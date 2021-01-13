Сергей Сергеевич Хоружий

05.10.1941 — 22.09.2020

22 сентября на 79-м году жизни отошел ко Господу выдающийся религиозный мыслитель, философ и математик Сергей Сергеевич Хоружий.

Сергей Сергеевич Хоружий родился 5 октября 1941 года в городе Скопине Рязанской области. Его отец, Сергей Гаврилович Корнилов, полярный и военный летчик, погиб в первые дни Великой Отечественной войны, так и не узнав о рождении сына. Мать, Вера Захаровна Хоружая, возглавила в Витебске подполье. Работала под псевдонимом «Анна Сергеевна Корнилова», в котором соединила имена своих детей и фамилию погибшего мужа. Ее партизанская деятельность продлилась недолго: в 1942 году она была схвачена немцами и после пыток казнена (в 1960 году ее посмертно удостоили звания Героя Советского Союза). Так Сергей Хоружий остался круглым сиротой, его воспитывали родственники матери.

О детских годах Сергей Сергеевич почти не рассказывал. Еще в школе -увлекся изучением языков. «Смотришь грамматику, а потом берешь книгу — и начинается твоя жизнь в языке», — вспоминал он. Он говорил на трех европейских языках, читал еще на нескольких.

После школы поступил на физико-математический факультет МГУ, который окончил в 1964 году с красным дипломом. Обучение продолжил в аспирантуре Математического института имени В. А. Стеклова, где защитил кандидатскую диссертацию. В 35 лет он стал доктором физико-математических наук и продолжил занятия математикой. Его работы, посвященные алгебраическому подходу при создании квантовой теории поля и переведенные на иностранные языки, актуальны и сегодня.

Математикой интересы ученого не ограничивались, он был в постоянном поиске. О том, как ему удалось многого достичь в разных областях, Сергей Сергеевич говорил: «То, что нужно, ты осиливаешь, а силы Бог даст».

Еще будучи студентом, Сергей Сергеевич познакомился с протоиереем Александром Менем и членами его прихода. Большое влияние на него оказала известный иконописец Ксения Покровская, которая в 1969 году стала ему крестной матерью.

Придя к вере, Сергей Сергеевич активно занимался религиозными исследованиями, изучал труды известных русских богословов-философов — Павла Флоренского, Сергея Булгакова, Льва Карсавина и других. Исследования русской философии Хоружий связывал с размышлениями о судьбах страны и об отношении к культурной и духовной традиции (одну из своих книг, «Опыты из русской духовной традиции», он так и адресовал — тем, кому «небезразличны русская мысль и Россия»). Понимание этого процесса выстраивалось постепенно и началось со знакомства с русской религиозной философией, которое переросло в серьезную научную работу. Ее итог — многочисленные статьи, пять монографий, множество докладов и выступлений на конференциях. В круг интересов входили также Густав Шпет, Сергей Булгаков, Владимир Соловьев, Алексей Лосев, имяславцы и др. Он активно занимался редакторской работой и изданием трудов русских философов, был председателем Комиссии по распространению философского наследия Флоренского, Карсавина, Лосева, так что возможностью читать их работы российская публика во многом обязана и Сергею Хоружему. Со временем он стал одним из крупнейших в России специалистов по русской религиозной философии.

Еще одна область интересов Сергея Хоружего — творчество ирландского писателя Джеймса Джойса. Изначально переводом его романа «Улисс» занимался близкий друг Сергея Сергеевича Виктор Хинкис. Работа шла крайне медленно как из-за сложности самого текста, так и из-за постоянно случавшихся у переводчика приступов депрессии. Энтузиазма не добавлял и тот факт, что надежд увидеть эту книгу напечатанной в СССР в то время не было никаких. И незадолго до своей смерти в 1981 году, будучи уже тяжело больным, Хинкис завещал окончить этот перевод своему другу Хоружему. «Я в нее влез по одной по единственной причине — он меня попросил и умер и уж теперь не отпросишься», — написал позже Хоружий в книге «Улисс в русском зеркале», в которой он рассказывает о творчестве Джойса и о том, как шла работа над переводом. Ее финал, из которого взята эта и другие цитаты, написана в стилистике «потока сознания», которая использована в романе «Улисс», поэтому в них отсутствуют знаки препинания.

Виртуозный труд занял семь лет. Текст Джойса сложен, содержит множество отсылок к произведениям мировой литературы, богословию, ирландскому фольклору, так что перевод потребовал, как писал Хоружий, «приобретать новую профессию». Сергей Сергеевич не только завершил перевод, но и стал крупнейшим в России джойсоведом: к нему стали обращаться как к специалисту по Джойсу, он читал лекции, консультировал театральные постановки, незадолго до смерти записал цикл радиобесед. Его работы фактически открыли для русского читателя сложный мир Джойса, проявив его антропологические основания. Сергей Сергеевич выделил доминанту романа «Улисс», важную и для него самого: «торжество тепла и связи двух людей в печальном, хладном и смешном мире». «Ложится снег на живых и мертвых быть может спокойнее будет к ним идти зная что хоть одному там ты сделал что обещал что мог», — так относился сам переводчик к этой работе.

