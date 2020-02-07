версия для печати Документальный фильм о возрождении деревянных храмов Русского Севера 8 феврал. Телеканал "Россия-Культура". Документальный фильм о возрождении деревянных храмов Русского Севера. 8 февраля в 12.40 на телеканале "Россия-Культура" будет показан документальный фильм о возрождении деревянных храмов Русского Севера. Это проект, в котором участвуют неравнодушные к своей истории и культуре люди, называется "Общее Дело". Создатели фильма побывали ни в одной экспедиции Проекта, чтобы понять, что движет добровольцами, когда они едут в свой отпуск, на свои деньги в заброшенные северные деревни и прикладывают максимум усилий для того, чтобы сохранить уникальные памятники нашей культуры - деревянные храмы и часовни.

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<div style="min-width: 262px; border: 1px solid #cccccc; padding: 7px 10px; background-color: #fafafa; overflow: hidden;"><div style="width: 100%; clear: both;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru" title="Церковный вестник" style="width: 262px; height: 40px; margin-bottom: 10px; float: right;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru/img/ev.gif" width="262" height="40" alt="Церковный вестник" title="Церковный вестник" /></a></div><div style="width: 100%; overflow: hidden;"><a target="_blank" href="http://e-vestnik.ru/annonce/obchee_delo_hrami_russkogo_severa_10676/" style="color: #000000; text-decoration: none;"><img border="0" src="http://e-vestnik.ru" width="100" style="border: 0px; float: left; padding: 0px 10px 0px 0px;" /><span style="font: 12px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: bold; color: #C64F27; text-decoration: none; margin: 0px 0px 5px 0px; display: block;">Документальный фильм о возрождении деревянных храмов Русского Севера</span><span style="font: 11px/1.4 Verdana,Geneva,'URW Gothic L','DejaVu Sans','Nimbus Sans L','Bitstream Vera Sans','Lucida Sans','FreeSans','Liberation Sans',sans-serif; font-weight: normal; color: #6B6F71; text-decoration: none; display: block;">8 феврал. Телеканал "Россия-Культура". Документальный фильм о возрождении деревянных храмов Русского Севера.</span></a></div></div>