Об особенностях стиля духовных произведений святителя Феофана Затворника

В Москве прошли XIII Феофановские чтения, посвященные жизненному пути святителя Феофана Затворника. О том, какая работа сегодня ведется по изучению духовного наследия этого христианского подвижника, «Журналу Московской Патриархии» рассказал руководитель сектора Научно-исследовательских проектов и специальных программ Издательского совета Русской Православной Церкви священник Стефан Даниленко.





– Отец Стефан, в чем актуальность наследия Феофана Затворника для нашего времени?

– Литературные труды святого человека несут отпечаток его духовного опыта. Поэтому для христианина духовное творчество святых будет актуально всегда. Многие вопросы, которые волновали святителя Феофана, звучат вполне современно: свободомыслие, оскудение веры, распространение нехристианских и даже оккультных учений, необходимость духовного просвещения людей. Конечно, Феофан Затворник занимался не только размышлениями об общественных нестроениях XIX века. Основной объем его произведений посвящен сугубо христианским темам – нравственность, христианская антропология, толкование Священного Писания, переводы святых отцов, назидание христианина в духовной жизни. Все это обширное литературное наследие святителя Феофана позволяет прикоснуться к его духовному пути и ощутить необходимость духовного делания, к которому неустанно он призывал.

– В чем особенность стиля его духовных сочинений?

– Святитель Феофан писал, в основном, духовно-нравственные произведения. Их содержание посвящено спасению человека и его преображению для Царства Божьего. Уже после приходят на ум работы полемического, обличительного характера и научные труды святого. Известно, что в своей литературной деятельности он руководствовался принципом «что будет полезнее сейчас», поэтому все его писания в простой и понятной форме доносят истины христианства для своих читателей: они полны образов, аналогий и примеров из повседневной жизни, понятной слушающим и читающим. Нередко святой пользуется результатами естественно-научных открытий своего времени, чтобы проиллюстрировать те или иные законы духовной жизни. Зачастую он пренебрегает буквальностью в своих переводных работах, чтобы упростить сложный текст и донести до читателя самую суть мысли переводимого святого отца. В его эпистолярных трудах мы часто встречаем краткие, но емкие слова. Например, «мыльнопузырники» – так святитель Феофан говорил о сектантах своего времени.

– Какую работу ведет Издательский совет по изучению наследия Феофана Затворника?

– Ежегодно мы проводим конференции и чтения, посвященные его жизненному пути. А также готовим к изданию «Летопись жизни и трудов святителя Феофана», где собраны документы, имеющие отношение к его личности и эпохе. «Летопись…» включает архивные материалы, письма, мемуарные свидетельства. Собранные в хронологическом порядке они позволяют очень точно восстановить канву жизни Вышенского Затворника: от рождения до кончины. В настоящее время реализация проекта осуществляется силами сотрудников Издательского совета, под руководством митрополита Калужского и Боровского Климента. Однако на разных этапах в этой работе принимали участие ученые епископы и священнослужители Русской Православной Церкви, светские ученые, архивные и текстологические группы, генеалогическая группа, внесшие заметный вклад в отыскании материалов, составляющих тома «Летописи…». Немалая научная работа, помогающая в составлении томов «Летописи…», ведется на научных форумах, посвященных святителю Феофану, проходящих в Издательском совете, а также в Вышенском монастыре и на Тамбовской земле.

– Какие планы и следующие шаги по реализации Феофановского проекта?

– Основная часть работ по разысканию материалов, составляющих текст томов «Летописи…» уже проделана: исследованы архивы и библиотеки, просмотрены рукописи и периодические издания XIX-XX столетий. Однако невозможно обнаружить все упоминания о святителе, поэтому розыскная и исследовательская работа продолжается и приносит определенные результаты. Так, например, недавно в Центральном государственном архиве республики Мордовии была обнаружена ранее неизвестная переписка святителя Феофана со строителем Саровской пустыни иеромонахом Серафимом (Пестовым), установлены личности многих ранее неизвестных корреспондентов святителя. Сейчас подготовлен к изданию 4 том «Летописи…», куда вошли документы, связанные с приездом святителя Феофана в Вышенский монастырь и началом его затвора. После издания 4-го тома наша группа приступит к подготовке к печати остальных томов «Летописи…». Всего данная серия предполагает издание 6-ти томов. Кроме того, нами рассматривается возможность издания дополнительного 7-го тома, который будет освещать реакцию общественности на жизнь и деятельность святителя уже после его праведной кончины.

Справка. Феофан Затворник (Говоров), (1815-1894) – епископ Русской Церкви, богослов, публицист, прославленный в лике святителей. С 1866 года пребывал в Вышенском монастыре. С 1872 года находился в затворе. Автор произведений: «Письма о христианской жизни», «Добротолюбие», «Толкования на послания св. апостола Павла» и других. Издательский совет Русской Православной Церкви реализует Феофановский проект по изучению трудов Вышенского Затворника.