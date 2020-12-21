версия для печати 4-5 марта 2021 года. Ярославль. XII Международная научно-практическая конференция, посвященная Ярославу Мудрому 4 и 5 марта 2021 года в Ярославской митрополии в онлайн-формате состоится XII Международная научно-практическая конференция «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия». Конференция приурочена ко Дню памяти святого князя Ярослава Мудрого, который отмечается 5 марта. Организаторы мероприятия: мэрия и управление культуры города Ярославля, Ярославская епархия, Централизованная система детских библиотек города Ярославля, Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Музей истории города Ярославля. Для участия в конференции приглашаются представители духовенства, сотрудники библиотек, музеев, архивов, представители вузовского и среднего образования, туристических фирм, краеведы, писатели, издатели, архитекторы, реставраторы и все заинтересованные лица. Тематика: - Новые исследования и интерпретации по истории Древнерусского государства - Памятники Древней Руси: проблемы изучения, реставрации, использования - Историческое, литературное, церковное, библиотечное краеведение - Роль библиотек в приобщении населения к русской истории, культуре, литературе: практические результаты. -Новые издания научной, научно-популярной, художественной, методической литературы по истории Древнерусского государства, Ярославского края - Туристические маршруты по историческим местам, музейные и библиотечные коллекции Доклады могут быть приурочены к значимым памятным историко-культурным датам 2021 года: - 1110 лет со дня заключения Первого договора Руси с Византией - 1000 лет со дня освящения храма в честь благоверных князей Бориса и Глеба - 800 лет со дня рождения государственного деятеля и полководца благоверного великого князя Александра Невского - 200 лет со дня рождения классика русской литературы Н.А. Некрасова По итогам конференции будет издан сборник материалов. Заявки и тексты докладов принимаются до 30 декабря 2020 года. Условия участия здесь. Ответственные за проведение конференции: Данилова Марина Дмитриевна, координатор конференции, главный специалист Центральной детской библиотеки им. Ярослава Мудрого телефон (4852)53-68-24, e-mail: mus-cdb@mail.ru Савельева Лариса Александровна, заведующая организационно-методическим отделом Центральной детской библиотеки им. Ярослава Мудрого: e-mail: cdbomo@gmail.com

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<div style="min-width: 262px; border: 1px solid #cccccc; padding: 7px 10px; background-color: #fafafa; overflow: hidden;"><div style="width: 100%; clear: both;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru" title="Церковный вестник" style="width: 262px; height: 40px; margin-bottom: 10px; float: right;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/img/ev.gif" width="262" height="40" alt="Церковный вестник" title="Церковный вестник" /></a></div><div style="width: 100%; overflow: hidden;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru/annonce/yaroslavl_yaroslav_mudryi_10775/" style="color: #000000; text-decoration: none;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru" width="100" style="border: 0px; float: left; padding: 0px 10px 0px 0px;" /><span style="font: 12px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: bold; color: #C64F27; text-decoration: none; margin: 0px 0px 5px 0px; display: block;">4-5 марта 2021 года. Ярославль. XII Международная научно-практическая конференция, посвященная Ярославу Мудрому</span><span style="font: 11px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: normal; color: #6B6F71; text-decoration: none; display: block;">4 и 5 марта 2021 года в Ярославской митрополии в онлайн-формате состоится XII Международная научно-практическая конференция «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия». </span></a></div></div>