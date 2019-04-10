Гриф одобрения

Сегодня православную литературу печатают как церковные, так и светские издательства. Но если издатель рассчитывает распространять свою книгу через церковную розничную сеть, то она должна получить гриф Издательского совета Русской Православной Церкви. Сегодня большинство книг получают «зеленый свет» на распространение в церковных лавках при храмах и монастырях, но есть и те, которым в этом отказывают. Что необходимо знать о требованиях экспертов и нюансах рецензирования, как избежать грубых ошибок и серьезных замечаний при подготовке рукописи, разбиралась корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.

Алгоритм действий

Получение грифа начинается со сбора документов (требования к ним представлены на сайте Издательского совета (izdatsovet.ru/proj/review/docs/ и в нашей справке), подготовки макета рукописи и договора. Подготовленный пакет необходимо передать в канцелярию Издательского совета (ул. Погодинская, 20/3).

Согласно стандартному договору, рецензирование рукописи занимает десять — двенадцать рабочих дней с момента ее сдачи и до присвоения грифа. Хотя часто это происходит гораздо быстрее: по упрощенной схеме за три рабочих дня. Если книга не очень сложная на предмет выверки содержания, то решение о присвоении грифа может быть принято уже на ближайшем заседании Коллегии по рецензированию, которые проходят два раза в месяц. Рецензирование литературы происходит на платной основе. Средняя стоимость экспертизы в 2018 году составила 2–2,5 тыс. рублей, в зависимости от объема и сложности материала, а по упрощенной схеме 300–400 рублей.

Коллегию по рецензированию возглавляет митрополит Калужский и Боровский Климент. В ее работе принимают участие церковные иерархи и ученые-богословы: доктор церковной истории протоиерей Владислав Цыпин; протоиереи Владимир Вигилянский и Павел Великанов (заведующий кафедрой богословия Мос­ковской духовной академии); второй заместитель председателя Учебного Комитета Русской Православной Церкви протоиерей Валентин Васечко; преподаватель Коломенской духовной семинарии доктор богословия протоиерей Вадим Суворов; доктор исторических наук архимандрит Дамаскин (Орловский) и другие. В качестве рецензентов выступают также специалисты Издательского совета.

«Основные направления книгоиздания сегодня — это святоотеческая, духовно-просветительская, историческая и художественная литература, а также агиография, молитвословы, календари, — рассказывает Олег Костишак, кандидат богословия, и. о. руководителя Секретариата научно-богословского рецензирования и экспертной оценки. — Книга сначала просматривается рецензентами, которые готовят экспертное заключение. А потом и всей коллегией, которая знакомится с ее содержанием и выводами экспертизы. Если материал сложный, находится на стыке разных научных дисциплин, то его могут отправить на дополнительную экспертизу в один из профильных синодальных отделов».

Так, например, если в рукописи затрагиваются сложные вопросы в области современной библеистики, она направляется на дополнительную экспертизу в Синодальную библейско-богословскую комиссию. Если это тексты, связанные с медицинской тематикой, то они проходят дополнительную проверку в Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Рукописи, в которых присутствует информация о церковных персоналиях, относящихся к юрисдикции иных Поместных Православных Церквей, а также о нюансах межправославных отношений, отправляются на согласование в Отдел внешних церковных связей и т. д.

Рекомендовано к публикации

Если книга соответствует всем условиям Издательского совета, то ей присваиваются грифы: «По благословению Святейшего Патриарха Мос­ковского и всея Руси Кирилла», «Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви» или «Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви».

С патриаршим грифом издаются: Священное Писание, сборники канонических правил и нормативных актов Церкви и официальные документы. Этот гриф также присваивается изданиям, имеющим общецерковное значение.

Гриф «Рекомендовано к публикации» присваивается святоотеческой, богословской, катехизической и иной церковной литературе, а также публикациям, которые Церковь может порекомендовать верующим.

Изданиям, в которых присутствуют частные мнения, дискуссионные суждения по важным церковным вопросам, частные научно-богословские интерпретации событий церковной и гражданской истории, присваивается гриф «Допущено к распространению». При этом в них не должно содержаться мнений и оценок, противоречащих православному вероучению или официальной позиции Русской Православной Церкви.

Гриф может быть присвоен и произведениям художественной литературы, которые отражают христианский взгляд на мир, однако напрямую не относятся к религиозной тематике, а также изданиям, освещающим православные обычаи и обрядовые традиции.

Если в грифе отказали

В некоторых случаях коллегия вынуждена отказывать в грифе. В первую очередь это происходит, если содержание книги не соответствует церковному учению или в текстах присутствуют утверждения, которые выходят за рамки православного богословия.

