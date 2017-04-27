Портал «Правчтение» – навигатор в мире книги

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книги
Победителей Патриаршей литературной премии назовут 11 мая в Храме Христа Спасителя
В МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии. Она пройдет в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
27 апреля 2017 г. 16:10
Компас для священника
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24 апреля 2017 г. 12:00
Святейший Патриарх Кирилл призвал пастырей и духовных писателей говорить о вечных истинах на понятном языке
В Москве, в Храме Христа Спасителя состоялась презентация новой книги Святейшего Патриарха Кирилла:«Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании». В этом сборнике текстов, написанных Предстоятелем в разные годы, доступным и образным языком даются ответы на вопросы о молитве и посте, грехе и добродетели, причинах страданий и борьбе с помыслами, смысле жизни и спасении.  
14 марта 2017 г. 17:44
В Москве представили новую книгу проповедей игумена Максима (Рыжова)
В читательском клубе «Православная книга» на Погодинской состоялась презентация новой книги настоятеля храма Живоначальной Троицы в Конькове игумена Максима (Рыжова) «Путь к небесной радости: От Великого поста до Пятидесятницы». Участники встречи могли пообщаться с автором книги, задать вопросы о вере, о подготовке к Великому посту, как с пользой для души провести время Великого поста и услышать фрагменты книги в исполнении профессиональной актрисы.
10 марта 2017 г. 15:00
«Воспитание духа воина»- новое пособие для военно-патриотических клубов
В читательском клубе «Православная книга» на Погодинской писатель Александр Нотин рассказал о своей новой книге по военно-патриотическому воспитанию молодежи
2 декабря 2016 г. 16:10
Митрополит Иларион: За разными текстам, на разных языках, в разных переводах Евангелия стоит единая Благая весть
В этом году исполняется 140 лет Синодальному переводу Библии и 60 лет со дня возобновления ее издания в нашей стране. Этим датам была посвящена конференция в Общественной палате РФ. В рамках конференции состоялась также презентация книги «Современная библеистика и предание Церкви. Материалы VII Международной богословской конференции Русской Православной Церкви», подготовленное кафедрой библеистики Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв.Кирилла и Мефодия под редакцией митрополита Волоколамского Илариона.
4 октября 2016 г. 17:20
В Москве представили книгу митрополита Волоколамского Илариона «Иисус Христос. Жизнь и учение. Начало Евангелия»
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26 сентября 2016 г. 17:45
Юрий Кублановский: Религиозность в литературе – деликатная вещь
Мы продолжаем разговор о современной русской словесности (см. начало). О тенденциях в современной русской литературе, раскрытии в ней православной тематики, судьбе «толстых» журналов размышляет лауреат Патриаршей премии поэт Юрий Кублановский.  
19 августа 2016 г. 13:15
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Мы начинаем публикацию бесед с лауреатами и номинантами Патриаршей литературной премии. В центре внимания – современная проза, поэзия и публицистика, а также другие жанры русской словесности. Нашим первым собеседником стал писатель Александр Сегень, лауреат Патриаршей литературной премии 2015 года, автор романов и повестей - «Державный. Государь Иван Третий», «Поп», «Московский Златоуст» (книга о святителе Филарете (Дроздове)) и др.
1 августа 2016 г. 15:10
Аналитика
Фото Алексея Реутского
26 апреля 2017 г. 13:45
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Портал «Правчтение» – навигатор в мире книги

В интернете появился новый портал о православной литературе «Правчтение», посвященный книгоизданию. Он создан сотрудниками Издательского совета Русской Православной Церкви. На ресурсе представлены 59 издательств, как церковных, так и светских, которые постоянно дополняют свои каталоги, информируя читателей обо всех книжных новинках.

Чтение как форма досуга
Портал «Правчтение» – важный шаг в построении системы церковного книгораспространения. До последнего времени все издательства в одиночку продвигали книги на рынке – кто с большим, а кто с меньшим успехом.
«Портал «Правчтение» создал единое информационное пространство, которое показывает, что церковное книгоиздание переживает сегодня настоящий расцвет, – рассказал корреспонденту ЦВ помощник председателя Издательского совета иеромонах Макарий (Комогоров). – Издаются книги, рассказывающие об основах православной веры, об истории Церкви, труды святых отцов и духовные наставления христианских подвижников. Выходят серии художественной прозы, записки священников о приходской жизни, детская литература. Миссия проекта нами сформулирована достаточно амбициозно: сделать чтение популярным видом семейного и личного досуга каждого человека».

