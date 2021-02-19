Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий: «Каждому пастырю нужно готовить себя к жертвенному и самоотверженному служению Церкви и людям»

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Памяти митрополита Филарета (Вахромеева), Патриаршего экзарха всея Беларуси
12 января 2021 года на 86-м году жизни отошел ко Господу почетный Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет (Вахромеев). 20 февраля 2021 года исполнилось 40 дней со дня кончины архипастыря. PDF-версия.
19 февраля 2021 г. 18:35
Протопресвитер Владимир Диваков
В январском номере журнала открывается новая рубрика «Человек Церкви». Мы будем ее вести вместе со священником Игорем Палкиным — клириком храма Святой мученицы Татианы при МГУ и профессиональным фотографом, заведующим фотослужбой при Пресс-службе Патриарха.Отец Игорь — известный фотомастер, которому одинаково хорошо удаются и репортажная съемка, и портреты, и лирические зарисовки. Многие богослужения Патриарха Кирилла, его поездки по стране и миру мы видим глазами отца Игоря. «Фотография стала ключиком, с помощью которого Господь уже много лет открывает мне церковную жизнь, историю Церкви, церковное искусство», — объясняет священник. Теперь своими открытиями отец Игорь будет делиться с читателями «Журнала Московской Патриархии». В рубрике «Человек Церкви» будут публиковаться портреты людей, которые всей своей жизнью засвидетельствовали преданность Церкви. PDF-версия.
16 февраля 2021 г. 16:00
От 43 до 53 раз в неделю вызывают священников больные COVID-19 в Москве
В течение последних трех недель число вызовов священников к больным с диагнозом COVID-19 составило от 43 до 53 в неделю. Точнее, число посещений таких больных священниками, специально для этого подготовленных, составило: 27 апреля – 3 мая - 43 вызова, 4 - 10 мая - 53 вызова, 11 - 16 мая - 44 вызова. Об этом «Журналу Московской Патриархии» рассказали в Синодальном отделе по благотворительности и социальному служению. И если в середине апреля на каждого приходилось 1-2 вызова, то теперь их число утроилось.
18 мая 2020 г. 14:27
Протоиерей Владимир Вигилянский: Священники должны учиться языку интернет-проповеди
Протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храмов святой мученицы Татианы при МГУ и Святителя Василия Великого в селе Зайцево, заместитель председателя Информационной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы написал новую книгу «Русский крест». И она скоро выйдет в свет. В основу книги легли заметки, которые священник в течение многих лет писал на своей странице в социальной сети «Фейсбук». В интервью «Журналу Московской Патриархии» отец Владимир рассказал о том, как он осваивал интернет-пространство, в чем схожи и в чем отличаются традиционные средства массовой информации и социальные сети и дал практические советы священнослужителям, как вести проповедь в интернете.
12 мая 2020 г. 13:35
Духовный муж
Сегодня, 7 мая 2020 года, исполнилось девять дней со дня кончины митрофорного протоиерея Георгия Бреева, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовника Московской епархии. О любимом многими поколениями верующих священнике вспоминает один из его духовных сыновей — протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма в Красногорске.
7 мая 2020 г. 12:48
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий: Нужно уметь давать человеку надежду
Один из старейших иерархов Русской Православной Церкви, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, глава Воронежской митрополии, в августе нынешнего года отмечает 70-летие со дня рождения. На страницах нашего журнала владыка делится с читателями воспоминаниями о своем жизненном пути, работе в международных христианских организациях за границей, организации и становлении деятельности Синодального отдела по социальному служению и церковной благотворительности, а также рассказывает о современной жизни Воронежской митрополии. PDF-версия.
23 августа 2019 г. 11:52
Протоиерей Александр Каратеев: Только через покаяние можно что-то изменить в себе
Протоиерей Александр Каратеев - один из старейших клириков Уваровской епархии. В этом году ему исполняется 75 лет. Так сложилась жизнь, что уже 34 года он настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Знамение» села Осино-Гай Гавриловского района Тамбовской области. Он известен тем, что в начале ХХ века в нем служил родной дед героя Советского союза Зои Космодемьянской — священник Петр Космодемьянский. А семь лет назад отца Александра благословили на послушание епархиального духовника. Редакция поздравляет отца Александра с юбилеем и желает духовных сил и благодати Божией в его служении. Накануне своего Дня рождения отец Александр согласился ответить на вопросы нашего корреспондента.