«Мы рассматриваем все рукописи сквозь призму православного мировоззрения, — поясняет Олег Костишак. — Бывает, что в книгах отсутствует христианская составляющая, ­затрагиваются псевдонаучные темы или описываются частные приходские традиции, не одобренные Церковью. Это тоже основание для отказа: такие произведения не могут распространяться через церковную сеть».

Марина Жилкина, в прошлом ответственный секретарь «Журнала Московской Патриархии», — один из экспертов по рецензированию. Сегодня в ее ведении находится экспертиза детской и художественной литературы. Интересно, что именно по детским книгам возникает больше всего нареканий. Сочиняя истории для самых маленьких читателей, авторы нередко очеловечивают птиц и зверей. Так, по воле сказочника медвежата и лисята начинают говорить о Боге и Его заповедях, рассуждают на богословские темы.

«Это недопустимо. Таким сказкам гриф не предоставляется, — поясняет Марина Жилкина. — Если в книге звери молятся, рассуждают о Божественных истинах, Ветхом Завете и Евангелии, то такие фантазии экспертами не принимаются».

Еще одна распространенная ошибка в детских книгах — отсутствие благоговейного отношения к святыне.

Авторы, как подмечают рецензенты, стремятся разъяснить детям все подробно. Однако зачастую это приводит к снижению сакрального смысла, примитивизации. Поэтому авторам рекомендуют точнее подбирать слова, когда речь заходит о священном.

Часто иллюстрации к детским книгам оставляют желать лучшего. Эксперты называют ту же самую причину — недостаток благоговения, небрежность в подходе к сакральным изображениям, особенно когда иллюстрируется Священная история или пересказы Евангелия для детей. Например, картинки выполняются в стиле мультипликации, а для сюжетов из Ветхого Завета выбирается чересчур натуралистическая манера изображения, поражающая жестокостью.

Столь же высокие требования у экспертов и к художественной литературе для взрослых читателей. Иногда авторы скатываются в учительство, что неизбежно отражается на качестве текста. Кто-то, напротив, пишет на потребу, просто подлаживаясь под православную тематику, не имея при этом достаточного духовного опыта или писательского дара. «Получается насквозь фальшиво, — считает Марина Жилкина. — Конечно же, подобные книги не могут принести духовной пользы православному читателю».

Из-за этого рецензентам часто приходится писать такой отзыв: «Не соответствует православной тематике».

«Нам предлагают обычные рассказы “за жизнь”, где лишь вскользь упоминается, например, что герой зашел в храм или помолился, — продолжает эксперт. — Этого недостаточно, если нет нравственного содержания, художественного мастерства и христианского мироощущения. Многим авторам не хватает самокритичности, трезвой оценки собственных возможностей. И, как правило, именно такие авторы очень обижаются, если им отказали в грифе».

Как говорят эксперты, иногда приходится отказывать в грифе и авторам-священникам. Бывает, что в стараниях быть понятными молодежи, они переходят границу уместного и подлаживаются под молодежный сленг. Встречаются в таких книгах и сомнительные советы из области пастырской, молитвенной и аскетической практики, частные богословские мнения, не соответствующие церковному учению, некорректное использование аргументации из недостоверных, инославных, а также нехристианских источников для подтверждения своего мнения. Например, в некоторых изданиях описывается не имеющая ничего общего с православной традицией практика молитвы по соглашению с конкретным священнослужителем, встречаются чрезмерно откровенные рассуждения о супружеской жизни. Бывали и случаи, когда в произведения вкрапливались описания восточных духовных практик в качестве рекомендации для православного христианина. Такие книги гриф не получают.

Дело мастера боится

Писатели и издатели отмечают доброжелательность и квалификацию сотрудников секретариата по рецензированию. По сути, специалисты Издательского совета помогают доработать книги — и по содержанию, и по оформлению.

«Мы не раз получали замечания, вносили исправления, и уже на следующем заседании коллегии нам присваивали гриф, — рассказывает руководитель издательства «Воскресение» Владимир Мельников. — Все происходит довольно быстро. Конечно, бывают шероховатости — без них невозможно. Если отказывают в грифе, то делают это аргументированно, поэтому мы не обижаемся. Если гриф не дают, то присылают подробный перечень замечаний. Приходит понимание, что конкретно нужно переделать».