Портал «Правчтение» адресован и к читателям, и к профессионалам книжного дела – издателям, книгораспространителям, библиотекарям и всем, кто трудится на ниве просвещения. «Сайт позволяет формировать ассортимент книжных лавок при храмах и монастырях,- продолжает отец Макарий. - Он может быть навигатором и для светских магазинов, интересующихся православной литературой, получившей гриф Издательского совета. Это «подспорье» и для библиотекарей, формирующих фонды православной литературы. Сегодня Издательский совет выстраивает систему книгораспространения. Наша задача, чтобы не только в столице и крупных городах люди могли купить нужную православную книгу, но и в любом уголке России». Портал рассказывает о самых интересных книжных презентациях, круглых столах, творческих встречах с писателями, а также о просветительских проектах Издательского совета, таких как выставка «Радость Слова», конкурс «Просвещение через книгу», конкурс литературного творчества школьников «Лето Господне». 
На сайте можно познакомится с мнением священников о писателях, представляющих современную словесность. Например, протоиерей Максим Козлов рассказывает: «Мне очень нравится Алексей Варламов, я считаю его одним из крупнейших современных русских писателей. Несомненно, выдающимся автором является Алексей Иванов, растущий от произведения к произведению. На мой взгляд, интересна не только поэзия, но и проза Олеси Николаевой». Он также высоко оценил творчество Водолазкина, Юзефовича и Кучерской.
 
Еще на портале публикуются книжные обзоры и рецензии, интервью с писателями и священниками о произведениях художественной литературы, оказавших влияние на формирование их мировоззрения. Например, протоиерей Димитрий Смирнов признался, что в молодые годы зачитывался романами Льва Толстого: «Помню, как читал «Войну и мир», я каждую фразу на руке взвешивал и медленно ее проглатывал, как удав. Удовольствие было от самого процесса чтения. Тогда жизнь только начиналась, все было свежо». Сегодня отец Димитрий следит за творчеством светских писателей, чтобы иметь представление о модных авторах. Например таких как Виктор Пелевин, хотя и не считает его эстетику близкой.

По словам священника Александра Дьяченко в юности он очень любил читать Ремарка. Из современных авторов отец Александр выделяет Довлатова и Бродского. При этом считает, что классика не теряет актуальности. «Достоевский и Салтыков-Щедрин останутся насущными, как и раньше. Кстати, посоветую нашим, в первую очередь, православным читателям перечитать роман «Господа Головлевы», очень душеполезная книжка», – говорит священник.

Литературное творчество духовенства
Отец Александр Дьяченко сам пишет книги, он автор сборников рассказов о приходской жизни: «В круге света. Записки сельского батюшки», «Схолии. Простые и сложные истории о людях», «Время не ждет». «Никогда не думал, что стану писать, – признается священник. – Во всем «виноват» Живой Журнал, и его форма дневниковых записей. Начинал с небольших сообщений, потом, что называется, «расписался». Оказалось, что это востребовано. Но профессиональным писателем себя не считаю. Я священник, для меня этот факт самый главный. Мои рассказы – часть моего служения».

А у отца Максима Козлова недавно вышла в свет книга «Промысл – штука нелинейная» – записки священника, где он «зафиксировал приметы церковной эпохи». Между тем, литературное творчество духовенства сегодня - целое направление, которое представляют священники: Артемий Владимиров, Николай Агафонов, Александр Торик, Николай Блохин, Ярослав Шипов и многие другие. Информацию об их книгах можно найти на портале «Правчтение». Также на этом интернет-ресурсе могут высказать свою точку зрения и профессионалы – руководители издательств, главные редакторы и книгораспространители.

Гаджет или книга

Одна из актуальных тем, которая сегодня обсуждается – будущее бумажной и электронной книги. «В печатном книжном мире восемь лет назад началась паника, – рассказывает директор издательства «Никея» Николай Бреев. – Многие предрекали смерть печатной книги, ведь появились новые технологии, связанные с электронными книжками-читалками, они пошли в массовое производство. Тогда же появились айфоны, смартфоны. Люди решили, что печатная книга должна, как минимум, перейти в электронный формат или перестать печататься».

Но эти прогнозы не оправдались – на сегодняшний день у бумажной книги осталась своя ниша, печатная книга по-прежнему востребована. И сейчас самое главное – поддерживать культуру чтения в обществе, чем и занимается Издательский совет Русской Православной Церкви.

11 мая в Храме Христа Спасителя состоится вручение Патриаршей литературной премии. В этом году церемония пройдет уже в седьмой раз. Высокая награда вручается авторам, обогативших современную русскую словесность. Среди номинантов этого года – иеромонах Роман (Матюшин-Правдин), протоиерей Ярослав Шипов, историк Дмитрий Володихин, прозаик Виктор Лихоносов, Борис Споров и другие. Узнать об их творчестве читатель также может на портале «Правчтение».


 

Татьяна Медведева
26 апреля 2017 г. 13:45
Ключевые слова: православная книга
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