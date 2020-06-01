Алтарь Победы нашей

В ПАТРИАРШЕМ СОБОРЕ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ КРУПНЕЙШЕЕ МОЗАИЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ

В подмосковной Кубинке завершились работы по убранству главного храма Вооруженных Сил — Патриаршего собора Воскресения Христова. Чин Великого освящения собора, запланированный на начало мая, по известным причинам перенесен. Корреспондент «Журнала Московской Патриархии» тщательно изучил новостройку и выделил 12 ее главных особенностей. PDF-версия

1. Фасады

Общий проект, выполненный под руководством зодчего Дмитрия Смирнова, мы подробно разбирали в прошлогодней публикации «Главный храм Вооруженных сил России» (см.: ЖМП. 2019. № 5). Поэтому здесь уделим внимание основным декоративным особенностям храма.

Наружные стены богато украшены барельефа­ми, расположенными по всему периметру на трех уровнях. Внизу, на высоте цокольного этажа, представлена своеобразная ретроспектива ратной доблести русского воинства — 10 сюжетов исторических сражений, в которых участвовали наши предки (выполнены под руководством народного художника России Салавата Щербакова). Выше, в простенках между окнами верхнего храма, — фигуры святых воинов: преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби, благоверных князей Димитрия Донского и Александра Невского, равноапостольного великого князя Владимира, благоверного князя Андрея Боголюбского и преподобного Илии Муромца (работы московских скульпторов Даши Намдакова и Виталия Шанова). Наконец, по трем сторонам колокольни над ее первым ярусом богомольцев встречают Спас Нерукотворный, Архистратиг Божий Михаил и святой великомученик Георгий Победоносец. Кроме того, в двух десятках ниш на фасаде храма — клейма с евангельскими цитатами о победе добра над злом и отрывки из изречений святых праведных воинов (набраны соответственно по-церковнославянски и традиционной русской вязью).

2. Трое больших врат и складень снаружи центральной алтарной апсиды

Северный портал посвящен началу Великой Отечественной войны, здесь путников встречают святые благоверные Александр Невский и Димитрий Донской с сонмом православных воинов и цитатой из обращения митрополита Сергия (Страгородского) к пастве в праздник Всех святых, в земле Российской просиявших, 22 июня 1941 года. Южные врата — врата Победы, тут изображены восславляющие Господа Архангелы и пригвождающий нацистского орла к земле меч, а также цитата из патриаршего пасхального послания 1945 года.

Западные врата (главный вход в собор через колокольню) несут иконографические изображения святых воинов и образ Пресвятой Тро­ицы. На внутренней их стороне — композиция Сошествия Святого Духа на апостолов, где Космос изображен не в привычном виде символического старца в царской короне, а в виде спиралевидной галактики. Завершает эту пространственную ось массивный складень на внешней стороне алтарной апсиды. В закрытом состоянии он являет образы Спасителя и святых воинов, а в открытом (предполагается, что раскрывать его будут по воскресным дням) — икону Воскресения Христова.

3. Купола и кресты

Храм украшают шесть куполов. Купольные каркасы представляют собой металлические фермы легированной хромом, никелем и молибденом стали.

Верхние поверхности пяти малых куполов (каждый массой по 34 т) отделаны кровельной нержавейкой с напылением нитрида титана, вершины маковок покрывают алюминиевые орнаменты с сусальным золочением. Диаметр центрального барабана символичен: 19,45 м. Диаметр центрального купола 22,43 м, его общая масса 85 т. Он опирается на 32 несущих профиля из металлических труб. Цилиндрическая часть купола облицована орнаментом из алюминиевого сплава массой 19 т, снаружи декорированным сусальным золотом.

Центральная глава собора выполнена в форме шлема святого благоверного Александра Невского. На ее пучине (верхнем опорном кольце под маковкой) — попарные рельефные иконы Архистратига Божия Михаила (ориентированы на запад и восток) и изображения хризмы (на север и юг соответственно). Эти символы последовательно перемежаются аббревиатурами «ГХВС». К основанию креста от пучины ­поднимаются восемь четырехугольных лент массой по 2,5 т каждая, декорированных орнаментом по сусальному золоту.

К вершинам всех маковок от пучин взбегают меридиональные линии-«бороздки», симметрично делящие главы на равные секторы (на малых куполах их по четыре, на большом — восемь). В составе каждой — дуга из 12 пирамидок позолоченного палладия. Аркатурные пояса из этих же элементов украшают и все пучины. Наблюдателю сверху, пролетающему над собором, этот самобытный декор будет видеться как ансамбль равновеликих крестов, в плане покрывающих все здание храма. Кроме того, сочетание блеска нержавеющей стали, золота и нитрида титана позволяет добиться постоянного сияния венчаний храма в отраженных солнечных лучах независимо от угла их преоблада­ющего падения.

