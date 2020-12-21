4-5 марта 2021 года. Ярославль. XII Международная научно-практическая конференция, посвященная Ярославу Мудрому

4 и 5 марта 2021 года в Ярославской митрополии в онлайн-формате состоится XII Международная научно-практическая конференция «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия».
Конференция приурочена ко Дню памяти святого князя Ярослава Мудрого, который отмечается 5 марта. Организаторы мероприятия: мэрия и управление культуры города Ярославля, Ярославская епархия, Централизованная система детских библиотек города Ярославля, Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Музей истории города Ярославля.
Для участия в конференции приглашаются представители духовенства, сотрудники библиотек, музеев, архивов, представители вузовского и среднего образования, туристических фирм, краеведы, писатели, издатели, архитекторы, реставраторы и все заинтересованные лица.
Тематика:
- Новые исследования и интерпретации по истории Древнерусского государства
- Памятники Древней Руси: проблемы изучения, реставрации, использования
- Историческое, литературное, церковное, библиотечное краеведение
- Роль библиотек в приобщении населения к русской истории, культуре, литературе: практические результаты.
-Новые издания научной, научно-популярной, художественной, методической литературы по истории Древнерусского государства, Ярославского края
- Туристические маршруты по историческим местам, музейные и библиотечные коллекции
Доклады могут быть приурочены к значимым памятным историко-культурным датам 2021 года:
- 1110 лет со дня заключения Первого договора Руси с Византией
- 1000 лет со дня освящения храма в честь благоверных князей Бориса и Глеба
- 800 лет со дня рождения государственного деятеля и полководца благоверного великого князя Александра Невского
- 200 лет со дня рождения классика русской литературы Н.А. Некрасова
По итогам конференции будет издан сборник материалов.
Заявки и тексты докладов принимаются до 30 декабря 2020 года. Условия участия здесь.
Ответственные за проведение конференции:
Данилова Марина Дмитриевна, координатор конференции, главный специалист Центральной детской библиотеки им. Ярослава Мудрого
телефон (4852)53-68-24, e-mail: mus-cdb@mail.ru
Савельева Лариса Александровна, заведующая организационно-методическим отделом Центральной детской библиотеки им. Ярослава Мудрого:
e-mail: cdbomo@gmail.com
21 декабря 2020 г. 13:33