Журналист Павел Демидов, написав свою первую книгу, пришел за грифом практически с улицы — как автор. Сначала опасался столкнуться с «бюрократической машиной», «бумажной волокитой», но все обошлось. Теперь у него накопился достаточный опыт, которым он охотно делится: «Я издавал сборник бесед с известными людьми о вере и книгу протоиерея Георгия Полозова “Восставший из руин” — о восстановлении храма “Знамение” в Ховрине. Гриф получал несколько раз и никогда с трудностями не сталкивался — видел только доброжелательное отношение. Конечно, когда человек попадает в незнакомую ситуацию, связанную с бюрократией, бумагами и документами, вначале он может растеряться. Но система рецензирования, на мой взгляд, хорошо отлажена: быстро разбираешься, что к чему. Сейчас я готовлю новую автобиографическую книгу “Путь”. И опять буду обращаться за грифом. Возможно, содержание книги вызовет какие-то замечания у экспертов, но я к этому готов».

Упрощенная схема

Сегодня половина представляемых в Издательский совет изданий получают гриф по упрощенной схеме. В этом случае вся процедура занимает всего два-три рабочих дня.

«По упрощенной схеме проходят те издания, которые уже ранее получали гриф Издательского совета без замечаний, — поясняет Олег Костишак. — И конечно же, Священное Писание, творения святых отцов, многие молитвословы и проверенные, многократно переизданные душеполезные книги. Гриф действителен в течение одного года. Если издатели хотят переиздать книгу, они получают гриф без задержек».

Это нововведение, появившееся в практике Издательского совета несколько лет назад, вполне устраивает издателей. Также они ценят возможность консультироваться в совете по богословским вопросам.

«При переиздании святоотеческого наследия очень удобно использовать упрощенную схему получения грифа, — говорит Людмила Чуткова, выпускающий редактор издательства «Сибирская благозвонница». — У нас выходит много книг. Мы издаем Священное Писание, творения святых отцов, жития святых, а также богослужебную, историческую и художественную литературу. Когда мы готовим новые книги, то часто созваниваемся с сотрудниками Издательского совета и всегда получаем квалифицированные ответы на самые разные вопросы, например как лучше рассказывать о чудесах, чтобы не смутить читателей, как описать жизнь современных христианских подвижников».

Сегодня издатели освоили почти все «премудрости» выпуска православных книг. Бывают и сложные ситуации, когда авторы не соглаша­ются с отрицательным отзывом на свой материал и подают апелляцию. Спорные моменты решаются в рабочем порядке.

В прошлом году на заседаниях коллегии было рассмотрено 911 впервые поданных материалов. Не был предоставлен гриф всего 71 книге. Число отказов в грифе за последние годы заметно сократилось. А это значит, что постепенно растет «богословская эрудиция» писателей и издателей.

Список документов на рецензирование для издательств:

• копии страниц Устава (титул, страницы с подтверждением юридического адреса, видов деятельности, полномочий руководителя, если полномочия прописаны в Уставе);

• копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

• копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

для некоммерческой организации:

• копия Свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации Минюстом РФ;

• подтверждение полномочий руководителя (если полномочия не подтверждены Уставом, предоставить копию приказа о назначении на должность, заверенную печатью и подписью руководителя);

• копии нормативных документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя.

для автора или частного лица

прилагает к договору копию паспорта и копию Свидетельства о присво­ении ИНН (при его наличии).

Митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви

За 10 лет издательская культура заметно выросла

Практика рецензирования книг и предоставления грифа существует почти 10 лет. Когда мы только начинали, издатели не всегда предоставляли качественную продукцию. За прошедшее время издательская культура заметно выросла. С издателями, если говорить о юридических лицах, почти нет проблем. Они знают правила подачи документов, все требования для получения и использования грифа. Чаще бывают сложности с частными лицами, которые обращаются в Издательский совет впервые. Но в ходе работы все налаживается. Издатели заинтересованы в быстром получении грифа и готовят свои материалы на хорошем уровне. Отмечу, что требования к содержанию православных книг за прошедшие годы значительно повысились, и издатели стараются им соответствовать. Они присылают нам уже макетированную продукцию, готовую к печати. Если редакторы и корректоры поработали профессионально, замечания могут быть минимальными.

Ежегодно в Издательский совет подается около двух тысяч наименований книжной, аудио- и видеопродукции (половина из них получает гриф по упрощенной схеме и не рассматривается на заседаниях коллегии). Напомню, что наше синодальное учреждение не занимается издательской деятельностью. Мы только предоставляем гриф, который дает право распространять продукцию через церковную сеть. Мы не ограничиваем издательскую деятельность, а защищаем наши приходские и монастырские книжные лавки от некачественной литературы. Согласно решению Священного Синода через церковную книжную сеть могут распространяться только печатные, аудио- и видеоматериалы, имеющие гриф Издательского совета. А брать или не брать книгу с грифом на распространение — каждая книжная лавка решает сама.