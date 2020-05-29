Сказание о Курбе

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Между Царицыным и Волгоградом
Даже спустя три десятка лет после крушения советского строя волгоградская топонимика полна парадоксов. Место строящегося в центре города Александро-Невского кафедрального собора последовательно окружают памятники защитникам Красного Царицына и святому благоверному князю, а также Комсомольский сад с храмом в честь Урюпинской иконы Божией Матери. Но церковная жизнь в городе на Волге активно возрождается и приобретает новые формы, направленные на увековечивание памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.
29 мая 2020 г. 17:00
В Переславской епархии состоялись богослужения в рамках акции «Пасха в каждом храме»
На Пасхальной неделе в Переславской епархии в нескольких полуразрушенных сельских храмах, где уже давно не звучала молитва, состоялись пасхальные богослужения.
2 мая 2020 г. 15:06
Состояние госпитализированного наместника Жировичского монастыря архиепископа Гурия стабильное
На сегодня, 23 апреля, состояние наместника Жировичского монастыря архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия стабильное. Температура у него 36,6. Он чувствует себя относительно удовлетворительно. Как уже сообщалось ранее, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий был госпитализирован в Гродненской больнице после ночного Пасхального богослужения с температурой 38,4 и с диагнозом «пневмония».
23 апреля 2020 г. 14:38
Не подвижется вовек
Перечень сейсмически активных зон на территории России, определяемый с начала 1990-х годов Госстроем РФ, продолжает расширяться. Сейчас в него входят 27 регионов, в совокупности занимающих почти треть страны. Государство уделяет повышенное внимание сейсмозащите объектов-новостроек в этих субъектах Федерации: для дополнительного обеспечения их устойчивости реализуется отдельная федеральная целевая программа. Церковь не остается в стороне от этого процесса. PDF-версия
13 марта 2020 г. 11:00
Помоги собратьям и другу из Африки
Домовому храму во имя святителя Луки Крымского при Гродненской областной больнице больше 10 лет. Он стал не просто больничным, но и приходским, куда бывшие пациенты возвращаются за духовной поддержкой и после выздоровления. Зачем гродненской общине художественная галерея и как они помогают христианам в Кении — в репортаже корреспондента «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия
6 марта 2020 г. 15:00
Соборное дело: от Мурома до Мурманска
Вряд ли прежде в Русской Церкви был другой столь краткий по историческим меркам период, когда в разных епархиальных градах одновременно возводилось бы столько кафедральных соборов. Беспрецедентное по интенсивности строительства и частоте освящения число соборных храмов, предназначенных для служения епархиальных архиереев, объясняется двумя наложившимися друг на друга во времени процессами. С одной стороны, продолжается эпоха церковного возрождения, когда после практически векового перерыва Церковь получила возможность воздвигать большие соборы-новостройки и воссоздавать утраченные. С другой — реформа административно-территориального деления с разукрупнением епархий и созданием митрополий. PDF-версия
28 февраля 2020 г. 12:45
Архиепископ Элистинский Юстиниан рассказал об уникальности «Журнала Московской Патриархии» руководителям и сотрудникам калмыцких СМИ
Вчера, 13 февраля, в Элисте состоялся круглый стол «Православная община в информационном пространстве Калмыкии» с участием священнослужителей Элистинской епархии и представителей журналистского сообщества региона. В ходе работы участники обсудили различные аспекты взаимодействия Элистинской епархии и республиканских СМИ. Одной из главных тем разговора стало интервью архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана, опубликованное в январском номере «Журнала Московской Патриархии».
14 февраля 2020 г. 10:05
Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан: "Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — духовно родные для нас люди"
Управляющий Элистинской епархией рассказал "Журналу Московской Патрархии" о богослужении на калмыцком языке и о строительстве кафедрального собора. PDF-версия.
20 января 2020 г. 15:59
Костромская стратегия
В беседе с корреспондентом «Журнала Московской Патриархии» глава Костромской митрополии вспоминает, как получил имя по жребию, называет сроки воссоздания кремлевского архитектурного ансамбля и объясняет, почему пока не успел объехать все приходы своей епархии. PDF-версия
29 ноября 2019 г. 16:59
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1 июня 2020 г. 17:00
Сказание о Курбе
УНИКАЛЬНЫЙ БАРОЧНЫЙ ХРАМ В ЯРОСЛАВСКОЙ ГЛУБИНКЕ СПАСАЮТ ВСЕМ МИРОМ
О происхождении топонима «Курба» до сих пор ведутся жаркие споры. Версия о нахождении здесь главной княжеской резиденции Андрея Курбского – одного из самых известных политических оппонентов Ивана Грозного – четких подтверждений не находит. Впрочем, нет оснований сомневаться в том, что эта местность издавна входила в его вотчину. Более вероятным современным ученым представляется наименование села по гидрониму Курбица – речке, до сих пор разрезающей населенный пункт надвое. Но прославилась Курба благодаря уникальному Казанскому храму. В советские годы он был превращен в машинно-тракторную станцию, а теперь неравнодушная общественность пытается его спасти от окончательной гибели.
Ни имени архитектора, ни точной даты освящения церкви архивы до нас не донесли. Проанализиров косвенные признаки, историки архитектуры сошлись во мнении, что речь идет о периоде с 1740-х по 1780-е годы. Конечно, эпоха Курбских к тому времени уже давно миновала. Как считает ярославский ученый-архивист, заместитель председателя областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Зенкина, инициатива сооружения новой каменной церкви исходила от представителей рода Камыниных – потомков сановных татарских мурз, в свое время перешедших на службу русским царям и наравне с Нарышкиными владевшими практически равными частями (как раньше говорили, «концами») Курбы.
