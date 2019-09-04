Об особенностях стиля духовных произведений святителя Феофана Затворника

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Статьи на тему
богословие
Игумен Арсений (Соколов): Книги мудрых Израиля - это земля, а книги пророков- это Небо
В Центральном Доме литераторов состоялась презентация новой книги Издательского дома «Познание» «Книга пророка Осии. Комментарий». Автор представленного издания, профессор Общецерковной аспирантуры и докторантуры игумен Арсений (Соколов) в своем интервью «Журналу Московской Патриархии» рассказал, в чем особенность библейского повествования об этом пророке Северного царства, почему за обыденными фактами скрываются глубоко символичные отношения Бога с израильским народом, и какой метод позволяет сделать комментарии не сухим научным исследованием, а живыми и увлекательными для каждого читателя, интересующегося церковной историей.
4 сентября 2019 г. 11:06
Святой Илия. Пророк с мечом в руке
2 августа Православная Церковь празднует память святого пророка Божия Илии — пожалуй, самого почитаемого в России ветхозаветного святого. Сегодня трудно найти епархию, в которой не было бы ни одного храма или хотя бы храмового придела, освященного в его честь. Большинство верующих знают о пророке Илие лишь то, что он помогает во время засухи и, как и пророк Енох, был вознесен в огненной колеснице на небо, чтобы вернуться на землю для проповеди в последние времена. Но немногие могут ответить на вопрос, какую роль он сыграл в низвержении культа Ваала в ветхозаветные времена и почему именно его Бог выбрал вместе с Моисеем для встречи с Христом на горе Преображения. О том, какое значение личность святого Илии имеет для современных христиан, о его духовном родстве с Иоанном Крестителем и о параллелях в сюжетах Ветхого и Нового Заветов, связанных с его именем, «Журналу Московской Патриархии» рассказал доктор богословия, представитель Русской Церкви при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока в Дамаске игумен Арсений (Соколов). PDF-версия.  
1 августа 2019 г. 18:28
В Москве открылась Международная конференция, посвященная богословскому наследию святителя Василия Великого
В Москве в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия начала работу Международная конференция: «Святитель Василий Великий в богословской традиции Востока и Запада». Открывая первую сессию, митрополит Волоколамский Иларион напомнил, что данная ежегодная патристическая конференция, проходящая в стенах ОЦАД, уже шестая по счету (в фойе конференц-зала можно было купить книги издательства «Познание», вышедшие по итогам предыдущих пяти конференций). 
11 апреля 2019 г. 15:57
Новый шаг в развитии богословия в России
В издательстве «Познание» вышли первые книги из серии учебников для бакалавриата духовных школ Московского Патриархата, рассчитанные также на студентов теологических факультетов. Проект осуществляется под общим наблюдением Святейшего Патриарха Кирилла и Высшего Церковного Совета. Непосредственное руководство проектом осуществляет митрополит Волоколамский Иларион. Серия «Учебник бакалавра теологии» предусматривает порядка 60 учебников. Впервые за 30 лет в практике издания учебной православной литературы все книги написаны по единому образовательному стандарту. Об этой и других особенностях этой серии, о новом методическом подходе к рассмотрению библейских событий, а также о том, зачем к некоторым учебникам написаны хрестоматии, «Журналу Московской Патриархии» рассказал заместитель главного редактора Издательского дома «Познание» Максим Калинин. PDF-версия.  
10 апреля 2019 г. 13:58
Михей — пророк Рождества Христова
14 августа (27 августа по новому стилю) Православная Церковь празднует память пророка Божия Михея. Его именем надписана одна из книг малых пророков Ветхого Завета. Эта библейская книга невелика по размеру, в ней всего лишь семь глав. Но, как и всякая книга, входящая в Священное Писание, она велика по своему содержанию. Среди книг пророков встречается несколько еще меньших по размеру, чем книга Михея. О самой малой из них — Книге пророка Авдия — блаженный Иероним Стридонский писал: «Это малый пророк по числу стихов, а не по мыслям»1. Эти слова отца церковной экзегетики можно применить к каждой из книг, входящих в состав единой книги Двенадцати малых пророков2, к которым относится и Михей. PDF-версия.  
8 января 2019 г. 13:59
В Москве открылась Международная конференция «Евангелие от Матфея: исторический и теологический контекст»
В Москве в зале Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) открылась Международная конференция «Евангелие от Матфея: исторический и теологический контекст». Конференция проводится ИКВИА ВШЭ, совместно с международным Обществом новозаветных исследований (Studiorum Novi Testamenti Societas), а также ОЦАД. С докладами выступят свыше полутора десятков исследователей и ведущих специалистов по Новому Завету из Великобритании, Германии и США.
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Откуда скачет агиасма
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Интервью
Святитель Феофан Затворник
16 октября 2019 г. 11:16
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Об особенностях стиля духовных произведений святителя Феофана Затворника

В Москве прошли XIII Феофановские чтения, посвященные жизненному пути святителя Феофана Затворника. О том, какая работа сегодня ведется по изучению духовного наследия этого христианского подвижника, «Журналу Московской Патриархии» рассказал руководитель сектора Научно-исследовательских проектов и специальных программ Издательского совета Русской Православной Церкви священник Стефан Даниленко.