14 августа 2019 г. 15:50
Выбор сильных
21 июля 2009 года Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев поддержал инициативу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других лидеров традиционных религий России о воссоздании института военного духовенства. Это решение открыло новую страницу во взаимодействии Русской Православной Церкви и Армии. За 10 лет были созданы новые органы управления, определен правовой статус священнослужителя, работающего в Вооруженных силах на штатной основе, организована система профессиональной переподготовки, издан ряд системных документов, регламентирующих деятельность священника в войсках, регулярно проводятся сборы. Об особенностях пастырского служения в воинских коллективах, значении духовного фактора в войнах и военных конфликтах, христианской воинской этике и других вопросах мы беседуем с председателем Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископом Клинским Стефаном (Приваловым). PDF-версия.
28 июля 2019 г. 21:49
Межпоколенческие семейные травмы
Общаясь с человеком, священник сталкивается не только с конкретной личностью и ее прошлым. Он также имеет дело с историей его семьи, целого народа, страны. Эти истории влияют на судьбы отдельного человека и целых поколений. Они же составляют необходимый для понимания личности контекст. Протоиерей Сергий Павлов, практикующий психоаналитически ориентированный психотерапевт, размышляет о практике душепопечения, опираясь на профессиональные знания и собственный опыт работы. Его мысли, не всегда бесспорные, тем не менее могут быть полезны священникам в их служении. PDF-версия.
10 июня 2019 г. 13:55
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ЖМП № 3 март 2021 / 2 апреля 2021 г. 19:30
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий: «Каждому пастырю нужно готовить себя к жертвенному и самоотверженному служению Церкви и людям»
Отметивший 85-летний юбилей патриарший наместник Московской епархии рассказывает «Журналу Московской Патриархии» о своей деятельности на поприще внешних церковных связей, о подготовке канонизации новомучеников в 1990 годы и о развитии православного образования в Подмосковье. PDF-версия.
— Ваше Высокопреосвященство, расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности в сфере внешних церковных связей: о трудах в Русской Духовной миссии в Иерусалиме, о вкладе в возрождение монашеской жизни в Русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне, об управлении Патриаршими приходами в США, о руководстве ОВЦС.
— Мое участие во внешних связях нашей Церкви имеет довольно продолжительную историю. В 1960 году я был рукоположен во пресвитера и летом того же года уже отправился в Швейцарию, где был наблюдателем на Экуменической ассамблее христианской молодежи в Лозанне, а потом — слушателем курсов в Экуменическом институте в Боссэ. Далее события развивались, как говорят, лавинообразно. По возвращении я был назначен референтом Отдела внешних церковных сношений, где мне предстояло на разных должностях работать много лет. Хроника поездок, разного рода мероприятий, а также встреч с оставившими след в истории выдающимися религиозными деятелями может составить целый том. Надо сказать, вопросы церковной дипломатии были и предметом моих научных изысканий. За работу «Внешние отношения Русской Православной Церкви в период с 1917 г. по 1944 г.» мне в 1961 году в Московской духовной академии была присуждена степень кандидата богословия.
Если вернуться к последовательности событий, то в 1962 году меня назначили настоятелем храма равноапп. Константина и Елены в Западном Берлине и редактором журнала «Голос Православия», издававшегося на немецком языке нашим Среднеевропейским экзархатом. А через год мне было благословлено быть начальником Русской Духовной миссии в Иерусалиме.
