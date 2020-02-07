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Анонсы
7 февраля 2020 г. 12:30
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Документальный фильм о возрождении деревянных храмов Русского Севера

8 феврал. Телеканал "Россия-Культура". Документальный фильм о возрождении деревянных храмов Русского Севера.

8 февраля в 12.40 на телеканале "Россия-Культура" будет показан документальный фильм о возрождении деревянных храмов Русского Севера. Это проект, в котором участвуют неравнодушные к своей истории и культуре люди, называется "Общее Дело". Создатели фильма побывали ни в одной экспедиции Проекта, чтобы понять, что движет добровольцами, когда они едут в свой отпуск, на свои деньги в заброшенные северные деревни и прикладывают максимум усилий для того, чтобы сохранить уникальные памятники нашей культуры - деревянные храмы и часовни. 
Ролик о фильме 

7 февраля 2020 г. 12:30
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