– Отец Стефан, в чем актуальность наследия Феофана Затворника для нашего времени? 

– Литературные труды святого человека несут отпечаток его духовного опыта. Поэтому для христианина духовное творчество святых будет актуально всегда. Многие вопросы, которые волновали святителя Феофана, звучат вполне современно: свободомыслие, оскудение веры, распространение нехристианских и даже оккультных учений, необходимость духовного просвещения людей. Конечно, Феофан Затворник занимался не только размышлениями об общественных нестроениях XIX века. Основной объем его произведений посвящен сугубо христианским темам – нравственность, христианская антропология, толкование Священного Писания, переводы святых отцов, назидание христианина в духовной жизни. Все это обширное литературное наследие святителя Феофана позволяет прикоснуться к его духовному пути и ощутить необходимость духовного делания, к которому неустанно он призывал.   

– В чем особенность стиля его духовных сочинений?

– Святитель Феофан писал, в основном, духовно-нравственные произведения. Их содержание посвящено спасению человека и его преображению для Царства Божьего. Уже после приходят на ум работы полемического, обличительного характера и научные труды святого. Известно, что в своей литературной деятельности он руководствовался принципом «что будет полезнее сейчас», поэтому все его писания в простой и понятной форме доносят истины христианства для своих читателей: они полны образов, аналогий и примеров из повседневной жизни, понятной слушающим и читающим. Нередко святой пользуется результатами естественно-научных открытий своего времени, чтобы проиллюстрировать те или иные законы духовной жизни. Зачастую он пренебрегает буквальностью в своих переводных работах, чтобы упростить сложный текст и донести до читателя самую суть мысли переводимого святого отца. В его эпистолярных трудах мы часто встречаем краткие, но емкие слова. Например, «мыльнопузырники» – так святитель Феофан говорил о сектантах своего времени. 

– Какую работу ведет Издательский совет по изучению наследия Феофана Затворника?

– Ежегодно мы проводим конференции и чтения, посвященные его жизненному пути. А также готовим к изданию «Летопись жизни и трудов святителя Феофана», где собраны документы, имеющие отношение к его личности и эпохе. «Летопись…» включает архивные материалы, письма, мемуарные свидетельства. Собранные в хронологическом порядке они позволяют очень точно восстановить канву жизни Вышенского Затворника: от рождения до кончины. В настоящее время реализация проекта осуществляется силами сотрудников Издательского совета, под руководством митрополита Калужского и Боровского Климента. Однако на разных этапах в этой работе принимали участие ученые епископы и священнослужители Русской Православной Церкви, светские ученые, архивные и текстологические группы, генеалогическая группа, внесшие заметный вклад в отыскании материалов, составляющих тома «Летописи…». Немалая научная работа, помогающая в составлении томов «Летописи…», ведется на научных форумах, посвященных святителю Феофану, проходящих в Издательском совете, а также в Вышенском монастыре и на Тамбовской земле.  

– Какие планы и следующие шаги по реализации Феофановского проекта?

– Основная часть работ по разысканию материалов, составляющих текст томов «Летописи…» уже проделана: исследованы архивы и библиотеки, просмотрены рукописи и периодические издания XIX-XX столетий. Однако невозможно обнаружить все упоминания о святителе, поэтому розыскная и исследовательская работа продолжается и приносит определенные результаты. Так, например, недавно в Центральном государственном архиве республики Мордовии была обнаружена ранее неизвестная переписка святителя Феофана со строителем Саровской пустыни иеромонахом Серафимом (Пестовым), установлены личности многих ранее неизвестных корреспондентов святителя. Сейчас подготовлен к изданию 4 том «Летописи…», куда вошли документы, связанные с приездом святителя Феофана в Вышенский монастырь и началом его затвора. После издания 4-го тома наша группа приступит к подготовке к печати остальных томов «Летописи…». Всего данная серия предполагает издание 6-ти томов. Кроме того, нами рассматривается возможность издания дополнительного 7-го тома, который будет освещать реакцию общественности на жизнь и деятельность святителя уже после его праведной кончины.

Справка. Феофан Затворник (Говоров), (1815-1894) – епископ Русской Церкви, богослов, публицист, прославленный в лике святителей. С 1866 года пребывал в Вышенском монастыре. С 1872 года находился в затворе. Автор произведений: «Письма о христианской жизни», «Добротолюбие», «Толкования на послания св. апостола Павла» и других. Издательский совет Русской Православной Церкви реализует Феофановский проект по изучению трудов Вышенского Затворника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игорь Вратов
16 октября 2019 г. 11:16
Ключевые слова: Феофан Затворник
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Служитель Богу и людям
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8 октября 2019 г. 10:00
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4 октября 2019 г. 16:59