Это было величайшее счастье — молиться у Гроба Господня, совершать служение на земле, где ступала нога Спасителя. Духовные переживания того времени до сих пор живы в моем сердце. С благодарностью вспоминаю благосклонность к нашей Миссии Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Венедикта. Надо сказать, что отношения между всеми представителями христианских Церквей в Святой Земле были традиционно по-братски дружественными. Во время моего пребывания в Израиле неоднократно доводилось совершать и международные поездки. Например, в мае 1964 года я возглавил первую с 1917 года группу русских паломников, посетившую Грецию и Ближний Восток. Именно тогда мне посчастливилось впервые посетить Пантелеимонов монастырь на Святой Горе Афон и встретиться с его старцами.
Эта обитель находилась в сложном положении из-за того, что в течение многих лет не пополнялась братия, к тому же в монастыре произошел разрушительный пожар. В последующие годы усилиями председателя Отдела внешних церковных сношений митрополита Никодима (Ротова), который и меня привлекал к этой работе (следующий раз я побывал на Афоне в 1969 году), были предприняты определенные шаги для преодоления имевшихся сложностей, что, как я думаю, дало определенный импульс для последующего возрождения русской обители на Святой Горе.
22 декабря 1964 года я был назначен заместителем председателя ОВЦС и вернулся в Москву. А 26 декабря 1965 года в соборе Александро-Невской лавры тогдашнего Ленинграда состоялась моя архиерейская хиротония, которую возглавил митрополит Никодим.
Не буду утруждать вас подробным перечислением всех событий моей международной деятельности. Могу лишь сказать, что мне приходилось иметь регулярные контакты с представителями братских Православных Поместных Церквей, а также с инославными как в рамках двусторонних контактов, так и в многосторонних религиозных или миротворческих форумах, график которых был весьма насыщенным. Все это способствовало укреплению внешних контактов Русской Православной Церкви, давало возможность свидетельствовать об истинах Православия.
В 1967–1970 годах я окормлял приходы Японского благочиния и неоднократно посещал Страну восходящего солнца, с тем чтобы способствовать упорядочению церковной жизни. Что касается жизни православных в Японии, то после Второй мировой войны в их среде возникло юрисдикционное разделение, которое необходимо было преодолеть. Завершением моей деятельности на этом поприще стало дарование Японской Православной Церкви в 1970 году автономии Русской Православной Церковью.
В 1972 году митрополит Никодим по состоянию здоровья оставил должность председателя ОВЦС, и ее было благословлено занять мне, когда я был митрополитом Тульским и Белевским. В этом статусе я сопровождал Святейшего Патриарха Пимена во время его визитов в Православные и другие христианские Церкви, а также представлял нашу Церковь на многочисленных международных форумах. Одним из важнейших событий этого периода стала Всемирная конференция «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами» в Москве в 1977 году. Мы в течение 14 месяцев готовили эту встречу представителей всех религий.
Что касается служения в Америке, это был краткий период времени, связанный с переформатированием, как теперь говорят, церковной жизни православных верующих в США. В апреле 1970 года мне поручили временное управление Патриаршими приходами в США и Канаде. Дело в том, что 10 апреля того года была провозглашена автокефалия Православной Церкви в Америке. Соответственно, был упразднен Экзархат Московского Патриархата. Поэтому в мае — июне я ездил в США для определения статуса приходов, оставшихся в нашей юрисдикции.
Меня всегда вдохновляла возможность внести свой вклад в укрепление позиций Русской Православной Церкви, в развитие межхристианских и межрелигиозных контактов, в защиту мира и предотвращение гонки вооружений.
— Как происходила канонизация святых (в частности, равноапостольного Николая Японского) в позднесоветское и в новейшее время? Какое значение для последующего развития этой деятельности имели труды Синодальной комиссии по канонизации святых перед Юбилейным Архиерейским Собором?