В центре интересов Хоружего всегда стоял человек. Для него были важны, как он сам говорил, «жизнь в культуре» и понимание того, чем люди живут — и тысячелетия назад, и сегодня. Антропология стала ключевым предметом его философских размышлений, которые касались не отвлеченных, а актуальных вопросов: что происходит с человеком сегодня, каково место антропологии в глобальных процессах, каким образом достигается полнота осуществления человека как личности.

Ответы Сергей Сергеевич нашел в святоотеческой литературе. Исследованиям этих творений посвящен наиболее обширный корпус работ Хоружего. Особую известность приобрели книги «Диптих безмолвия» и «К феноменологии аскезы», в которой автор научным философским языком изложил православное понимание духовного процесса приближения человека к Богу. О православной традиции он написал множество статей, в том числе в энциклопедиях, его лекции и доклады собирали аудиторию в России за рубежом. Под руководством Хоружего был осуществлен крупный международный проект по изданию первого в истории полного свода литературы исихазма (свыше 10 тыс. наименований литературы на 20 древних и новых языках) «Исихазм. Аннотированная библиография» (2004).

Размышления о понимании человека в духовной традиции привели к созданию синергийной антропологии — нового трансдисциплинарного антропологического подхода, в основе которого лежит новое, не -классическое (в -философском смысле) понимание человека как энергийного существа. Это понимание рождалось и формулировалось не только во время изучения текстов, но и в дискуссиях с двумя участниками «философских посиделок» и ближайшими друзьями Хоружего — В. В. Бибихиным, переводчиком М. Хайдеггера и «Триад в защиту священнобезмолвствующих» святителя Григория Паламы, автором оригинальных философских работ (в том числе посвященных теме энергии), и философом А. В. Ахутиным, разрабатывающим тему общения и диалога.

Согласно концепции синергийной антропологии человек формирует, «конституирует» себя в общении с другими, энергетически «размыкая себя» навстречу иным энергиям, влияниям, воздействиям. Принцип синергии, то есть со-работничества, совместного действия, по Хоружему, раскрывает сотрудничество человека с Богом как взаимодействие двух свободных волений, когда человек добровольно «размыкает» себя навстречу Богу. Помимо этого, возможны и другие варианты «размыкания» — навстречу другим людям (в рамках собственного горизонта бытия) и по отношению к виртуальным мирам. Принцип синергии с Творцом — единственная надежная опора для русской философии в ее стремлении творчески вобрать в себя древнее наследие христианской мысли. По замыслу Хоружего, наука и религия вместе могут остановить процесс дегуманизации современного общества.

Предложенная Сергеем Сергеевичем схема трех вариантов «размыкания» стала базой для антропологического анализа различных культурных и социальных практик, феноменов духовной жизни. В 2005 году группа ученых, в которую входил Сергей Сергеевич, учредила Институт синергийной антропологии с целью «увидеть и понять облик современного человека и происходящие с ним изменения — с тем, чтобы преодолевать риски и опасности, которые продолжает устраивать себе этот человек». В 2015 году Хоружий в качестве главного редактора начал издавать международный журнал по антропологической проблематике «Фонарь Диогена».

Хоружий занимал должность главного научного сотрудника сектора философских проблем социальных и гуманитарных наук Института философии РАН, участвовал в российских и международных научных проектах и конференциях, читал лекции в России и за рубежом, публиковался в научных изданиях. Он был перегружен работой, но старался не отказывать коллегам.

С давних пор сложилось тесное сотрудничество ученого с Издательством Московской Патриархии, в котором были опубликованы некоторые книги Хоружего. Ряд статей он печатал в «Журнале Московской Пат-риархии» и сборнике «Богословские труды», в члены редколлегии которого он был принят в 2004 году.

Сергей Сергеевич был членом Братства святителя Алексия Московского, участвовал во многих общественных мероприятиях, например в пароходном круизе по Волге, организованном Союзом кинематографистов сразу после разгрома ГКЧП. Во время стоянок у волжских городов он читал лекции по русской философии. У него дома в 1982 году состоялись поминки по писателю Варламу Шаламову, на которых Сергей Сергеевич вместо поминального слова прочел рассказ писателя «Одиночный замер».

Хоружий много писал и читал лекции о Православии, но о собственной духовной жизни предпочитал не рассказывать, считая это личным. Об Иисусовой молитве говорил очень кратко: «Об этом невозможно писать, если не знаешь на практике». Сергей Сергеевич много занимался наследием святителя Григория Паламы и за несколько лет до смерти посетил Афон, в том числе монастырь, в котором подвизался святитель Григорий.

В последнее время он часто говорил, вспоминая апостола Иоанна Богослова: «Ни на что нет времени, кроме любви». Он был очень требовательным в работе (прежде всего к самому себе) и очень внимательным и теплым в личном общении.

У Сергея Сергеевича остались две дочери — Вера и Софья.

25 сентября в храме Троицы Живоначальной на Пятницком кладбище состоялось отпевание Сергея Серге-евича Хоружего. Проститься с ним пришли в том числе священники, которые считали себя его учениками. Один из них после прочтения разрешительной молитвы сказал, что своим выбором священства обязан Сергею Сергеевичу.

Евгений Полищук,

Ольга Богданова