Портал «Правчтение» – навигатор в мире книги

В интернете появился новый портал о православной литературе «Правчтение», посвященный книгоизданию. Он создан сотрудниками Издательского совета Русской Православной Церкви. На ресурсе представлены 59 издательств, как церковных, так и светских, которые постоянно дополняют свои каталоги, информируя читателей обо всех книжных новинках.

Чтение как форма досуга

Портал «Правчтение» – важный шаг в построении системы церковного книгораспространения. До последнего времени все издательства в одиночку продвигали книги на рынке – кто с большим, а кто с меньшим успехом. «Портал «Правчтение» создал единое информационное пространство, которое показывает, что церковное книгоиздание переживает сегодня настоящий расцвет, – рассказал корреспонденту ЦВ помощник председателя Издательского совета иеромонах Макарий (Комогоров). – Издаются книги, рассказывающие об основах православной веры, об истории Церкви, труды святых отцов и духовные наставления христианских подвижников. Выходят серии художественной прозы, записки священников о приходской жизни, детская литература. Миссия проекта нами сформулирована достаточно амбициозно: сделать чтение популярным видом семейного и личного досуга каждого человека».

Портал «Правчтение» адресован и к читателям, и к профессионалам книжного дела – издателям, книгораспространителям, библиотекарям и всем, кто трудится на ниве просвещения. «Сайт позволяет формировать ассортимент книжных лавок при храмах и монастырях,- продолжает отец Макарий. - Он может быть навигатором и для светских магазинов, интересующихся православной литературой, получившей гриф Издательского совета. Это «подспорье» и для библиотекарей, формирующих фонды православной литературы. Сегодня Издательский совет выстраивает систему книгораспространения. Наша задача, чтобы не только в столице и крупных городах люди могли купить нужную православную книгу, но и в любом уголке России». Портал рассказывает о самых интересных книжных презентациях, круглых столах, творческих встречах с писателями, а также о просветительских проектах Издательского совета, таких как выставка «Радость Слова», конкурс «Просвещение через книгу», конкурс литературного творчества школьников «Лето Господне».

На сайте можно познакомится с мнением священников о писателях, представляющих современную словесность. Например, протоиерей Максим Козлов рассказывает: «Мне очень нравится Алексей Варламов, я считаю его одним из крупнейших современных русских писателей. Несомненно, выдающимся автором является Алексей Иванов, растущий от произведения к произведению. На мой взгляд, интересна не только поэзия, но и проза Олеси Николаевой». Он также высоко оценил творчество Водолазкина, Юзефовича и Кучерской.

Еще на портале публикуются книжные обзоры и рецензии, интервью с писателями и священниками о произведениях художественной литературы, оказавших влияние на формирование их мировоззрения. Например, протоиерей Димитрий Смирнов признался, что в молодые годы зачитывался романами Льва Толстого: «Помню, как читал «Войну и мир», я каждую фразу на руке взвешивал и медленно ее проглатывал, как удав. Удовольствие было от самого процесса чтения. Тогда жизнь только начиналась, все было свежо». Сегодня отец Димитрий следит за творчеством светских писателей, чтобы иметь представление о модных авторах. Например таких как Виктор Пелевин, хотя и не считает его эстетику близкой.

По словам священника Александра Дьяченко в юности он очень любил читать Ремарка. Из современных авторов отец Александр выделяет Довлатова и Бродского. При этом считает, что классика не теряет актуальности. «Достоевский и Салтыков-Щедрин останутся насущными, как и раньше. Кстати, посоветую нашим, в первую очередь, православным читателям перечитать роман «Господа Головлевы», очень душеполезная книжка», – говорит священник.

Литературное творчество духовенства

Отец Александр Дьяченко сам пишет книги, он автор сборников рассказов о приходской жизни: «В круге света. Записки сельского батюшки», «Схолии. Простые и сложные истории о людях», «Время не ждет». «Никогда не думал, что стану писать, – признается священник. – Во всем «виноват» Живой Журнал, и его форма дневниковых записей. Начинал с небольших сообщений, потом, что называется, «расписался». Оказалось, что это востребовано. Но профессиональным писателем себя не считаю. Я священник, для меня этот факт самый главный. Мои рассказы – часть моего служения».

А у отца Максима Козлова недавно вышла в свет книга «Промысл – штука нелинейная» – записки священника, где он «зафиксировал приметы церковной эпохи». Между тем, литературное творчество духовенства сегодня - целое направление, которое представляют священники: Артемий Владимиров, Николай Агафонов, Александр Торик, Николай Блохин, Ярослав Шипов и многие другие. Информацию об их книгах можно найти на портале «Правчтение». Также на этом интернет-ресурсе могут высказать свою точку зрения и профессионалы – руководители издательств, главные редакторы и книгораспространители.

Гаджет или книга

Одна из актуальных тем, которая сегодня обсуждается – будущее бумажной и электронной книги. «В печатном книжном мире восемь лет назад началась паника, – рассказывает директор издательства «Никея» Николай Бреев. – Многие предрекали смерть печатной книги, ведь появились новые технологии, связанные с электронными книжками-читалками, они пошли в массовое производство. Тогда же появились айфоны, смартфоны. Люди решили, что печатная книга должна, как минимум, перейти в электронный формат или перестать печататься».

Но эти прогнозы не оправдались – на сегодняшний день у бумажной книги осталась своя ниша, печатная книга по-прежнему востребована. И сейчас самое главное – поддерживать культуру чтения в обществе, чем и занимается Издательский совет Русской Православной Церкви.