Кресты (все они уже заняли свои места на куполах) украшены орнаментами в русском стиле и покрыты сусальным золочением по гальванике с инкрустацией витражных стекол белой, синей и красной расцветок. Масса каждого из пяти малых крестов — 2 т, большого — 3,5 т. Ротонда главного купола с крестом возвышается над землей на 95 м.

4. Нижняя Князь-Владимирская церковь

В отличие от общей тональности убранства, ориентированной на воинский пафос, нижний храм выглядит камерным и уютным. «Нам хотелось передать эффект водной стихии», — комментирует преобладающие здесь мерцающие синий и золотой оттенки главный архитектор проекта Дмитрий Смирнов.

Иконографическая программа нижней церкви связывает Великую Победу с тысячелетней историей христианства на Руси. Ее стены представляют собой сплошные переходящие друг в друга мозаичные панно площадью свыше 2 тыс. м2 на темы Крещения Господня, крещения святого равноапостольного князя Владимира в Херсонесе и Крещения Руси. Всю эту красоту мастера фирмы «Домострой» под руководством Алексея Лаврентьева по эскизам московских художников Михаила Леонтьева и Дарьи Шебалиной сумели выложить за рекордные три месяца.

Керамические киоты икон украшены гжелью. Из фарфора и белой глины в отдельном баптистерии сложена крестильная купель. Скоро рядом появится и маленькая купель для крещения новорожденных. Мраморные полы церкви несут в себе оригинальные вставки двух материалов: из литой латуни и из не вызревшего минерала оникса зеленой расцветки, добытого на Кольском полуострове.

5. Главная храмовая икона

Образ Спаса Нерукотворного создан полностью на личные средства Президента России, Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Работавшие над ним мастера задействовали как редкие старинные технологии — паволоку и яичную темперу, так и привычные левкас и сусальное золото. Позолоченный серебряный чеканный оклад ручной работы украшен полудрагоценными и драгоценными камнями.

Рельефы киота изображают узловые события отечественной истории. На двух внутренних створках складня попарно размещены чудотворные иконы Божией Матери, заступавшейся за православную Русь во время войн и вражеских нашествий: Владимирская и Смоленская (слева) и Казанская и Тихвинская (справа).

Главная икона храма написана на досках из орудийного лафета 8-фунтовой чугунной пушки 1710 года, поднятой со дна Невы. С тыльной стороны доски скреплены между собой цевьем от автоматической винтовки Токарева АВТ-40.

6. Образ Спасителя в центральном куполе

Крупнейшее в мире каноническое мозаичное изображение Господа Иисуса Христа размером 16,5 × 12 м закреплено на 80-метровой высоте в верхней точке интерьера. За основу при работе над ним московский художник Василий Нестеренко взял традиционные изображения Нерукотворного образа на русских воинских хоругвях и боевых знаменах.

7. Убранство конхи центральной алтарной апсиды

Впервые в практике отечественного храмостроения центральная апсида выполняется из металлического рельефа. Но примечателен не столько этот факт, сколько дизайн-проект алтарной конхи, выступающей главным визуальным акцентом в основном объеме храма.

На сложном фоне переходящих друг в друга серых, темно-синих и зеленых тонов в эллипсе мандорлы непостижимого Божества окруженный сонмом Херувимов и Серафимов парит, едва касаясь земной тверди, позолоченная бронзовая фигура Христа Воскресшего. Под ней — Иерусалим с едва заметными сполохами зари первого дня Воскресения Христова. Несмотря на своеобычное эстетическое прочтение евангельского сюжета, барельеф строго каноничен: рельефное изображение Господа Иисуса Христа четко соответствует критерию узнавания Его как Личности Спасителя. А общую композиционную массивность вполне компенсирует традиционный ассист в виде нанесенных на матовую поверхность золотых лучей, придающий рельефу воздушную легкость.

8. Иконостасы

Всего их пять — по числу престолов (кроме центрального, в верхнем храме будут посвященные небесным патронам отдельных родов войск и видов Вооруженных сил приделы: во имя святого благоверного Александра Невского, святой великомученицы Варвары, пророка Божия Илии и апостола Андрея Первозванного). Все иконостасы низкие, двухъярусные, с акцентированными центральными порталами. Как по общей стилистике исполнения, так и по материалам для изготовления икон (эмалированная медь) они напоминают походные церкви, с которыми христолюбивое воинство традиционно выступало в военные походы. Конструкции всех иконостасов, киоты и основы для икон (как и отделка интерьеров верхнего храма) выполнены Художественно-производственным предприятием Русской Православной Церкви «Софрино», где специально под эти задачи запустили новую производственную линию гальванопластики.

