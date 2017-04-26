Победителей Патриаршей литературной премии назовут 11 мая в Храме Христа Спасителя

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Портал «Правчтение» – навигатор в мире книги
В интернете появился новый портал о православной литературе «Правчтение», посвященный книгоизданию. Он создан сотрудниками Издательского совета Русской Православной Церкви. На ресурсе представлены 59 издательств, как церковных, так и светских, которые постоянно дополняют свои каталоги, информируя читателей обо всех книжных новинках.
26 апреля 2017 г. 13:45
Компас для священника
Издательство Московской Пат­риархии выпускает в год около 150 новых книг. Более десяти из них — это календари, главный из которых — Пат­риарший. Календарь — это своеобразный компас, богослужебная карта для каждого пастыря. О его истории и сегодняшнем дне, мнимых ошибках и сложностях в составле­нии рассказал заведующий кален­дарным отделом издательства священник Александр Шишкин. Версия PDF.
24 апреля 2017 г. 12:00
Святейший Патриарх Кирилл призвал пастырей и духовных писателей говорить о вечных истинах на понятном языке
В Москве, в Храме Христа Спасителя состоялась презентация новой книги Святейшего Патриарха Кирилла:«Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании». В этом сборнике текстов, написанных Предстоятелем в разные годы, доступным и образным языком даются ответы на вопросы о молитве и посте, грехе и добродетели, причинах страданий и борьбе с помыслами, смысле жизни и спасении.  
14 марта 2017 г. 17:44
В Москве представили новую книгу проповедей игумена Максима (Рыжова)
В читательском клубе «Православная книга» на Погодинской состоялась презентация новой книги настоятеля храма Живоначальной Троицы в Конькове игумена Максима (Рыжова) «Путь к небесной радости: От Великого поста до Пятидесятницы». Участники встречи могли пообщаться с автором книги, задать вопросы о вере, о подготовке к Великому посту, как с пользой для души провести время Великого поста и услышать фрагменты книги в исполнении профессиональной актрисы.
10 марта 2017 г. 15:00
«Воспитание духа воина»- новое пособие для военно-патриотических клубов
В читательском клубе «Православная книга» на Погодинской писатель Александр Нотин рассказал о своей новой книге по военно-патриотическому воспитанию молодежи
2 декабря 2016 г. 16:10
Митрополит Иларион: За разными текстам, на разных языках, в разных переводах Евангелия стоит единая Благая весть
В этом году исполняется 140 лет Синодальному переводу Библии и 60 лет со дня возобновления ее издания в нашей стране. Этим датам была посвящена конференция в Общественной палате РФ. В рамках конференции состоялась также презентация книги «Современная библеистика и предание Церкви. Материалы VII Международной богословской конференции Русской Православной Церкви», подготовленное кафедрой библеистики Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв.Кирилла и Мефодия под редакцией митрополита Волоколамского Илариона.
4 октября 2016 г. 17:20
В Москве представили книгу митрополита Волоколамского Илариона «Иисус Христос. Жизнь и учение. Начало Евангелия»
В торговом доме «Библио-Глобус» состоялась презентация книги председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, председателя Синодальной библейско-богословской комиссии митрополита Волоколамского Илариона «Иисус Христос. Жизнь и учение. Начало Евангелия». Это первая часть уже подготовленного к изданию  шеститомника о Христе.
26 сентября 2016 г. 17:45
Юрий Кублановский: Религиозность в литературе – деликатная вещь
Мы продолжаем разговор о современной русской словесности (см. начало). О тенденциях в современной русской литературе, раскрытии в ней православной тематики, судьбе «толстых» журналов размышляет лауреат Патриаршей премии поэт Юрий Кублановский.  
19 августа 2016 г. 13:15
Александр Сегень: Смысл творчества писателя - делать жизнь людей лучше, разнообразнее, интереснее
Мы начинаем публикацию бесед с лауреатами и номинантами Патриаршей литературной премии. В центре внимания – современная проза, поэзия и публицистика, а также другие жанры русской словесности. Нашим первым собеседником стал писатель Александр Сегень, лауреат Патриаршей литературной премии 2015 года, автор романов и повестей - «Державный. Государь Иван Третий», «Поп», «Московский Златоуст» (книга о святителе Филарете (Дроздове)) и др.
1 августа 2016 г. 15:10
Новости
Фото ria.ru
27 апреля 2017 г. 16:10
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Победителей Патриаршей литературной премии назовут 11 мая в Храме Христа Спасителя

В МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии. Она пройдет в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, и спикеры конференции поэтесса Олеся Николаева и писатель Александр Сегень встретились с журналистами российских СМИ, чтобы обсудить предстоящую церемонию.

В список номинантов Патриаршей литературной премии 2017 вошли:

· Богданова Ирина Анатольевна;

· Володихин Дмитрий Михайлович;

· Дворцов Василий Владимирович;

· Лихоносов Виктор Иванович;

· Иеромонах Роман (Матюшин-Правдин);

· Споров Борис Федорович;

· Ткаченко Александр Борисович;

· Протоиерей Ярослав Шипов.

«Явных лидеров среди номинантов нет – все замечательные писатели, у каждого свой достойный путь в литературе. Это все известные авторы»? - рассказал журналистам митрополит Климент, особенно выделив представителей духовенства. По словам писателя Александра Сегеня, для многих номинантов оказаться в коротком списке соискателей премии это большая честь. Поэтесса Олеся Николаева выделила ряд критериев, которые определяют хорошую книгу: это трансляция нравственных ценностей, акцент на важность русской литературы, а также поддержание традиции в художественности произведения.

11 мая состоится общее заседание палаты попечителей, на котором будут выбраны три лауреата 7-го сезона Патриаршей литературной премии. В состав палаты попечителей входят общественные деятели, духовенство и писатели, такие как, Владимир Воропаев, Валерий Ганичев, ранее публиковавшиеся в Издательстве Московской Патриархии. В состав комиссии экспертов входят лауреаты прошедших литературных премий Борис Тарасов, Олеся Николаева, протоиерей Николай Агафонов и другие.

27 апреля 2017 г. 16:10
Ключевые слова: православная книга
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Апрельский номер журнала отличается тематическим разнообразием. Так, вашему вниманию предлагается статья митрополита Астанайского и Казахстанского Александра об одном из самых почитаемых святых Казахстанской земли схиархимандрите Севастиане Карагандинском. Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил рассказывает о непростой ситуации, которая сложилась на Русском Севере с памятниками деревянного зодчества, особое место в освещении ситуации в этом регионе уделено истории Николо-Корельского монастыря, на территории которого до сих пор располагается знаменитый «Севмаш», где строят атомные подводные лодки.  
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