— Канонизация святых в Русской Православной Церкви в ХХ веке имеет богатую историю. Яркой страницей в жизни Российской империи было прославление в 1903 году преподобного Серафима Саровского, в 1911 году — святителя Иоасафа Белгородского, в 1913 году — священномученика Ермогена, Патриарха Московского, а также канонизация на Поместном Соборе 1917–1918 годов святителей Иосифа Астраханского и Софрония Иркутского и выработка ряда определений, которые регламентировали порядок прославления к общецерковному и местночтимому почитанию русских святых. Однако начавшиеся гонения на многие годы прервали традицию канонизаций святых. Единственно возможным в послевоенные годы стало включение в Месяцеслов Русской Православной Церкви святых, прославленных в других Поместных Церквах (так, например, в наши святцы в 1962 году был включен святой исповедник Иоанн Русский). Два великих русских миссионера-святителя — Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский, и архиепископ Японский Николай (Касаткин) — были прославлены в лике святых в связи с обращениями, соответственно, Американской и Японской Православных Церквей. За год до прославления святителя Николая Японского я по линии ОВЦС ездил с рабочим визитом в Японию и стал свидетелем широкого народного почитания владыки Николая, увидел плоды его миссионерских многолетних трудов — живую православную церковную общину, для которой их равноапостольный основатель был (да и остается) тем же, чем стал апостол Павел для основанных им первых христианских общин.
В 1980-е годы мы приступили к подготовке празднования 1000-летия Крещения Руси. Возникло желание ознаменовать этот юбилей прославлением в лике святых ряда русских подвижников. Теперь со времени Собора 1988 года минуло три с лишним десятка лет — с точки зрения истории Церкви срок небольшой. И мы видим сегодня, как прочно вошли в церковную жизнь имена прославленных тогда святых: преподобных Паисия Величковского, Амвросия Оптинского, святителей Игнатия (Брянчанинова) и Феофана Затворника, блаженной Ксении Петербургской и иных. Творения многих из них стали живой частью церковного предания, их подвиги — примером для пастырского и монашеского служения, их любовь ко Христу — живым свидетельством веры и образцом для подражания.
Прославив девять подвижников благочестия в лике святых, Поместный Собор 1988 года выразил намерение создать постоянно действующую Комиссию по канонизации святых, в задачу которой должны были войти вопросы по изучению подвига многих почитаемых народом подвижников веры, а также пострадавших за веру в годы гонений. Последнее обстоятельство ставило перед образованной в апреле 1989 года Синодальной комиссией по канонизации святых, возглавить которую было поручено мне, неисчислимое множество вопросов. Очевидно было, что в ХХ веке насильственно прервалась традиция канонизации святых, да и в синодальную эпоху с этой стороной церковной жизни не все было просто и понятно. Количество же пострадавших за веру в ХХ веке не подлежит точному исчислению до сего дня. Комиссия понимала, что следует тщательно изучить тысячелетнюю традицию канонизации в нашей Церкви, выявить критерии канонизации. В вопросе же прославления новомучеников нужно было выработать такие же четкие критерии; в частности, как относиться к пострадавшим, кто принадлежал к правым (непоминающие) и левым (обновленческий, григорианский и др.) расколам. В 1990-е годы звучали голоса о необходимости канонизации всех без разбора, по одному лишь факту насильственной смерти в годы гонений. Такое размывание границ неминуемо бы привело к уничтожению самого института канонизации. Совершенно очевидно, что для прославления конкретного человека как новомученика нужно иметь убедительное и неоспоримое свидетельство о совершении им подвига именно ради Христа, в духе христианской любви, в единстве с Церковью, помня предостережение апостола Павла: Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться (2 Тим. 2, 5).
Нам предстояло приступить к чтению многих рассекреченных в то время ведомственных архивов, нужно было соединять воедино раздробленные истории конкретных людей, приходов, монастырей, епархий, всей Церкви. Работа эта настолько велика, что потребуется труд еще многих поколений наших соотечественников. Свою миссию Комиссия выполнила: она дала историческую, каноническую, богословскую, церковно-практическую базу вопросам канонизации и подвижников веры, и новомучеников Церкви Русской. Юбилейный Архиерейский Собор 2000 года прославил для общецерковного почитания в лике святых Собор новомучеников и исповедников Российских ХХ века, как поименно известных, так и доныне миру не явленных, но ведомых Богу. Это основной итог деятельности Комиссии. Сегодня поименно канонизировано более 1750 новомучеников. Процесс выявления новых имен продолжается. Издаются жития новомучеников, их духовное наследие, строятся посвященные их памяти храмы и часовни. Молитвами новомучеников стало возможным уврачевание многолетнего разделения и отчуждения, в котором находилась Русская Православная Церковь и Русская Православная Церковь Заграницей. Подвиг мучеников явлен миру, они, по слову Господа Иисуса Христа, свет мира и соль земли (см. Мф. 5, 13–14).