Сами иконы для иконостасов написаны в мастерской «Ковчег», привлекались к этому также иконописцы из других регионов. В составе пяти иконостасов - иконографические изображения всех известных Вселенской Церкви святых воинов. Каждому из алтарей верхнего храма сопутствует собственное колористическое решение: конкретной цветовой гамме будут соответствовать как нюансы отделки, так и используемые в украшении традиционные орнаменты, восходящие к древнерусским декорам владимирского Успенского собора и Спасского собора московского Андроникова монастыря.

9. Витражи

Своды главного четверика выложены витражами общей площадью 1 418 м2 (по числу дней и ночей Великой Отечественной войны), с изображениями всех военных орденов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Верхняя часть каждого из окон представляет собой бронированный водонепроницаемый триплекс, нижняя — несущую конструкцию с изолированным стеклопакетом, в которой непосредственно закрепляется сам витраж.

Сквозь витражную систему свободно проникает солнечный свет, так что помещение центрального придела будет освещаться естественным образом. Разработана и схема искусственной подсветки витражей изнутри, причем рассчитана она на два режима — темное время суток и условия ненастного дня.

10. Августовская икона Божией Матери

Явленный в ходе сражения русским войскам в 1914 году образ размещен на западной стене четверика центрального придела. Символизирует Богородицу — защитницу Святой Руси от посягательств с Запада.

11. Ростовые иконы святых в ротонде центрального купола

Выполненная специалистами мастерской Василия Нестеренко стенопись основана на точнейшем математическом расчете: пропорции фигур специально искажены таким образом, чтобы снизу, при взгляде под малыми углами скольжения, они воспринимались соответству­ющими привычной антропометрии.

12. Архитектурное оформление прихрамовой территории

По продольной оси храма к западу от колокольни располагаются приглашающие на территорию ворота с раскрытыми створками, увенчанные 33-метровой парящей фигурой Спасителя. Парная этой точке скульптурная композиция находится к востоку от алтаря на 55-метровом удалении от него: символический колокол Победы, удерживаемый на плащ-палатках непропорционально маленькими фигурками солдат (по авторскому замыслу, это иллюстрирует непосильную ношу тягот войны даже для победившей в ней стороны).

Справка

662 тысячи фотографий фронтовиков загружены на сайте Министерства обороны РФ для последующего отображения в Музейно-выставочной галерее «Дорога памяти», которая гигантской дугой опояшет здание собора. 15 млн россиян направили свои материалы о воевавших родственниках администраторам ресурса, эти данные ожидают модерации и проверки. Загрузить фотопортрет родственника-ветерана с компьютера или смартфона можно самостоятельно на веб-сайте проекта.

КОММЕНТАРИЙ

Протоиерей Леонид Калинин, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви, курирующий все вопросы по художественному убранству в этом проекте: "Художники трудились не за высокие гонорары, а за идею"

- К работам на соборе мы привлекли лучших российских художников, скульпторов, иконописцев, благоукрасителей. Как минимум еженедельно на площадке с ними проводились рабочие совещания, где согласовывались и вырабатывались все принципиальные моменты по конкретным решениям. Затем они выносились на рассмотрение членов Художественного совета по строительству главного храма Вооруженных сил РФ, возглавляемого Святейшим Патриархом Кириллом и министром обороны России Сергеем Шойгу. Главная идея, которую мы преследовали при формировании убранства, — показать путь, пройденный нашим благочестивым воинством от предшествовавшего Крещению Руси правления князя Игоря вплоть до наших дней, в частности до момента возвращения Крыма в состав России. Можно долго рассказывать о том, как это удалось реализовать. Лично меня сильнее всего поразили два параметра. Первый — скорость. Свыше 6,5 тыс. м2 мозаик, сотни тонн художественного литья из бронзы заняли свои места за несколько месяцев. Второй — невысокая цена: храм возведен практически по себестоимости, дешевле уже невозможно. Не за высокие гонорары, а за идею трудились все без исключения творческие коллективы и авторы: академики Российской академии художеств Василий Нестеренко, Салават Щербаков, Сергей Андрияка, выдающиеся художники Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев, главный архитектор проекта Дмитрий Смирнов, скульптор Виталий Шанов, петербургские мастера художественной керамики под руководством Константина Лихолата и огромная команда мозаичистов, собранная фирмой Алексея Лаврентьева «Домострой». Особое место в создании храма занимали руководители строительства — заместители министра обороны Тимур Иванов, Андрей Картаполов, Сергей Паронджанов, Александр Каньшин. Их имена уже вошли в историю, это поистине наши чудо-богатыри!