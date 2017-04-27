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Книга Феликса Разумовского «1917: Переворот? Революция? Смута? Голгофа!»
16 октября 2017 г. 10:08
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В Москве состоялась презентация книги Феликса Разумовского «1917: Переворот? Революция? Смута? Голгофа!»

В Государственном историческом музее в рамках Международной научной конференции «Великая российская революция 1917 года: сто лет изучения» состоялась презентация книги историка и телеведущего Феликса Разумовского «1917: Переворот? Революция? Смута? Голгофа!». Книга вышла в Издательстве Московской Патриархии к столетию Всероссийского Церковного Собора и восстановления Патриаршества и представляет собой литературную версию телевизионной программы Разумовского «Кто мы?», которая не один год выходит на канале «Культура». Это сборник очерков о важнейших, узловых событиях 1917 года, повлиявших на судьбу России в ХХ веке.

Презентацию открыл митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Он назвал выход книги очень своевременным, поскольку в течение всего 2017 года мы вспоминаем печальные события столетней давности, которые привели к радикальному перелому всей истории нашего государства и нашего народа. Также владыка подчеркнул, что в книге, как и в передаче Феликс Разумовский не просто рассказывает о тех или иных событиях, но и дает им оценку, и пытается ответить на вопрос, вынесенный в заглавие: «Кто мы?». Почему нам так важно на него ответить? По мнению митрополита Илариона, мы до сих пор не знаем, кто мы такие и что с нами произошло сто лет назад и почему это произошло.

«Есть люди, которые говорят: «А зачем сейчас ворошить прошлое, не лучше ли нам думать о настоящем и о будущем?». Кто-то говорит: «Да, конечно, в прошлом было много плохого, но было и много хорошего. Зачем нам это плохое выпячивать? Давайте лучше говорить о хорошем». Я же глубоко убежден, что мы не должны забывать даже те факты нашей истории, за которые нам может быть стыдно. Возвращаться к ним надо потому, чтобы не повторять эти ошибки. А чтобы их не повторять, надо их знать».

Владыка особо подчеркнул, что мы не имеем права забывать тех людей, которые стали невинными жертвами репрессий: «Среди множества исторического материала, который поднимает Феликс Разумовский в своих передачах и книгах, я хотел особенно выделить, тот материал, который касается жизни, свидетельства и служения новомучеников и исповедников Русской Церкви, пострадавших от власти, которая сделала ставку фактически на полную ликвидацию Церкви и религии. И, может быть, главный урок, который нам следовало бы извлечь из нашей трагической истории ХХ века, что невозможно построить счастье человечества на земле, отказавшись от Бога. И мы верим, что возрождение нашей страны, возрождение веры в нашей стране, которое происходит сегодня, происходит по молитвам и небесному заступничеству новомучеников и исповедников российских».

Далее выступил автор книги — Феликс Разумовский, который пояснил, что его труд — не энциклопедия и не научная монография, а книга для чтения. И главная ее задача — это православный взгляд на события 1917 года, который дает возможность воссоздать несколько иную картину событий того года. К примеру, рассказать, что в одно и то же время с октябрьским переворотом в Петрограде происходили не менее важные события, такие как избрание Патриарха, работа Церковного Собора в Москве.

«Все сословия русского общества были ликвидированы большевиками, - отметил писатель, - но только одно в русском мире не только не было ликвидировано, а наоборот стало развиваться, - это Русская Церковь. Начался невиданный подъем церковной жизни. Грандиозные крестные ходы в 1918 году. Это же совершенно меняет картину. Это не то, что вся страна в этот омут нырнула с головой и участвовала в этом торжестве зла».

И главными героями 20 века Феликс Разумовский называет не стахановцев, не чекистов, а новомучеников. Принявший участие в презентации епископ Балашихинский Николай, исполняющий обязанности главного редактора Издательства Московской Патриархии, отметил особый авторский стиль книги Разумовского, который позволяет читателю очень ясно, наглядно и даже осязаемо представить события, произошедшие сто лет назад, войти в их контекст. А также чтение этой книги и осмысление описываемого в ней исторического контекста еще раз напоминает, что в истории трагические события совершаются как трагедия, а повторяются как фарс. И сегодня, спустя сто лет, нам как никогда важно об этом помнить и постараться удержаться от ошибок прошлого.

 

Елена Алексеева
16 октября 2017 г. 10:08
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