— Поделитесь, пожалуйста, воспоминаниями об участии в воссоздании Храма Христа Спасителя.
— Разрушение этого величественного собора, построенного в память о героях Отечественной войны 1812 года, стало одним из символических действий атеистической власти в ее войне против веры и Церкви. Поэтому и возрождение церковной жизни в России было немыслимо без восстановления этой святыни, имеющей общенациональное значение. Решение о воссоздании храма было принято в 1994 году, и мне было определено возглавить Комиссию по художественному убранству Храма Христа Спасителя.
— Важнейшее направление вашей деятельности — управление Московской областной епархией. Поделитесь, пожалуйста, своими воспоминаниями о состоянии епархии в 1970–1980-е годы. Каков тогда был облик духовенства, какие настроения царили среди мирян, как к священноначалию и к верующим относились власти? Что можно сказать о современном состоянии епархии, взаимоотношениях с обществом в регионе? Как поставлено в нынешних условиях дело воспитания пастырей?
— Митрополитом Крутицким и Коломенским, управляющим Московской (областной) епархией, я был назначен в 1977 году. Тогда в Подмосковье действовали 132 храма, не было ни одного епархиального монастыря. Малочисленное духовенство в своей деятельности жестко ограничивалось советским законодательством. Главным принципом было: никаких действий за пределами церковной ограды. О настроении мирян могу сказать, что оно было глубоко сочувственным по отношению к Церкви. Наши бабушки, как их называли (хотя это были верующие женщины разного возраста), пронесли сквозь годы гонений крепкую веру и неизменно свидетельствовали о своей жертвенной готовности поддерживать духовенство и участвовать в церковном возрождении (когда возможности для этого сформировались). Что касается властей, то, как я сказал в одном из интервью о тогдашнем руководителе Московской области Анатолии Степановиче Тяжлове, «он ни в чем мне не мешал», а это для тех времен было немало.
Сейчас в Московской (областной) епархии 1222 прихода и подворья, 25 монастырей. Богослужения совершают 1624 священнослужителя. Это данные на конец 2020 года, они постоянно меняются в сторону увеличения. Восстановлены все традиционные направления церковного служения, которые были искусственно приостановлены в ХХ веке. Особенное внимание мы уделяем просвещению и воспитанию подрастающего поколения, что происходит не только в воскресных школах, но и в рамках многолетнего конструктивного взаимодействия с областным Министерством образования. Это позволяет охватить преподаванием знаний о Православии все возрасты учащихся, от детского сада и до вуза.
Отношения с властями и обществом в нашем регионе характеризуются взаимоуважительным соработничеством. Об этом можно, например, судить по деятельности нашего Фонда по восстановлению порушенных святынь. Дело в том, что раны, нанесенные Церкви в период богоборчества, во многом до сих пор не излечены. Почти две сотни древних храмов в Московской области продолжают стоять в руинах. Моя архипастырская совесть не могла этого понести, и я в 2014 году вместе с нашим губернатором Андреем Воробьевым по благословению Святейшего Патриарха Кирилла создал этот фонд. Благодаря пожертвованиям, которые поступают как от подмосковного правительства, так и от конкретных верующих, многие церкви уже отреставрированы и мною освящены. Это замечательное свидетельство заботы людей о своем духовном наследии, хотя, конечно, еще очень многое предстоит сделать.