В то время в богатом селе ежегодно устраивали по две ярмарки – летнюю и зимнюю. Поэтому желание Камыниных поставить на месте деревянной церкви во имя Великомученицы Параскевы Пятницы большой каменный храм виделось оправданным и вполне естественным. Гораздо удивительнее, что, по преданию, колоссальную барочную базилику 30-метрового диаметра общей высотой 42 метра мастера умудрились сложить за семь недель великого поста (даже если речь идет об одной лишь кирпичной коробке, темпы поражают воображение и сегодня). Но подлинное чудо было впереди.
«Завершив общестроительные работы и придя поутру в храм, бригада обнаружила внутри маленький аналой с Казанским образом Божией Матери, - излагает устное предание об обретении Курбской иконы священник Иоанн Лозан, настоятель храма Всемилостивого Спаса в соседнем селе Васильевское, фактически сросшемся с Курбой. – После этого освящать новостройку решили в честь Казанской иконы, а обретенный образ стал одной из чтимых святынь Ярославской земли».
Когда храм закрывали в советское время, позолоченную ризу с иконы варварски содрали. Сам образ селяне спасли, перепрятав на местном кладбище, где она несколько лет лежала между могилами под толстым слоем лапника. С возрождением Церкви жители села передали ее в открывшуюся церковь в Васильевском.
«Икону вернули в киот и долго не предпринимали никаких попыток реставрации, пока в 2017 году меня не благословил на это управлявший нашей епархией митрополит Пантелеимон (Долганов), – продолжает отец Иоанн. – У специалистов иконописной мастерской Троице-Сергиевой лавры работа заняла два года. Конечно, если бы нам сразу сказали, что общая смета потянет на 900 тыс. рублей, мы бы отказались. Но теперь договорились об оплате в рассрочку. Главное, дело того стоило: научные сотрудники Третьяковской галереи датировали этот уникальный памятник сороковыми годами XVI века и убедились, что она писана на серебре. Они высказали гипотезу, что это прямой список с оригинала чудотворного образа, явленного в Казани. В соответствии с условиями хранения, копию ризы, изготовленную по подобию дореволюционного оклада, на икону помещать мы не стали: ученые считают, что лучше всего она будет чувствовать себя в киоте без контакта с металлом. Так что теперь ничто не мешает наслаждаться видом этой уникальнейшей иконы в нашем храме».
К сожалению, родной дом Казанской иконы – каменный храм в Курбе – до сих пор пребывает в запустении. Еще в довоенное время его переоборудовали в стоянку тракторов, и с тех пор он фактически разрушался. В последние годы советской власти пытались начать ремонт, даже заменили разрушившиеся главки – но на том дело и заглохло.
«До сих пор у селян популярны легенды, что отсюда вели подземные ходы к церкви в Васильевском и на так называемый Капок – наше традиционное место отдыха, где в свое время работали две археологические экспедиции – из Ярославля и из Москвы, – рассказывает местная жительница пенсионерка Галина Мешкова. – Можно, конечно, отмахиваться, но два десятка лет назад мальчишки полезли в подвалы и наткнулись на длинную галерею, уставленную ящиками с бутылками кагора. Не придумали ничего лучше, как отдать их пьяницам на сельской площади – те только рады были… Я работала в Доме быта, и после 1991 года вынужденно перешла в помещение Никольского придела соседней Воскресенской церкви. Решила однажды тряпкой пройти закопченную стену. Вместе с грязью отвалилась побелка, глянула – а под ней-то фрески!»
Несмотря на критическое состояние стенописи, ее остатки удалось подробно обследовать. Отдельный труд этому посвятила профессор Ярославского государственного педагогического университета доктор культурологии Татьяна Юрьева, описавшая около трех с половиной ветхо- и новозаветных сюжетов. «Казанский храм как архитектурный памятник уникален, - считает она. – Другой такой 16-лепестковой круглой ротонды в стиле нарышкинского барокко нет».
Храмовый комплекс в Курбе, включающий в себя Казанский храм, Воскресенскую церковь с Никольским приделом и колокольню, принадлежит государству. При этом первый памятник находится в федеральной собственности, второй – в муниципальной, а на третий (в советское время использовавшийся в качестве водонапорной башни) охранные обязательства вообще не оформлены. Сегодня памятник пытается спасти неравнодушная общественность. По инициативе энтузиастки Ольги Шитовой четыре года назад был создан благотворительный фонд «Белый Ирис», которому на привлеченные пожертвования меценатов и на средства президентского гранта в рамках проекта «Возрождение сельских жемчужин» удалось оформить на себя временные охранные обязательства и провести консервационные мероприятия. Казанский храм обнесен лесами, в ближайших планах – разработка реставрационного проекта.
«Казанский храм вместимостью четыреста молящихся будет холодным, летним – каким, собственно, он и был до революции, - говорит древлехранитель Ярославской епархии игумен Никодим (Федоров). – У Курбы высокий культурный и туристический потенциалы. Скоро ее газифицируют, что повысит привлекательность этого места с точки зрения постоянного проживания. Но, конечно, главное, от кого зависит будущее Казанского храма – местные жители. Одной общине поддерживать его по силам – только община эта должна быть крепкой, дружной, горящей». Но сколь бы ни была притягательна Курба для паломников, добраться до нее по разбитым дорогам пока отнюдь не просто...
Молебен с акафистом нараспев перед Казанской иконой Божией Матери в храме Всемилостивого Спаса совершается каждую субботу. Адрес: Ярославский р-н, с. Васильевское, конт. тел.+7 (4852) 43-35-09.
1 июня 2020 г. 17:00
Ключевые слова: архитектура, икона, история, реставрация, Ярославль
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20 мая 2020 г. 09:34