михайлович;
· Дворцов Василий Владимирович;
· Лихоносов Виктор Иванович;
· Иеромонах Роман (Матюшин-Правдин);
· Споров Борис Федорович;
· Ткаченко Александр Борисович;
· Протоиерей Ярослав Шипов.
«Явных лидеров среди номинантов нет – все замечательные писатели, у каждого свой достойный путь в литературе. Это все известные авторы»? - рассказал журналистам митрополит Климент, особенно выделив представителей духовенства. По словам писателя Александра Сегеня, для многих номинантов оказаться в коротком списке соискателей премии это большая честь. Поэтесса Олеся Николаева выделила ряд критериев, которые определяют хорошую книгу: это трансляция нравственных ценностей, акцент на важность русской литературы, а также поддержание традиции в художественности произведения.
11 мая состоится общее заседание палаты попечителей, на котором будут выбраны три лауреата 7-го сезона Патриаршей литературной премии. В состав палаты попечителей входят общественные деятели, духовенство и писатели, такие как, Владимир Воропаев, Валерий Ганичев, ранее публиковавшиеся в Издательстве Московской Патриархии. В состав комиссии экспертов входят лауреаты прошедших литературных премий Борис Тарасов, Олеся Николаева, протоиерей Николай Агафонов и другие.
27 апреля 2017 г. 16:10