Развитие церковной жизни поставило передо мной задачу организации подготовки пастырей. В 1996 году возобновила деятельность Коломенская духовная семинария, которая к настоящему времени обладает учебным комплексом, оборудованным в соответствии со всеми современными требованиями. Семинария получила государственную аккредитацию по специальности «Теология». За годы существования духовной школы абсолютное большинство ее выпускников приняли священный сан. Когда я встречаюсь с учащимися, неизменно обращаю их внимание на необходимость готовить себя к жертвенному и самоотверженному служению Церкви и людям, говорю им об ответственности перед паствой и явлении собственным примером образа благочестия, скромности и нестяжания. Могу с удовлетворением сказать, что за малыми исключениями они оправдывают мои ожидания и достойно исполняют свой долг.
2 апреля 2021 г. 19:30
Ключевые слова: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополия, проповедь, Афон, ХХС, человек Церкви
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Зарубежное Высшее церковное управление в Константинополе
В истории Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) был период, о котором мало известно, так как документальных источников сохранилось не много. Речь идет о пребывании Зарубежного церковного управления в Константинополе с ноября 1920 по май 1921 года. Тогда РПЦЗ еще не обзавелась своей периодикой, а формирование делопроизводственной базы началось позже, с переездом Зарубежного Синода в Сремские Карловцы (Сербия). Получается, что первые месяцы существования Зарубежной Церкви — некая terra incognita даже для специалистов. Столетие тех событий дает повод задуматься о причинах появления в эмиграции автономной церковной структуры. PDF-версия.
20 апреля 2021 г. 15:00
Наум Клейман: «Эйзенштейн снял фильм о святом»
Когда в 2008 году путем голосования святой благоверный князь Александр Невский был выбран «Именем Россия», не в последнюю очередь на это повлиял снятый в далеком 1938 году Сергеем Эйзенштейном фильм «Александр Невский». Это кино сразу вошло в народное сознание. До нас мало дошло исторических сведений об эпохе, в которую жил великий князь, поэтому его потомки во многом черпали информацию о нем из фильма Эйзенштейна. До сих пор спорят о том, говорил ли князь в реальности фразу, прозвучавшую в фильме и ставшую знаменитой, — «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Но то, что Александр Невский — это вылитый актер Николай Черкасов, уверены почти все. На возрожденном в 1942 году ордене Александра Невского был отчеканен именно профиль Черкасова в одноименной роли. О том, как создавался этот киношедевр, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал Наум Клейман, киновед, историк кино, один из главных специалистов по творчеству Эйзенштейна. PDF-версия.
16 апреля 2021 г. 14:00
От вас учения не приемлем
Святому благоверному князю Александру Невскому не случайно отводится ключевая роль в русской истории. Его военные заслуги, талант дипломата и мудрость правителя на многие века определили вектор развития нашего государства. Пример святого князя и сегодня живет в наших душах и руководит нашими поступками. Это засвидетельствовал и немецкий историк Ф.Б. Шенк, на шестистах страницах описавший феномен исторической памяти о князе как краеугольном камне российского национального самосознания1. Раздроби этот камень — и пошатнется Россия. Вот и выискивают некоторые историки «неудобные факты» из жизни князя Александра, которые заставили бы усомниться в твердости его веры. PDF-версия.
14 апреля 2021 г. 16:30
Пустите детей приходить ко Мне
Более пятнадцати лет священник Владимир Климзо, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери в селе Давыдово Ярославской области, занимается социализацией людей с ограниченными возможностями здоровья, и в частности ментальных инвалидов. За эти годы вокруг прихода образовался небольшой, но профессиональный круг специалистов и единомышленников, у которых сложилось достаточно ясное понимание, как эту деятельность организовать и где найти финансирование. Сегодня они объединили свой опыт и усилия в созданном центре «Преображение». Для пастыря же приоритетом в этой работе по-прежнему остается приобщение подопечных и их родителей к православной вере. О социализации своих подопечных, их воцерковлении и опыте исповеди людей с аутизмом отец Владимир рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
13 апреля 2021 г. 14:00
Епископ Ялтинский Нестор: «Святитель Лука шел навстречу своим страхам»
На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает церковный историк, соавтор-составитель сборника «Крымская епархия в документах святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и надзирающих органов. 1946–1961». PDF-версия.
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